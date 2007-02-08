Гимнастика по-английски

Если Вы уже исчерпали все творческие ресурсы, привлекая ребенка к утренней зарядке … Или если Вы мечтаете соединить радость физических упражнений с ранним (с самого утра ) погружением в мир английского языка – мы подготовили для Вас коллекцию «физкультминуток», благодаря которым малыш освоит немало английских слов и выражений. И поверьте, чтобы их декламировать, маме и папе совершенно необязательно заканчивать иняз. Но лучше конечно, убедиться, что все слова произносятся правильно, чтобы не спутать “bear” и “beer”, к примеру.

“Head and Shoulders”

Первое упражнение поможет малышу запомнить название частей тела по-английски. Дотрагиваемся до соответствующих частей тела в ускоряющемся темпе. Если ребенок уже хорошо запомнил слова физкультминутки, можно поиграть в путаницу – вместе поёте “Head and Shoulders”, но при этом показываете несоответствующие части тела. Ребенок должен не сбиться и показать все правильно. Это непросто!

HEAD AND SHOULDERS Голова и плечи Дотрагиваемся до соответствующих частей тела KNEES AND TOES (2) Колени и пальцы на ногах AND EYES AND EARS Глаза и уши AND MOUTH AND NOSE И рот, и нос HEAD AND SHOULDERS Голова и плечи KNEES AND TOES.. (2) Колени и пальцы на ногах ARMS AND FINGERS Руки и пальцы на руках Руки вперед, сжимаем-разжимаем пальцы в кулак BELLY, SPINE (2) Живот и спина AND LEGS, AND CHEST И ноги, и грудь AND MY BEHIND. И моя «пятая точка» Хлопаем себя по «пятой точке» J ARMS AND FINGERS Руки и пальцы на руках BELLY, SPINE (2) Живот и спина

“Teddy Bear”

Эту зарядку малыши любят делать месте с плюшевым мишкой. Объясните ему, что игрушечных мишек на английском языке называют “Teddy Bear” .

TEDDY BEAR, TEDDY BEAR Мишка-мишка, Переваливаемся с ноги на ногу на месте или в ходьбе по кругу TURN AROUND Повернись! Поворачиваемся вкруг своей оси TEDDY BEAR, TEDDY BEAR Мишка-мишка, TOUCH THE GROUND Дотронься до земли Наклон вперед, пытаемся достать пальцами пол TEDDY BEAR, TEDDY BEAR Мишка-мишка, TOUCH YOUR NOSE Прикоснись к носу Касаемся носа TEDDY BEAR, TEDDY BEAR Мишка-мишка, TOUCH YOUR TOES! Дотронься до пальчиков на ножках. Наклон вперед, пытаемся дотянуться до пальчиков ног.

Самая простая зарядка. Назовем ее ”Hands up!”

HANDS UP, HANDS DOWN Руки вверх - руки вниз HANDS ON HIPS Руки на пояс SIT DOWN Присели HANDS UP Руки вверх TO THE SIDE Развели в стороны BEND LEFT, BEND RIGHT! Наклон влево, наклон вправо.

Надоели знакомые с пеленок «Ладушки»? Попробуйте английские “Clap! Clap!”

HANDS UP! CLAP! CLAP! Руки вверх! Хлоп! Хлоп! Руки над головой. Хлопаем в ладоши. HANDS DOWN! CLAP! CLAP! Руки вниз! Хлоп! Хлоп! Опускаем руки вниз. Хлопаем в ладоши перед собой TURN YOURSELF AROUND Повернись кругом Повернуться вокруг своей оси AND THEN YOU CLAP CLAP! И затем хлоп! Хлоп! Хлопаем в ладоши BEND LEFT! CLAP! CLAP! Наклонись влево! Хлоп! Хлоп! Наклониться влево – похлопать в ладоши. BEND RIGHT! CLAP! CLAP! Наклонись вправо! Хлоп! Хлоп! Наклониться вправо – похлопать в ладоши. TURN YOURSELF AROUND Повернись кругом Повернуться вокруг своей оси AND THEN YOU CLAP CLAP! И затем хлоп! Хлоп! Хлопаем в ладоши