Праздник своими руками. Елочная игрушка

На мой взгляд, самое главное в подготовительном этапе любого семейного праздника - это участие всех членов семьи. Поэтому предлагаю вашему вниманию 3 новогодних идеи - самоделки, выполненных силами моих домочадцев, возрастной разбег которых составляет от 3 до 60 лет.

Идея первая - елочная игрушка

Наша игрушка представляет собой Курочку Рябу, которая должна приносить мир и богатство круглый год ее обладателю. Игрушку также можно подарить своему другу, написав пожелания на обратной стороне.

Для изготовления нам понадобится: лист картона, цветная бумага, туалетная бумага (не очень хорошего качества – жесткая), клеевой карандаш, ножницы и картинка с которой мы будем срисовывать.

На картоне рисуем курочку и вырезаем ее по контуру.

Приглашаем помощника (в моем случае помощницу) для нарезания цветной бумаги на кусочки разной формы и разного цвета.

Так как точная аппликация моей помощнице пока не под силу, голову я оклеиваю сама.

Берем туалетную бумагу и клеевой карандаш и создаем объемный животик, контур животика можно тоже нарисовать.

Вот такая пузатая курочка у нас получилась! Приглашаем уже отдохнувшую помощницу, для наклеивания перышек.

Ножки можно тоже заклеить кусочками разной формы, а затем вырезать, перевернув на сторону изнанки.

Последние штрихи - вырезаем несколько перышек своей рукой, если есть ножницы-зигзаг, то можно вырезать ими. Приклеиваем на хвост и по контуру крылышка.

Приклеиваем с обратной стороны веревочку с помощью скотча и вешаем на елку!

Таким же способом можно сделать любую зверюшку, например, черепашку, медвежонка, зайчика, а мы сделали еще и золотую рыбку.

