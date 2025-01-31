Как заинтересовать ребёнка играть не только в гаджеты

Давайте посмотрим, как мы можем помочь малышу с удовольствием играть самостоятельно, проявлять инициативу, творить и меньше зависеть от мамы с папой, а самое главное - научиться занимать себя без гаджетов.

Каждому возрасту свои игры

Технический прогресс не может отменить очень важной вещи – умения играть. Игра буквально делает нас людьми, развивает самые разные способности и, кроме шуток, дает задел на всю дальнейшую жизнь.

Психологи говорят о том, что ведущая деятельность у старших детей сменяется с игровой на учебную только после 7 лет (и до 11!). Но игра еще долго сопровождает ребенка, помогает ему не только расслабиться и выплеснуть эмоции, но и выполняет одну волшебную функцию.

В игре ребенок легко входит в контакт с разными важными слоями своей психики и где-то подпитывается от ресурсных зон своей души, где-то помогает себе стать тверже или, наоборот, мягче, где-то строит планы на будущее – именно в игровой форме.

Недаром многие психотерапевтические техники для взрослых связаны с регрессией – погружением в детство, чтобы с помощью внутреннего ребенка в игре найти выход из сложных жизненных ситуаций.

Поэтому важно не только научить ребенка играть доступными ему способами в каждом возрастном периоде, но важно еще предоставить ему пространство и возможности для игры. Чтобы он умел играть, любил играть и больше того – мог с удовольствием играть самостоятельно. Поверьте, это большой ресурс для детки и отличный задел на будущее.

Пробежимся по разным возрастным периодам детей, чтобы видеть, на какие игры они способны и чего хотят от окружающих.

Игры от 0 до 2 лет

Самые маленькие дети ещё даже не играют – они бодро исследуют мир и учатся обращаться с предметами, настраивают свои ручки-ножки для ползанья и ходьбы, глазки – для фокусировки зрения на интересующих предметах, пальчики – для хватания и манипуляций с интересными штуками, а эмоции и речь – для взаимодействия с людьми.

В этот период нужно только следить за безопасностью ребенка, давать простор для его исследований, общаться и предлагать для знакомства самые разные предметы, разные фактуры и формы.

В этом возрасте ребенок даже может обойтись без специальных игрушек, потому что ему будет одинаково интересно играть с баночкой от йогурта и дорогой погремушкой.

Игры в 2–3 года

В этот период у ребенка уже включается фантазия и становятся возможными первые игры. Он может кормить куклу палочкой-ложечкой, может «назначить» коробку - автомобилем.

Психологи проводили «эксперимент» с трехлетками: предлагали им поиграть в «Трех медведей», но вместо медведей и Машеньки детям давали спички с отрезанными серными головками – две полноразмерных и две половинки спичек, а вместо кроваток – спичечные коробки. Дети одинаково делали свой выбор: большие спички становились взрослыми медведями, маленькие – Машенькой и Мишуткой. Когда детям предлагали сделать наоборот, они серьезно отвечали, что так не бывает.

В этом возрасте малыши копируют действия взрослых и переносят их на разные предметы, а мы можем помочь их фантазии разыграться и развесисто вырасти, чтобы простимулировать детский креатив в будущем.

Например, элементарно варить макароны из травы в чашечке, печь шишки вместо картошки на игрушечном костре, строить поезд из контейнеров со специями, делать сугробы из ватных шариков.

Обычно взрослый показывает ребенку предметы-заместители и варианты игры, а ребенок потом использует все это в своих собственных занятиях. И игра у детишек в этом возрасте возникает из-за попавшего в руки предмета: каждый новый предмет – это новая игра.

Покажите своим детям больше забавных игр и манипуляций с предметами – и он будет с упоением повторять эти пассы снова и снова, по разному их обыгрывать.

Игры в возрасте от 3 до 7 лет

В дошкольном возрасте в детских играх становятся важны отношения. Ребенок уже видит, что шофер не просто крутит руль, а вступает в какие-то отношения с пассажирами, доктор не просто ставит градусник, но и заботливо общается с больным. Но чтобы не выпасть из роли, ребенок должен проявить внимание и концентрацию: доктор не может раскапризничаться и обругать пациента, а вот пациент имеет право хныкать и жаловаться, но должен выполнять предписания врача.

Забавно наблюдать, как дети в играх сами следят за правильным исполнением ролей и загоняют друг друга в рамки. Правда, выдержать роль не всегда просто.

В этом возрасте взрослым стоит потихоньку наблюдать за играми детей на детской площадке, и если ваш ребенок выпадает из роли и уходит из игр, ему можно помочь.

Можно разыграть с ребёнком дома сказочные/мультяшные сюжеты, или сыграть в больницу, в семью, в поезд, помочь импровизировать по ходу игры.

Ролевые игры дети прекрасно умеют разыгрывать в одиночку – с куклами, машинками, домиками и всем своим детским инвентарем.

В возрасте 3-7 лет ребенок может все дольше концентрироваться на играх и создаваемых ситуациях, строить целые города и миры в доступных игровых зонах, развивать их и следить за сохранностью. И все это тоже очень важно для развития его творческого воображения, для дальнейшего освоения мира и уверенности в себе.

Чтобы у ребёнка интерес к игре не угасал, взрослым важно включаться в игру, уважать игровую деятельность ребёнка, поддерживать стремление играть и создавать условия для детской игры.