Мультимедийные презентации в обучении дошкольников

Наверное, невозможно себе представить современное развитие общества и производства без информационно - коммуникационных технологий. Бесспорно, что владеть компьютером должен каждый образованный человек. ПК быстро входит в жизнь нашего ребенка. Практически все родители, развивая и обучая малыша, приобретают компьютерные программы.

Сначала – это милые «клавиатурные барабанилки» для самых маленьких, которые любят барабанить по клавиатуре, но ещё не умеют пользоваться мышкой, затем – огромное многообразие компьютерных игр.

Компьютер – мощное средство обучения и саморазвития малыша!

Способность компьютера воспроизводить информацию одновременно в виде текста, графического изображения, звука, речи, видео, запоминать и с огромной скоростью обрабатывать данные позволяет специалистам создавать для детей мультимедийные презентации, электронные детские книги и энциклопедии.

Какие же возможности в обучении дошколят таят в себе мультимедийные презентации?

В отличие от обычных средств обучения медиатехнологии значительно расширяют возможности родителей в сфере раннего развития, способствуют успешной реализации интеллектуальных и творческих способностей ребенка; позволяют не только насытить его большим количеством готовых, строго отобранных, соответствующим образом организованных знаний, но и, что очень актуально в раннем детстве - учат самостоятельно приобретать новые знания.

«Презентация - это - обучающий мини-мультик, это электронная звуковая книжка с красивыми картинками, это отличное пособие для мам рассказать своему ребенку об окружающем мире так, как она сама его видит, не выходя из дома и не летая в дальние страны». Виктория Кузнецова viki.rdf.ru

По сравнению с традиционными формами обучения дошкольников мультимедийные презентации обладают рядом преимуществ:

1. Презентация несет в себе образный тип информации, понятный дошкольникам; формирует у малышей систему мыслеобразов.

Маленького почемучку интересует масса вещей: с утра до вечера вопросы словно сыплются из него. Как объяснить, понятно рассказать и не оттолкнуть, не погасить детскую любознательность и пытливость ума?

Взрослый человек принципиально отличается от малыша: чтобы что - то понять, ему достаточно прослушать устное объяснение, и развитое словесно – логическое мышление сделает свое дело.

Поговорка «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», прежде всего, о маленьком ребенке.

Именно ему, с его наглядно-образным мышлением понятно лишь то, что можно одновременно рассмотреть, услышать, подействовать или оценить действие объекта. Потому - то так важно при обучении дошкольника обращаться к тем каналам получения информации, которые открыты.

Мультимедийные презентации позволяют представить обучающий и развивающий материал как систему ярких опорных образов, наполненных исчерпывающей структурированной информацией в алгоритмическом порядке. В этом случае задействуются различные каналы восприятия, что позволяет заложить информацию не только в фактографическом, но и в ассоциативном виде в память детей.

2. Компьютер позволяет моделировать такие жизненные ситуации, которые нельзя или сложно увидеть в повседневной жизни.

Например, как показать ребенку процесс запуска ракеты или технологию производства бумаги?

3. Возможности компьютера позволяют увеличить объём предлагаемого для ознакомления материала. Многие мамы отмечают, что при этом значительно возрастает интерес детей к знаниям, повышается уровень познавательных возможностей.

4. Все родители замечают, как нравится детям многократно спрашивать об одном и том же, читать «по сто раз» одну и ту же сказку. Но не надо раздражаться: у дошкольников один и тот же программный материал должен повторяться многократно!

Любимую презентацию ребенок может запускать сам, столько раз, сколько ему захочется, может повторять вслед за автором слова, выучивая их наизусть; удивлять взрослых объемом знаний, полученных самостоятельно.

5. Использование новых непривычных приёмов объяснения и закрепления, тем более в игровой форме, повышает непроизвольное внимание детей, помогает развить произвольное.

6. Осваивая детские электронные энциклопедии, дошколята активны. За счёт высокой динамики эффективно проходит усвоение материала, тренируется память, активно пополняется словарный запас, развивается воображение и творческие способности.

С помощью чего смотреть файлы презентаций?

Для просмотра файлов-перезентаций (*.ppt) необходима программа Microsoft PowerPoint из пакета Microsoft Office.

О чем же должен знать современный дошкольник? Что пишут в «детсадовских» программах?

Дошкольный образовательный стандарт - это требование времени. Важно, чтобы каждый ребенок с поступлением в школу имел равные стартовые возможности.

Вот, что должен знать ребенок в отдельных образовательных областях на всех ступеньках дошкольного детства. Это так называемый минимум.

Программа по ознакомлению дошкольника с окружающим миром (скачать в формате doc )

Подобранные электронные книги и энциклопедии позволяют решать поставленные программой задачи, а значит, систематически и целенаправленно готовить ребенка к школе.

Где найти качественные мультимедийные презентации?

Сеть Интернет несёт громадный потенциал образовательных услуг. Поисковые системы сети Интернет предоставляют родителям возможность найти и отобрать практически любой материал по вопросам раннего развития и обучения. Важно, чтобы электронные учебные пособия были предназначены специально для детей дошкольного возраста.

«Хорошая презентация - это когда ставишь ребенку слайды и он поглощен процессом просмотра, когда мне не приходится листать самой слайды и объяснять что? где? когда? и почему? Если ребенок с удовольствием смотрит презентацию и просит поставить ее еще раз, уверена, что он с пользой провел это время!» Виктория Кузнецова.

Существует ряд сайтов, где выкладываются качественные, профессионально выполненные детские презентации, создана Большая Библиотека Электронных Книг Для Детей. Большинство презентаций были выполнены мамами для собственных детей. Некоторые творческие натуры, увлекаясь процессом создания мультимедийной презентации, превращают его в хобби не только для себя, но и для своего ребенка. Проходит время и юный автор появляется на страницах сайта уже со своими работами.

Обучающие игры - презентации

Отдельно хотелось бы рассказать о компьютерных обучающих играх, которые выполнены в виде перезентаций в программе Microsoft PowerPoint.

· Предъявление информации на экране компьютера в игровой форме вызывает у детей огромный интерес; движения, звук, анимация надолго привлекает внимание ребенка;

· Проблемные задачи, поощрение ребенка при их правильном решении самим компьютером являются стимулом познавательной активности детей;

· Ребенок сам регулирует темп и количество решаемых игровых обучающих задач;

· В процессе своей деятельности за компьютером дошкольник приобретает уверенность в себе, в том, что он многое может;

· Компьютер очень "терпелив", никогда не ругает ребенка за ошибки, а ждет, пока он сам исправит их.

· Игровые обучающие программы приучают дошкольника к самостоятельности, развивают навык самоконтроля.

· Маленькие дети требуют большой помощи родителей при выполнении заданий и пошагового подтверждения своих действий, а автоматизированный контроль берет эту функцию на себя, освобождает маму.

Предлагаю скачать две мои игры - презентации по математике:

Математическая игра – раскраска «Ну погоди!» (скачать в фомате ppt из архива *.rar) 20 Мб

Арифметическая игра «Где чей домик?» (скачать в фомате ppt из архива ю-мамы *.rar)

Арифметическая игра "Где чей домик?" (Предназначена для детей от 5 до 7 лет) Вашему вниманию предлагается арифметическая игра. Идея в книге "Давайте поиграем: математические игры для детей 5 - 6 лет" Её написал - Абрам Аронович Столяр. Придумала сказочный сюжет и сделала игру-презентацию - преподаватель методики математики Тюменского педагогического колледжа №1 Осьмакова Марина Васильевна. Игра "Где чей домик?" упражняет детей в умении сравнивать числа в пределах десяти, учит понимать символику, работать по алгоритму, формирует логические структуры мышления. Воспитывает внимательность, умение точно следовать инструкции, целеустремленность. Как играть в эту игру? Ребенок попадает в город Цифроград и помогает расселить цифры в домики, согласно знакам - указателям: < или >. Сказочный сюжет помогает ребенку осознать, что цифры обозначают то или иное число, которые надо уметь сравнивать. Анимация, звуковое оформление позволяет сделать игру – презентацию автодидактической. Удачи!

Здоровьесбережение детей при работе с компьютером

Говоря об использовании компьютера детьми дошкольного возраста, встает вопрос о сохранении здоровья и зрения. Вопрос о "засиживании" за компьютером актуален. Разумно сделать ограничения занятий с ПК по времени - 10-15 минут.

Нормально развивающийся ребенок в этом возрасте должен двигаться 50 - 60% времени бодрствования! Помните об этом!

В заключение отмечу, использование компьютера – еще одна сфера, где можно успешно сочетать получение полезных знаний с развитием интеллектуальных и творческих способностей.

Применение обучающих мультимедийных презентаций позволяет повысить эффективность процесса обучения и развития ребенка, открывает новые возможности образования, постоянно поддерживает родителей в состоянии творческого поиска.

Ресурсы интернет: 1. Бартенева Т. П. Использование информационно-коммуникационных технологий в процессе развития и обучения дошкольников 2. Рябцева О. В. Использование медиатехнологий в образовательном процессе ДОУ. 3. Ильюшонок Н.Н. Анализ возможностей интерактивных и компьютерных технологий для повышения качества обучения

На фотографиях: 1. Таня и Ваня (мамa kkat ), 2. Анастасия (мама Lina-Alena ), 3. Данька (мама БельчихА ).