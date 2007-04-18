От чтеца — к читателю
Наконец-то свершилось – малыш научился читать! Родители вздыхают с облегчением: теперь можно не перечитывать ему по сто пятьдесят раз вслух «Винни-Пуха». Отныне все будет просто: вручил книгу, усадил, и пусть читает. А мы займемся делами поважнее... Более того, многие полагают, что теперь и не должны читать ребенку: ведь, чтобы научиться читать бегло, он должен постоянно упражняться, а если мы будем ему «потакать», читая вслух, он не сможет совершенствоваться! Ну, а теперь представьте себе, что, как только ваш кроха сделал первые шаги, вы торжественно выбрасываете коляску и требуете, чтобы отныне он передвигался только на «своих двоих». Нелепость, не правда ли? Но от умения складывать буквы в слова и даже в предложения до самостоятельного чтения книг дистанция не меньшая, чем от первого самостоятельного шажка до восхождения на Эверест.
Прочитывать или Читать?
По какой бы системе малыш ни учился читать, процесс чтения всегда сводится к переведению знаков в звуки. Затем мозг соотносит привычный образ звучащего слова с предметом или действием, которое оно обозначает, вызывая цепь ассоциаций, воспоминаний. У взрослого, хорошо умеющего читать человека все это занимает считанные доли секунды. Для маленького же ребенка это очень сложный трудоемкий процесс: правильно прочтя слово, он должен еще несколько секунд подумать, что оно означает, соотнести его со своим опытом.
Поэтому, кстати, хорошими читателями становятся дети, родители которых много времени уделяли развитию ассоциативно-образного, «правополушарного» мышления, интуиции, творческих способностей, а вовсе не те, кого с года «пичкали» кубиками с буквами (для сравнения: развираться в живописи – не то же самое, что складывать картины великих мастеров из мозаики-«паззла»).
Так вот, процесс прочтения каждого отдельного слова для начинающего чтеца – еще не читателя! – столь сложен, что малыш пока еще не в состоянии сходу понимать текст. То есть, возможно, он уже может относительно быстро понять смысл прочитанного, но ведь для полноценного восприятия литературного текста, даже самого простенького, необходимо почувствовать еще и его подтекст и контекст, ощутить художественную красоту произведения, оценить юмор автора, представить себе, как выглядят герои. А ведь чтение – это еще и сопереживание, внутренний диалог с автором и героями. Все это требует огромных интеллектуальных и эмоциональных усилий, невозможных, если чтение как таковое не доведено до автоматизма.
К тому моменту, когда дети начинают читать самостоятельно (в среднем, к 4-6 годам), у них есть уже достаточно богатый читательский опыт, и на слух ребенок этого возраста не только прекрасно воспринимает довольно сложные, неоднозначные тексты (ну хоть того же «Винни-Пуха» или «Снежную королеву»), но и умеет получать от них удовольствие, видеть и их красоту. Он взаимодействует с героями и автором, вводит их в сове игровое пространство: рисует полюбившихся персонажей, разыгрывает с спектакли с их участием, придумывает новые коллизии, даже видит их во сне. То есть, является активным читателем.
Самостоятельно же справиться с книгами такого уровня малыш еще не в состоянии. А значит, перестав читать вслух ребенку, едва освоившему грамоту, мы отбросили бы его как читателя далеко назад: на уровень простеньких стишков Агнии Барто и сказочек Сутеева.
Существует и другая проблема. Для любого ребенка чтение – это, прежде всего, общение с родителями. Мгновения, когда родительское внимание безраздельно принадлежит малышу. Рука об руку с мамой или папой он путешествует по тернистым дорогам сказки, побеждает с их страшных драконов, навещает вместе с ними старых приятелей: говорящих зверей или полупрозачных эльфов…
И вот, малыш научился читать. Он горд и счастлив. Он спешит поделиться с вами своей радостью. Он ждет награды. И что же? Его ждет суровое наказание: вы отказываетесь идти вместе с ним в новое путешествие! Вы больше не хотите в его мир. Вы всем своим видом показываете, что детские сказочки – не для таких серьезных людей, как вы. За что? Почему? Крохе абсолютно непонятны ваши мотивы: ты теперь большой, ты умеешь, можешь сам… И если раньше чтение было частью уютного мирка, где малыш был вместе с вами, то теперь он остается с книгой один на один. Чтение начинает ассоциироваться с эмоциональным дискомфортом. Ребенок, который еще недавно и дня не мог прожить без чтения, радуется книгам все меньше и меньше, а то и вовсе перестает читать.
Семейное чтение
Итак, даже если ваш дошколенок освоил букварь, это не повод перестать читать ему вслух. Еще долгие годы малыш будет нуждаться в вашем чтении, и это прекрасно. Родительское чтение определяет для ребенка зону ближайшего развития: то, что он еще не в состоянии сегодня прочитать сам, он воспринимает в вашем чтении, и, если книга ему понравится (а это в вашей власти, сделать так, чтобы она ему понравилась), через некоторое время обязательно вернется к ней еще раз, уже самостоятельно. Поэтому, пока ваше чадо еще просит почитать вслух, не упускайте такой возможности. Пройдет, увы, совсем немного времени, и подросший ребенок с возмущением отвергнет подобное предложение.
Будет замечательно, если вы попытаетесь возродить у себя дома старинную традицию семейного чтения. Может, поначалу вам будет и непривычно собраться вечером не возле телевизора, а за интересной книгой, но все же, стоит попробовать. Выберите такую книгу, которая заинтересовала бы и больших, и маленьких. Например, «Хроники Нарнии» Клайва Льюиса или «Властелина Колец» Толкина. Подойдут и рассказы Джека Лондона или Сетон-Томпсона, да даже и «Гарри Потер», на худой конец! А давно ли вы перечитывали раннюю прозу Гоголя, «Повести Белкина» Пушкина? В средней школе? Так может, настало время перечитать?..
Итак, выбираем вечер, когда вся семья в сборе и никто никуда не торопится, усаживаемся в уютном местечке и начинаем читать. Пусть сначала почитает папа, а когда он устанет, его сменит мама, потом – бабушка или старшая сестра. А может, и самый маленький читатель захочет присоединиться и продемонстрировать свое умение? Будьте снисходительны и не скупитесь на комплименты, даже если техника чтения и оставляет пока желать лучшего. Только помните: малыш сам должен захотеть почитать вам вслух, здесь не должно быть никакого принуждения.
Не бойтесь, что ребенок пока еще не в состоянии будет понять всего, о чем говорится в книге. Даже если смысл и сюжетная линия произведения пока что будут от него время от времени ускользать, он будет погружаться в стихию литературного языка, постигать его ритм и красоту. А главное, малыш будет видеть, что чтение нравится вам, а сейчас, пока он еще маленький, с вами он готов делать все, что угодно. Пользуйтесь этим!
Учимся читать вслух
Отработка навыков техники чтения – совсем другой вид деятельности. Даже если ребенок научился читать самостоятельно и сразу про себя, уметь хорошо читать вслух все равное необходимо. И тут нужно тренироваться. Но если вы вооружитесь букварем и станете проводить нудные «уроки чтения» на дому, то добьетесь лишь того, что вызовете у малыша стойкое отвращение ко всему, связанному с книгой. Лучше создайте такие ситуации, когда ребенку нужно будет продемонстрировать свое умение хорошо читать.
- Например, малыш просит, чтобы вы ему почитали, а вам некогда (вы чистите картошку, моете посуду). Предложите, чтобы пока что почитал вам он, а вы смените его, когда освободитесь.
- Увеличьте на ксероксе программу телепередач на неделю и попросите малыша каждое утро прочитывать вам, что сегодня идет по телевизору: так вы сможете узнать, будет ли что-нибудь, интересное для него.
- Пожалуйтесь малышу, что вы никак можете разобраться в инструкции к новому утюгу или микроволновке. Любой мальчишка с восторгом вам поможет!
- Умение хорошо читать вслух пригодится и при подготовке домашнего спектакля. Здесь уж придется читать не просто громко и четко, но и с выражением, призвав на помощь все свое актерское мастерство.
- Научиться хорошо читать помогут игры, где победа зависит от скорости чтения. Например, поиск клада. Две команды (или просто двое детей) получают по записке, в которой написана загадка, отгадав которую можно узнать, где лежит следующая задачка-подсказка. Последовательно отгадав несколько таких загадок, можно узнать, где лежит «клад». Побеждает, естественно, тот, кто первым найдет, где зарыто «сокровище». Полезны и сложные игры с фишками и карточками, например, типа «Монополии»
Как спастись с необитаемого острова? (учимся писать)
Очень многие дети сначала начинают сначала писать печатными буквами, а уж потом читать. Действительно, переводить звуки в знаки гораздо проще, чем знаки в звуки. Чем больше ваш малыш будет писать, тем лучше будет и техника чтения. Поэтому стоит придумать игры, в которых малышу нужно будет не только самостоятельно читать, но и писать.
- Можно, например, поиграть в необитаемый остров: бравый путешественник потерпел кораблекрушение и может связаться с «большой» землей» только при помощи бутылочной почты. Придется срочно писать записку с просьбой о помощи.
- Малыш ждет гостей? Предложить ему написать карточки с их именами, чтобы каждый знал, где его место за столом и где лежит приготовленный для него подарок. А чтобы гости не заблудились в вашей квартире, напишите, где находится туалет, ванная, кухня, детская.
- Чтобы легче было найти нужную игрушку, рассортируйте их и предложите малышу надписать коробки с машинками, конструктором, кукольной одеждой и посудой.
- Помочь в обучении письму может даже обычная игра в доктора: больным нужно выписывать лекарства, вести истории болезни.
- А что, если организовать семейную стенгазету? Только чур, пусть вся семья принимает участие в подготовке номера: пишет статьи, берет интервью, фотографирует, рисует. Ну, а главным редактором будет… угадайте, кто?
- А теперь расширим наше предприятие и перейдем к выпуску настоящих книг: сначала это будут скорее комиксы, состоящие из подписей к рисункам, но постепенно текст начнет вытеснять картинки, и «комиксы» превратятся в настоящие истории. Для простоты можно вставлять страницы книги в папки-файлы. Так они дольше проживут, а при необходимости в текст можно будет со временем внести «редакторскую правку». Не стоит пока фиксировать особое внимание ни на почерке, ни на ошибках: малыш пишет так, как слышит, и это абсолютно нормально. Главное, чтобы он на практике учился постигать механизм превращения звуков в буквы.
С книгой наедине
И все же, для того, чтобы малыш превратился в настоящего читателя, нужно, чтобы он читал самостоятельно, причем про себя. Доказано, что при чтении про себя уровень и скорость восприятия текста увеличивается в несколько раз. Лишь читая про себя, ребенок остается с книгой наедине: уходит «третий», читающий вслух взрослый, общение с которым в процессе чтения отчасти отодвигало на задний план диалог собственно с книгой. Читая про себя, малыш растворяется в книге, полностью погружается в вымышленный мир. Он отождествляет себя то с одним, то с другим героем, овладевает их способами жизни, что все больше социализирует собственное «Я», все больше расширяет сферу возможностей и действий детского «Я сам!»
Позаботьтесь, чтобы у малыша в свободном доступе были хорошие, подходящие ему по возрасту книги с крупным шрифтом и качественными иллюстрациями(причем сделать это надо задолго до того, как он начнет читать самостоятельно). Поначалу, пока ребенок еще только учится читать, можно смастерить самодельные книги с очень крупным (до 2 см в высоту) шрифтом, немного упрощая при этом излишне сложные конструкции. Разберите готовую книгу на страницы и вставьте их в файлы, закрыв стандартный мелкий шрифт адаптированным.
Многим начинающим читателям нравятся книги про них самих: выберите самые удачные фотографии малыша, вставьте в фотоальбом по одной на разворот, а на второй страничке надпишите: «Маша спит, ест, гуляет… Можно сделать и фотокнижку с историей из жизни игрушек малыша. Сфотографируйте кукол и плюшевых зверей: вот они слезают с полки, гуськом идут по комнате, начинают сами играть в гости, в войну, в прятки… Сочините подходящий текст. Скажите малышу, что вам удалось подсмотреть за ночной жизнью его игрушек (Идея позаимствована из книги Сессль Лупан «Поверь в свое дитя») Правда, нужны такие самодельные книжки, как правило, очень недолго: скоро ваш маленький читатель начнет «заглатывать» книги одну за другой, и вы просто за ним не угонитесь.
Очень важно, чтобы у ребенка было удобное, хорошо освещенное место для чтения. Дети редко любят читать сидя за столом. Большинству нравится на полу или на кровати или сидеть, забившись в уютное гнездышко. В принципе лежа читать не вредно, если малыш лежит на твердой поверхности (например, на ковре) на животе, держа книгу перед собой на расстоянии 25-30 сантиметров при хорошем освещении. Глаза портятся, если лежать на спине или на боку.
Самостоятельное детское чтение – процесс очень деликатный и даже интимный. Поэтому регулировать его нужно очень незаметно, исподволь формируя у читательский вкус малыша.
Не навязывайте ребенку книги, которые он не хочет читать: как мы уже видели из предыдущих глав, выбор книг во многом зависит от характера ребенка, от его психологического типа, и его вкус вовсе не обязательно будет совпадать с вашим.
Не торопите малыша. Чтение – не пожар, и у каждого человека свой темп восприятия текста: одни дети как будто «заглатывают» книги одну за другой, другие читают потихоньку, смакуя каждое слово, наслаждаясь понравившимися эпизодами.
Не стоит сердиться, если ребенок много раз перечитывает одну и ту же книгу. Многие психологи и педагоги даже полагают, что многократное перечитывание как раз и свидетельствует об осознанном читательском творчестве: книга не дает покоя, волнует душу, малыш хочет заново испытать эмоциональное состояние, возникшее, когда он читал книгу впервые, по-новому взглянуть на любимых героев…
Не требуйте, чтобы малыш пересказывал вам прочитанное самостоятельно, не задавайте ему вопросов «на знание текста». Чтение – не учеба, не обязанность. Если маленький читатель захочет, он сам пригласит вас в страну своих грез: поделится впечатлениями от прочитанного, покажет рисунки, предложит поиграть в сказку.
Итак, в один прекрасный день, зайдя в детскую, вы обнаруживаете малыша погруженным в книгу до такой степени, что он не видит вас и не слышит. Поздравляем! Из чтеца, робко складывающего буквы в слова, он превратился в читателя!