http://www.materinstvo.ru/

Наконец-то свершилось – малыш научился читать! Родители вздыхают с облегчением: теперь можно не перечитывать ему по сто пятьдесят раз вслух «Винни-Пуха». Отныне все будет просто: вручил книгу, усадил, и пусть читает. А мы займемся делами поважнее... Более того, многие полагают, что теперь и не должны читать ребенку: ведь, чтобы научиться читать бегло, он должен постоянно упражняться, а если мы будем ему «потакать», читая вслух, он не сможет совершенствоваться! Ну, а теперь представьте себе, что, как только ваш кроха сделал первые шаги, вы торжественно выбрасываете коляску и требуете, чтобы отныне он передвигался только на «своих двоих». Нелепость, не правда ли? Но от умения складывать буквы в слова и даже в предложения до самостоятельного чтения книг дистанция не меньшая, чем от первого самостоятельного шажка до восхождения на Эверест .

Прочитывать или Читать?

По какой бы системе малыш ни учился читать, процесс чтения всегда сводится к переведению знаков в звуки. Затем мозг соотносит привычный образ звучащего слова с предметом или действием, которое оно обозначает, вызывая цепь ассоциаций, воспоминаний. У взрослого, хорошо умеющего читать человека все это занимает считанные доли секунды. Для маленького же ребенка это очень сложный трудоемкий процесс: правильно прочтя слово, он должен еще несколько секунд подумать, что оно означает, соотнести его со своим опытом.

Поэтому, кстати, хорошими читателями становятся дети, родители которых много времени уделяли развитию ассоциативно-образного, «правополушарного» мышления, интуиции, творческих способностей, а вовсе не те, кого с года «пичкали» кубиками с буквами (для сравнения: развираться в живописи – не то же самое, что складывать картины великих мастеров из мозаики-«паззла»).

Так вот, процесс прочтения каждого отдельного слова для начинающего чтеца – еще не читателя! – столь сложен, что малыш пока еще не в состоянии сходу понимать текст. То есть, возможно, он уже может относительно быстро понять смысл прочитанного, но ведь для полноценного восприятия литературного текста, даже самого простенького, необходимо почувствовать еще и его подтекст и контекст, ощутить художественную красоту произведения, оценить юмор автора, представить себе, как выглядят герои. А ведь чтение – это еще и сопереживание, внутренний диалог с автором и героями. Все это требует огромных интеллектуальных и эмоциональных усилий, невозможных, если чтение как таковое не доведено до автоматизма.

К тому моменту, когда дети начинают читать самостоятельно (в среднем, к 4-6 годам), у них есть уже достаточно богатый читательский опыт, и на слух ребенок этого возраста не только прекрасно воспринимает довольно сложные, неоднозначные тексты (ну хоть того же «Винни-Пуха» или «Снежную королеву»), но и умеет получать от них удовольствие, видеть и их красоту. Он взаимодействует с героями и автором, вводит их в сове игровое пространство: рисует полюбившихся персонажей, разыгрывает с спектакли с их участием, придумывает новые коллизии, даже видит их во сне. То есть, является активным читателем.

Самостоятельно же справиться с книгами такого уровня малыш еще не в состоянии. А значит, перестав читать вслух ребенку, едва освоившему грамоту, мы отбросили бы его как читателя далеко назад: на уровень простеньких стишков Агнии Барто и сказочек Сутеева.

Существует и другая проблема. Для любого ребенка чтение – это, прежде всего, общение с родителями. Мгновения, когда родительское внимание безраздельно принадлежит малышу. Рука об руку с мамой или папой он путешествует по тернистым дорогам сказки, побеждает с их страшных драконов, навещает вместе с ними старых приятелей: говорящих зверей или полупрозачных эльфов…

И вот, малыш научился читать. Он горд и счастлив. Он спешит поделиться с вами своей радостью. Он ждет награды. И что же? Его ждет суровое наказание: вы отказываетесь идти вместе с ним в новое путешествие! Вы больше не хотите в его мир. Вы всем своим видом показываете, что детские сказочки – не для таких серьезных людей, как вы. За что? Почему? Крохе абсолютно непонятны ваши мотивы: ты теперь большой, ты умеешь, можешь сам… И если раньше чтение было частью уютного мирка, где малыш был вместе с вами, то теперь он остается с книгой один на один. Чтение начинает ассоциироваться с эмоциональным дискомфортом. Ребенок, который еще недавно и дня не мог прожить без чтения, радуется книгам все меньше и меньше, а то и вовсе перестает читать.

Семейное чтение

Итак, даже если ваш дошколенок освоил букварь, это не повод перестать читать ему вслух. Еще долгие годы малыш будет нуждаться в вашем чтении, и это прекрасно. Родительское чтение определяет для ребенка зону ближайшего развития: то, что он еще не в состоянии сегодня прочитать сам, он воспринимает в вашем чтении, и, если книга ему понравится (а это в вашей власти, сделать так, чтобы она ему понравилась), через некоторое время обязательно вернется к ней еще раз, уже самостоятельно. Поэтому, пока ваше чадо еще просит почитать вслух, не упускайте такой возможности. Пройдет, увы, совсем немного времени, и подросший ребенок с возмущением отвергнет подобное предложение.

Будет замечательно, если вы попытаетесь возродить у себя дома старинную традицию семейного чтения. Может, поначалу вам будет и непривычно собраться вечером не возле телевизора, а за интересной книгой, но все же, стоит попробовать. Выберите такую книгу, которая заинтересовала бы и больших, и маленьких. Например, «Хроники Нарнии» Клайва Льюиса или «Властелина Колец» Толкина. Подойдут и рассказы Джека Лондона или Сетон-Томпсона, да даже и «Гарри Потер», на худой конец! А давно ли вы перечитывали раннюю прозу Гоголя, «Повести Белкина» Пушкина? В средней школе? Так может, настало время перечитать?..

Итак, выбираем вечер, когда вся семья в сборе и никто никуда не торопится, усаживаемся в уютном местечке и начинаем читать. Пусть сначала почитает папа, а когда он устанет, его сменит мама, потом – бабушка или старшая сестра. А может, и самый маленький читатель захочет присоединиться и продемонстрировать свое умение? Будьте снисходительны и не скупитесь на комплименты, даже если техника чтения и оставляет пока желать лучшего. Только помните: малыш сам должен захотеть почитать вам вслух, здесь не должно быть никакого принуждения.

Не бойтесь, что ребенок пока еще не в состоянии будет понять всего, о чем говорится в книге. Даже если смысл и сюжетная линия произведения пока что будут от него время от времени ускользать, он будет погружаться в стихию литературного языка, постигать его ритм и красоту. А главное, малыш будет видеть, что чтение нравится вам, а сейчас, пока он еще маленький, с вами он готов делать все, что угодно. Пользуйтесь этим!

Учимся читать вслух

Отработка навыков техники чтения – совсем другой вид деятельности. Даже если ребенок научился читать самостоятельно и сразу про себя, уметь хорошо читать вслух все равное необходимо. И тут нужно тренироваться. Но если вы вооружитесь букварем и станете проводить нудные «уроки чтения» на дому, то добьетесь лишь того, что вызовете у малыша стойкое отвращение ко всему, связанному с книгой. Лучше создайте такие ситуации, когда ребенку нужно будет продемонстрировать свое умение хорошо читать.

Например, малыш просит, чтобы вы ему почитали, а вам некогда (вы чистите картошку, моете посуду). Предложите, чтобы пока что почитал вам он, а вы смените его, когда освободитесь.

Увеличьте на ксероксе программу телепередач на неделю и попросите малыша каждое утро прочитывать вам, что сегодня идет по телевизору: так вы сможете узнать, будет ли что-нибудь, интересное для него.

Пожалуйтесь малышу, что вы никак можете разобраться в инструкции к новому утюгу или микроволновке. Любой мальчишка с восторгом вам поможет!

Умение хорошо читать вслух пригодится и при подготовке домашнего спектакля. Здесь уж придется читать не просто громко и четко, но и с выражением, призвав на помощь все свое актерское мастерство.

Научиться хорошо читать помогут игры, где победа зависит от скорости чтения. Например, поиск клада. Две команды (или просто двое детей) получают по записке, в которой написана загадка, отгадав которую можно узнать, где лежит следующая задачка-подсказка. Последовательно отгадав несколько таких загадок, можно узнать, где лежит «клад». Побеждает, естественно, тот, кто первым найдет, где зарыто «сокровище». Полезны и сложные игры с фишками и карточками, например, типа «Монополии»

Как спастись с необитаемого острова? (учимся писать)

Очень многие дети сначала начинают сначала писать печатными буквами, а уж потом читать. Действительно, переводить звуки в знаки гораздо проще, чем знаки в звуки. Чем больше ваш малыш будет писать, тем лучше будет и техника чтения. Поэтому стоит придумать игры, в которых малышу нужно будет не только самостоятельно читать, но и писать.

Можно, например, поиграть в необитаемый остров : бравый путешественник потерпел кораблекрушение и может связаться с «большой» землей» только при помощи бутылочной почты. Придется срочно писать записку с просьбой о помощи.

: бравый путешественник потерпел кораблекрушение и может связаться с «большой» землей» только при помощи бутылочной почты. Придется срочно писать записку с просьбой о помощи. Малыш ждет гостей? Предложить ему написать карточки с их именами, чтобы каждый знал, где его место за столом и где лежит приготовленный для него подарок. А чтобы гости не заблудились в вашей квартире, напишите, где находится туалет, ванная, кухня, детская.

Чтобы легче было найти нужную игрушку, рассортируйте их и предложите малышу надписать коробки с машинками, конструктором, кукольной одеждой и посудой.

Помочь в обучении письму может даже обычная игра в доктора : больным нужно выписывать лекарства, вести истории болезни.

: больным нужно выписывать лекарства, вести истории болезни. А что, если организовать семейную стенгазету ? Только чур, пусть вся семья принимает участие в подготовке номера: пишет статьи, берет интервью, фотографирует, рисует. Ну, а главным редактором будет… угадайте, кто?

? Только чур, пусть вся семья принимает участие в подготовке номера: пишет статьи, берет интервью, фотографирует, рисует. Ну, а главным редактором будет… угадайте, кто? А теперь расширим наше предприятие и перейдем к выпуску настоящих книг: сначала это будут скорее комиксы, состоящие из подписей к рисункам, но постепенно текст начнет вытеснять картинки, и «комиксы» превратятся в настоящие истории. Для простоты можно вставлять страницы книги в папки-файлы. Так они дольше проживут, а при необходимости в текст можно будет со временем внести «редакторскую правку». Не стоит пока фиксировать особое внимание ни на почерке, ни на ошибках: малыш пишет так, как слышит, и это абсолютно нормально. Главное, чтобы он на практике учился постигать механизм превращения звуков в буквы.

С книгой наедине

И все же, для того, чтобы малыш превратился в настоящего читателя, нужно, чтобы он читал самостоятельно, причем про себя. Доказано, что при чтении про себя уровень и скорость восприятия текста увеличивается в несколько раз. Лишь читая про себя, ребенок остается с книгой наедине: уходит «третий», читающий вслух взрослый, общение с которым в процессе чтения отчасти отодвигало на задний план диалог собственно с книгой. Читая про себя, малыш растворяется в книге, полностью погружается в вымышленный мир. Он отождествляет себя то с одним, то с другим героем, овладевает их способами жизни, что все больше социализирует собственное «Я», все больше расширяет сферу возможностей и действий детского «Я сам!»

Позаботьтесь, чтобы у малыша в свободном доступе были хорошие, подходящие ему по возрасту книги с крупным шрифтом и качественными иллюстрациями(причем сделать это надо задолго до того, как он начнет читать самостоятельно). Поначалу, пока ребенок еще только учится читать, можно смастерить самодельные книги с очень крупным (до 2 см в высоту) шрифтом, немного упрощая при этом излишне сложные конструкции. Разберите готовую книгу на страницы и вставьте их в файлы, закрыв стандартный мелкий шрифт адаптированным.

Многим начинающим читателям нравятся книги про них самих: выберите самые удачные фотографии малыша, вставьте в фотоальбом по одной на разворот, а на второй страничке надпишите: «Маша спит, ест, гуляет… Можно сделать и фотокнижку с историей из жизни игрушек малыша. Сфотографируйте кукол и плюшевых зверей: вот они слезают с полки, гуськом идут по комнате, начинают сами играть в гости, в войну, в прятки… Сочините подходящий текст. Скажите малышу, что вам удалось подсмотреть за ночной жизнью его игрушек (Идея позаимствована из книги Сессль Лупан «Поверь в свое дитя») Правда, нужны такие самодельные книжки, как правило, очень недолго: скоро ваш маленький читатель начнет «заглатывать» книги одну за другой, и вы просто за ним не угонитесь.

Очень важно, чтобы у ребенка было удобное, хорошо освещенное место для чтения. Дети редко любят читать сидя за столом. Большинству нравится на полу или на кровати или сидеть, забившись в уютное гнездышко. В принципе лежа читать не вредно, если малыш лежит на твердой поверхности (например, на ковре) на животе, держа книгу перед собой на расстоянии 25-30 сантиметров при хорошем освещении. Глаза портятся, если лежать на спине или на боку.

Самостоятельное детское чтение – процесс очень деликатный и даже интимный. Поэтому регулировать его нужно очень незаметно, исподволь формируя у читательский вкус малыша.

Не навязывайте ребенку книги, которые он не хочет читать: как мы уже видели из предыдущих глав, выбор книг во многом зависит от характера ребенка, от его психологического типа, и его вкус вовсе не обязательно будет совпадать с вашим.

Не торопите малыша. Чтение – не пожар, и у каждого человека свой темп восприятия текста: одни дети как будто «заглатывают» книги одну за другой, другие читают потихоньку, смакуя каждое слово, наслаждаясь понравившимися эпизодами.

Не стоит сердиться, если ребенок много раз перечитывает одну и ту же книгу. Многие психологи и педагоги даже полагают, что многократное перечитывание как раз и свидетельствует об осознанном читательском творчестве: книга не дает покоя, волнует душу, малыш хочет заново испытать эмоциональное состояние, возникшее, когда он читал книгу впервые, по-новому взглянуть на любимых героев…

Не требуйте, чтобы малыш пересказывал вам прочитанное самостоятельно, не задавайте ему вопросов «на знание текста». Чтение – не учеба, не обязанность. Если маленький читатель захочет, он сам пригласит вас в страну своих грез: поделится впечатлениями от прочитанного, покажет рисунки, предложит поиграть в сказку.

Итак, в один прекрасный день, зайдя в детскую, вы обнаруживаете малыша погруженным в книгу до такой степени, что он не видит вас и не слышит. Поздравляем! Из чтеца, робко складывающего буквы в слова, он превратился в читателя!