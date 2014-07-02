Роза из гофробумаги

Этот мастер-класс поможет вам быстро и недорого научиться создавать бумажные цветы. Они пригодятся для игр ваших маленьких принцесс, садовников, принцев, цветочниц.

Ими можно украсить утренники и дни рождения.

(Для детей от 6-100 лет)

Нам потребуется:

1. Гофрированная бумага разных цветов.

2. Ножницы.

3. Клей ПВА.

4. Палочки для шашлычков или проволока.

5. Карандаш.



Приступим к изготовлению розы

Сначала мы будем делать бутон. Отрежьте примерно 10 см от рулона гофробумаги. Размотайте и разделите пополам ленту (у вас получится две ленты)

Теперь возьмите половину ленты и сложите гармошкой ее всю, с шириной примерно 10 см.

Теперь нарисуем шаблон листочка, сверху на нашей гармошке, как показано на рисунке. Вырежем листочек по контуру, но не будем срезать боковые части (как у гирлянды).

Разверните вашу гирлянду. У вас должны получиться лепестки на полоске бумаги.

Теперь пальчиками придаем им форму лепестка. Слегка растягиваем серединку листочка, как на картинке. Можно также оформить края лепестка.

Теперь подготовим наш стебелёк. Возьмите палочку/проволоку смажьте кончик клеем ПВА и намотайте в несколько слоев бумагу. У нас получится что-то наподобие ушной палочки.

Теперь берем нашу гирлянду лепестков и смазывая клеем, аккуратно будем наматывать на палочку наши лепестки. Следите, чтоб ваша намотка не уходила вниз или наверх, а каждый новый слой ложился ровно на предыдущий. Поправляйте ваши лепестки в процессе намотки. Внешние лепестки нужно отогнуть сильнее, чтобы роза выглядела распустившейся.



Теперь приступим к стебельку. Возьмите зеленую бумагу и вырежьте из нее такой вот заборчик - это будет у нас цветоножка. Так же приклейте и намотайте «заборчик». Отогните уголки и каждый уголок можно чуть покатать в пальцах, чтобы они получились совсем остренькими.

Теперь осталось намотать на весь стебелек полоску зеленой гофробумаги. Если вы захотите сделать зеленые листочки, вырежьте для каждого листа по две детали из зеленой гофробумаги и приготовьте тонкую проволоку. Проволоку нужно вложить в середину между деталями листа, склеить обе стороны листочка. А проволоку обмотать тонкой полоской бумаги. Затем стебелек листа нужно прикрепить к основному стеблю клеем, а затем сверху продолжить обматывать стебель полоской зеленой гофробумаги.



Наша волшебная роза готова!

Также вы можете экспериментировать с более темной серединкой цветка. Для этого нам нужно сделать две гирлянды лепестков. Потемнее и посветлее.



