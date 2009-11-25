Новогодние свечи. Мастер-класс по изготовлению подсвечников

Новогоднее украшение стола должно быть особенным. Ведь новогодняя ночь – это ночь, полная чудес, и она вся пропитана ожиданием волшебства. Что, как ни свечи способны легко справиться с этой задачей – создать тонкую атмосферу сказки? Кроме того, свечи – эффектный и простой способ в мгновение ока превратить даже самый скромный стол в праздничный.

Такие свечи вы можете сотворить сами и подарить сказку своим близким.

Нам понадобится: картон, фольга, упаковочная бумага, резец, ножницы, свечи.

Вифлеемская звезда

Вырезаем из картона восьмиконечную звезду, в середине делаем круг, соответствующий диаметру свечи. Кладем звезду на фольгу, вырезаем круг, между лучами делаем надрезы, загибаем. Переворачиваем нашу звезду и делаем чеканку.

Переворачиваем нашу звезду и делаем чеканку. В середине звезды делаем резцом надрезы, до границ круга, переворачиваем и загибаем.

Достаем свечу из алюминиевой формы и вставляем туда звезду, если концы слишком длинные их можно подрезать.

Вставляем свечу обратно.

Пуансетия

На картон приклеиваем упаковочную бумагу и вырезаем цветок и листья. Листья приклеиваем к цветку. Остальное все делается аналогично «Вифлеемской звезде».

Новый год – время сказочных превращений. Но не ждите чудес сложа руки, надежнее сотворить их самим! Вот такие простые свечи вы можете превратить в оригинальный подарок.