Cute
Развитие

Гимнастика по-английски

Занимаемся спортом и учим язык

Если Вы уже исчерпали все творческие ресурсы, привлекая ребенка к утренней зарядке … Или если Вы мечтаете соединить радость физических упражнений с ранним (с самого утра ) погружением в мир английского языка – мы подготовили для Вас коллекцию «физкультминуток», благодаря которым малыш освоит немало английских слов и выражений. И поверьте, чтобы их декламировать, маме и папе совершенно необязательно заканчивать иняз. Но лучше конечно, убедиться, что все слова произносятся правильно, чтобы не спутать “bear” и “beer”, к примеру.

Head and Shoulders”

Первое упражнение поможет малышу запомнить название частей тела по-английски. Дотрагиваемся до соответствующих частей тела в ускоряющемся темпе. Если ребенок уже хорошо запомнил слова физкультминутки, можно поиграть в путаницу – вместе поёте “Head and Shoulders”, но при этом показываете несоответствующие части тела. Ребенок должен не сбиться и показать все правильно. Это непросто!

 

HEAD AND SHOULDERS

Голова и плечи

Дотрагиваемся до соответствующих частей тела

KNEES AND TOES (2)

Колени и пальцы на ногах

 

AND EYES AND EARS

Глаза и уши

 

AND MOUTH AND NOSE

И рот, и нос

 

HEAD AND SHOULDERS

Голова и плечи

 

KNEES AND TOES.. (2)

Колени и пальцы на ногах

 

ARMS AND FINGERS

Руки и пальцы на руках

Руки вперед, сжимаем-разжимаем пальцы в кулак

BELLY, SPINE (2)

Живот и спина

 

AND LEGS, AND CHEST

И ноги, и грудь

 

AND MY BEHIND.

И моя «пятая точка»

Хлопаем себя по «пятой точке» J

ARMS AND FINGERS

Руки и пальцы на руках

 

BELLY, SPINE (2)

Живот и спина

 

 

“Teddy Bear”

Эту зарядку малыши любят делать месте с плюшевым мишкой. Объясните ему, что игрушечных мишек на английском языке называют Teddy Bear” .

 

TEDDY BEAR, TEDDY BEAR

Мишка-мишка,

Переваливаемся с ноги на ногу на месте или в ходьбе по кругу

TURN AROUND

Повернись!

Поворачиваемся вкруг своей оси

TEDDY BEAR, TEDDY BEAR

Мишка-мишка,

 

TOUCH THE GROUND

Дотронься до земли

Наклон вперед, пытаемся достать пальцами пол

TEDDY BEAR, TEDDY BEAR

Мишка-мишка,

 

TOUCH YOUR NOSE

Прикоснись к носу

Касаемся носа

TEDDY BEAR, TEDDY BEAR

Мишка-мишка,

 

TOUCH YOUR TOES!

Дотронься до пальчиков на ножках.

Наклон вперед, пытаемся дотянуться до пальчиков ног.

 

Самая простая зарядка. Назовем ееHands up!”

 

HANDS UP, HANDS DOWN

Руки вверх - руки вниз

HANDS ON HIPS

Руки на пояс

SIT DOWN

Присели

HANDS UP

Руки вверх

TO THE SIDE

Развели в стороны

BEND LEFT, BEND RIGHT!

Наклон влево, наклон вправо.

 

Надоели знакомые с пеленок «Ладушки»?  Попробуйте английские Clap! Clap!”

 

HANDS UP! CLAP! CLAP!

Руки вверх! Хлоп! Хлоп!

Руки над головой. Хлопаем в ладоши.

HANDS DOWN! CLAP! CLAP!

Руки вниз! Хлоп! Хлоп!

Опускаем руки вниз. Хлопаем в ладоши перед собой

TURN YOURSELF AROUND

Повернись кругом

Повернуться вокруг своей оси

AND THEN YOU CLAP CLAP!

И затем хлоп! Хлоп!

Хлопаем в ладоши

BEND LEFT! CLAP! CLAP!

Наклонись влево! Хлоп! Хлоп!

Наклониться влево – похлопать в ладоши.

BEND RIGHT! CLAP! CLAP!

Наклонись вправо! Хлоп! Хлоп!

Наклониться вправо – похлопать в ладоши.

TURN YOURSELF AROUND

Повернись кругом

Повернуться вокруг своей оси

AND THEN YOU CLAP CLAP!

И затем хлоп! Хлоп!

Хлопаем в ладоши

 

Umama желает вам успехов в изучении английского и новых спортивных достижений!

