Домик Деда Мороза

В подарок дедушке Морозу, поставим под Ёлочку, он принесет подарки и обрадуется такой красоте! Сделали в два приёма, за 2 дня, каждый раз не больше часа. Дети - помощники: Илья 7 лет и Сима 3 года.

Нам понадобится:

Ватные диски, клей с блестками - для крыши.

Поролон толстый, синтепон, обрезки флиса, степлер, клеевой пистолет или ПВА, разные блестяшки, тесёмочки, игрушки от киндера, пленка от коробок для игрушек, ножницы - для дома.

2 катушки от больших ниток, пряжа травка, блестяшки, клеевой пистолет - для ёлочки.

Ещё я заранее вышила фигурки, но их можно вырезать из журнала или сделать аппликацию.

Приступаем к работе:

1. Черепица для крыши. Мы сделали с утра, чтобы краска высохла. Сначала ватные диски разобрали на две половинки. Раскрашиваем диски. Оставляем красоту сохнуть.

2. Это сделанная заранее вышивка, её позже просто вырезали и украсили дворик. На поролоне наметили домик, вырезали по намеченному, получилась заготовка.

3. Углубления оклеиваем флисом. В окошках расставляем фигурки и сверху закрываем пленкой.

4. Заворачиваем домик во флис, закрепляем его по краям степлером. Находим и вырезаем окна и двери. Приклеиваем черепицу, вырезаем трубу и оклеиваем её флисом.

5. Для ёлочки вставляем одну катушку в другую. Наматываем нитки. Украшаем камушками - блестками.

6. Украшаем домик. Итог нашего первого дня.

Для второго дня нам понадобятся: коробка, цветной картон, фольга, обрезки синтепона, искусственной кожи, пустые катушки, ниточки, киндер игрушки, блёстки, ножницы, клей.

7. От коробки оставляем дно и укрепляем его скотчем, вырезаем елки из картона, приклеиваем на задний фон, из фольги вырезаем озеро. Укладываем на дно флис.

8. Вырезаем из кожи дорожку. Украшаем блестками полянку и елочки украшаем "снегом". Связываем катушки и укрепляем с помощью пистолета мост.

9. Расставляем все по местам. Домик готов. Том ждёт подарки, есть у нас потайная норка для Джери. На заднем фоне заборчик из порезанных катушек от ниток.

10. Можно играть!

Надеемся, вам понравится наш труд!

