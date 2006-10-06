Иностранный для малыша: за и против

Мне мама в детстве говорила...

Все больше современных людей стремятся изучать иностранные языки. В необходимости этого сейчас, пожалуй, уже никто не сомневается. Многие считают, что без знания языков невозможно существование в современном мире, начиная от свободного существования на отдыхе за границей и заканчивая получением престижной работы. И все больше родителей стремятся приобщить своих детей к иностранным языкам уже с рождения. Споры по поводу столь раннего приобщения детей к иностранным языкам длятся вот уже почти столетие. Одни говорят, что начинать заниматься с ребенком надо, когда он еще не родился, слушая правильную музыку и разговаривая с ним на различные темы. Другие советуют подождать, не торопиться, а сторонники традиционной методики вообще считают, что самое верное - это начинать обучать ребенка иностранному языку только с 12 лет, так как это было раньше, на что сторонники раннего развития отвечают, что в это время начинать учить язык уже поздно и результатов не будет. А перед родителями встает, пожалуй, самая сложная проблема – проблема выбора, а когда речь идет о собственном ребенке, его будущем, сделать выбор еще сложнее. Давайте попробуем разобраться вместе.

Ученые - приверженцы раннего развития считают, что нужно начинать развивать ребенка как можно раньше. Как в отечественной, так и в зарубежной психологии есть данные о том, что ребенок овладевает иностранным языком легче, чем взрослый. Физиологи считают, что “существуют биологические часы мозга, так же как существуют во времени этапы развития желез внутренней секреции ребенка. Ребенок до девяти лет – это специалист в овладении речью. После этого периода мозговые механизмы речи становятся менее гибкими и не могут так легко приспосабливаться к новым условиям. После 10-летнего возраста приходится преодолевать множество препятствий. Мозг ребенка имеет специализированную способность к иностранному языку, но она уменьшается с возрастом”. (Пенфильд В., Робертс Л. «Речь и мозговые механизмы».)

Согласно современным исследованиям, к трехлетнему возрасту развитие головных клеток мозга завершается на 70-80%. И именно возраст до 3-х лет считается самым благоприятным для получения новых навыков. Вот что пишет об этом Глен Доман (американский врач, в настоящее время возглавляет институт достижения человеческого потенциала в Филадельфии. Автор книг «Гармоничное развитие ребенка», «Как дать вашему ребенку энциклопедические знания» и др.): «Если какой-нибудь взрослый захочет быстро приобрести комплекс неполноценности, то все, что для этого надо сделать - это посоревноваться в изучении иностранного языка с полуторагодовалым малышом. Если же ребенок родится в семье, где говорят на двух языках, то и он будет говорить на двух. Если в семье будут в ходу три языка - он заговорит на трех, четыре - на четырех. И так далее - предела совершенству здесь нет. И это самое большое лингвистическое чудо, которое я знаю». По мнению Г.Домана начинать обучать ребенка иностранному языку нужно буквально с нескольких месяцев. В его институте по его программе прошли обучение уже десятки тысяч детей. Суть ее в том, что самым продуктивным периодом для обучения является период, когда растет мозг, и возможности для обучения в этот период поистине уникальны.

Другим великим теоретиком раннего развития был Масару Ибука, основатель фирмы SONY, директор Ассоциации раннего развития и организации "Обучение талантов". Вот цитата из его книги «После трех уже поздно»: «Для ребенка, у которого нет четких, устоявшихся представлений о том, что "трудно" или "легко" - английский или японский языки, музыка Баха или детские песенки, однозвучная, однообразная музыка или гармония звуков, - все должно начинаться одновременно, для него одинаково ново все. Маленькие дети обладают способностью научиться чему угодно. То, что они усваивают без каких-либо усилий в 2, 3 или 4 года, в дальнейшем дается им с трудом или вообще не дается. То, что взрослые осваивают с трудом, дети выучивают играючи. То, что взрослые усваивают со скоростью улитки, детям дается почти мгновенно. Взрослые иногда ленятся учиться, тогда как дети готовы учиться всегда. Одним из самых сложных занятий для человека является изучение иностранных языков, обучение чтению и игре на скрипке или фортепьяно. Такими навыками взрослые овладевают с трудом, а для детей – это почти неосознанное усилие. Чтобы наши детишки, подрастая, свободно говорили на нескольких языках, умели плавать, ездить верхом, писать маслом, играть на скрипке на самом высоком профессиональном уровне, - нужно, чтобы их любили (что мы и делаем), уважали (что мы делаем редко) и предоставляли в их распоряжение все то, чему мы бы хотели их научить…»

Одна из самых известных методик раннего развития в настоящее время, это конечно же система Н.А.Зайцева, российского академика, автора многих образовательных технологий, в том числе методики раннего интенсивного обучения. Помимо всего прочего существует методика обучения английскому языку по Зайцеву, построенная по тому же принципу, что и все остальные его методики. Посмотрим, что говорят о его методиках раннего обучения физиологи института им. Сеченова (из отчета, сделанного на основании проведенного эксперимента): «…у «быстрых» детей быстро создаются стереотипы поведения, у медленных соответственно медленно. Медленный ребенок, незаметно для себя, при обучении по системе Зайцева как бы больше «напрягает» свой мозг, мозг работает интенсивнее, чем у быстрого ребенка (это можно сравнить с тренировкой мышц), пробиваются какие-то «замусоренные» нейронные канальца (мозг ребенка имеет мощные компенсаторные возможности) и еще неизвестно кто окажется первым на финише — быстрый или медленный. И чем раньше начнется обучение такого рода, тем мощнее будет реакция мозга, потому что с возрастом нейронные «тропинки» зарастают всё больше».

П.В.Тюленев, президент Академии образования, социального и экономического развития, ННОУ, автор Методики Интеллектуального Развития Ребенка (МИРР), считает, что нельзя терять ценное время младенчества, а нужно рационально использовать его для воспитания будущих склонностей ребенка. «Способности и таланты сами по себе никогда не проявятся. Факты неумолимо свидетельствуют, что понятие “изначальная одаренность” - выдумка тех, кто не умеет или не хочет развивать детей», - считает Павел Викторович.

Иностранный с детства: мифы и реальность

Рассмотрим также и наиболее часто встречающиеся мифы об изучении иностранных языков и опровержения, которые дают сторонники развивающих методик:

«Изучение иностранных языков приводит к логопедическим проблемам и ухудшает усвоение родного языка, снижает уровень интеллекта». Благоприятное влияние изучения второго языка на развитие родной речи доказал наш великий отечественный психолог Л. С. Выготский, отмечал Л. В. Щерба, и другие отечественные ученые. Многолетние экспериментальное обучение иностранному языку, проводившееся коллективом лаборатории обучения иностранным языкам НИИ общего и среднего образования АПН РФ, подтвердило “благотворное влияние предмета на детей: на их общее психическое развитие (память, внимание, воображение, мышление), на выработку у ребят способов адекватного поведения в различных жизненных ситуациях, на лучшее владение родным языком, на речевое развитие детей в целом.» Кроме того замечено, что обучающий может добиться того, что ребенок через пару месяцев занятий будет чище говорить и на родном, и на английском языках. В итоге русские звуки остаются русскими, ставится английское произношение, а артикуляционный аппарат развивается. «Невозможно добиться эффекта погружения в языковую среду занимаясь в течение нескольких часов в неделю». В двуязычных семьях ребенок вынужден осваивать языки, чтобы общаться, в обычной семье он такой необходимости конечно не чувствует. Некоторые утверждают, что "единственный способ" вырастить двуязычных детей - это выполнение какого-то определенного правила, например, обязательно говорить дома на обоих языках. Практический опыт, с другой стороны, показывает, что дети узнают оба языка независимо от того, как именно они сталкиваются с ними, если только это происходит постоянно (хотя не исключено, что даже это не является обязательным условием!). Занимаясь в семье каждый день, читая слова по карточкам, слушая песенки на иностранном языке, читая сказки и употребляя слова в обиходе, можно добиться значительных результатов, погружение произойдет само по себе. Замечательно конечно, если один член семьи будет говорить с ребенком на одном языке, а другой на другом, тогда ребенок будет думать на том языке, на котором разговаривает со своим учителем. Но в основном так не получается, в таком случае можно развести языки по времени (русский – утром, английский – вечером), по месту (на даче – один язык, дома – другой). «Необходимо изучить сначала один язык, а потом приступать к другому.» Огромное число людей на земле двуязычно и многоязычно. Достаточно вспомнить Советский союз: из 280 миллионного населения язык был родным только для 38%! В мире никогда не проводились исследования, определяющие точное число двуязычных людей; по довольно очевидным практическим причинам такое исследование вряд ли когда-либо будет проведено. Но существует достаточно оснований для предположения, что более половины населения Земли двуязычно. На самом деле, дети свободно владеют двумя языками, а знание одного языка, как правило, помогает лучше изучить другой, ребенок сам открывает закономерность того или иного языка. Кроме того, ранее обучение иностранному языку способствует еще и личностному развитию ребенка. Изучение второго языка опирается и использует во всей полноте смысловые структуры первого. Л.С. Выготский подчеркивал, что существует и обратная зависимость. В работе «Мышление и речь» читаем: «Овладение иностранным языком поднимает и родную речь ребенка на высшую ступень в смысле осознания языковых форм, обобщения языковых явлений, более сознательного и более произвольного пользования словом как орудием мысли и как выражением понятия. Можно сказать, что усвоение иностранного языка так же поднимает на высшую ступень родную речь ребенка, как усвоение алгебры поднимает на высшую ступень арифметическое мышление, позволяя понять всякую арифметическую операцию как частный случай алгебраической… Так же и усвоение иностранного языка другими совершенно путями освобождает речевую мысль ребенка из плена конкретных языковых форм и явлений». «Больше времени тратится на начальные навыки». Или зачем начинать изучать язык раньше, если два ребенка, один из которых начал обучаться в 4 года, а другой в семь, в подростковом возрасте оказываются на одном уровне. Бытует мнение, что при раннем начале изучения языков, затягивается время получения ранних навыков. Но на самом деле у ребенка, который начал изучать язык раньше, будут более обширный словарный запас, а кроме того степень уверенности и спонтанности речи у него будет гораздо выше, чем у ребенка, начавшего заниматься позже и говорящего в основном заученными фразами. «Ребенок, изучающий два языка, не будет чувствовать себя уверенно ни в одном из них. Он всегда будет блуждать между двумя культурами.» Часто можно услышать о "проблеме идентификации", которая может возникнуть у ребенка в двуязычной семье. Многие считают, что, когда такой ребенок станет взрослым, он не сможет идентифицировать себя ни с одним из языков и, следовательно, с той группой в обществе, которая говорит на этом языке. Однако, выросшие в двуязычной среде взрослые, обычно утверждают, что у них никогда не возникало проблемы с определением своей принадлежности к той или иной группе. Некоторым такая постановка вопроса кажется даже странной. На самом деле дети, причастные к двум различным культурам, будут идентифицировать себя с обеими. «Дети будут путать языки и станут в итоге полу-язычными.» На самом деле, двуязычные дети иногда смешивают языки, что заставляет некоторых людей усомнится, действительно ли они полноценно владеют двумя языками. Многие двуязычные дети склонны смешивать языки на ранней стадии развития речи, выбирать то слово, которое проще звучит, легче произносится, однако со временем это проходит. Так же дети могут использовать слова из разных языков в одной фразе, когда они знают, что человек, с которым происходит общение, знает оба языка, и не обидится на использование такой фразы. То есть это определяется социальным контекстом. Точно так же и взрослые билингвы используют слова из двух языков в одной фразе только в тех социолингвистических обстоятельствах, в которых это уместно. А полу-язычие - гораздо более серьезная и сравнительно редкая ситуация, которая происходит, когда ребенок в напряженной среде пытается выучить два или более языков с очень небольшим вкладом в каждый из них.

Это важно помнить

Жизнь диктует свои условия, и стоять на одном месте, интересуясь исключительно традиционными методиками, было бы по меньшей мере странно. Сейчас от человека на пороге его выхода в самостоятельную жизнь требуется готовность участвовать в любой социально-необходимой деятельности, требуется гибкость мышления и способность по необходимости перестраиваться. Мы уже знаем о том, что новый социальный заказ повлиял на пересмотр целей образования в целом и обучения английскому языку в частности. До последнего момента целью обучения была выработка навыков и умений, теперь же востребован новый тип личности, обладающий 5 компетенциями: социальной, толерантностью, коммуникативной, информационной и компетенцией, реализующей желание учиться всю жизнь. И надо признать, что ранние развивающие методики направлены в первую очередь на это.

Интересно, что и от противников раннего обучения иностранным языкам можно услышать, что если приобщать ребенка к языку в раннем детстве, то и с возрастом ему будут гораздо легче освоить этот язык, что изучение иностранных языков это такой же прекрасный способ развития мозга, как и другие способы. Так почему же они против? А все потому, что профессионалы хотят напомнить нам, что главный принцип педагогики «не навреди!» должен соблюдаться всегда, хотят предупредить нас о том, что со всем новым нужно быть осторожнее, обращать внимание прежде всего на то, что нужно ребенку, а не на свои желания и амбиции. Методик сейчас предлагается очень много, английский язык детям предлагают практически в каждом детском клубе и детские сады, стремясь угодить родителям, вводят в свою программу уроки английского языка. Кроме того, и сами родители, владеющие тем или иным иностранным языком, стремятся приобщить к нему своему ребенку. Как не запутаться в изобилии предложений и методик? Как понять, получит ли ваш ребенок на занятиях действительно полезные знания или вы просто потратите время и средства за бесполезные новомодные веяния? Педагоги и психологи предлагают обратить внимание на следующие моменты:

Ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте – игра, главное для малышей – движение, важно, чтобы занятие ни в коем случае не превращалось в урок – это противоречит психологии детей дошкольного возраста.

У дошкольников наглядно-образное мышление. Поэтому занятие должно иметь зрительную опору – предметные сюжеты, картинки, игрушки.

Детям дошкольного возраста не должны даваться домашние задания, если используемая методика такие подразумевает, то обязательно должна проводиться подробная разъяснительная работа с родителями.

Если с первых занятий педагог предлагает детям познакомиться с алфавитом или транскрипцией, то это школьный педагог, который не знаком с психологическими особенностями своих подопечных.

Если у вашего ребенка трудности с родным языком и произношением отдельных звуков, то с приобщением его к активному изучению иностранного языка лучше повременить.

Если вы собираетесь отдать ребенка на дополнительные занятия иностранным языком в детском саду (а это обычно происходит в 3-4 года и упор делается на активное обучение) и сомневаетесь в том, хорошо ли поставлено звукопроизношение родного языка, то не лишним будет проконсультироваться с логопедом.

Если преподаватель не обращает внимания на то, что ребенок не выговаривает отдельные звуки, то родителям следует насторожиться, так как это ставит под сомнение профессионализм подхода к изучению иностранных языков.

Ни в коем случае не заставляйте маленького ребенка говорить, этого не должно быть ни при самостоятельном (домашнем) обучении, ни при обучении в дошкольном учреждении. Ребенок сам придет к этому, когда будет готов, разговаривайте с ним, читайте книжки, смотрите мультфильмы, пусть копится пассивный словарный запас, сначала ребенок начнет понимать вас, а позже и заговорит. Ребенок должен обучаться в обстановке любви и отзывчивости, в напряженной обстановке от занятий не будет толку.

В младшем возрасте ребенка нужно обучать через разговорную речь. Детские рифмованные четверостишья, в которых все слова русские, и лишь одно английское, на мой взгляд, тренируют память, но языку не учат.

Нужно учитывать и то, что в любой деятельности ребенок руководствуется прежде всего практической ценностью, поэтому в дошкольном возрасте к обучению иностранному языку лучше подходить, как к специфическому разделу ознакомления с окружающим миром, то есть нужно подготовить ребенка к обучению, мотивировать его. Познакомьте ребенка со страной, с традициями, найдите страну изучаемого языка на карте, расскажите о том, какие там живут люди, чем они занимаются, как одеваются, чем отличаются от нас, на каком языке говорят...

http://www.mama.tomsk.ru/

Алена Туктарова

См. также: Иностранный - как второй язык