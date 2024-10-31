Чем занять ребенка, пока мама готовит? Игры на кухне для детей от двух лет

Чем занять детей, пока мама готовит? Хочется, чтобы они были тут же, на кухне, и при этом не скучали. В нашей статье - необычные и увлекательные идеи развивающих игр для детей на кухне!

На кухне все домашние проводят много времени. Когда я готовлю, дети рядом, поэтому вся творческая зона оборудована тут. Над кухонным столом на рейлингах висят икеевские ящики с красками, карандашами, пластилином. Тут же кисти, клей, точилки, трафареты, восковые мелки, ножницы, фломастеры и прочее. Под кухонным гарнитуром тонкий контейнер с цветной и белой бумагой, с синельной проволокой, картоном, помпонами, перьями и прочими материалами. На стене висит контейнер с раскрасками, рабочими тетрадками, книжками с наклейками и пр. Вместо маркерной доски - холодильник (проверено - спец. маркеры с него смываются так же легко, как со специальной доски), на стене ранее висела доска для мела, но она детьми использовалась мало, потому сменили ее на пробковую доску.

В общем, все сделано для того, чтобы дети могли сами себя увлечь на время моей занятости. Все в доступности, так, что даже 2-летний сын сам достает все необходимое. Поэтому время готовки сопряжено с детским творчеством зачастую, и могу сказать, что я уже дожила до того момента, когда мое участие минимально. Лишь изредка я фонтанирую идеями, чаще дети сами берут все, что им необходимо и творят. Но иногда бывает, и скука вселяется в детские головы, и тогда приходится брать инициативу в свои руки.

Об играх на кухне

Первое и самое легкое - это игры с магнитами. Даже самый простой наборчик магнитов способен занять ребенка на продолжительное время. Вырезаем простейшие силуэты из цветной бумаги. И играем в «разложи груз по вагончикам», «укрась бабочку», «сделай пятна божьей коровке» и «разложи конфетки по тарелочкам» т.п. Здесь можно и попрактиковать счет и сложение, и вычитание и форму, размер, цвет, фантазию.

Дать ребенку задание найти 5 предметов на кухне, которые магнит притягивает и столько же предметов, которые не притягивает. Показать, что магнит может «удерживать» предметы даже через препятствие - картон, тонкую столешницу, разделочную доску, я с детства помню удивление, когда монета двигалась «сама» по сидению табурета (папа управлял монеткой с помощью магнита снизу).

Магнитики, кстати, можно сделать самим. Понадобятся старые журналы, клей, прозрачные камни и, собственно, магнит.

Рисовать на кухне тоже можно по особенному, с помощью продуктов. Подсохший лимон, апельсин или яблоко (а также картошка, лук, морковь и пр.) служат отличными штампиками, а также крышки от бутылок, сухие макароны, пустые коробки. Все, что попадется на глаза.

И любым играм с крупой здесь как раз самое место. Манка - бесконечное поле для творчества. В ней можно прятать что-нибудь и просить ребенка найти и рассортировать в формочки для льда, сравнить количество найденных предметов, их размер, форму и т.п. На манке можно рисовать пальчиками, ладошками и для особо неугомонных - ножками. Проводить дорожки, закапывать и откапывать предметы.

В миске с гречкой/пшенкой/рисом разбросать крупные и мелкие бусинки, мозаинки и вручить ребенку ложку для их собирательства. Пересыпать крупу из чашки в чашку, руками, ложкой столовой, ложкой чайной.

Из макарон, нанизанных на нитку, выходят прекрасные бусы для мамы или, например, макаронные счеты. Благодаря этой штуковине дочь осваивает математические основы - единицы, десятки, сотни, решает с их помощью примеры или просто выставляет по заданию сложные цифры.

Из дуршлага с воткнутыми туда спагетти (или проволокой) получается замечательная шляпа.

Любые сыпучие продукты служат замечательным материалом для игр, творчества. Крахмал, смешанный с водой становится просто невероятным материалом. Если воды добавить немного (1 упаковка крахмала и половина стакана воды), то получится, так называемая, неньютоновская жидкость. Это жидкость, обладающая разными свойствами в зависимости от скорости воздействия на нее. Если ударить по ней ладошкой, то она покажется твердой, а если опустить руку плавно, жидкость обовьет вас мягко и нежно.

Взяв небольшой комочек, его можно скатать в колбаску руками, но как только остановитесь, комочек мягко утечет сквозь пальцы. Пусть вас не пугает вид этой субстанции, отмывается она очень просто и без разводов с одного раза. А если в крахмал добавить меньше воды и замесить получившуюся массу руками, то получится самый настоящий крахмальный песок для моделирования. Он отлично лепится и почти не липнет к рукам.

Наверняка в любом кухонном шкафчике есть пакетик желатина. Добавить красителя для красоты, развести по инструкции (можно и не кипятить, просто залить кипятком) и тоже дать детям на растерзание. Искать предметы на ощупь можно руками или ложкой, сортировать, считать, сравнивать или может быть родится ролевая игра про затонувшие сокровища, а дети станут теми самыми водолазами, которые «ищут клады».

Чтобы конструировать, не нужна длительная подготовка и специальный материал, это все легко можно сделать и на кухне. С помощью винограда и зубочисток.

Молоко способно тоже удивлять. Есть такой опыт - вылить в неглубокую миску молоко и капнуть краски, если в краску опустить ватную палочку, смоченную в посудомоечную жидкость, то краска начнет расплываться кругами прочь от палочки. На молоке можно рисовать красивые узоры, а потом переносить их на бумагу.

Детям нравится готовить вместе со мной. Я - суп настоящий, а они - суп игрушечный. Для этого подойдет пластилин, соленое тесто, домашний пластилин и т.п. Катать колбаски, разрезать их на кусочки ножом, добавлять в игрушечную кастрюльку, украшать макаронами, фасолью, горохом и пр.

А вот мы еще нашли применение остаткам цветной бумаги после различных творческих процессов: я нарезала разноцветную бумагу на разные формы и размеры, а дети готовят мне (или друг другу) пиццу на заказ. Причем я не обозначаю, что чем является, дети фантазируют сами, красный кружок одновременно может быть томатом, колбаской, перцем и хинкали (так почему-то себе его представляет Саша). И вот, что здорово - низкокалорийное.

При наличии у детей желания помогать, даю им эту возможность. Дочь отлично режет салаты, сын пытается чистить овощи и самозабвенно вытирает со стола. Мыть посуду тоже особое удовольствие, так что периодически оставляю пару тарелок для ручного мытья.

Еще есть такая известная игра: крестики-нолики. На кухне она обретает новый смысл. Крестиками и ноликами выступают различные продукты (проверено, что даже не очень любимое, но полезное в этой игре съедается). Кто выигрывает, съедает весь куш. Одной небольшой моркови и банана хватает на 3 партии.

Самые популярные игры на кухне - это словесные, от мамы не требуется ничего кроме разговора. Например, играем в цвета. Я называю цвет, а дети называют 5 продуктов/утвари/мебели на кухне. Или представляем себе, что чувствует еда у нас в тарелках. Да-да, не смейтесь, но такая игра развивает словарный запас и фантазию.

- Саша, если бы ты была супом, то каким бы ты была?

- Оранжевым, вкусным, теплым. Во мне было бы много соли и сухариков, ну и немножко картошки.

- А о чем бы ты думала, когда была б в тарелке и тебя хотели бы съесть?

- ООО, я очень не хотела бы быть съеденной, жаль, что я жидкий суп, иначе бы давно убежал в Северную Америку.

В общем, диалоги выходят очень забавными.

Еще одна словесная игра "а что у нас в шкафу». Представляем какой-нибудь предмет, не находящийся на кухне (например, шкаф в гостиной) и начинаем по очереди вспоминать, что внутри. Первый человек называет вещь (например - ваза), второй продолжает (ваза - альбом), третий продолжает дальше (ваза - альбом - ватные палочки) и т.д. Цепочка бывает очень большой. Можно вспоминать даже те вещи, которые находятся вне стен квартиры (у бабушки, в садике, на улице и пр.).

Подобная же игра с фруктами или овощами (раз уж мы на кухне). Я говорю "картошка», Сашка дополняет "картошка - морковка», Темик продолжает "картошка - морковка - лук". В итоге можно сочинить очень вкусное и доооолгое блюдо.

Еще мне нравится (да и детям тоже), когда я застилаю весь кухонный стол рулоном икеевской бумаги для рисования (креплю скотчем, чтоб не скатывалась) и пускаю их в вольное плавание. Рисуют все, что душа подсказывает. Всем - от кисточек до ладошек. Можно дать задание нарисовать праздничную скатерть или места для тарелок и кружек (можно ставить тарелки и обводить их по контуру).

Игры с крышечками от бутылок, банок. На крышках указаны цифры, кидаем со стола на пол, крышка упала цифрой вверх - вам столько очков, цифрой вниз - 0 очков. Темик просто кидает. Ему просто весело.

Для малышей можно рисовать не цифры, а символы (елочки, звездочки, геометр. фигуры и пр.) и затеять такую игру: опустить крышечки в емкость с водой рисунком вниз и открывать по 2, ища пару. Или представить, что крышечки - это кораблики.

Дуть на них, устраивать шторм, закручивая ложкой смерчи, бомбардировку, кидая снаряды или наоборот тихонько складывать грузы и считать какой кораблик выдержит больше грузов, сажать пассажиров (маленькие фигурки из киндеров).

Простая, жуликоватая игра в 3 стакана. Под одним из стаканов прячу помпон ииии "кручу-верчу, запутать хочу". Дети крутят друг другу, я кручу им, они мне. Вариаций много. Самый интерес - незаметно помпон убрать вообще. Когда дети не находят его ни под одним из стаканов удивляются так искренне.

Стол может стать лабиринтом для машин, зверей, пальчиков, мячика, помпона и пр.

По тому же принципу можно делать настольные игры, на каждом этапе можно класть какое-нибудь угощение, в лото можно тут же играть.

Часто дети сами нам подсказывают, чем им хотелось бы заняться, надо только быть внимательными. Однажды я заметила, как сын переливает воду из одного стакана в другой и сравнивает где больше, где меньше. Кухня самое место познакомить ребенка с мерами объема. Мерная кружка здесь очень пригодится, измерять можно все - воду, сок, сахар, муку, крупу. В граммах и литрах. Сравнивать сколько воды входит в стакан, а сколько в тарелку. Тут же стоит показать на деле закон Архимеда.

Творите на кухне, ведь самые обычные вещи при желании могут увлечь на дольше, чем модные развивающие игрушки.