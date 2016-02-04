Настольные игры по советам ю-мам!

Ничто так не объединяет, как совместная игра. Родители и дети, братья и сестры, друзья и приятели – игровой поток забирает и уносит всех! И сегодня в мире настольных игр очень просто найти тему, которая будет интересна всем участникам.

Настольные игры хороши всем: они нравятся детям и взрослым, они объединяют и развивают. Отдельный бонус - они отвлекают от гаджетов и рассеивают скуку в любом пространстве: в гостях, долгим зимним вечером в семейном кругу, на пикнике или в поезде дальнего следования. Настолки – это еще и отличный способ познакомиться с человеком и проявить себя. Вся эта очевидная полезность сподвигла коллективный разум ю-мам составить отчеты и фотоотчеты о любимых играх, о которых мы рассказываем в этой статье!

Игры мы разделили на две группы: для самых маленьких (в них вполне можно играть с 4-5 лет) и для старших детей (которые большинство ребят осилит уже в школьном возрасте) О них читайте здесь: Настольные игры. Советуют мамы (часть 2).

Но это не значит, что «детские» игры не будут интересны, скажем, подросткам – будут, еще как! Сами родители с удовольствием режутся в Тримино или Уно, испытывая чистую радость и детский восторг. Поэтому знакомьтесь с новыми настолками, рассказывайте в комментариях о своих предпочтениях и находках – и пусть любое развитие будет бодрым и ярким!

Игры для дошколят

Дженга

Пространственная игра, мелкая моторика, с 5-6 лет, для 2-6 игроков, партия – 5-10 мин.

В России эту игру еще называют «Падающая башня», смысл ее прост и весел: из ровных брусков строится башня, каждый игрок в свой ход вытаскивает один брусок так, чтобы не обрушить башню, и ставит его наверх башни. Игра развивает мелкую моторику, сенсорику, пространственное мышление.

Есть варианты Дженги с цветными брусками и кубиком, который «назначает» цвет бруска для вытаскивания. Малыши могут строить из брусков свои собственные домики, а вот играть вместе со всеми лучше лет с 6, когда координация позволит не обрушивать башню слишком часто и не огорчаться.

Говорят ю-мамы: «Дженга» у нас тоже есть, с огромным удовольствием играем семьей. Те же мальчишки, которые спокойно играют сутки в «Манчкин», тут быстро заводятся, азартная игра.

Микадо

Пространственная игра, мелкая моторика, с 5-6 лет, 2-6 игроков, партия – 5-10 мин.

Эта игра чем-то напоминает «Дженгу», только вместо брусков используются длинные палочки. В классическом варианте игры они высыпаются кучей на стол, иногда палочки вставляются в кольцо. Задача: вытаскивать по очереди палочки, чтобы не обрушить кучу. Каждая палочка имеет свою стоимость, очки подсчитываются в конце игры, после обрушения кучи. Иногда в игре есть кубик, который задает цвет палочки для вытаскивания. Развивает мелкую моторику, сенсорику, пространственное мышление.

Звонго

Игра на моторику, с 5-6 лет, 2-4 игрока, от 10 до 20 мин.

Очень веселая и необычная игра: на круглом игровом поле из ткани (оно одновременно является сумочкой для хранения всей игры) рассыпаны разноцветные шарики-бубенцы. У игроков есть магнитная палочка, с одной стороны закреплен сильный магнит, с другой – магнит послабее. Нужно с помощью палочки собрать 10 шариков одного цвета. И это не так-то просто.

Говорят ю-мамы: «Интересная и очень новогодняя игра!»

Таракан (Кукарача)

Подвижная настольная игра, от 5 лет, 2-4 игрока, от 30 мин.

В этой игре вам придется ловить таракана! Таракан почти живой – с электронным чипом, который заставляет кусочек пластика двигаться, почти как настоящего таракана. И загнать его к себе в угол будет не так-то просто. Перед игрой кидаем кубик и определяем, с помощью какого «оружия» ловим насекомое – вилка, ложка, ножик. После этого пытаемся загнать его в ловушку. Кто загнал – получает фишку. Накопил 5 фишек – победил!

Говорят ю-мамы: «Веселая и быстрая игра для небольшой компании».

Продолжи рассказ

Игра на развитие речи, с 5 лет, 2-4 игрока, от 10 до 20 мин.

В эту игру малышам, конечно, лучше играть с родителями. Суть проста: на стол выкладывается картинка, по ней строится небольшой рассказ. Следующий игрок присоединяет новую картинку – получается продолжение рассказа. И так на каждую картинку нужно придумывать продолжение.

Фрукто 10

Игра на отработку счета до десяти, с 6 лет, 2-20 игроков, от 15 до 30 мин.

Яркая и красочная игра с отличным оформлением, напоминает «Доббль», но с элементами математики. У нас есть стопка круглых карточек, на каждой изображено несколько фруктов с цифрами. На своей карте и карте из колоды нужно найти пару чисел, в сумме дающие 10, но они должны стоять на одинаковых фруктах или на одном цвете, и тогда можно выкрикнуть: «Клубничная десятка!» или «Зеленая десятка!» - и забрать новую карту из колоды себе.

Пятница

Карточная разговорная игра для компании, с 5-6 лет, от 3 до 6 игроков, от 10 до 60 мин.

Известная старая игра в угадывание персонажа. В классической версии мы пишем на бумажке слово: это может быть животное, киногерой, реальный человек, - и приклеиваем ее другому игроку на лоб. Вот теперь он должен догадаться, кто же он? Игрок задает вопросы: я животное? Я большой и толстый? Я зеленый? – и так постепенно приходит к отгадке. Чтобы приклеивать бумажки на лоб без использования жвачки, гвоздей и стикеров, можно завести специальный набор для этой игры – с налобными обручами, к которым крепятся карточки.

Активити

Карточная игра на ассоциации и воображение, с 5 лет, 3-15 игроков, от 20 до 60 мин.

Это популярная игра на угадывание слов и понятий, сочетание «Крокодила», «Ассоциаций», аналог «Элиаса» и других игр, которые развивают целый спектр важных качеств: умение объяснить, догадаться, прокачать коммуникативные навыки. В ходе игры мы берем карточку с неким словом или понятием и с помощью рисунка, пантомимы или через синонимы объясняем их. Есть разные уровни сложности «Активити»: самый простой и яркий вариант «для малышей», чуть более сложный «для детей» и еще несколько вариантов для подростков и взрослых.

Крокодил

Карточная игра на ассоциации и воображение, с 5-6 лет, 4-12 игроков, от 20 до 90 мин.

Версий «Крокодила» довольно много, есть среди них и упрощенная детская, и тематическая книжная, и расширенная вечериночная… Но суть одна: достаем карточку и объясняем слово другим игрокам жестами, получаем очки. От «Активити» эта игра отличается разве что более лаконичной технической реализацией – здесь нет поля, по которому мы двигаем фишки, есть только колода карт.

Тик Так Бумм!

Карточная игра на ассоциации и воображение, с 5 лет, 2-10 игроков, от 20 до 60 мин.

Правила очень простые: нужно взять карточку с рисунком и завести бомбу. Бомба начинает тикать и скоро взорвется, и нужно побыстрее назвать слово-ассоциацию к рисунку и передать карточку другому игроку, тот тоже быстренько придумывает ассоциацию и передает карточку следующему. Если карточка у вас в руках и в этот момент взрывается бомба (кстати, когда она взорвется – всегда непонятно, это сюрприз) – то карточку придется оставить себе. Когда у кого-то накапливается 5 карточек, игра заканчивается, выигрывает тот, кто набрал меньше всего картинок. Игру можно усложнять: называть ассоциации на иностранном языке или объяснять их.

Говорят ю-мамы: На мой взгляд, интересно детям лет с 10, раньше сложно.

Имаджинариум Детство

Карточная игра на воображение и ассоциации, с 6 лет, от 4 до 7 игроков, от 30 до 60 мин.

Вообще, вариантов и дополнений «Имаджинариума» - замечательной игры в ассоциации – множество, но версия «Детство» сделана для самых маленьких, она очень уютная и нежная, правила упрощены. У вас на руках есть карты, вы выбираете любую, кладете ее рубашкой вверх и говорите к ней ассоциацию. Другие игроки подбирают у себя карты на заданную ассоциацию и тоже выкладывают их рубашкой вверх. Затем карты перемешиваются, открываются, и все пытаются угадать карту ведущего. Процесс захватывающий, особенно для фантазеров и любителей мечтать. Определенный минус игры в том, что в нее нельзя играть вдвоем, чем больше игроков – тем лучше.

Говорят ю-мамы: «Шикарная игра в ассоциации. Смысл игры в том, что ассоциации нужно загадывать не слишком явные, но и не перемудрить».

Треугольное домино (Тримино)

Логическая, с 5-6 лет, 2-6 игроков, партия – 15-30 мин.

Очень динамичная, красивая и интересная игра, в нее могут играть даже малыши (по упрощенным правилам). Отличие от обыкновенного домино в том, что костяшки здесь – треугольные, и на каждом уголке проставлены цифры или картинки, на которые нужно ориентироваться, выкладывая костяшки на поле. Можно вести подсчет очков или отказаться от этой затеи, и тогда победителем становится тот, кто первым избавился от костяшек. Деревянное тримино – особенно милый вариант игры.

Говорят ю-мамы: «Динамичная интересная игра для детей и взрослых. Мои играют с 5 лет».

Четыре в ряд

Логическая, с 5-6 лет, 2 игрока, около 10 мин.

Классическая игра, знакомая многим с детства: на поле размером 7 на 6 ячеек нужно выкладывать фишки своего цвета, чтобы первым получить 4 фишки в ряд. И в то же время мешаем делать это противнику! В советском варианте нужно опускать фишки в щели специального экрана, в дорожном варианте – приклеивать магнитные фишки на поле. Но смысл игры и количество удовольствия от этого не меняется.

Клуэдо джуниор - Дело о пропавшем торте

Карточный детектив, логическая, с 6 лет 2-5 игроков, от 30 до 60 мин.

Это детский вариант известного во всем мире «настольного детекнива» Клуэдо, где нужно расследовать убийство. В детской версии все мило и пристойно: некто съел шоколадный пирог перед обедом. И теперь детектив должен собрать улики, разгадать загадки, записать информацию в специальную книжечку, проанализировать и предъявить обвинение преступнику! Во время игры приходится активно включать логику и память, только тогда удастся установить, кто и когда проник на кухню, съел кусок пирога и каким напитком запил.

Уно

Карточная игра на логику и внимание, с 5-6 лет, от 2 до 10 игроков, от 15 до 45 мин.

Небольшая колода карт, которая помещается в кармане, простые правила, возможность раздуть команду от 2 до 10-12 игроков без потери азарта – такую игру легко полюбить! Здесь есть и веселье, и блеф, но и внимание нужно проявлять, правила можно изменять под любой возраст и вкус. Задача – сбросить все свои карты, ходы идут по кругу (иногда меняя направление – и это тоже часть игры). Притом, когда у вас на руках осталась одна карта, нужно быстренько крикнуть: «Уно!» - а если вы этого не сделаете, то за вас это крикнет кто-то из игроков, и придется добрать себе еще 2 карты из колоды.

Говорят ю-мамы: «Одна из любимых игр среднего сына лет с 5-ти... Он и дедушке на 60-летие подарил колоду по своей инициативе, теперь и бабушка с дедушкой у нас играют)))».

Мемо (Мемори, Парочки)

Карточная игра для тренировки визуальной памяти, с 3-4 лет, 2-4 игрока, от 15 до 20 мин.

В колоде – множество парных карточек. Это могут быть животные, растения, картины известных художников и много других тем задействовано в «Мемо».

Карты хорошенько перемешиваются и выкладываются рубашкой вверх. После этого игроки по очереди открывают две карты. Если картинки совпадают – забираем их себе. Если нет – показываем всем и снова кладем рубашкой вверх. Задача – запоминать, где что лежит, чтобы чаще открывать парные картинки и набрать как можно больше карт.

Доббль

Карточная игра на внимание, с 6 лет, 2-5 игроков, от 15 до 30 мин.

Карточки в этой игре – круглые, на каждой из них изображено несколько предметов, причем один из этих предметов обязательно дублируется на другой карточке: скажем, морковка – повторяется на одной карте (среди других предметов), яблоко – на другой, снежинка – на третьей. Вариантов игры в «Доббль» несколько, вот один из них: у каждого игрока есть по 1-3 карты, остальные лежат в колоде; открываем верхнюю карту из колоды, быстренько смотрим, нет ли на ней предметов, которые нарисованы на наших картах, если есть – кричим об этом и забираем карту себе. Задача – набрать побольше карт. Игра очень динамичная и бодрящая.

Головоноги

Игра на внимание и реакцию для самых маленьких, с 4 лет, 2-6 игроков, от 15 до 30 мин.

Это веселая детская игра, в которой есть целых 60 карт с разными странными существами. Цель игры – давать имена этим странным головоногам и не ошибаться при их виде. Это поможет набрать как можно больше карточек, ведь карточку можно забрать, если ты первым и правильно назвал головонога по имени. Имена придумываются в ходе игры и могут меняться в новом заходе. Существуют дополнения к игре.

Убонго

Игра на внимание и пространственное мышление, с 6-7 лет, 2-4 игрока, от 20 до 40 мин.

«Убонго» происходит от индейской игры, в которой старый индеец рисует на земле палочкой фигуру, а молодые воины начинают из палочек выкладывать такую же. В современной игре у каждого игрока есть карточка, на которой из маленьких фишек-фигур как в «Тетрисе» нужно выкладывать большую фигуру. Кто успел первым – двигается по полю и собирает драгоценные камни со своей дорожки. Выиграет тот, кто соберет больше камней одного цвета – и для этого придется проявить хитрость и мудрость, все как у индейцев.

Цветочная поляна

Игра на внимание, с 4-5 лет, 2-4 игрока, от 10 до 30 мин.

Простая незамысловатая игра для малышей и их родителей для тренировки внимания, концентрации и цветовосприятия. Игра выполнена очень качественно. По существу напоминает домино: у нас есть набор карточек, их нужно выкладывать на поле так, чтобы совпали как минимум две пары цветочков одного цвета. В игре есть подсчет очков, имеет значение и наличие насекомого на карточке. По отзывам, очень милая и увлекательная игра!

Барамелька и Барабашка

Игры на внимание, с 5-6 лет, от 2 до 8 игроков, от 20 до 30 мин.

«Барамелька» выросла из «Барабашки», так что эти игры очень похожи, хотя их отличают нюансы. Обе – на внимание, реакцию и распознавание цветов. Мы выкладываем на стол предметы, после этого открываем карточки, на которых изображены либо эти же предметы, либо они же, но неправильного цвета. И после этого нужно сориентироваться и схватить один из предметов на столе, если он точно такой же. Если такого предмета нет, то нужно схватить то, что отличается цветом и изображением.

Говорят ю-мамы: «Эти игры освоили мои 5-летка и 7-летка. Все динамичные, на скорость, кто быстрее сообразит. Взрослым тоже интересно и очень весело!»

Зверушки

Игра на развитие памяти, с 4-5 лет, 2 игрока, от 10 до 20 мин.

У каждого игрока одинаковый набор картинок. Первый игрок выкладывает четыре картинки. Второй запоминает последовательность за полминуты. Затем картинки переворачиваются, и второй должен из своего набора выложить точно такие же картинки в такой же последовательности. Хитрость в том, что стилистически картинки похожи между собой, также у одинаковых зверушек может отличаться цвет маечки. С каждым новым ходом количество выкладываемых картинок увеличивается. 7 картинок даже взрослому запомнить бывает трудно.

Шустрики

Стратегия для самых маленьких, с 4-5 лет, 2 игрока, от 10 до 20 мин.

Для этой игры нам нужны кубики, игровые фишки и любая ровная горизонтальная поверхность. Их фишек одного цвета мы строить «шустриков», которые хотят добраться до тыквы и съесть ее. В зависимости от значения кубика шустрик может либо вырасти, либо уменьшится, ползти назад или вперед, съесть тыкву или убрать ее. А также может перегородить путь сопернику.

Говорят ю-мамы: «Удобная игра в поездке, в длинной очереди, и вообще для веселья. Не требует игрового поля - оно везде, где есть ровная поверхность».

Ослик, вези!

Стратегия для самых маленьких, с 5 лет, 2-4 игрока, от 20 до 40 мин.

Эта игра похожа на игрушку: в наборе есть ослик с корзинами, для него нужно строить мостик, под мостиком течет ручей… У каждого игрока есть фрукты, их надо с помощью ослика перевезти через ручей, загрузить в корзины как можно больше своих фруктов и помешать сделать это конкурентам. Правила простые и понятные, игра сделана качественно, играть в нее лучше родителям с маленькими детьми.

Миллионер Смешарики

Экономическая стратегия, с 6-7 лет, 2-4 игрока, от 30 до 60 мин.

Облегченный аналог всем известной «Монополии» будет вполне по силам даже малышам. Задача – покупать аттракционы в смехопарке, зарабатывать на них деньги и стать самым богатым игроком. Игра сделана ярко и качественно, правила достаточно простые, процесс веселый.

Суперфермер

Стратегия, с 6-7 лет, от 2 до 6 игроков, от 20 до 40 мин.

Каждый игрок становится хитрым фермером, который разводит животных и обменивает их. Для победы фермеру нужно собрать компанию из кролика, овцы, свиньи, коровы и коня. При этом в засаде за фермой сидят волк и лиса, которые очень хотят кушать, и фермеры постоянно недосчитываются животных. Для защиты от хищников придется выменять собак – большую и маленькую. Так что умелый расчет, планирование и натуральный обмен помогут фермеру разбогатеть и приведут к победе. Игра яркая и красочная, правила довольно простые.

Марракеш

Экономическая стратегия в этническом стиле, с 6 лет, от 2 до 4 игроков, от 30 до 60 мин.

Самое милое в игре – тканые коврики, которыми мы будем торговать. Вообще, игра выполнена в восточной эстетике, очень качественная: ассам, фишки и кубик деревянные, ковры из плотной мягкой ткани, все это приятно держать в руках. Ходы на поле осуществляются с помощью кубика и ковров, цель – покрыть как можно большую площадь своими коврами.

Эй, это моя рыба!

Веселая стратегия, с 6-7 лет, 2-4 игрока, от 15 до 30 мин.

Это история о пингвинах, которые добывают себе пропитание на промерзшем водоеме. Игра отменного качества, очень динамичная и интересная, правила просты и доступны.

Вы руководите командой пингвинов, которым нужно насобирать рыбы, перескакиваете по льдинам (каждая покинутая шестигранная «льдинка», из которых состоит поле, - тает, а через растаявшую льдину прыгать пингвинам уже нельзя), собираете улов и отрезаете противников от рыбных мест. Игра развивает внимание и системное мышление.

Черепашьи бега

Быстрая стратегия, от 4-5 лет, 2-5 игроков, от 20 до 30 мин.

Простая и забавная стратегия, в которой черепахи ползут наперегонки на капустное поле. На «беговой дорожке» - 5 черепах. Каждый игрок держит в тайне, за какую черепаху он играет. Перемещаются черепахи с помощью специальных карточек: их можно двигать вперед, назад и запрыгивать на спину другим черепахам, чтобы доехать до финиша «зайцем».

Говорят ю-мамы: «Милая, простая и быстрая игра. Очень подходит для вечно занятых взрослых - партии всегда короткие, но интересные».

В следующем выпуске - обзор настольных игр для детей постарше Настольные игры. Советуют мамы (часть 2)! И не забывайте о старых добрых шахматах!

