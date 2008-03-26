Первые шаги в математику. Математика по Н. А. Зайцеву (часть 1)

«Сонечка такая умница! Как мы считаем: «Два, четыре, шесть, восемь,

десять, одиннадцать, двенадцать!» А ведь еще два с половиной года!»

Из письма любящей бабушки

Многие родители слышали об идеях раннего развития и согласны с тем, что развивать ребенка надо начинать как можно раньше.

Известный ученый-нейрофизиолог Глен Доман открыл и доказал важнейший закон: мозг растет и развивается лишь в том случае, если он работает. И чем интенсивнее будет нагрузка на мозг малыша в первые годы его жизни, тем лучше разовьется его интеллект. Не менее важно и другое открытие Домана: мозг ребенка с самого рождения запрограммирован на обучение, и пока идет его активный рост, ребенку не требуется никакой дополнительной мотивации для обучения. Если грамотно организовать процесс, любой ребенок с наслаждением будет учиться всему, что вы ему предложите. Занимаясь с самого рождения по чуть-чуть в игровой форме, ребенку удастся избежать многих школьных проблем.

Во-первых, ребенок привыкнет к занятиям, ему будет интересно учиться.

Во-вторых, мозг ребенка будет готов принимать информацию, ведь этому он обучен еще с рождения.

В-третьих, у ребенка в достаточной степени сформировались высшие психические функции, позволяющие быть успешным в школе.

Таким образом, подойдя с активной позиции к раннему обучению своих детей, мы закладываем фундамент их будущего успеха в жизни. Если вы решили, что раннее развитие - это для вас, то идеально для обучения маленьких детей подходят методики Зайцева.

Николай Александрович Зайцев - педагог из Санкт-Петербурга. Потомственный учитель, окончил Ленинградский педагогический институт им. Герцена (филологический факультет со знанием иностранного языка). На пятом курсе побывал в Индонезии на практике. Обучая местных жителей русскому языку, он составил свою собственную программу. Вернувшись в СССР, начал преподавать русский язык для иностранцев, продолжая заниматься разработками. Работал воспитателем в детс­ком доме, колонии для малолетних преступников, интернате для умст­венно отсталых, учителем русского языка и литературы, английского языка, преподавателем русского языка как иностранного.

Автор новых направлений в методиках обучения чтению (русский, украин­ский, татарский, английский язы­ки), преподавании грамматики (русский, украинский, казахский, английский) и математики.

Обида за соотечественников, не вполне владеющих родным языком, не давала ему покоя. Поработав в школе и поняв, что корни проблемы в раннем детстве, он стал разрабатывать обучающие программы для самых маленьких. На дворе стоял конец 70-х, и официальная педагогика не признавала никаких отклонений от курса.

Прошло более десяти лет, прежде чем пособия Зайцева поступили в продажу, и его методика начала применяться воспитателями и учителями. Уникальная система Н. А. Зайцева прекрасно работает, весьма эффективна, значительно превосходит стандарты дошкольного образования. Она нашла применение во многих государственных и коммерческих детских образовательных учреждениях России.

Может быть использована родителями в домашних условиях! Н. А. Зайцев продолжает выступать с лекциями, "плодит" учеников - "зайчистов" и фонтанирует идеями, придумывая все новые и новые пособия.

Одно из преимуществ системы Зайцева перед другими методиками раннего развития – она очень проста, легко применима в домашних условиях. Любая мама сможет сама обучать своего ребенка, сохранив время и семейный бюджет. Ведь не секрет, что оплата в развивающих центрах не всем по карману, да и систематические поездки по городу не прибавляют энтузиазма.

Остановимся на методике обучения малышей математике по Зайцеву

Первоначально комплект учебных материалов для обучения дошкольников математике назывался «Стосчет», теперь, уже дополненный, носит название «Тысяча плюс». Пособия Зайцева можно приобрести в магазинах развивающих игр и игрушек, заказать через интернет.

Что входит в комплект?

· Полное подробное описание методики работы со «Стосчетом»

· Числовая лента

· Карточки с числами

· Числовой столб

· Схемы арифметических действий

Некоторые издания вводят существенные дополнения в комплектацию.

Уникальная система Н. А. Зайцева эффективно работает, в ней полностью учитываются особенности детского восприятия и психологии. По содержанию учебного материала «Стосчет» значительно превосходит стандарт дошкольного образования: методика позволяет детям перейти к подсчетам в уме раньше предусмотренных традиционными программами сроков.

При создании «Стосчета» Н.А. Зайцев использовал опыт американского врача Глена Домана, который занимался лечением детей с травмами мозга. Доман выявил, что стимуляция одного из органов чувств, резко усиливает активность мозга в целом. Больным демонстрировались карточки с крупно написанными словами, эти слова громко произносили вслух. Весь урок занимал считанные секунды, но таких уроков в день было несколько десятков. И многие из детей, которых считали безнадежными, начинали переворачиваться, ползать, вставать, выучивались читать в 3-5 лет, а более поздние тесты обнаруживали, что они по развитию обгоняют "нормальных" детей!

Вся многовековая традиция педагогики располагает материал в учебнике по принципу: правило - упражнение. Никогда весь материал не был собран в одном месте. Никогда не выполнялся принцип "от частного - к общему, от общего - к частному", потому что общего не существовало.

Метод Зайцева: весь материал, компактно выраженный, размещается и считывается со стены взглядом. Николай Александрович Зайцев отмечает: «В школе идет обучение с губы учителя на ухо ученика, а 80% информации ребенок усваивает глазом. Я тысячи раз показываю, может быть, десятки тысяч. Древней системой преподавания пользоваться больше нельзя: изменилась жизнь, изменился способ восприятия информации и изменился ее объем». «Раннее увлечение «словесным кодом», стало настоящей болезнью нашего образования. С 60-х годов настойчиво овладеваем загадочным «теоретическим мышлением», для чего совершенно необходимым, оказалось, расстаться со старомодной, якобы, дидактической цепочкой: от конкретно-образного через наглядно-действенное к словесно-логическому.

Начинать любой предмет решили сразу со словесно-логического в виде обширного пласта терминов, определений, правил, рассуждений. Буквы (конкретный образ) ещё ни одной не покажут, а термины (абстракция) уже введут: гласные, согласные, звонкие, глухие, твёрдые, мягкие, звуки, фонемы. Плюс схемы слова, плюс определения. Буквари стали начинаться безбуквенными, а учебники математики бесцифирными уроками».

[Эрдниев П. М., Эрдниев Б. П. Обучение математике в школе].

Бедой начальных курсов математики Н. А. Зайцев считает затянутость периода знакомства с цифрами и с первым десятком.

Суть математики по методике "Стосчёт Зайцева" состоит в том, что ребёнку предлагают увидеть сразу все числа от 0 до 99, то есть всю сотню сразу. Причём всё это представлено в виде стройной системы, демонстрирующей не просто количество, но и состав числа.

Ребёнок сразу видит, сколько десятков и единиц составляет каждое число, начинает предметно ощущать количество. Технология «Стосчет» затрагивает 3 сенсорные области: слуховую, зрительную и тактильную. Там, где работают со «Стосчетами», не проходят цифру за цифрой, не изучают состав десятка, переход через десяток.

По методике Зайцева трех-четырехлетки знакомятся сразу с первой сотней, находят любое число на числовой ленте, выходят в решение задач и примеров на сложение и вычитание в пределах ста.

Числовая лента, висящая на стене, делает расположение чисел от маленьких к большим для ребёнка таким же привычным, как и для взрослых, имеющих представление о законе построения натурального ряда чисел. Учитывая психологические особенности дошкольника - период преобладания наглядно-образного и наглядно-действенного мышления, Н.А.Зайцев предусматривает возможность моделирования чисел, манипулирования числовыми карточками, действия с числовой лентой и столбом. Сложение и вычитание чисел, которые выполняет ребенок, производятся не в уме, а с опорой на наглядность, на непосредственные действия с материалом.

Все это очень эффективно для математического развития дошкольника, для совершенствования его интеллектуальных способностей. Практические действия не остаются неизменными. Постепенно происходит их интериоризация, ребенок начинает представлять числовую ленту, столб, выполняет вычисления на основе образов чисел, а затем переходит к действиям в уме, без опоры на наглядность. Дети «перерастают» «Стосчет», совершают арифметические действия на основе абстрактного мышления.

Стандартный урок Зайцева продолжается 10-15 минут в игре. Физиологи и офтальмологи отмечают, что методики Зайцева безупречны с точки зрения охраны здоровья ребенка. В процессе обучения дети не находятся в постоянном статичном состоянии за столами, а перемещаются по комнате: меняется вид деятельности - от спокойно-статичного к подвижному и наоборот, меняется место деятельности - рабочая, игровая зона.

Это не позволяет детям утомляться. Дети могут ходить, стоять, лежать на ковре, они не портят осанку, зрение, потому что смотрят на большие таблицы. А эффект от обучения по Зайцеву будет сказываться даже при крошечных затратах времени в день. Работа со «Стосчетом» позволяет сделать математику любимой для детей.

Эффективность методики Н. А. Зайцева «Стосчет»:

· обучение ведется с огромным опережением без принуждения;

· способствует общему интеллектуальному развитию ребенка.

· формирует математический стиль мышления, которому характерны четкость, краткость, расчлененность, точность и логичность мысли, умение пользоваться символикой;

· она экологична, то есть является здоровьесберегающей технологией;

В чем суть метода Зайцева?

Основополагающий принцип всех методик Н.А. Зайцева заключается в том, чтобы давать ребенку сразу весь объем, который ему предстоит освоить.

Весь материал Зайцев помещает в таблицы и рекомендует размещать их на стене. Суть математики по Зайцеву состоит в том, что ребёнку предлагают увидеть сразу все числа от 0 до 99, то есть всю сотню сразу. Причём всё это представлено в виде стройной системы. Ребёнок видит, сколько десятков и единиц составляет каждое число, начинает предметно ощущать количество.

«Сорок семь» - слышим звуки; видим, сколько предметов представлено (кружочков); как они скомпонованы; как это число выражается цифрами, четвёрку легко соотносим с числом десятков, семёрку - с числом единиц.

Так играем или учим?

Конечно же, играем! В дошкольном возрасте любой другой путь ведет в тупик. Физиологи и офтальмологи отмечают, что методики Зайцева безупречны с точки зрения охраны здоровья ребенка. Стандартный урок Зайцева продолжается 10-15 минут в игре.

В процессе обучения дети не находятся в постоянном статичном состоянии за столами, а перемещаются по комнате, это не позволяет им утомляться. Можно ходить, стоять, лежать на ковре. Не портится осанка и зрение.

Методическая система Зайцева, будучи глубоко природосообразной, является основой формирования благоприятной среды развития и образования детей.

Шаг за шагом

Как практик, более 10 лет работающий с детьми от 4 до 7 лет по «Стосчету», предлагаю задания и игры, которые будут интересны самым маленьким:

Игровые упражнения для трех-четырех леток:

Шаг 1

Для работы потребуются одинаковые предметы, мелкие игрушки, природный материал: шишки, камушки, фасоль. Карточка для моделирования количества предметов. Кружочки одинакового цвета или пуговки, пластмассовые цифры.

Задание: Посчитайте с ребенком предметы (в пределах 2-5), назовите количество. Счет начинайте с числительного «один», а не со слова «раз». Выложите такое же количество кружочков на модели. Уточните: «Кружков столько, сколько собачек». Еще раз назовите число. Затем покажите цифру. Можно поиграть в прятки. Цифра прячется среди 2-3х других, а ребенок ее отыскивает и называет.

Постепенно ребенок поймет, что разное количество можно моделировать с помощью одних и тех же кружочков; цифрой можно обозначать количество; Если группы предметов разные, но количество их одинаковое, то они обозначаются одной и той же цифрой.

Подобные игровые упражнения должны быть непродолжительными по времени: 5-7 минут, но 3-4 раза в день. Постепенно увеличивайте количество предметов, не забывайте их менять. Приглашать ребенка к занятию лучше словами: « Давай поиграем? Пойдем, посчитаем!» Можно создать игровую ситуацию: «ты слышишь, кто-то пищит. Кто же это может быть? Давай найдем мышек. Ой, сколько их! Давай сосчитаем». Можно внести с загадочным видом красивую коробочку или чудесный мешочек: «Смотри, что у меня есть! А что там внутри? Сосчитай, сколько». Эти приемы создают у ребенка радостное настроение, учеба превращается в игру!

Шаг 2

Для работы потребуются числовые карточки из пособия Зайцева Н.А. «Стосчет» до 10, одинаковые предметы, мелкие игрушки, природный материал: шишки, камушки, фасоль в пределах 10. Карточка для моделирования количества предметов. Кружочки одинакового цвета или пуговки, набор пластмассовых цифр.

Задание: Задание аналогично первому, но после моделирования количества при помощи кружочков, надо предложить ребенку найти числовую карточку. Сравните ту модель, которую ребенок выложил сам, с нарисованной.

Шаг 3

Для работы потребуются числовые карточки из пособия Зайцева Н.А. «Стосчет» до 10, игрушки из «Киндер – сюрприза». Раздайте поровну себе и ребенку числовые карточки.

Предложите построить поезд. Карточки - это вагончики. Вагончики прицепим по - порядку. Называйте число и отыскивайте нужную числовую карточку. Если ребенок затрудняется, помогите: «вагончик четыре у тебя! На тебя цифра 4 смотрит!» Если малыш подает не ту карточку, спокойно поправляйте: «Это 8, а мы ищем 3. Вот вагончик с цифрой 3! Это 8, давай посчитаем кружочки на карточке». Или: «Их 8, а нам надо 3! вот 3, посчитай кружочки». Называйте число, приставляя вагончик к вагончику. Можно назвать все числа по – порядку. Получился поезд.

А кто же поедет на поезде? Вот и пассажиры! Лев говорит, что хочет поехать в вагончике под номером 5. А медвежонок не знает цифр, он прыгнул в этот вагончик. В каком же вагончике медвежонок? Так можно посадить несколько зверушек.

Закончить игру можно стихотворением «Мы едем, едем, едем», или переключиться на игру «поезд». Меняйте игрушки, повторяя упражнение, стройте улицу из домиков, размещайте пассажиров в автобусе или зрителей в театре, согласно купленным «билетикам». Постепенно увеличивайте длину поезда, улицы, ряда зрительного зала.

В результате, ребенок, манипулируя карточками, запоминает числа, цифры, порядок в числовом ряду, и, конечно, весело играет!

Шаг 4

Поместите числовую ленту из пособия Н.А. Зайцева «Стосчет». Пусть ребенок порадуется ее длине. Посчитайте с ним по ленте. Можно называть все числа до 100, а можно называть по - порядку знакомые ребенку числа, постепенно добавляя новые. Не забывайте показывать каждое число в ленте пальчиком или указочкой. Пусть и ребенок делает так же.

В клетках с 11-й по19-ю совершайте движения указкой справа налево, т. к. произносимые слова начинаются с элементов -один-две- с последующей добавкой – надцать, к моменту произнесения которой указка сдвигается влево к изображению десятка. В последующих клетках скользим указкой при произнесении чисел сначала по изображениям десятков, затем по изображениям единиц.

Итак, Соединить все образы числа - звуковой, количественный, и графический (цифровой) - как раз и является основополагающим шагом в методике Зайцева «Стосчет».

Желаю и вам успехов! Продолжение следует...

