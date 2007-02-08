Гимнастика по-английски
Если Вы уже исчерпали все творческие ресурсы, привлекая ребенка к утренней зарядке … Или если Вы мечтаете соединить радость физических упражнений с ранним (с самого утра ) погружением в мир английского языка – мы подготовили для Вас коллекцию «физкультминуток», благодаря которым малыш освоит немало английских слов и выражений. И поверьте, чтобы их декламировать, маме и папе совершенно необязательно заканчивать иняз. Но лучше конечно, убедиться, что все слова произносятся правильно, чтобы не спутать “bear” и “beer”, к примеру.
“Head and Shoulders”
Первое упражнение поможет малышу запомнить название частей тела по-английски. Дотрагиваемся до соответствующих частей тела в ускоряющемся темпе. Если ребенок уже хорошо запомнил слова физкультминутки, можно поиграть в путаницу – вместе поёте “Head and Shoulders”, но при этом показываете несоответствующие части тела. Ребенок должен не сбиться и показать все правильно. Это непросто!
|
HEAD AND SHOULDERS
|
Голова и плечи
|
Дотрагиваемся до соответствующих частей тела
|
KNEES AND TOES (2)
|
Колени и пальцы на ногах
|
|
AND EYES AND EARS
|
Глаза и уши
|
|
AND MOUTH AND NOSE
|
И рот, и нос
|
|
HEAD AND SHOULDERS
|
Голова и плечи
|
|
KNEES AND TOES.. (2)
|
Колени и пальцы на ногах
|
|
ARMS AND FINGERS
|
Руки и пальцы на руках
|
Руки вперед, сжимаем-разжимаем пальцы в кулак
|
BELLY, SPINE (2)
|
Живот и спина
|
|
AND LEGS, AND CHEST
|
И ноги, и грудь
|
|
AND MY BEHIND.
|
И моя «пятая точка»
|
Хлопаем себя по «пятой точке» J
|
ARMS AND FINGERS
|
Руки и пальцы на руках
|
|
BELLY, SPINE (2)
|
Живот и спина
|
“Teddy Bear”
Эту зарядку малыши любят делать месте с плюшевым мишкой. Объясните ему, что игрушечных мишек на английском языке называют “Teddy Bear” .
|
TEDDY BEAR, TEDDY BEAR
|
Мишка-мишка,
|
Переваливаемся с ноги на ногу на месте или в ходьбе по кругу
|
TURN AROUND
|
Повернись!
|
Поворачиваемся вкруг своей оси
|
TEDDY BEAR, TEDDY BEAR
|
Мишка-мишка,
|
|
TOUCH THE GROUND
|
Дотронься до земли
|
Наклон вперед, пытаемся достать пальцами пол
|
TEDDY BEAR, TEDDY BEAR
|
Мишка-мишка,
|
|
TOUCH YOUR NOSE
|
Прикоснись к носу
|
Касаемся носа
|
TEDDY BEAR, TEDDY BEAR
|
Мишка-мишка,
|
|
TOUCH YOUR TOES!
|
Дотронься до пальчиков на ножках.
|
Наклон вперед, пытаемся дотянуться до пальчиков ног.
Самая простая зарядка. Назовем ее”Hands up!”
|
HANDS UP, HANDS DOWN
|
Руки вверх - руки вниз
|
HANDS ON HIPS
|
Руки на пояс
|
SIT DOWN
|
Присели
|
HANDS UP
|
Руки вверх
|
TO THE SIDE
|
Развели в стороны
|
BEND LEFT, BEND RIGHT!
|
Наклон влево, наклон вправо.
Надоели знакомые с пеленок «Ладушки»? Попробуйте английские “Clap! Clap!”
|
HANDS UP! CLAP! CLAP!
|
Руки вверх! Хлоп! Хлоп!
|
Руки над головой. Хлопаем в ладоши.
|
HANDS DOWN! CLAP! CLAP!
|
Руки вниз! Хлоп! Хлоп!
|
Опускаем руки вниз. Хлопаем в ладоши перед собой
|
TURN YOURSELF AROUND
|
Повернись кругом
|
Повернуться вокруг своей оси
|
AND THEN YOU CLAP CLAP!
|
И затем хлоп! Хлоп!
|
Хлопаем в ладоши
|
BEND LEFT! CLAP! CLAP!
|
Наклонись влево! Хлоп! Хлоп!
|
Наклониться влево – похлопать в ладоши.
|
BEND RIGHT! CLAP! CLAP!
|
Наклонись вправо! Хлоп! Хлоп!
|
Наклониться вправо – похлопать в ладоши.
|
TURN YOURSELF AROUND
|
Повернись кругом
|
Повернуться вокруг своей оси
|
AND THEN YOU CLAP CLAP!
|
И затем хлоп! Хлоп!
|
Хлопаем в ладоши
Umama желает вам успехов в изучении английского и новых спортивных достижений!