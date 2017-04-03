Мастер-класс по изготовлению травянчиков!

Давайте изготовим с вами уникальную экологическую игрушку - травянчика. Через 5-7 дней на этих забавных головушках взойдет зеленая шевелюра. А когда она подрастет еще, можно будет делать забавные стрижки.

Детям от 4 - 100 лет.

Нам потребуется:

1. Опилки (например для грызунов).

2. Семена газонной травы.

3. Чулки, колготки.

4. Ножницы.

5. Клей.

6. Ложка.

7. Краски акриловые.

8. Глазки, тесемки, мягкие палочки для украшений.

Приступим к изготовлению нашего травянчика. Сначала мы будем делать тело. Отрежьте часть чулка или колготок, как показано на фото. Затяните конец капроновым обрезком.

Выверните нашу основу, чтоб хвостик ушёл внутрь. Теперь берем столовую ложку и насыпаем семена. Больше семян не нужно, чтобы травке было удобно прорастать.

Теперь накладываем опилки. Опилок кладем побольше, не боимся приминать, чтоб побольше влезло.

Когда наберется достаточно опилок, завязываем кончик, и обрезаем излишки.

Вот такие тяжеленькие мешочки у нас получились. Теперь нам нужно сделать голову.

Обратите внимание, с какой стороны у вас семена, чтоб трава не проросла из другого места)))

Делаем шею, не затягивайте слишком туго, иначе голова будет висеть, и травянчик будет падать.

Сделайте прекрасные ушки, прекрасные ручки, хорошенький носик. Все перетягиваем чуть туже, чем голову. Помогаем ребенку справится с узелками. Излишки отрезаем.

Вы можете эксперементировать с формой травянчика, например, старшая захотела сделать мышиную голову. Вот такие смешные человечки у нас получились.

Теперь самое вкусное! Оживляем наших малышей. Приклеиваем глазки на резиновый клей. Глазки продаются прямо наборами в канцтоварах. Разных размеров и даже цветов.

Достаем краски, используем акриловые, так как гуашь и другие краски потекут, когда мы будем вымачивать травянчика. Не советую красить сильно густо, особенно верхушку, где растет трава. Ей труднее пробиваться через прокрашенную поверхность.

Когда он подсохнет (мы немного поторопились с цветными проволочками), украшаем травянчика, цветными тесемками или мохнатыми проволочками.

Теперь наш травянчик готов!

Подбираем ему тарелочку - поддон, смачиваем сначала травянчика полностью, позже подливаем воду в поддон. И стараемся не забывать. На 5-7 день на голове проклюнется зеленая травка. Она принесет много радости вашему ребенку, теперь вы сможете сделать эко подарок своими руками друзьям из садика.

Фантазируйте и пробуйте! Удачных вам поделок!