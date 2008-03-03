Когда-то было модно отдавать ребенка в школу с углубленным изучением иностранного языка, 10 лет назад – учить малышей английскому или немецкому языку уже в дошкольном возрасте. Сейчас мода на воспитание ребенка-билинга.

Билинг – это ребенок, который с раннего возраста владеет двумя языками в равной степени. Причины для становления таких детей могут быть разными. Во-первых, один из родителей – носитель другого, нежели русский, языка – например, испанского или татарского. Во-вторых, взрослые соблюдают древние традиции и говорят на языке предков. В-третьих, мамы и папы, чей бизнес связан с зарубежными партнерами, прочат малышу успешное будущее. Действительно, знание иностранных языков дает широкие возможности для развития в пределах мира.

Какой бы ни была причина, воспитание ребенка-билинга возможно при выполнении нескольких условий. Первое условие – создание языковой среды. Второе – регулярная практика. Наконец, третье – желание взрослых бесконечно развивать ребенка.

Was ist das, или Кто вы?

Языковую среду можно создать, если нанять маленькому ребенку персонал – няню или домработницу – со знанием иностранного языка. У нее должен быть хороший уровень разговорного языка и опыт общения с детьми, так как некоторые родители буквально с пеленок учат сына или дочь иностранному языку. Нанятый персонал общается с ребенком исключительно на иностранном. Это могут быть не только фразы на бытовые темы, но и стихи, песенки и даже нежные, ласковые слова. При этом персонал должен владеть живым актуальным языком – с разнообразной лексикой и идиоматическими выражениями (устойчивыми фразами).

Также стоит повесить на видное место алфавит изучаемого языка и в разных частях квартиры, на уровне восприятия ребенка, расположить названия слов на иностранном языке. У детей хорошо развита визуальная память, и когда они начнут писать и читать, многие слова "всплывут" в их памяти. Кроме разговоров, малышам необходимо познавать культуру и традиции той страны, чей язык они изучают. Если вы водите ребенка к репетитору, то комната для занятий может быть оформлена в стиле страны изучаемого языка: книжки, игрушки, национальные персонажи, таблички. Безусловно, создание среды – начальный этап для воспитания ребенка-билинга.

Do you speak English, или На каком языке говорите?

Существует четкое правило: если знания активно не применяются на практике, они вскоре утрачиваются. Обязанность родителей – организовать ребенку языковую практику. Как правило, они свободно владеют иностранным языком. Взрослые устраивают ребенку дни общения, например, среду и субботу. В эти дни все разговоры ведутся только на иностранном языке, причем не только с ребенком, но и между собой. Для постоянной практики детям покупают книжки (неадаптированные!), мультфильмы и игры на иностранном языке, а также включают детские каналы, где дети слышат живой язык.

Нередко взрослые со своим чадом выезжают за границу на отдых или к родным, где их окружает естественная языковая среда. В ней происходит обновление лексикона и разговорных фраз, тем самым у детей абсолютно снимается языковой барьер. Известны случаи, когда родители сознательно покидали Россию и переезжали в другую страну, чтобы ребенок с раннего возраста владел несколькими иностранными языками.

L’enseignement, или Безграничное развитие

Главный принцип обучения иностранному языку – естественность. В повседневной практике ребенок слышит слова двух или более языков и усваивает их как родные. Бывают забавные случаи, когда билинг идет в садик. Он говорит на иностранном языке, и дети повторяют эти слова. Сложностей с выбором слов того или иного языка у ребенка нет. В зависимости от среды общения, он может свободно переходить с одного на другой.

С полутора лет иностранный язык изучают с ребенком через обучающие игры и музыкальные занятия. Во время занятий педагогом применяется система поощрения – просмотр мультфильма за хорошее занятие. В три года ребенка можно водить к репетитору 4-5 дней в неделю на занятия, которые длятся час-полтора. В пять лет няня сменяется гувернером, к которому предъявляются высокие требования, например, проживание некоторое время за рубежом. Ребенка уже учат чтению и письму. Для этой цели даже методику "кубики Зайцева" адаптировали под английский язык. На таких кубиках с картинками нарисованы буквы, из которых малыш складывает слова.

Свободное время ребята проводят в культурных центрах, которые посвящены той стране, чей язык они изучают. Очень хорошо, если в семье несколько детей, так лучше усваивается язык, потому что возможностей для общения больше. Иногда на праздник приглашают даже клоунов или сказочных персонажей со знанием иностранного, так как игра – лучший способ усвоить изучаемый материал.

Все в меру

Особой нагрузки дети-билинги не испытывают, так как обучение проходит в естественных условиях. Действительно, изучение языка должно быть целенаправленным и системным, иначе ребенок учится без желания и при удобном случае все забывает. Такие дети могут посещать лингвистический детский сад, потом языковую школу, а в 14–16 лет спокойно уезжают на учебу за границу.

Ребенок, который с младенчества учит несколько языков, более раскован и получает разнообразную информацию, его культура и кругозор шире. У такого человека в будущем четкие цели и стремления, определенность в выборе профессии. В перспективе планируют даже открывать школы для беременных с изучением иностранного языка, так как ребенок уже на клеточном уровне усваивает знания.

Слово педагогу

Родители задают немало вопросов специалистам – преподавателям иностранных языков. Мы публикуем ответы на самые актуальные из них.

С какого возраста можно обучать иностранному языку?

Существуют различные мнения по этому вопросу. Например, японский педагог Масару Ибуку считает, что все, чему ребенок может научиться, он получает до 3-х лет. Многие психологи и педагоги обозначают оптимальный возраст начала обучения иностранному языку с 3-х лет. Необходимо сказать, что овладеть иноязычной речью в школьном возрасте намного труднее, чем в дошкольный период. Ребенок дошкольного возраста способен впитывать всю получаемую им информацию как "губка". В этом возрасте он всему учится легко. У ребенка развивается фонематический слух. Все, чему малыш научится в дошкольный период, он запомнит на всю жизнь. Эта легкость постепенно утрачивается. Обучение иностранному языку детей с 3-х лет является правомерным, т.к. дает возможность гибкого перехода к изучению иностранного языка в школе и углубить положительную мотивацию изучения языка. Дети очень пытливы, любознательны, им свойственна неисчерпаемая потребность в новых впечатлениях. Поэтому надо использовать эти психофизиологические особенности при обучении.

Есть ли отличия в подходе к обучению детей 3-х и 4-5 лет?

Безусловно. Это обусловлено возрастными особенностями. Обучение детей построено на аудиовизуальном восприятии. Но дети 3-х лет воспринимают иностранный язык на уровне услышанного. Они хорошо воспринимают информацию на слух, но не могут воспроизвести всю информацию вербально. Они воспроизводят только слова и несложные предложения. По своему опыту могу сказать, что в 3 года дети впитывают все как "губка", а в 4 года на втором году обучения начинают воспроизводить то, что у них было заложено в возрасте 3-х лет.

Дети 4-х лет и старше хорошо воспроизводят услышанную информацию, сразу имитируют речь учителя. Они уже умеют анализировать, систематизировать.

Каков принцип обучения в раннем возрасте?

Поскольку в дошкольный период главным видом деятельности является игра, естественно, что при обучении используется игровой метод. При помощи системы игр дети повторяют материал, изучают новый, анализируют. В игре дети создают высказывания очень непринужденно. Необходимо учитывать психологические особенности детей данного возраста (быстрая утомляемость, неустойчивость внимания). Дети любят активную деятельность, подвижные игры, песни, считалочки. В ходе занятий у детей развиваются такие качества личности, как общительность, раскованность, умение взаимодействовать в коллективе. Дети любят яркие, привлекательные вещи, поэтому обучение проходит с использованием наглядных пособий. Вся лексика и речевые образцы вводятся с помощью игрушек, героев сказок и мультфильмов. Также очень важно создавать языковую среду на занятиях. Занятие проводится на английском языке с использованием жестов, мимики, наглядного материала. Поскольку дети впечатлительны, эмоциональны, необходимо преподносить материал эмоционально, красочно. Увлекательный сюжет урока, игровые коммуникативные задания, яркая наглядность активизируют запоминание и делают его прочным.

Какие используются методики?

Сейчас существует большое количество методических пособий для обучения дошкольников, как зарубежных, так и отечественных. Выбор зависит от различных факторов: от возраста, от лексической и грамматической наполняемости, от внешней привлекательности, от наличия дополнительных видеопособий, от метода донесения материала. Я работаю по зарубежным методикам британских издательств Longman, Oxford. Учебники красочные, с хорошей наполняемостью материалом, соответствуют возрастным особенностям детей.

В силах родителей выбрать для своего ребенка успешное будущее, которое не ограничено знанием только русского языка. Создайте своему любимцу условия, чтобы он не учил иностранный язык, а овладевал им.

Журнал "Baby Land"