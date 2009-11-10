Мастер-класс. Снеговичок из папье-маше

Творили: мама Наташа, дети - Никита (10 лет) и Настя (2,3 г.).

Захотелось нам к Новому году "срукотворить" что-нибудь детское, забавное. Решили сделать снеговика.

Для работы понадобилось:

3 воздушных шарика (купили 2 больших круглых и 1 обычный маленький), куча газет, кусок картона, цветная бумага, клей ПВА, мы использовали СУПЕР-ПВА момент, оставшийся после ремонта и краска водоэмульсионная белая.

1. Надуваем шарики до нужного нам размера, примеряем, чтобы в итоге снеговичок получился пропорциональным. Заранее рвем газеты на кусочки. Клей ПВА слегка разбавляем водой, чтобы клей был водянистый (мы взяли пиалочку для этого), обмакиваем газетные кусочки в разбавленном клее и облепливаем первый слой на шарик, т.е. делаем папье-маше. Полюса шариков мы обклеивали только в один слой, чтобы в дальнейшем было удобно состыковать части туловища.

Для дальнейших слоев (4-5 слоев достаточно) мы сделали клейстер. Оставили просыхать примерно на 12 часов.

2. Итак, шарики для корпуса снеговика готовы. Берем плотный кусок картона и самый большой шарик, густо смазываем дно шарика (т.к. там только 1 слой папье-маше, то бумага не затвердела и мы легко можем сделать опору) и приклеиваем к картону. Ждем полного просыхания клея и то же самое проделываем с другими шариками - наклеиваем их друг на друга.

3. Наш корпус готов. Покрыть снеговика можно любой белой краской, у нас в наличии было немного краски "водоэмульсионки", поэтому решили далеко не ходить, покрасить снеговичка ей. Красила в 3 слоя, чтобы цвет был ровным и белоснежным.

4. Снеговик просох - осталось сделать ему нос-морковку. Сделали из картона и обклеили красной бумагой. Глазки, ротик, руки и прочее можно делать, как подсказывает вам ваша фантазия!

Ведро на голову снеговичку делали из картона (макетом послужило детское ведерко, подходящее по размеру), затем обклеили яркой цветной бумагой. Ободок ведерка промазали клеем ПВА и приклеили к голове снеговичка.5. Снеговик готов, чтобы наш снеговик был чуть поярче, решили одеть его в "юбочку" .

Кстати сказать, даже Настенька, которой 2 годика, принимала активное участие в этой работе. Папье-маше из шариков сделали практически самостоятельно с братом. Очень уж интересно рвать бумажки и, особенно, приклеивать их на шарик .