Новогодний подарок — витражные картины
Скоро, скоро Новый год!
Он торопится, идёт!
Постучится в двери к нам:
Дети, здравствуйте, я к вам!
Праздник мы встречаем,
Ёлку наряжаем,
Делаем игрушки,
Шарики, хлопушки…
И не только. Берем мы стекляшки без всякого цвета и превращаем в подарок все это!
К каждому подарку мы разучим стихотворение и торжественно у новогодней елочки подарим своим родным и близким.
|
Ёлка
Ну и елка, просто диво,
Как нарядна, как красива.
Ветви слабо шелестят,
Бусы яркие блестят
И качаются игрушки -
Флаги, звездочки, хлопушки.
Вот огни зажглись на ней,
Сколько крошечных огней!
И, верхушку украшая,
Там сияет, как всегда,
Очень яркая, большая,
Вифлеемская звезда.
Е. Благинина.
|
|
|
Колокольчики
Звените колокольчики, звените.
Вы музыкой своей плените всех.
Дарите свежесть, красоту дарите,
Пусть радует всех серебристый смех.
Пусть в новый год он будет добрый вестник,
Он сказочный романтик для друзей.
И сердце вторит его чистой песне,
А жить с чудесным звоном веселей.
|
Снеговички
Как красив,
Как красив,
Как красив
Наш снеговик!
Рисовали не вдвоём,
Не втроём,
Не вчетвером,
Мы трудились всей семьей!
На дворе давно темно,
Мы стоим, глядим в окно -
Скучно там ему
Ночью одному!
Ростом с горку - невеличку
Мы рисуем снеговичку.
|
|
|
Сказка про снеговика
Как-то утром в декабре,
Мальчик Тема на стекле,
Вылепил снеговика.
В его круглые бока,
Вместо рук воткнул две ветки,
Вставил вместо глаз монетки,
Нос он сделал из моркови,
Обозначил ему брови,
Даже шапку, шарф надел,
Отойдя чуть, поглядел:
Получился снеговик,
Ростом вовсе невелик.
|
Снеговик
К смеху детскому привык
Наш веселый снеговик.
Он гуляет во дворе
Дни и ночи в январе.
Вместо глаз - два уголька,
Шарфик с окантовкой,
И видна издалека
Рыжая морковка.
|
|
|
Самый главный из гостей
- Кто в нарядной тёплой шубе,
С длинной белой бородой,
В Новый год приходит в гости,
И румяный, и седой?
Он играет с нами, пляшет,
С ним и праздник веселей!
- Дед Мороз на ёлке нашей
Самый главный из гостей!
И. Черницкая
( фото: Дед Мороз)
|
С рождеством
Прошел уж праздник новогодний,
Родная бабушка моя.
Святое Рождество сегодня,
Тебя с ним поздравляю я!
Христос родился непорочно,
За нас на казнь неся свой крест,
Чтоб в святость Бога
Верить прочно.
И вера нам не надоест!
Не призывал к вражде и к мести,
Красивым, добрым, умным рос.
В сердцах и в душах с нами вместе
Всегда везде Иисус Христос!
|
|
|
Для ю-мам!
А это поздравление мы высылаем Вам,
Дорогие посетители и создатели сайта U-МАМА!
Пусть Новый год в ваш дом войдет
С надеждой, радостью, с любовью.
И в дар с собою принесёт
Большое счастье и здоровье!
Счастливого Нового года и Рождества!