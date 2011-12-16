Мастерим Дракончика к Новому году

Моей старшей дочке 10 лет, у них в школе ежегодно проходит конкурс игрушки на районную ёлку. К 2009 году мы смастерили бычка, ну а в этом году естественно Дракончика. Принцип поделки тот же.

Сделано из подручных материалов. Мои дети в восторге, еле-еле расстались с поделками. Может кто-то захочет сотворить подобное. Ну а мне хочется поделиться.

1. Каркас игрушки

Для начала мастерим каркас игрушки, используем одну канистру 5 л, одну бутылку пластиковую 1,5л и бутылочку прямоугольной формы 0,5л. Хотя это не принципиально, используйте то, что есть в наличии.

2. Голова Дракона

Шьем голову Дракона. В качестве гребешка я использовала две перчатки от детской игры, которыми мы не пользовались, вшиваем ушки, швом зигзаг пристрачиваем глаза.

Глаза вырезаны вместе с ресницами из обложки старого блокнота, белые места из лейкопластыря. Язык из атласной ленточки.

3. Верхняя часть

Одеваем голову на верхнюю часть каркаса. Подбиваем немного синтепоном, чтоб щечки были покруглей.

4. Туловище

Шьем туловище. Обводим дно канистры. По длине окружности выкраиваем туловище цельнокроеное с хвостом. На кончик хвоста вшиваем треугольничек.

5. Крылышки

Крылышки произвольной формы, делала "на глаз". Внутри картон, рисунок сделан маркером по ткани коричневого цвета. Настрочила на туловище в районе спинки.

6. Лапки

Передние лапки сделаны из обшитых тканью бутылочек из-под Актимель

задние – обшитые бутылочки воды 0,5л. Пришиваем вручную в районе животика.

7. Завершающий этап

Одеваем готовое полотнище на канистру, подбиваем вокруг канистры синтепоном. Вручную пришиваем голову к туловищу. Закрываем место шва ободком из блестящей тесьмы.

ВАЖНО! Бутылки и канистра не должны быть герметично закрыты, можно проколоть в нескольких местах иголкой. Иначе при охлаждении они сожмутся.