Мой весёлый звонкий мяч, или тренажёр для грудничков.

Когда родился наш малыш, он предъявлял довольно серьезные требования к физической подготовке родителей: нам не позволялось укачивать его, сидя на диване, нельзя было останавливаться на одном месте и уж тем более класть сына в кроватку! В один прекрасный день я разговорилась с подругой, которая радостно описала мне удобства укачивания малыша на большом мяче. Уже тогда у меня не возникло вопросов, что это за чудо-мяч - я неоднократно видела такие у знакомых: они притягивали внимание необычной формой и яркими расцветками, но я так и не удосужилась спросить, чем же они полезны.

Каково же было мое удивления и радость, когда я впервые попробовала укачать малыша, сев на мяч! Мой привередливый сын заснул в одно мгновение, а я еще долго продолжала подпрыгивать на фитболе «в свое удовольствие», наслаждаясь тем, как отдыхала моя спина!

А потом наступило время задуматься над тем, что мы крайне нерационально используем такую замечательную вещь, как наш новенький фитбол. И я обратилась за помощью к нашей массажистке, которая провела нам краткий курс обучения гимнастике на мяче. С тех пор фитбол стал большим другом всей нашей семьи и малышей, которые приходят к нам в гости!

С удовольствием поделимся приёмами развивающей и общеукрепляющей гимнастики на фитболе с мамочками, которые еще раздумывают, стоит ли приобрести такую игрушку-тренажер для своих карапузов.. А о том, как правильно выбрать мяч, мы расскажем в конце статьи.

Универсальные упражнения

Первые занятия можно начинать уже с 2-х недельного возраста (вы и малыш уже адаптировались дома, у вас потихоньку наладился режим кормления, сна и бодрствования, зажила пупочная ранка). Занятия следует проводить не ранее чем через 40 минут – 1 час после кормления.

Ваше первое занятие непродолжительно. Сначала вы сами должны привыкнуть к мячу. Сядьте на стул или на диван, поставьте мяч перед собой. Накройте его пеленкой и осторожно положите малыша на животик по центру мяча. Раздевать его при этом сначала не обязательно, но по опыту скажу, что одетый малыш держится на мяче менее устойчиво. И он, и Вы будете чувствовать себя неуверенно.

ВНИМАНИЕ! Во время занятий на мяче нельзя удерживать или тянуть детишек за ладошки (кисти) или стопы. Голеностопные и лучезапястные суставы ещё не готовы к работе с весом малыша - велик риск травматизма.

Игра и одновременно упражнение "Туда-сюда на животе" отлично тренируют вестибулярный аппарат. Малыш лежит на мяче животиком вниз, мама или папа кладут руку ему на спинку, удерживая кроху и покачивая его на фитболе вперед-назад, вправо и влево. Потом по кругу. Это упражнение помогает справиться с "газиками. Повторяйте, пока вам или малышу не надоест.

"Туда-сюда на спине" — теперь переверните малыша и положите его на спинку. Увидите сразу, как он напрягает пресс, пытаясь встать. Тоже покачайте в разные стороны, расслабляя мышцы спины. Вообще фитбол — очень ценный снаряд для расслабления и профилактики микросмещений позвоночника.

"Пружинка" — ребенок лежит животом вниз на мяче. Пружинящие движения вниз/вверх (короткие, мягкие, толчкообразные надавливания ладонями на попку и спинку крохи). Здесь понадобится правильный захват ножек — такие захваты "вилочкой" применяются в динамической гимнастике. Лодыжку зажимаете между указательным и средним пальцем. Большой палец "замыкает" кольцо вокруг ножки ребенка. Если описание захвата кажется слишком сложным, просто возьмите кроху за лодыжки, и ждите, когда он распрямит ножки, отталкиваясь от ваших ладоней. Получаются прыжки-пружинки. Пружинку можно делать и на спине, тогда полугодовалый малыш обычно стремится подняться — в результате работают нужные мышцы.

«Часики». Малыш лежит на мяче спинкой. Двумя руками удерживаем ребёнка за грудь – покачиваем ребёнка на мяче, совершая круговые движения (по часовой стрелке и против неё) в правую/левую сторону.

Это были базовые несложные упражнения, рекомендованные нашей массажисткой. Если Вы вошли во вкус и Вам захотелось большего – читайте дальше. Но помните, что описанные ниже упражнения требуют изрядной сноровки и терпения в освоении. Не заставляйте малыша, если он не в настроении или не имеет потребности становиться «профессиональным гимнастом»!

Для сидячих и ходячих младенцев есть упражнение посложнее — "Тачка" — животом вниз. Ребенок упирается руками в мячик, а вы поднимаете ноги, как будто у вас в руках "тачка". Порой бывает трудно удержать равновесие.

Другая забавная игра-упражнение — "На цыпочках" — поможет развить умение держать равновесие и потренирует голеностопный сустав. С годовалым ребенком (или старшими детишками) можно походить на мяче с вашей страховкой. Малыш встает на мяч, вы держите его за ручки (снаряд фиксируете коленями), а ребенок пытается ходить. Упражнение можно усложнить: попросив ребенка подняться на цыпочки, как девочка из картины Пикассо.

«Складочка». Положение – животиком на мяче, малыш ладошками «обнимает» мяч. Удерживайте малыша каждой рукой за голень. Прокат мяча назад - подтягиваем к себе малыша, сгибая ножки в коленях. Прокат мяча вперёд – разгибаем ножки. Повторяем несколько раз.

«Самолётик». (Сложное упражнение, требующее терпения от малыша и мамы в освоении движения). Положение на мяче – на боку (поочерёдно). Мама (или папа) удерживает ребёнка за правую голень и правое предплечье. Левым боком кроха лежит на мяче. Совершаем несколько раз прокаты вправо/влево. Затем меняем положение.

«Всадник». Спинка крохи на мяче. Поднимаем малыша, удерживая за предплечья, в положение сидя. Надо удержаться в этом положении несколько секунд, балансируя на мяче. Затем укладываем нашего «гимнаста» снова спинкой на мяч.

«Солдатик». Исходное положение – стопы ребёнка на полу, ладошками держится за мяч. Мама внимательно контролирует (можно поначалу поддерживать), как малыш пробует самостоятельно постоять несколько секунд с опорой на мяч. Приступать к данному упражнению мы рекомендуем ближе к 8-9-му месяцу.

«Хватайка». Когда малыш научится захватывать игрушку, на полу можно раскидать несколько мелких игрушек, и вы увидите, как он начнет отрывать сначала одну ручку, а затем сразу две от мяча, стараясь взять игрушку. Ваше занятие превратится в веселую игру.

Также мячик можно использовать как игрушку — кидать друг в друга, катать его по земле или по полу. Обычно хохот не прекращается. И ваш малыш будет заряжен радостью и положительными эмоциями. Кроме того, вы самостоятельно и без особого труда подтянете его физическую форму, разовьете определенные мышцы. Ваш малыш станет активней, крепче, перестанет бояться изменений положения своего тела, улучшится аппетит, сон, он получит большой положительный эмоциональный заряд.

Не бойтесь экспериментировать в стенах дома. Искренне радуйтесь любым успехам вашего малыша.

Мяч также очень хорош для занятий с малышами, у которых есть какая-либо неврологическая (гипер-, гипотонус и др.) или ортопедическая патология (кривошея, дисплазия тазобедренных суставов и др.). Но в этих случаях занятия должен проводить только специалист!

Интересно и несложно, правда?

Если Вы убедились в том, что фитбол в вашем доме необходим, - тогда вперёд, за покупкой!

При выборе мяча для своего ребенка старайтесь обращать внимание на следующие признаки:

Наиболее оптимальный размер 60 - 75 см в диаметре. Такой размер мяча позволяет использовать его всей семьей. На нем удобно просто сидеть, прыгать даже взрослым. Этим снижается нагрузка на позвоночник, расслабляются мышцы спины. Кроме этого, гимнастика на таком большом мяче позволяет и взрослым оказывать лечебное воздействие на весь организм. Мамам он пригодится для восстановления фигуры после родов. Ну а для малышей такой размер мяча можно использовать с рождения и до 4-5 лет, а для игры даже и далее.

Упругость. При легком надавливании на мяч ладонь должна пружинить, легко отскакивая от него, а не встречать чрезмерное ответное сопротивление и не погружаться с легкостью внутрь. Если вам покажется, что материал мяча слишком тонкий, попробуйте „ущипнуть мяч” — образование многочисленных мелких складок говорит о низком качестве товара. Качественный мяч должен обладать высокой пластичностью — при повторном надувании восстанавливать форму без складок, морщин или трещин.

Прочность также является важнейшей характеристикой материала, из которого сделан мяч. От нее зависит упругость, пружинящие свойства и, следовательно, функциональные возможности. Качественные мячи изготовлены из высокопрочной резины и рассчитаны на нагрузки от 300 до 1000 кг. Существуют мячи с антивзрывной системой (АВS), что особенно актуально при работе с детьми.

Форма. Швы, образующиеся на качественном мяче при соединении деталей, практически незаметны визуально и неощутимы при занятиях, чего нельзя сказать о мячах неизвестного происхождения (там всегда присутствует облой – заусенцы, рубчики и волокнистые структуры, что является доказательством допущенных технологических ошибок или неудовлетворительной последующей обработки).

Ниппель на фирменных мячах безупречно впаян внутрь, и никак не мешает в работе, цепляясь за ковровое покрытие или за одежду, и уж тем более не может травмировать кожу. В поддельном товаре ниппель заметно выступает наружу, часто оказывается просто приклеен, нарушая естественную форму мяча.

Электростатические свойства. Хорошие мячи обладают удовлетворительными антистатическими свойствами, облегчая обработку их поверхности, сделаны из гипоаллергенного экологически чистого материала и не содержат опасных для здоровья примесей. Современные технологии, которые применяются при производстве мячей высокого качества, не допускают прилипания к мячу даже мелкого мусора и пыли.

Пористость поверхности. Качественный мяч всегда будет тёплым на ощупь по сравнению с холодным мячом-подделкой. Дешевые мячи чаще «липкие» на ощупь или даже скользкие – и выполнение упражнений в этих случаях окажется крайне затруднительным для ребёнка.

Цвет мяча. Фирменные мячи, как правило, выпускаются самых разнообразных цветов (натуральные тёмные и светлые, металлик, прозрачные, с картинками, и т.п.), а среди подделок преобладают фосфорно-ядовитые или ярко-радужные расцветки.

На сегодня известны безусловные фирмы-лидеры по выпуску гимнастических мячей – это TOGU (Германия), LEDRAPLASTIC (Италия), REEBOK.

Итак, подведем итоги. Чем же полезен мяч с рождения?

Покачивание на мяче – развивает вестибулярный аппарат (один из важнейших компонентов занятий с ребенком первого года жизни). Малыш может совершать «пассивное» плавание, как он привык это делать у мамы в животике. Так он получает необходимые вестибулярные, зрительные и кинестетические импульсы. Расслабляет – у детей с рождения, как правило, превалирует тонус сгибателей. Расслабляет мышцы животика, при этом улучшается пищеварение, снижаются младенческие колики. Если брюшные мышцы расслаблены, то значительно улучшается дыхание. Вибрация – это своеобразная физиотерапия, она обладает обезболивающим эффектом, стимулирует функцию коры надпочечников, печени, почек и других жизненно важных органов. На мяче с рождения можно заниматься простейшей гимнастикой, с возрастом усложняя ее. При этом укрепляются и развиваются все группы мышц. Укрепление мышц спины и, особенно вокруг позвоночника делают его сильным и гибким. Это залог нормального функционирования нервной системы и свободного распределения нервных импульсов по всему организму. Это интересное и забавное занятие. Занимаясь с раннего возраста, я уверяю вас, в последующем вы получите довольную, счастливую, забавную рожицу своего малыша, как только вы положите его на мяч. Все дети обычно любят играть с мячом, что очень важно для эмоционального и психологического развития малыша.

Русский физиолог Сеченов И. М. писал, что «работа мышц, есть работа мозга», т. е. там, где двигательный аппарат находится в малой активности, задерживается и общее развитие высшей, нервной деятельности. Особенно это актуально для детей первого года жизни.

Напоследок даю вам еще одну идею: фитбол – это замечательный подарок новоиспеченным мамочкам и их малышам! Яркий и полезный. Не забудьте только продемонстрировать максимально возможности нового тренажёра! Удачи!

P.S. За помощь в проведении съёмок иллюстраций к статье редакция сердечно благодарит Настеньку и её маму Гаечку.