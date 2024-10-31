Чем занять ребенка, пока мама готовит? Игры на кухне для детей от двух лет
Чем занять детей, пока мама готовит? Хочется, чтобы они были тут же, на кухне, и при этом не скучали. В нашей статье - необычные и увлекательные идеи развивающих игр для детей на кухне!
На кухне все домашние проводят много времени. Когда я готовлю, дети рядом, поэтому вся творческая зона оборудована тут. Над кухонным столом на рейлингах висят икеевские ящики с красками, карандашами, пластилином. Тут же кисти, клей, точилки, трафареты, восковые мелки, ножницы, фломастеры и прочее. Под кухонным гарнитуром тонкий контейнер с цветной и белой бумагой, с синельной проволокой, картоном, помпонами, перьями и прочими материалами. На стене висит контейнер с раскрасками, рабочими тетрадками, книжками с наклейками и пр. Вместо маркерной доски - холодильник (проверено - спец. маркеры с него смываются так же легко, как со специальной доски), на стене ранее висела доска для мела, но она детьми использовалась мало, потому сменили ее на пробковую доску.
В общем, все сделано для того, чтобы дети могли сами себя увлечь на время моей занятости. Все в доступности, так, что даже 2-летний сын сам достает все необходимое. Поэтому время готовки сопряжено с детским творчеством зачастую, и могу сказать, что я уже дожила до того момента, когда мое участие минимально. Лишь изредка я фонтанирую идеями, чаще дети сами берут все, что им необходимо и творят. Но иногда бывает, и скука вселяется в детские головы, и тогда приходится брать инициативу в свои руки.
Об играх на кухне
Первое и самое легкое - это игры с магнитами. Даже самый простой наборчик магнитов способен занять ребенка на продолжительное время. Вырезаем простейшие силуэты из цветной бумаги. И играем в «разложи груз по вагончикам», «укрась бабочку», «сделай пятна божьей коровке» и «разложи конфетки по тарелочкам» т.п. Здесь можно и попрактиковать счет и сложение, и вычитание и форму, размер, цвет, фантазию.
Дать ребенку задание найти 5 предметов на кухне, которые магнит притягивает и столько же предметов, которые не притягивает. Показать, что магнит может «удерживать» предметы даже через препятствие - картон, тонкую столешницу, разделочную доску, я с детства помню удивление, когда монета двигалась «сама» по сидению табурета (папа управлял монеткой с помощью магнита снизу).
Магнитики, кстати, можно сделать самим. Понадобятся старые журналы, клей, прозрачные камни и, собственно, магнит.
Рисовать на кухне тоже можно по особенному, с помощью продуктов. Подсохший лимон, апельсин или яблоко (а также картошка, лук, морковь и пр.) служат отличными штампиками, а также крышки от бутылок, сухие макароны, пустые коробки. Все, что попадется на глаза.
И любым играм с крупой здесь как раз самое место. Манка - бесконечное поле для творчества. В ней можно прятать что-нибудь и просить ребенка найти и рассортировать в формочки для льда, сравнить количество найденных предметов, их размер, форму и т.п. На манке можно рисовать пальчиками, ладошками и для особо неугомонных - ножками. Проводить дорожки, закапывать и откапывать предметы.
В миске с гречкой/пшенкой/рисом разбросать крупные и мелкие бусинки, мозаинки и вручить ребенку ложку для их собирательства. Пересыпать крупу из чашки в чашку, руками, ложкой столовой, ложкой чайной.
Из макарон, нанизанных на нитку, выходят прекрасные бусы для мамы или, например, макаронные счеты. Благодаря этой штуковине дочь осваивает математические основы - единицы, десятки, сотни, решает с их помощью примеры или просто выставляет по заданию сложные цифры.
Из дуршлага с воткнутыми туда спагетти (или проволокой) получается замечательная шляпа.
Любые сыпучие продукты служат замечательным материалом для игр, творчества. Крахмал, смешанный с водой становится просто невероятным материалом. Если воды добавить немного (1 упаковка крахмала и половина стакана воды), то получится, так называемая, неньютоновская жидкость. Это жидкость, обладающая разными свойствами в зависимости от скорости воздействия на нее. Если ударить по ней ладошкой, то она покажется твердой, а если опустить руку плавно, жидкость обовьет вас мягко и нежно.
Взяв небольшой комочек, его можно скатать в колбаску руками, но как только остановитесь, комочек мягко утечет сквозь пальцы. Пусть вас не пугает вид этой субстанции, отмывается она очень просто и без разводов с одного раза. А если в крахмал добавить меньше воды и замесить получившуюся массу руками, то получится самый настоящий крахмальный песок для моделирования. Он отлично лепится и почти не липнет к рукам.
Наверняка в любом кухонном шкафчике есть пакетик желатина. Добавить красителя для красоты, развести по инструкции (можно и не кипятить, просто залить кипятком) и тоже дать детям на растерзание. Искать предметы на ощупь можно руками или ложкой, сортировать, считать, сравнивать или может быть родится ролевая игра про затонувшие сокровища, а дети станут теми самыми водолазами, которые «ищут клады».
Чтобы конструировать, не нужна длительная подготовка и специальный материал, это все легко можно сделать и на кухне. С помощью винограда и зубочисток.
Молоко способно тоже удивлять. Есть такой опыт - вылить в неглубокую миску молоко и капнуть краски, если в краску опустить ватную палочку, смоченную в посудомоечную жидкость, то краска начнет расплываться кругами прочь от палочки. На молоке можно рисовать красивые узоры, а потом переносить их на бумагу.
Детям нравится готовить вместе со мной. Я - суп настоящий, а они - суп игрушечный. Для этого подойдет пластилин, соленое тесто, домашний пластилин и т.п. Катать колбаски, разрезать их на кусочки ножом, добавлять в игрушечную кастрюльку, украшать макаронами, фасолью, горохом и пр.
А вот мы еще нашли применение остаткам цветной бумаги после различных творческих процессов: я нарезала разноцветную бумагу на разные формы и размеры, а дети готовят мне (или друг другу) пиццу на заказ. Причем я не обозначаю, что чем является, дети фантазируют сами, красный кружок одновременно может быть томатом, колбаской, перцем и хинкали (так почему-то себе его представляет Саша). И вот, что здорово - низкокалорийное.
При наличии у детей желания помогать, даю им эту возможность. Дочь отлично режет салаты, сын пытается чистить овощи и самозабвенно вытирает со стола. Мыть посуду тоже особое удовольствие, так что периодически оставляю пару тарелок для ручного мытья.
Еще есть такая известная игра: крестики-нолики. На кухне она обретает новый смысл. Крестиками и ноликами выступают различные продукты (проверено, что даже не очень любимое, но полезное в этой игре съедается). Кто выигрывает, съедает весь куш. Одной небольшой моркови и банана хватает на 3 партии.
Самые популярные игры на кухне - это словесные, от мамы не требуется ничего кроме разговора. Например, играем в цвета. Я называю цвет, а дети называют 5 продуктов/утвари/мебели на кухне. Или представляем себе, что чувствует еда у нас в тарелках. Да-да, не смейтесь, но такая игра развивает словарный запас и фантазию.
- Саша, если бы ты была супом, то каким бы ты была?
- Оранжевым, вкусным, теплым. Во мне было бы много соли и сухариков, ну и немножко картошки.
- А о чем бы ты думала, когда была б в тарелке и тебя хотели бы съесть?
- ООО, я очень не хотела бы быть съеденной, жаль, что я жидкий суп, иначе бы давно убежал в Северную Америку.
В общем, диалоги выходят очень забавными.
Еще одна словесная игра "а что у нас в шкафу». Представляем какой-нибудь предмет, не находящийся на кухне (например, шкаф в гостиной) и начинаем по очереди вспоминать, что внутри. Первый человек называет вещь (например - ваза), второй продолжает (ваза - альбом), третий продолжает дальше (ваза - альбом - ватные палочки) и т.д. Цепочка бывает очень большой. Можно вспоминать даже те вещи, которые находятся вне стен квартиры (у бабушки, в садике, на улице и пр.).
Подобная же игра с фруктами или овощами (раз уж мы на кухне). Я говорю "картошка», Сашка дополняет "картошка - морковка», Темик продолжает "картошка - морковка - лук". В итоге можно сочинить очень вкусное и доооолгое блюдо.
Еще мне нравится (да и детям тоже), когда я застилаю весь кухонный стол рулоном икеевской бумаги для рисования (креплю скотчем, чтоб не скатывалась) и пускаю их в вольное плавание. Рисуют все, что душа подсказывает. Всем - от кисточек до ладошек. Можно дать задание нарисовать праздничную скатерть или места для тарелок и кружек (можно ставить тарелки и обводить их по контуру).
Игры с крышечками от бутылок, банок. На крышках указаны цифры, кидаем со стола на пол, крышка упала цифрой вверх - вам столько очков, цифрой вниз - 0 очков. Темик просто кидает. Ему просто весело.
Для малышей можно рисовать не цифры, а символы (елочки, звездочки, геометр. фигуры и пр.) и затеять такую игру: опустить крышечки в емкость с водой рисунком вниз и открывать по 2, ища пару. Или представить, что крышечки - это кораблики.
Дуть на них, устраивать шторм, закручивая ложкой смерчи, бомбардировку, кидая снаряды или наоборот тихонько складывать грузы и считать какой кораблик выдержит больше грузов, сажать пассажиров (маленькие фигурки из киндеров).
Простая, жуликоватая игра в 3 стакана. Под одним из стаканов прячу помпон ииии "кручу-верчу, запутать хочу". Дети крутят друг другу, я кручу им, они мне. Вариаций много. Самый интерес - незаметно помпон убрать вообще. Когда дети не находят его ни под одним из стаканов удивляются так искренне.
Стол может стать лабиринтом для машин, зверей, пальчиков, мячика, помпона и пр.
По тому же принципу можно делать настольные игры, на каждом этапе можно класть какое-нибудь угощение, в лото можно тут же играть.
Часто дети сами нам подсказывают, чем им хотелось бы заняться, надо только быть внимательными. Однажды я заметила, как сын переливает воду из одного стакана в другой и сравнивает где больше, где меньше. Кухня самое место познакомить ребенка с мерами объема. Мерная кружка здесь очень пригодится, измерять можно все - воду, сок, сахар, муку, крупу. В граммах и литрах. Сравнивать сколько воды входит в стакан, а сколько в тарелку. Тут же стоит показать на деле закон Архимеда.
Творите на кухне, ведь самые обычные вещи при желании могут увлечь на дольше, чем модные развивающие игрушки.
Здравствуйте! Очень интересные игры на кухне.. 😍Подскажите, пожалуйста, а что это за краски на этом фото?
По-моему это были икеевские краски, в тюбиках которые
Старая статья какая ))) малышу на фото уже 13, рост 180 см))) да и дочке 16))
Сейчас младшему 4 года, и мы во все это не особо играем, видимо наигралась со старшими детьми. Так лень сейчас делать эти все смеси,крепить бумагу на стол даже лень,чтобы машинками рисовать
Как-то набралась сил и сделала парню соду с лимонной кислотой, вот это был хит))) несколько дней подряд просил вулканы делать . Чаще теперь,когда я готовлю ребенок листает книги,играет в ролевые игры, творческая сфера сильно просела, со старшими там конечно гораздо чаще лепили, рисовали.
С младшим максимум вот в трубочки монстров повыдувать)))