Работаем с фактурами, делаем куколок подружек (мастер-класс)

Рисование и занятие творчеством - самые простые и доступные способы развития детских способностей. Конечно, в наш век компьютерных технологий прописи, рисование, вырезание сдают свои позиции и родителям проще дать ребенку айпад поиграть, поразвиваться.

Но не забывайте, как важно для ребенка ваше родительское внимание, и не забывайте о влиянии мелкой моторики на развитие ребенка. Давайте вместе будем творить что-то новое, необыкновенное и яркое.

На сегодняшний момент все художественные магазины заполнены самыми различными заготовками для творчества. Это удобно, ярко и красиво. Но, на мой взгляд, не дает детям изобретать что-то самим.

Поэтому, для разнообразия, я подготовила такой вот интересный урок- мы будем делать свои собственные фактуры и фоны!

Детям от 4 - 10 лет

Нам потребуется:

1. Бумажные или картонные заготовки куколок ( самые простые, примерно 10-15 см).

2. Вода.

3. Кисти различной толщины и формы (в нашем случае это плоская кисть синтетика 14 номера и белка обычная).

4. Краски, какие найдутся в доме (акварель, акрил, можно и гуашь, но она будет пачкаться, когда мы будем вырезать).

5. Листы акварельной плотной бумаги и листы альбомные, как для черчения.

6. Цветная тушь по желанию.

7. Фломастеры и карандаши.

Приступаем:

* Сначала мы сделаем с вами «кудрявую» фактуру.

Набираем сухой плоской кистью акрил/гуашь на кончик, промакиваем слегка об салфетку.

Ставим кисть перпендикулярно листу и делаем круговое движение. Не у всех детей получается сразу, но их нужно подбадривать и помогать, потом они лучше будут чувствовать материал.

Я рекомендую выбрать 2-3 цвета (например: желтый, оранжевый, коричневый) Сначала мы покрыли лист желтыми кружочками, потом свержу пройдемся оранжевыми кружочками, и по желанию коричневым). Вот что у нас вышло.

* Пока сохнет, мы сделаем следующую фактуру. Она у нас будет такая.

Берем листы плотные и гладкие. Также на сухую кисть наносим любой цвет, какой нравится. И не нажимая на нее, проводим вертикальные линии. У нас должны получится такие вот «волосы».

* И последняя фактура. Просто мы делаем тушью либо акварелью клеточку вот такую. Вы можете взять любые цвета, смело эксперементируйте.

Теперь, пока сохнут заготовки, мы вырежем куколок, их можно оттенить цветными каранда-

шами или пастелью.

Теперь мы берем наши фактуры и начинаем придумывать прически нашим девочкам.

Рисуйте и вырезайте. Пользуйте как кудрявые фактуры, так и прямые. Также из клетчатого фона можно сделать платье или брючки. Дорисуйте детали, глаза, рот.

Только учтите, что волосы и платья не сменные, мы все приклеиваем на куклу. Ведь у нас задача научиться работать с фактурами и находить им интересное применение!

Такие вот куколки у нас вышли.

Этим способом можно делать не только девчачьи поделки. С мальчиками из этих же фактур можно сделать кораблики, воинов, инопланетян и монстриков.