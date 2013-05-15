Форум
Войти
Ваш регион - Екатеринбург и область?
Реклама
Надежда38
Развитие

Вторая жизнь пасхальных скорлупок

Творческий урок по мозаике из скорлупы.

Позади праздник Пасха, а после этого необычного разноцветного праздника яиц остается множество яркой, красивой, разноцветной скорлупы.

Смотришь на неё аж жалко выкидывать.

А можно и оставить её на память, сделав с ребенком творческую работу: мозаика из скорлупы.

Для этого необходимо найти или нарисовать персонаж, который мы будем раскрашивать скорлупой.

Это может быть цветик-семицветик, птица Павлин, Клоун, петушок,  Бабочка  или Попугай и т.д.

Теперь, распечатав (нарисовав) на бумаге, вырезаем картинку по контуру и наклеиваем на основу из цветного картона.

Для того, чтоб раскрасить данную картинку при помощи скорлупы, нам понадобится клеёночка (для чистоты рабочего места), клей ПВА, кисть (хотя нам она не понадобилась), и сами скорлупки.

Промазываем клеем поочередно части рисунка и прикладываем скорлупки, при этом их пальчиком надавливаем, при этом, чем скорлупка больше даст трещинок, тем она плотнее приклеится. В нашем варианте моему сыну 2 годика, поэтому все промазки клеем я взяла на себя, а Костик только находил скорлупки определенного цвета и с радостью их располагал на попугайчике и бабочке.

После того как работа завершена, даем ей просохнуть и после этого вставляем в рамочку. Картина готова. 

Желаем удачи и творческих идей!

 

Оставить комментарий
Реклама
Развитие
Реклама
Реклама