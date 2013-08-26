Фруктовый натюрморт маслянной пастелью

Выполнить наше задание смогут дети от 5 лет.

Итак нам потребуется:

1. Бумага, акварельная, скорлупа или лен, можно купить фактурный картон светлых оттенков.

2. Маслянная пастель.

3. Красивые фрукты для натюрморта.

Составить свой натюрморт совсем не сложно. Нам понадобится кусок ткани, лучше однотонного цвета, это может быть просто белая простынка, как в нашем примере. И яркие фрукты или овощи. Потрите их до блеска, чтоб они эффектнее смотрелись. Расскажите детям, что такое натюрморт.

От французского - nature morte «мёртвая природа» — изображение неодушевлённых предметов в изобразительном искусстве. Это могут быть цветы в вазе, фрукты, овощи, композиция маленького завтрака или обеда. Покажите детям несколько натюрмортов известных художников.

Выберите несложную центральную композицию. Рисовать лучше сразу мелком пастели, так как карандаш может окрасить в дальнейшем наш рисунок и сделает его грязным.

Наносите рисунок легкими движениями, и лучше не рисовать черным, так как потом трудно будет его убрать в светлых местах. Если рисунок получился грязным с большим количество исправлений, то можно перевести через окно на новый лист.

Сначала определите композицию в листе. Не ищите сложных ракурсов, наметьте основные части натюрморта. Это стол, блюдо, фруткы на блюде и пару складок драпировки.

Дальше идет прорисовка деталей. Перед тем как начать работать цветом, попробуйте поштриховать на кусочках такой же бумаги вашими мелками. Сделайте такие тоновые растяжки, потренируйтесь с ребенком, чтоб переход получался более плавным. От очень темного к светлому.

Маслянную пастель так же как и простую, можно растушевывать, но растушевывается она хуже, и я не рекомендую сильно все затушевывать, чтобы рисунок был не замыленным.

Также попробуйте смешать разные цвета, для этого делайте сначала растяжку одного цвета, потом сверху делаете штриховку другим цветом, и смотрите, что получается.

Определите самые темные места в натюрморте. Выберите темные цвета, кроме черного. Посмотрите, какого оттенка тени на нашем натюрмотре. Холодные голубоватые, либо наоборот, теплые более коричневые или зеленые.

Прокладываем штриховкой основные темные моменты. Старайтесь не увлекаться деталями, на этом этапе важно увидеть светотень. Дальше можно переходить к цвету. Обратите внимание, что фрукты имеют форму шара, постарайтесь повторить это на своем рисунке. Вспомните, как мы тренировались делать растяжки. Также не забывайте, что красное яблоко дает красноватый рефлекс на лимон. А так же желтый лимон дает желтый рефлекс на белую скатерть.

Постарайтесь совсем не использовать черный цвет на первых этапах. Лучше, если ребенок научится подбирать другие тона взамен черному. Рисунок будет более живой. На примере одной из работ видно, как черный цвет подпортил работу.

Помогите ребенку так же увидеть различные оттенки на белой драпировке, пусть даже сначала он увлечется и цветных пятен будет очень много.

Вот примерно, что у нас вышло. Девочке 5 лет я помогала много, старшей - совсем чуть чуть. Но, не уследила за черным мелком. Надеюсь такое занятие понравится вам и вашему ребенку!