Долой телевизор? Или так ли страшен черт, как его малюют

Каждая мама знает, что телевизор не лучший помощник в воспитании детей. Типа много информации, пошлость и все такое. Судя по дискуссиям на форумах, сегодня куча сознательных родителей, которые принимают действенные меры по недопусканию чада к голубому экрану.

Наш папа проживает перед телевизором свою жизнь между работой и… работой. Нет, все нормально, он спит… под звук телевизора. И ест он очень хорошо, только, похоже, не знает об этом, потому как новости, спорт и все такое. Так и стукнула бы его сковородкой, дабы заметил, что я еще и готовить умею. Хоть противогаз надевай, как в анекдоте. Самое плохое в этом, что сын становится абсолютной его копией. Я голос сорвала, пытаясь докричатся до любимых мужчин в момент их телеэкстаза. Сковородкой сыну – это, конечно, из ряда вон. Когда-нибудь будущая сноха займется этим вопросом. Может статься, она будет лучше меня, и оставит его в покое.

Вообще, ситуация вполне рядовая по нашим временам. Только вот оставлять сына в покое и ждать, когда окулист наденет на него очки, мне не хочется. Чтобы объяснить ребенку, почему много смотреть телевизор вредно, я решила сначала узнать это сама.

Вот то, что страдает при долгом и непрерывном просмотре телепередач

Зрение

Пока малыш увлеченно следит за тем, как волк догоняет зайца, внутри его глаз напрягаются специфические структуры. Глаз находится в состоянии постоянного напряжения. При безмерных нагрузках развивается близорукость. Яркость и контрастность телевизора вызывают утомление, головную боль, резь в глазах, покраснение.

Дети не жалуются на то, чего не знают. Головка болит или глазки устали, это они понимают. А вот то, что глазки начинают плохо видеть, они уловить зачастую не в состоянии, потому что процесс снижения зрения, как правило, длительный. Так что ежегодные медосмотры придуманы не для истязания родителей.

Речь

Родители – первые и главные учителя крохи по родной речи. Но нередко из-за бытовых проблем и забот нам некогда поболтать с собственным детищем. Порой проще посадить дитя за мультики, а самим успеть хоть немного по хозяйству. Ученые провели исследования, которые показывают, что у многих детей, подолгу сидящих перед телевизором, к пяти годам выявляются серьезные нарушения речи. Недостаток внешних раздражителей, таких как живая речь, игры, творческие задания, может привести к нарушениям в коре головного мозга.

Психика

В комнате целый день работает телевизор. Ребенок, находясь в той же комнате, спокойно играет, занимается своими делами. Казалось бы, его совсем не интересует то, что происходит на экране. Казалось бы! Бессвязные фразы, обрывки рекламы, от звука которой начинают отпадывать уши, резкие световые перепады – все это устрашающе действует на кору головного мозга малыша. Мозг приходит в состояние беспорядочного возбуждения. Отсюда бессонница, повышенная возбудимость, капризы, детские кошмары. Как следствие, вялое развитие интеллекта, плохая успеваемость в школе.

Ужастики, которыми нас стращают психологи и ученые, можно перечислять бесконечно. Но против фактов не попрешь. Хотя в этой бездонной бочке дегтя можно отыскать и немного сладкого меда.

Компромисс

Единственные, кому телевизор действительно противопоказан – это дети до года. Хотя первые успешные попытки включить адов агрегат приводят родителей в щенячий восторг. Хотите спокойных ночей, потерпите до лучших времен. А лучшие времена наступают как раз по истечении этого возраста.

1-2 года

Можно дробно смотреть мультики для крох до 30 минут в день. Желательно сидеть рядом с ребенком и комментировать происходящее на экране. Благодаря вашему голосу малыш не попадает в зависимость от ярких картинок, и попутно узнает новые слова. Допустимое время эквивалентно примерно 5-6 мультикам про колобка. Немало. Если размазать их на день, да плюс поесть-поспать-погулять. Очень-даже-почемуже.

3-7 лет

40-50 минут в день. Очень хорошо, если ребенок активный и разговорчивый, параллельно с просмотром сам обсуждает происходящее на экране. Значит, его мозг успевает за развитием действия. Если же ребенок спокойный, неболтливый, малоподвижный, лучше не оставлять его надолго наедине с телевизором. Периодически вовлекать в диалог о происходящем, просить пересказать увиденное. При возникновении неприятных сцен лучше рассказать, как они создаются, и кто этим занимается. 50 минут – это будет… это будет… небольшой мультяшный сериальчик, наверное. Даже с натягом диснеевские мультики можно приравнять. Тоже неплохо. Но все же, лучше время просмотра поделить хотя бы на два.

Главное для безопасного просмотра – это расстояние между ребенком и телевизором. В идеале 3-4 метра, но не меньше трех диагоналей экрана. Для того, чтобы в глаза не ударяли резкие перепады света, при просмотре должен гореть свет, хотя бы приглушенный.

Занятные факты

* Абсолютно без разницы, смотрит ли ваше чадо обычный телевизор или плазменный. Главное - размер экрана и расстояние до него. Если панель с большой диагональю, то, отодвинув ребенка на 5 метров от телевизора, можно немного увеличить время просмотра. А коли в комнате нет вожделенных 5-ти метров, тогда к соседям. В смысле, со стеной вместе. Обидятся или нет?

* Позитивные и познавательные передачи расширяют кругозор детей, повышают собственное понимание окружающего. Мультики улучшают настроение.

* Дети, спокойно наблюдающие, как крокодил смачно пережевывает свою добычу, могут потерять сон, увидев какую-нибудь добросовестно расписанную инопланетную дрянь из ужастиков. Оказывается, гораздо важнее то, что дите смотрит. Самыми травмирующими для психики ребенка оказываются "ужастики", фантастические фильмы об устрашающем будущем или сюжеты, связанные с потерями, расставаниями, одиночеством. К этому можно причислить кровавую расчлененку и тяжелое порно. Все остальное можно объяснить.

Подробнее о мультиках читайте здесь: Мультфильмы: так ли они хороши?

* Факт, которым я лично очарована. Сиенские исследователи (это в Италии) обнаружили, что просмотр телевизора помогает детям вытерпеть неприятные ощущения во время медицинских процедур лучше маминой поддержки. Болевой порог снижается вдвое, а порой даже втрое. Так чего ж мы мучаемся? Даешь по телевизору в каждый процедурный!

* Собственно, вот в обобщенном виде, что мне, как маме было интересно узнать. Надеюсь, вам тоже. Но, положа руку на сердце, все мы знаем, что простые мамины сказки, любимые игрушки, общение с родными людьми значительно лучше и полезнее. Ведь ребенку гораздо интереснее попрыгать по квартире с мамой, чем с тетей со смешными косичками из телевизора. А кто лучше папы расскажет, как роботы машины семимильными шагами меряют Луну и Марс. Так что отложу сковородку и займусь мужем.