Гирлянда «Ёлочки из фетра»

Новый год уже совсем скоро! Большинство подарков куплены и даже упакованы. Мне захотелось добавить каждому маленький сувенир. Мастерить сувениры планировали мы с сыном, основной материал - приятный на ощупь и лёгкий в обращении фетр, фактурный, плотный, не осыпающийся материал, позволяет воплотить десятки идей и цветовых решений. Просторы Интернета выдают множество трогательных, ярких и праздничных поделок из фетра, но у всех у них есть одно НО: нужно уметь держать иголку с ниткой! Мой 4-х летка иголку держит не очень уверенно)), а вот тюбик с клеем – прекрасно! И мы занялись аппликацией из фетра. Нужен только фетр и клей!

Вот такой хоровод лесных красавиц закружился))) Может кому приглянется? Ваша фантазия подскажет вам ещё много сюжетов, которые вы сотворите вместе с детьми. Стоит только начать…

Гирлянда «Елочки из фетра»

Нам потребуются:

- Фетр разных цветов (я покупала м-не «Леонардо» несколько наборов, можно заменить бархатной бумагой, цветным картоном).

- Нитка или леска.

- Клей карандашный, клей ПВА.

- Ножницы, карандаш, бумага для шаблона, булавки, дырокол для получения кружочков из фетра.

1. Начинаем с выкройки. Ярусы необязательно рисовать изогнутыми, это могут быть прямые линии, проведенные как под разными углами, так и параллельно друг другу. Все зависит от возраста ребенка или желания мамы))). Выкройку вырезаем.

2. Накалываем выкройку на фетр и вырезаем основу елочек. Горизонтальные линии ярусов можно вырезать ножницами с фигурными лезвиями. Можно выкройку обвести карандашом и ребенок сам вырежет елочку. Мы использовали фетр 4-х оттенков зеленого цвета.

3. Из фетра других оттенков вырезаем еще елочки, разрезаем их на части, прикладывая к ним выкройки ярусов. Раскладываем ярусы на основы так, чтобы на каждой елочке присутствовали все оттенки зеленого. И приклеиваем карандашным клеем. При намазывании елочки немного деформируются, это легко исправляется ножницами после приклеивания ярусов.)))

4. С помощью дырокола делаем разноцветное конфетти из фетра. Можно взять и конфетти из бумаги. Но украшения из фетра смотрятся мягче, уютнее. Хотя вырезать их из фетра - трудоемкое занятие))). Я пододвигала полосы из фетра под ножи, ребенок по моей команде (а иногда и без команды))) нажимал ручку дырокола))) Далее маникюрными ножницами каждый кружок нужно освободить из фетровой полоски.

5. Украшаем елочки. С помощью клея ПВА крепим кружочки из фетра. Так как мой сынишка из клея ПВА пока умеет делать только лужи, а не крохотные капли, то эту часть работу мы организовали так: он пальчиком показывал куда капать клей, я ставила капельку, он выбирал кружочек и приклеивал. Верхушки я оформила конфетти из фольги, купленными в магазине. Вырезанные из фетра смотрятся выигрышней, но на звезды меня уже не хватило)). Если делаете елочку-подвеску, то под звезду нужно подложить петельку для подвешивания. Мы задумывали гирлянду и петель делать не стали.

6. Для гирлянды крепим елочки на нитку с оборотной стороны. Цвет нитки нужно подобрать под цвет стены, можно использовать тонкую леску, гирлянда приобретет воздушность).

7. И вот, гирлянда готова! Мы чередовали елочки склеенными тем же образом снеговичками. А подвесили гирлянду на комод: ящики наших деток))).

С Новым годом, мальчики!!! С Новым Годом все!