Когда учить ребенка читать?

Этот вопрос задают себе многие родители. Одна часть родителей принимает решение начать обучение как можно раньше (желательно, чтобы ребенок осваивал азы чтения с первым лепетом), другая – ставит перед собой этот вопрос перед поступлением в ряды школьников.

Остановимся на традиционном взгляде на подготовку к школе. Существует устоявшееся родительское мнение, что готовность к школе – это знание окружающего мира, умение читать, считать и отвечать на вопросы. Следовательно, детей начинают «натаскивать» для поступления в ту или иную школу. В результате – отвращение к учебе и полное отсутствие учебной мотивации.

При кажущейся планомерной подготовке к школе дети часто приходят неумеющими читать или медленно читающими (послоговое или, в некоторых случаях, побуквенное чтение), а это является серьезным препятствием в обучении ребенка в школе.

В связи с этим, оптимальным, для обучения чтению, является возраст 4-5 лет. Так как у ребенка к этому возрасту в достаточной мере развит артикуляционный аппарат, он может фиксировать внимание на поставленной задаче и до поступления в школу еще есть время.

Именно в это время стоит начинать подготовку к школе. Так как педагогическая готовность должна основываться на фундаменте зрелости структур мозга, ребенок должен оснащаться инструментами для работы с информацией, т.е. уметь применять различные алгоритмы, классифицировать, группировать, структурировать, перекодировать на язык собственных мыслей. Именно эти навыки позволят подготовить ребенка к дальнейшему обучению в школе, и избежать стрессовых ситуаций.

Обучение чтению должно строиться на естественных для этого возраста интересах. Детям 4-5 лет чрезвычайно интересно заниматься звуковой стороной речи. Этим детским интересом можно воспользоваться и ввести ребенка, «погрузить» в мир звуков, открыть особую языковую действительность, где начинаются азы фонетики и морфологии русского языка, и таким образом привести к чтению к 6 годам. Ребенок овладевает чтением тогда, когда испытывает к этому процессу интерес, особую тягу. Но чтение не самоцель. Эта задача решается в широком речевом контексте, закладывается фундамент будущей грамотности человека.

Обучение рассчитано на период с 4 до 7 лет и выстроено с максимальным учетом возрастных особенностей детей дошкольного возраста и избирательной восприимчивостью к овладению знаниями по грамоте (4-5 лет – звуковая сторона речи, 6 лет – знаковая система).

фото: http://www.russianlook.com