Фотоаппарат для ребенка: дорогая игрушка или инструмент для творчества?

Дети, видя фотоаппарат в руках родителей, проявляют необычайный интерес к современной «чудо–технике». В принципе, как только ребенок научился «хватать», он с удовольствием пощупает кнопочки па фотокамере. Примерно к двум-трем годам ребенок уже изъявляет желание фотографировать самостоятельно, причем он очень четко видит разницу между фотоаппаратом из отдела игрушек и родительским «настоящим»! Стоит ли реализовать мечты ребенка о настоящем фотоаппарате и что это может нам дать?

Выбор фотоаппарата для ребенка

Если ребенок не проявляет особой страсти к настоящему фотоаппарату, а лишь периодически просит «а можно я?», то до 4-5 лет ребенка, скорее всего, устроит игрушечный фотоаппарат.

Если же малыш проявляет большую настойчивость, то тут уже стоит поискать варианты. Самый первый и простой – это разыскать для ребенка у родственников и знакомых старенький цифровой фотоаппарат (который не жалко). Конечно, фотоаппарат должен быть исправным, легким и компактным. Вполне возможно, что ребенка устроит это предложение.

Если старый фотоаппарат найти не удается, а ребёнок настойчиво проявляет желание заниматься фото-творчеством, то можно купить и новый. Так же лучше купить новый фотоаппарат ребенку-школьнику. Во-первых, именно к 6-7 годам ребенок достигает такого своего развития, что уже готов к сознательному творчеству. А, во-вторых, в этом возрасте дети все-таки способны оценить специально купленную для него вещь.

При выборе фотокамеры стоит взять на заметку следующие пункты:

· цена фотоаппарата определяется критерием «не жалко, если сломает»; конечно, все равно будет «жалко», но все-таки, решившись купить ребенку эту «игрушку», нужно быть готовым к такому исходу;

· надежный корпус: в идеале – ударопрочный и влагонепроницаемый, так как у детей жизнь очень насыщенная и непредсказуемая ;

· простота конструкции: чем проще, тем лучше; во-первых, чем проще аппарат, чем меньше на нем кнопок и настроек, тем проще в нем разобраться ребенку, а, во-вторых, чем меньше элементов, тем меньше вариантов для поломки;

· большой дисплей: а как же иначе быстро продемонстрировать всем свои творения? на маленьком экране неудобно смотреть, напрягаются глаза, а ребенок очень часто будет переходить в режим просмотра;

· аксессуары: очень важные моменты – чехол для фотоаппарата и шнурок, который надо с самого начала научить надевать на руку – как золотое правило.

· существуют специальные детские (не игрушечные!!!) фотокамеры, которые, в отличие от взрослых моделей, имеют яркий и оригинальный дизайн, эргономичный корпус, встроенные игры.

Конечно, желания детей с годами меняются. Кто-то всерьез увлечется фотографией, кому-то хватит десятка стандартных режимов, а кто-то вообще предпочтет фотокамеру, встроенную в телефон.

Чем нам интересен ребенок-фотограф?

Нам кажется, что фотоаппарат для ребенка – это игрушка или… дорогая игрушка. Но для ребенка все серьезнее, глубже и интереснее.

· Увидеть фотографии ребенка - это все равно, что увидеть мир глазами ребенка. На снимках маленький фотограф покажет именно то, что для него важно в этом мире, чему он придает особую ценность. Как мы спешим сфотографировать чарующую улыбку малыша, так и ребенок снимет плюшевого мишку – это для него самый близкий, самый дорогой друг.

· С фотоаппаратом в руках дети проявляют больший интерес к окружающему миру. Ведь они, как настоящие фотографы, ищут объект для съемки: жук это или листок, цветок или камень. Порой дети замечают такие вещи, на которые взрослые не обратили бы внимания: пальцы своих ног, фантик от конфеты, узор на ковре и т.д.

· С фотокамерой в руках ребенок развивает и раскрывает свои творческие способности. Это более выраженно для детей постарше, подростков, которые уже воспринимают фотографию как искусство, сознательно ищут интересный кадр.

· Ребенок учится нести ответственность за ценные вещи (за фотоаппарат), а так же тренирует аккуратность и предусмотрительность (вовремя зарядить аккумулятор, своевременно очистить карту памяти). Это, конечно, приходит с опытом и возрастом.

· Ребенок получает удовольствие от процесса фотосъемки. А также огромную гордость – ведь он может фотографировать так же, как папа! И ему доверили такую ценную вещь как фотоаппарат! Приятно ощутить себя начинающим фотографом!

· Начав более глубоко изучать фотографию, ребенок (уже, скорее всего, подросток) знакомится с такими понятиями как пропорции, перспектива, композиция и т.д., а так же с методами обработки фотографии с помощью специальных компьютерных программ. А знания никогда не бывают лишними.

· Фотоаппарат в руках ребенка может быть интересен не только для ребенка, но и для его родителей. Ведь родители, отдавая ребенка в школу и на секции, отпуская в гости, упускают из виду большую часть его жизнь. А ведь так интересно узнать, чем они там занимаются, правда? Ребенок-фотограф вполне может удовлетворить любопытство родителей - если захочет, конечно .

· Через фотографию родители могут лучше понять интересы ребенка, которые он даже и сам и не осознает, потому что в творчестве проявляются подсознательные желания и наклонности. Так ребенок, снимающий жучков и гусениц, скорее всего, позже проявит интерес к биологии; а девочка, создающая кукольные истории в фото-кадрах, будет хорошим психологом, педагогом или просто чудесной мамой.

Как научить ребенка фотографировать?

Конечно, первыми учителями ребенка по фотографии будут родители. Только здесь нужно честно ответить на вопрос: а умеете ли вы сами фотографировать? Давайте проследим возможность обучения ребенка фотографии с самого раннего возраста с учетом умения родителей в этом деле.

Дошкольники (3-6лет)

Желания ребенка. Первый интерес ребенка к фотоаппарату – это нажать кнопочку точно так же, как это делает мама. Затем он, возможно, захочет поснимать свои игрушки (как мама снимает своих детей) или взять фотоаппарат на прогулку (опять-таки, как это любит делать мама). Здесь у ребенка самый большой интерес – это делать так, как делают взрослые. Так же ребенок интересуется и результатом: с большим удовольствием просматривает отснятые кадры, демонстрирует их родителям.

Возможности обучения. На данном этапе от взрослых для обучения ребенка не требуется никаких особых умений и познаний в фотографии. Достаточно самых элементарных правил обращения с фототехникой. Но если для нас эти правила элементарны и просто следуют из здравого смысла, то ребенок только знакомиться с фотоаппаратом, поэтом для него важно все! А от взрослого требуется в первую очередь терпение, понимание и поддержка.

Итак, обучая дошкольника фотографии, следует обратить внимание на следующие пункты:

· Навыки элементарного обращения с фотоаппаратом: включить, сделать снимок, просмотреть готовые кадры, выключить фотоаппарат.

· Правила техники безопасности: надевать ремешок на руку, не забывать выключать фотокамеру, убирать в чехол после окончания съёмки, не трогать объектив руками, не бегать и не беситься с фотоаппаратом в руках.

Ребенку лучше не ставить запретов в форме «нельзя трогать объектив», потому что на любой запрет, во-первых, возникает протест, а во-вторых, желание сделать именно так, как запрещают. Оптимальный вариант делать акцент на то, что «настоящие фотографы… делают так-то и так-то… например, всегда надевают шнурок на руку, потому что если фотоаппарат вдруг выскочит из рук, то он повиснет на запястье, не упадет и не разобьётся». Ребенку все нужно объяснить так, чтобы он был сам заинтересован в соблюдении правил обращения с «дорогой игрушкой»: например, рассказать, что не стоит нажимать разные кнопочки просто так, потому что можно удалить все фотографии, - ребенок ведь очень дорожит своими шедеврами, поэтому прислушается к рекомендации.

· Свобода творчества. Для дошкольника правил, перечисленных в предыдущих пунктах, уже очень много. Это взрослый делает все на «автомате», а ребенку все-таки стоит большого труда соблюдать столько новых для него рекомендаций. Поэтому далее самое ценное – дать ребенку полную свободу творчества: пусть снимает что хочет, сколько хочет, как хочет.

· Моральная поддержка. Это относится не только к фотографии, но и к любой творческой деятельности ребенка: рисует ли ребенок пейзаж или строит рыцарский замок. Очень важно поддержать ребенка, если у него что-то не получается, похвалить, посмотреть, попозировать (если просит), уделить внимание, удивиться, обрадоваться, в общем, проявить заинтересованность.

Младшие школьники (7-12 лет)

Желания ребенка. В этом возрасте ребенок уже проявляется осознанность творческого процесса. Желание фотографировать – это уже собственное желание ребенка (а не просто повторение за родителями, как в младшем возрасте). Появляется интерес к экспериментам, творческому самовыражению, попыткам получить желаемый результат.

Возможности обучения. Что говорить – дети сейчас очень сообразительные, они настолько хорошо разбираются в цифровой технике, что еще и родителей своих научат . А если серьезно… В данном случае все зависит от конкретной ситуации: насколько велик интерес у ребенка к фотографии и насколько родитель силен в этом деле.

· Если интересы ребенка не изменились с предыдущего возраста, то есть ему просто нравиться фотографировать что-то свое: снимать своих друзей, создавать именно свой фото-отчет о воскресном походе, запечатлеть вид из окна детской комнаты и т.д. В данном случае ребенку не требуется более глубокое изучение фотографии. Ребенок сам задаст родителю те вопросы, которые его будут волновать: «почему у меня все размыто на фотографии», «почему все темно и ничего не видно»? Родителям не обязательно быть профессиональным фотографом, чтобы научить ребенка переключать режимы уже заложенные в фотоаппарате, пользоваться вспышкой, переходить в режим макросъемки и т.д. Возможно, ребенок и не научится четко и правильно применять все режимы, но возможности фотокамеры у него вызовут восторг! Ведь открываются такие возможности для экспериментов!

· Ребенок проявляет заинтересованность и инициативу, интересуется техническими возможностями фотоаппарата, возможно, уже сам методом «научного тыка» разобрался во всех режимах съемки. Если ребенку уже есть 10 лет, то можно отдать его в фотошколу или фото-кружок. А можно попросить друзей-фотографов дать ему несколько уроков (если такие, конечно, имеются и умеют найти подход к детям). До определенного возраста все-таки не стоит перегружать ребенка техническими сложностями и правилами фотосъемки, чтобы не убить творческий интерес.

Данный возрастной период – это некоторый переходный этап, когда важно соблюсти правильный баланс между творческой и технической составляющей. Просматривая кадры, отснятые ребенком, прежде всего, стоит обращать внимание на «картинку», обсудить с ребенком, что он хотел запечатлеть и как оригинально у него получилось, а уж потом обращаться к качеству снимка. На ошибки нужно указывать очень мягко и тактично. Поначалу ошибок будет много, нужно просто «закрыть глаза» на все, кроме какой-то одной и так потихоньку учиться техническим вопросам. А так же нужен баланс между восторгом от того, какие интересные и хорошие снимки получаются у ребенка, и вкрадчивой мыслью, что возможностей, на самом деле, гораздо больше и еще есть чему учиться!

Подростки (13-18 лет)

Желания ребенка. В подростковом возрасте желания ребенка уже определяются его потребностями личной жизни, в которой не всегда есть место взрослому. Подросток хочет иметь свой фотоаппарат, который не могут взять родители и увидеть там фотографии, которые для них не предназначались. Он хочет снимать то, что актуально в его возрасте, в его компании, выкладывать снимки в социальных сетях, получать о друзей комментарии к фото и т.д. Также порой важно продемонстрировать перед друзьями свой статус, похвастаться «крутизной» своих гаджетов, в том числе и фотоаппарата. Наступает момент профессионального самоопределения, выбор профильного класса, подготовительных курсов, ВУЗа. Здесь появляется желание «примерить» на себя работу фотографа или «фото-журналиста», «фото-путешественника». Ну, и конечно, каждый человек имеет свое хобби, и это вполне может быть фотография.

Возможности обучения. Здесь родителям нужно проявить все свое искусство понимания истинных причин желания ребенка иметь фотоаппарат и научиться фотографировать. Варианты «у всех в классе есть фотоаппараты, а у меня нет, я тоже хочу» оставим на отдельное обдумывание родителям, и остановимся на интересе к фотографии как таковой, когда ребенку нравится фотографировать, экспериментировать, независимо ни от чего. Возможны варианты.

· Обучить ребенка самому. Вариант для профессиональных фотографов или очень продвинутых любителей.

· Доверить ребенку самостоятельное изучение. А почему бы и нет, если родители не фотографы и не питают к фотографиям никакого интереса? Если у подростка есть интерес и склонность, то ребенок найдет в интернете инструкции, книги, статьи, обучающие видеоролики, проконсультируется у друзей-единомышленников и т.д. Возможности виртуального обучения сейчас очень велики и доступны.

· Обучиться вместе. Хороший вариант, если родитель вдруг «решил заразиться» увлечением ребенка: вместе изучать, вместе фотографировать, вместе искать ошибки и удачные кадры.

· Отправить подроста в фотошколу, фотокружок. Именно детский или подростковый, где курс адаптирован для определенной возрастной категории.

На заметку можно взять следующие фотошколы Екатеринбурга:

Фотостудия «Блик» на базе ДДТ Октябрьского района

Возраст: 10-17 лет.

Контакты: ул. Большакова д.15, тел. 254-01-38

Фотошкола «GM Photo», подростковый курс фотомастерства

Возраст: 10-14 лет.

Контакты: ул. Токарей, 68, тел. 290-01-02, 290-20-02

Фотошкола MAGNET, простой и продвинутый курс фотографии для тинейджеров

Возраст: 10-16 лет.

Контакты: ул. Малышева 51, тел. 375 75 75, 8 912 21 00 496

Фотошкола OK STUDI, фото-курсы для школьников

Возраст: 12-16 лет.

Контакты: ул. Пушкина 10, тел. +7 (912) 68-103-29, +7 (343) 378-07-92

Фотошкола «Вижн», курс фотографии для школьников

Возраст: 12-16 лет.

Контакты: ул. Пионеров 12, корп. 2, тел. 206-30-93, 206-30-94

Фотостудия - Виртуальный Екатеринбург, детский базовый курс

Возраст: 12-17 лет.

Контакты: ул. Первомайская 60, оф. 67, тел. 382-46-76

Фотошкола "Урал Фото", детский курс

Возраст: 10-14 лет.

Контакты: ул. Первомайская, 104, тел.+7-9-222-02-33-01 ,+7 (343) 382-30-98

Творческий центр Галилей, фотошкола

Возраст: 12-18 лет.

Контакты: ул. Бардина 48a, тел. 201-55-23

Фотошкола Image-book

Возраст: 12-18 лет.

Контакты: Центр культуры и искусства "Верх-Исетский" (ДК ВИЗ), пл. Субботников, д. 1, тел: +7 (343) 330-22-39, +7 950 550 10 46

Фотографии, сделанные ребенком – что с ними делать родителям?

Фототворчество ребенка, как и любой вид творчества, достойно уважения. Поэтому приветствуются все способы одобрения, хранения и демонстрации:

- заведите ребенку отдельный альбом, в который можно оформлять распечатанные снимки (пусть это сделает сам ребенок);

- выделите отдельную папку на компьютере для хранения детских шедевров «на память»;

- купите фоторамки и устройте домашнюю выставку работ ребенка (снимки можно периодически менять);

- распечатайте интересное фото и сделайте к нему самостоятельно фоторамку;

- оформите красиво снимки, сделанные ребенком, и подарите бабушкам-дедушкам;

- оформите фотокнигу с тематическими снимками ребенка, например, «как я ходил в осенний поход с классом»;

- и … другие идеи приветствуются)))))).

Фотоигрушка?

И все-таки: фотоаппарат для ребенка – игрушка или нечто большее? Мы ведь даем малышу маракасы и барабан, а музыка – это красиво! Мы вручаем ребенку кисти и краски, а живопись – это чудесное творчество! Мы читаем детям книжки, водим в кукольный театр, показываем детские фильмы… Мы приобщаем ребенка к прекрасному, к искусству…

Так почему бы не приобщить ребенка к фотографии? И пускай поначалу фотоаппарат для ребенка - просто увлекательная игрушка, но именно через игры познается мир и доносятся самые важные идеи! Удачных кадров!

Фото: http://globallookpress.com/