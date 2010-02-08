Ватные человечки

Игрушки своими руками, сделанные для украшения ёлки, пригодились нам и для игры!

Для того, чтобы смастерить веселых человечков или животных, нам потребуется:

• ватные палочки;

• зубочистки;

• пряжа для вязания любого цвета (на ваш выбор),мулине(для детей постарше), любые нитки;

• крупные бусины, пуговицы, перепелиные яйца (с удалённым содержимым);

• ножницы, клей;

• цветная бумага, циркуль;

• краски (гуашь, акриловые), кисти, фломастеры;

• ватные шарики или просто вата, ватные диски;

• кусочки ткани, узкие ленты , стразы, бисер и все, что ждёт своего часа в «волшебном сундучке».

1. Для изготовления «скелетика» понадобятся 3 ватные палочки, зубочистка для крепления головы и собственно голова (в качестве которой подойдут: крупные пуговицы и бусины, перепелиные яйца, шарики и эллипсы из застывающего пластика).

Ватные палочки перегибаются в 2-х точках. У одной отрезается ватная часть. В случае изготовления человечка – убираем «хвостик» - 1/3 уже укороченной палочки. Крепим «голову» на зубочистку. На этом этапе удобно покрасить заготовку и воткнуть в моток пряжи до полного высыхания. А вот рисовать лицо лучше на готовом человечке.

2. Собираем каркас поделки, скрепляя капелькой клея или плотно скручивая детали ниткой. На этом этапе юным рукоделкиным зачастую требуется помощь. Крепим голову к туловищу.

3. Одеваем наш «скелетик», обматывая туловише, ручки и ножки (лучше каждую по отдельности) от туловища до ладошки или ступни и обратно. Главное - показать как наматывать, если нитка запуталась, обрывать и пройти еще раз. С обкруткой заготовки толстой пряжей справляются даже 3,5 летние малыши. Изделие получается аккуратнее при обмотке мулине. Для придания упитанности «деду морозу» (хотя в итоге персонаж получился больше похож на «санту»), приматываем «животик» из ватного шарика.

4. Поверх «белья» - наряды: платье из бумаги (вариант для малышей - рисунок на бумагу наносится в развёрнутом состоянии) или ткани (попутно изучая изготовление конуса), крылья для ангела изготавливаются из бумаги или ватных дисков (вырезание по контуру), колпачки для «санты» и гномов из тонкой ткани с опушкой из ватных дисков. При изготовлении мужской фигурки нижняя часть туловища обматывается одним цветом, верхняя другим – вот и весь наряд. Очень удобно облачать персонажей в обувь и варежки, ватные части легко окрашиваются гуашью.

5. На заключительном этапе «рисуем» лицо, мордочку. На клей садим причёску из резанных ниток, не забывая добавить «деду» окладистую бороду (ну это классика - из ваты). Животным клеим ушки. Добавляем мелкие детали одежды (н-р: пуговицы из бисера или паеток).

6. Любуемся результатом. У нас получилась пёстрая компания: «принцесса», задумывалась как снегурочка; «ангел»; «водитель»; «санта» и «кошка мурка» (думаю, что если наматывать вперемешку оранжевую и черную нить одновременно, то получится тигренок, а у нас прототип участвовал в процессе).