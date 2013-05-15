Вторая жизнь пасхальных скорлупок
Позади праздник Пасха, а после этого необычного разноцветного праздника яиц остается множество яркой, красивой, разноцветной скорлупы.
Смотришь на неё аж жалко выкидывать.
А можно и оставить её на память, сделав с ребенком творческую работу: мозаика из скорлупы.
Для этого необходимо найти или нарисовать персонаж, который мы будем раскрашивать скорлупой.
Это может быть цветик-семицветик, птица Павлин, Клоун, петушок, Бабочка или Попугай и т.д.
Теперь, распечатав (нарисовав) на бумаге, вырезаем картинку по контуру и наклеиваем на основу из цветного картона.
Для того, чтоб раскрасить данную картинку при помощи скорлупы, нам понадобится клеёночка (для чистоты рабочего места), клей ПВА, кисть (хотя нам она не понадобилась), и сами скорлупки.
Промазываем клеем поочередно части рисунка и прикладываем скорлупки, при этом их пальчиком надавливаем, при этом, чем скорлупка больше даст трещинок, тем она плотнее приклеится. В нашем варианте моему сыну 2 годика, поэтому все промазки клеем я взяла на себя, а Костик только находил скорлупки определенного цвета и с радостью их располагал на попугайчике и бабочке.
После того как работа завершена, даем ей просохнуть и после этого вставляем в рамочку. Картина готова.
Желаем удачи и творческих идей!