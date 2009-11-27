Веточка еловая

На эту мысль меня натолкнуло мое новое увлечение, квиллинг – искусство бумагокручения. Такую веточку можно смастерить вместе со своим ребенком, много сил и времени не потребуется.

Вам понадобится 4-5 полосок зеленой бумаги шириной 3 см., (бумага должна быть цветной в срезе, например офисная, у меня - цветная «Гознак»), 3 полоски коричневой, золотой или любой другой бумаги для шишек шириной 1,5 см, три трубочки для коктейля, ножницы и клей.

На зеленых полосках делаем надрезы на мм друг от друга, оставляя не разрезанным 0,5 см. Две трубочки разрезаем по линии от низа до «гармошки».

Короткие части разрезанных трубочек обматываем зелеными полосками сверху вниз, постоянно подклеивая (для удобства трубочки нужно надрезать сверху и вставить зеленую полоску, потом начинать крутить). Третью трубочку обмотать до половины снизу вверх.

Вставим трубочки друг в друга. Обмотаем веточку до низа.

Теперь приступаем к шишкам. Берем самодельный инструмент для квиллинга, то есть надрезанную зубочистку, вставляем кончик бумажной полоски и начинаем крутить зубочистку, загибая полоску примерно так:

Аккуратно снимаем полученную спираль с зубочистки, вытягиваем ее, придаем форму шишки, подклеиваем.

Приклеиваем шишки к веточке.

Готово!