Скоро, скоро Новый год!

Он торопится, идёт!

Постучится в двери к нам:

Дети, здравствуйте, я к вам!

Праздник мы встречаем,

Ёлку наряжаем,

Делаем игрушки,

Шарики, хлопушки…

И не только. Берем мы стекляшки без всякого цвета и превращаем в подарок все это!

К каждому подарку мы разучим стихотворение и торжественно у новогодней елочки подарим своим родным и близким.

Ёлка Ну и елка, просто диво, Как нарядна, как красива. Ветви слабо шелестят, Бусы яркие блестят И качаются игрушки - Флаги, звездочки, хлопушки. Вот огни зажглись на ней, Сколько крошечных огней! И, верхушку украшая, Там сияет, как всегда, Очень яркая, большая, Вифлеемская звезда. Е. Благинина. Колокольчики Звените колокольчики, звените. Вы музыкой своей плените всех. Дарите свежесть, красоту дарите, Пусть радует всех серебристый смех. Пусть в новый год он будет добрый вестник, Он сказочный романтик для друзей. И сердце вторит его чистой песне, А жить с чудесным звоном веселей. Снеговички Как красив, Как красив, Как красив Наш снеговик! Рисовали не вдвоём, Не втроём, Не вчетвером, Мы трудились всей семьей! На дворе давно темно, Мы стоим, глядим в окно - Скучно там ему Ночью одному! Ростом с горку - невеличку Мы рисуем снеговичку. Сказка про снеговика Как-то утром в декабре, Мальчик Тема на стекле, Вылепил снеговика. В его круглые бока, Вместо рук воткнул две ветки, Вставил вместо глаз монетки, Нос он сделал из моркови, Обозначил ему брови, Даже шапку, шарф надел, Отойдя чуть, поглядел: Получился снеговик, Ростом вовсе невелик.

Борисова Е. Л. Снеговик К смеху детскому привык Наш веселый снеговик. Он гуляет во дворе Дни и ночи в январе. Вместо глаз - два уголька, Шарфик с окантовкой, И видна издалека Рыжая морковка. Самый главный из гостей - Кто в нарядной тёплой шубе, С длинной белой бородой, В Новый год приходит в гости, И румяный, и седой? Он играет с нами, пляшет, С ним и праздник веселей! - Дед Мороз на ёлке нашей Самый главный из гостей! И. Черницкая ( фото: Дед Мороз) С рождеством Прошел уж праздник новогодний, Родная бабушка моя. Святое Рождество сегодня, Тебя с ним поздравляю я! Христос родился непорочно, За нас на казнь неся свой крест, Чтоб в святость Бога Верить прочно. И вера нам не надоест! Не призывал к вражде и к мести, Красивым, добрым, умным рос. В сердцах и в душах с нами вместе Всегда везде Иисус Христос! Для ю-мам! А это поздравление мы высылаем Вам, Дорогие посетители и создатели сайта U-МАМА! Пусть Новый год в ваш дом войдет С надеждой, радостью, с любовью. И в дар с собою принесёт Большое счастье и здоровье!