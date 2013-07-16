Делимся простыми идеями! Мини-мир для игрушек из киндеров

Мы с дочками обожаем игрушки из киндер-сюрприза и подобные им. Играем ими в сказки, в рассказы из журналов, по мотивам мультиков и, что чаще, импровизируем.

Младшая дочка подсказала идею, а мы со старшей соорудили мини-мир для киндеров. Здесь можно разыгрывать многие сказки и просто играть, меняя обстановку и героев.

Доска (толстая фанера) - у нас это полка из старинного шкафа, на которую можно приколотить всё, что ребенок придумает. А клейкая цветная бумага заменит травку, поляну, пол, речку и другое...

У нас два домика, разделённые дремучим лесом, палатка с солдатом на службе, тропинка-лабиринт (особый восторг!), мостик через озеро и огород.

Этот мини-мир стал детям альтернативой компьютерным играм, поэтому у нас наготове ещё одна полка и полёт фантазии.