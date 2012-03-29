Недетские сказки. Продолжаем выяснять, вредят ли сказки детям

«Доброта - дело наживное. Жестокость – врожденное»

(Михаил Жванецкий)

«Они должны уметь плакать... Не только тогда, когда расшибают коленку.

Но и когда коленка болит у кого-то другого».

(Анатолий Алексин, «Третий в пятом ряду»)

Начало нашей детективной истории здесь: Сказочный детектив: как я пыталась разоблачить «вредные» сказки.

Годам к трем-четырем дети вырастают из малышовых сказок о репке и Колобке, знают Чуковского наизусть и готовы к освоению новых горизонтов. И не только литературных. Психологи называют возраст 4-6 лет золотым. Кризис трех лет завершается формированием собственного «Я», и наступает стадия активного наполнения этого «Я» содержанием. У ребенка начинает формироваться мировоззрение, он становится дотошным почемучкой, расширяет круг своих интересов, усложняет ролевые игры, экспериментирует с языком… Именно в этот период, как правило, у ребенка появляются первые страхи. Темнота, высота, шум, жучки-паучки, Баба-Яга – предметом тревоги может стать все, что угодно. Это связано с интенсивным развитием логического мышления ребенка и его повышенной эмоциональностью. Ведь он совершает новые открытия ежечасно!

Какую функцию в этот период должны выполнять сказки? Есть ли среди них такие, где злодеи не страшные (а вдруг у ребенка фобия разовьется?!), а герои побеждают этих злодеев как-нибудь деликатно, без боли и крови? Примерно так я размышляла, подбирая моему малышу книжки «на вырост». Начитавшись рекомендаций психологов, я очень надеялась, что мне поможет формула «правильной» сказки для дошкольника:

- в ней должна быть мораль,

- место действия должно иметь существенную дистанцию от окружающего мира, чтобы страхам и переживаниям за героев было труднее перескочить из вымышленного в реальный мир,

- должна быть четкая полярность персонажей и характеров. Любовь/ненависть, скупость/жадность, доброта/жестокость, покорность/бунт, нищета/богатство и т. д.

- добро и справедливость должны побеждать.

Вопрос планетарного масштаба

В отечественной педагогике практикуется годами проработанная схема.

1. С младенчества ребенок знакомится с русскими народными сказками.

2. Лет с четырех идет освоение более сложных русских народных сказок, а также сказок народов мира. В основном этот ограничивается Шарлем Перро и братьями Гримм, основа творчества которых именно фольклор.

3. Младшим школьникам уже рекомендуются для прочтения авторские сказки Андерсена, Пушкина, Коллоди, Линдгрен и даже кое-что из Гофмана.

Разумеется, в век Интернета мы с вами можем существенно корректировать эту схему. Сейчас родители более подкованы в вопросе развития детей, благо есть доступ к информации о самых разных методиках.

Но материнское сердце расставляет приоритеты по-своему...

Сегодня сердобольные родители изымают из сказочного репертуара дошколенка и Перро, и Гримм, желая оградить дитя от переживания жестоких сцен, которыми изобилует их проза. Это сказки, на которых выросли мы все. Читаю форумы возмущенных мамочек, и становится не по себе. Обсуждаются «Золушка», «Мальчик-с-Пальчик», «Гензель и Гретель», «Спящая красавица», «Красная Шапочка». Сначала форумчане делятся своими впечатлениями от ужасов, которые встречаются в этих сказках, и тут же недоумевают, почему они не замечали всего этого, когда сами были детьми? Может они появились в новых редакциях и переводах? Вовсе нет. Просто дети и взрослые живут на разных планетах. Наша задача населить планету ребенка обитателями, которые будут беречь и развивать ее. Персонажи сказок для него сейчас самые желанные гости, но далеко не все.

Чем древнее версия народной сказки, тем больше в ней всяких жестокостей. Но в случае с Шарлем Перро и братьями Гримм опора лишь на хронологию может ввести в заблуждение. Перро жил на сто лет раньше, но его сказки намного цивилизованнее, чем у братьев Гримм. Притом, что сюжеты часто одни и те же. Тут надо помнить, что у авторов были разные цели. Гримм действовали как ученые, собиратели немецкого фольклора. Для них было важно максимально точно сохранить то, что передавалось из уст в уста на протяжении веков.

Шарль Перро тоже ученый, академик, записывал волшебные рассказы кормилиц и прислуги, чтобы потом рассказывать своим детям. Позже он решил их издать. Народные сказки в обработке Перро были искусно адаптированы для дворянского круга. Французская знать с удовольствием читала в новой утонченной стилистике знакомые сюжеты, доселе считавшиеся низким жанром. Перро осовременил язык и наделил персонажей изысканностью манер, модной одеждой, а интерьеры соответствующим убранством. Сборник, прославивший Перро, содержал всего 9 сказок, и каждая была снабжена стихотворным нравоучением в конце. Оно адресовалось скорее взрослым читателям, возможно потому, что дети автора к тому времени были вполне зрелыми людьми.

Золушка с характером

«Золушка» - самая знаменитая сказка, ее сюжет до сих пор вдохновляет писателей, режиссеров, драматургов, композиторов на новые вариации произведения. Практически у каждого народа есть схожая история, например древнеегипетская, с фараоном и потерянной сандалией.

Версию Шарля Перро мы с вами знаем с детства, а немецкую Золушку – далеко не все. У братьев Гримм девушка, страдая от унижений мачехи и сестер, регулярно приходит на могилу своей матери. Там живет голубка-волшебница, которая и помогает Золушке попасть на бал, снабдив ее одеждой и каретой. Королевский бал длится три дня, и всякий раз Золушка успевает покинуть Принца до того, как чары рассеются. Во время третьего побега девушка теряет туфельку. Голубка и дальше помогает Золушке. Чтобы втиснуть ножку в туфельку, одна из сестер отрубает себе палец на ноге, другая – пятку. Птичка всякий раз предостерегает Принца:

Погляди-ка, посмотри,

Башмачок-то весь в крови…

Сестрам и потом приходится несладко. Когда они приходят на свадьбу к Золушке, на них нападают птицы, которые выклевывают злодейкам глаза… Эта версия более экспрессивна, и честно говоря, мне нравится больше. Золушка здесь не просто покорно сносит притеснения домашних, она имеет свои желания и даже личную жизнь – находит время ходить на могилу матери. Она не бездумно выполняет работу, а находит способы облегчить задачу - просит горлиц помочь ей перебрать чечевицу.

У версии Перро девушка куда более пассивна, она смиренно плывет по течению. Фея, появившись ниоткуда, помогает Золушке справиться с домашними делами. Потом, подобно мачехе, фея использует исполнительность сиротки, отдавая приказания: найди тыкву, принеси мышеловку, загляни за лейку и найди ящериц… Инициативу бедняжка проявляет лишь тогда, когда ощущает свою силу над другими людьми: на балу угощает сестер апельсинами, а после свадьбы устраивает их судьбу, выдав замуж за знатных придворных. Впрочем, такой подход к описанию характера Золушки вполне соответствует той морали, которую Перро преподносит в финале:

Чего уж лучше, знаем сами,

Слыть мудрецами, храбрецами,

Роскошней быть, чем первый франт,

Иметь какой-нибудь талант,

Определенный небесами.

Все это можно заслужить,

Но лучшие дары пребудут бесполезны,

Пока не вздумает за нас поворожить

Хоть кумушка, хоть куманек любезный.

Одним словом, будь ты хоть умницей-разумницей, без нужных связей, даже волшебных, никуда не пробьешься. А что вы хотели услышать от человека, который всю жизнь состоял при дворе короля? Советский фильм (с Яниной Жеймо и Фаиной Раневской) предлагает другой вывод: «Связи связями, но они не помогут сделать ножку маленькой, а сердце большим и добрым».

Почему я так подробно останавливаюсь на характере героини? Потому что у психологов есть термин «синдром Золушки». Потому что тайная надежда на принца на белом коне сидит в каждой женщине, как бы она этому не сопротивлялась. Потому что, по одному образному замечанию, эта сказка – «Библия, на которую молится каждая девушка». Поэтому важно не только выбрать наиболее подходящий с вашей точки вариант сказки, но и обсуждать прочитанное с ребенком. Особенно с девочкой, потому что именно ее эта сказка растревожит до глубины души и, возможно, будет определять некоторые ее поступки в дальнейшем. Лично мне в этом отношении будет гораздо проще – у меня сын. Для мальчика здесь дается вполне однозначная установка – будь охотником, переверни все королевство, но своей цели достигни, она того стоит.

Многоликая Красная Шапочка

Это, наверное, любимая сказка психоаналитиков. Они с упоением анализируют ее сексуальный подтекст. Ради свидания с кем мать посылает дочку в лес на верную гибель? Почему бабушка живет одна и так далеко, несмотря на возраст? Не иначе ее посещает тот самый дровосек! Волк приглашает Красную Шапочку в постель – не иначе это указание на потерю невинности… Почитаешь их трактовки, и вообще расхочется ребенку эту историю рассказывать.

Филологи говорят, что еще в XIV веке в Европе рассказывали подобную историю, поражающую своей антигуманностью. В ней волк бабушку не съедает. Он готовит из ее мяса обед, а кровь убиенной становится напитком. Замаскировавшись под старушку, волк встречает девочку предложением подкрепиться с дороги. Малышка соглашается. Кошка пытается предупредить ее об истинных ингредиентах блюда, но волк запускает в нее деревянным башмаком и убивает. Ничего не подозревающая девочка сытно ест и лишь потом начинает расспрашивать «бабушку» о величине лап, глаз, ушей и зубов. Перед тем, как проглотить свою жертву, волк раскрывает ей секрет вкусного угощения. Вот и все. И после этого мы еще восклицаем: «Ах, в финале волка убивают, разве можно об этом читать ребенку!». К счастью, теперь в магазинах такой вариант сказки вряд ли встретишь.

Если коварный волк получил по заслугам, значит перед вами версия братьев Гримм. Если все заканчивается съедением девочки, – сказка Шарля Перро.

Остановлюсь на последней поподробнее. Именно он наделил девочку главным ее признаком, ставшим именем – красной шапочкой. Только в оригинале это звучало шаперон, накидка с капюшоном. Ее бабушка с мамой подарили девочке, чтобы всегда держать ее в поле зрения, потому что «всегда она выбирала самую длинную и извилистую дорогу. А уж если мать посылала ее куда-нибудь с поручением, то ждать ее приходилась очень долго. А еще она любила заговаривать с каждым, кто встречался ей на пути, даже совсем с незнакомыми». Мать посылает Красную Шапочку к бабушке, которая внезапно заболела, и ей необходимо было лекарство. Зная об увлекающейся натуре дочери, мать припугнула ее встречей с волком, если та сойдет с тропинки. Прельстившись лесными ягодами, Шапочка все-таки сходит с тропы, тут же встречает серого хищника и восклицает: «Ой, как вы меня напугали. Я уж думала, что вы и есть тот самый страшный волк».

Печальный финал Перро дополняет моралью о двуликости соблазнителей:

Детишкам маленьким не без причин

(А уж особенно девицам,

красавицам и баловницам),

В пути встречая всяческих мужчин,

Нельзя речей коварных слушать, -

Иначе волк их может скушать.

Сказал я: волк! Волков не счесть,

Но между ними есть иные

Плуты, настолько продувные,

Что, сладко источая лесть,

Девичью охраняют честь,

Сопутствуют до дома их прогулкам,

Проводят их бай-бай по темным закоулкам…

Но волк, увы, чем кажется скромней,

Тем он всегда лукавей и страшней!

Интересно, как видоизменилась сказка за один век, кроме того, что перекочевала из одной страны в другую. В версии братьев Гримм девочка уже имеет привычное нам имя, ее и бабушку спасает дровосек, а мотивы опасной прогулки через лес теряют свою убедительность (бабушка не больна, ей просто надо отнести гостинец). Казнь волка – основная претензия к этой мирной вроде бы версии. Дровосек вспарывает волку брюхо, и освобожденная Шапочка набивает хищника камнями, чтобы потом утопить. В других вариантах орудием мести становятся горячая смола, яма с огнем и прочие ужасы.

Самое время определиться для себя, какой вариант имеет более ценную в воспитании ребенка мораль – быть съеденным за непослушание и легкомыслие, подобно Колобку, или, остаться в живых за счет смерти волка, который схитрил, потому что был голоден.

Большие проблемы маленького мальчика

«Мальчик-с-пальчик». У каждого народа есть сказка о смелом и сообразительном лилипуте. Вне зависимости от вариантов, основная мораль в них общая – мал золотник, да дорог. Поэтому подходящую версию выбрать относительно просто. У братьев Гримм я видела две разные сказки. В одной маленький герой – единственный сын. Его уносит поток пара от котелка в печную трубу навстречу множеству приключений. Он помогает разбойникам воровать, потом его проглатывает корова, потом он попадает внутрь колбасы… После многих скитаний герой возвращается к родителям. Во второй сказке Мальчик-с-пальчик каждый раз так ловко помогает в повседневных делах отцу, что находятся охотники выкупить мальчишку из семьи. Поддавшись уговорам сына, отец несколько раз продает малютку в чужие руки, после чего всякий раз хитрый сынок находит способы вернуться домой. Эта версия очень схожа с той, что записал Афанасьев для своего сборника. Только здесь вам может не понравиться способ рождения малыша: старуха шинковала капусту и нечаянно отрубила себе мизинец, он то и превратился в маленького мальчика.

В версии Шарля Перро Мальчик-с-пальчик – младший сын в многодетной семье. Когда детей становится нечем кормить, родители оставляют их в лесу. Благодаря находчивости малютки братья находят дорогу домой. Но вот снова наступают тяжелые времена, и родители повторяют попытку избавиться от сыновей. После блужданий по лесу те попадают в дом к людоеду. Ночью Мальчик-с-пальчик надевает шапочки братьев на спящих дочерей людоеда. Злодей, в темноте приняв дочерей за мальчиков, перерезает им глотки. Далее следует погоня разъяренного детоубийцы за мальчишками, но конец у сказки все-таки счастливый.

Лично мне нравится именно этот вариант. Вот почему:

1. Приключения здесь не связаны с попаданием героя в чей-то желудок. Сказка лишена неприятных физиологических подробностей типа поедания волком требухи умерщвленной коровы.

2. Герою не приходится воровать.

3. Он не является единственным ребенком в семье. Основной мотив его находчивости состоит не в спасении собственной персоны, а в заботе о таких же беспомощных детях, как он.

4. В сказке есть волшебные элементы, например, семимильные сапоги.

5. Практическое знание – чтобы найти обратную дорогу в лесу, оставляй метки.

6. Кроме «мал золотник, да дорог» есть еще одна важная мораль – не рой другому яму, сам в нее попадешь. Имеется в виду эпизод с людоедом и его дочерьми. Есть прекрасный пересказ «Мальчика-с-пальчика» Бориса Дехтерёва (в основном его знают, как иллюстратора детских книг). Там людоед не убивает девочек, а засовывает в мешок и уносит в подвал, а наутро понимает, что чуть не приготовил на завтрак собственных детей.

7. Эпизод с родителями, оставившими в лесу детей из-за голода, - повод обсудить с ребенком суровую историческую правду. Годы, на которые пришелся выход сказки в свет, были голодными практически для всей Европы из-за природных катаклизмов. Прибавим к тяжелому положению простолюдинов крайне грубые нравы того времени. В итоге, в случае бедствий жертвовать приходилось теми, кто слабее, в том числе детьми. Жалость к персонажам – полезное чувство.

Чему я научилась, выбирая сказки

- Раньше я была нацелена на покупку больших сборников сказок того или иного писателя. Но теперь отказалась от этой мысли. Пусть в книге будет три-пять сказок, но зато я смогу подробно изучить иллюстрации, качество перевода и список предлагаемых произведений. А то моя подруга, читая 5-летней дочке красочный том братьев Гримм, вынуждена втихомолку перелистывать «неправильные» сказки. Например, о девушке без рук или про маленький саван. То же самое касается сборников Шарля Перро, куда очень любят включать сказки для разных возрастов. Зачем дошкольнику «Синяя Борода», если можно найти совсем другую, менее кровавую сказку с той же самой моралью о пагубности чрезмерного любопытства?

- Когда встанет вопрос о покупке сказки с «бродячим» сюжетом, сходным в разных странах, я выберу изложение отечественного автора. Например, «Красавицу и чудовище» полезнее читать в варианте Аксакова «Аленький цветочек». А «Белоснежка» и «Спящая красавица» (сюжет почти одинаков), на мой взгляд, уступает «Сказке о спящей царевне и семи богатырях» Пушкина. Кстати, его «Золотая рыбка» - тоже переложение, у Гримм есть похожая история «О рыбаке и его жене». Мой патриотизм легко объясним. Кроме необходимой морали наши варианты закладывают в детскую душу все богатство и поэтичность русского языка. В конце концов, заморские варианты ребенок всегда успеет узнать по мультикам Диснея.

- Мы делаем с ребенком зарядку, укрепляем иммунитет с помощью закалки, водим на прививки – все это направлено на развитие физического здоровья. Душевное равновесие тоже нуждается в регулярной закалке и тренировке. Таковыми для ребенка являются самые разнообразные переживания, которые он испытывает во время игры, чтения, просмотра мультиков. «Давай вместе бояться», - предлагает котенок Гав своему другу Шарику. И приятели сообща переживают грозу. Конечно, она не последняя в их жизни, но каждый следующий повод для испуга будет восприниматься более стойко. Дети сами стремятся испытывать себя на прочность. Еще чуть-чуть и они сами буду рассказывать друг другу школьные страшилки про зеленые пальцы, красную ногу и черную простыню. Взрослые ведь смотрят триллеры и ужастики, чтобы пощекотать себе нервы. На самом деле в разумных дозах такие фильмы имеют действенный психотерапевтический эффект.

- Очень часто детей пугают не сами сказки, а иллюстрации к ним. Художники как будто соревнуются, кто страшнее изобразит Бабу-Ягу или точнее покажет, как именно глупый царь сварился в котле («Конек-Горбунок»). Ребенок прекрасно сам нарисует в своем воображении все эти подробности и, поверьте, получится вовсе не так страшно, как мы себе представляем. Это взрослые знают, что бывает, когда кого-то суют в огонь или отрубают голову. Мы с вами сразу представляем вполне реальные сцены насилия во время чтения некоторых сказок, а у ребенка нет такого опыта. Он представляет себе злодея страшным ровно настолько, насколько готов сам справиться со своей боязнью. А картинка для него – почти реальное воплощение персонажа. Он легко поверит, что злодей выглядит именно так, как нарисовано, и может начать бояться именно книжки. К сожалению, такие случаи встречаются нередко.