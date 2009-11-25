Новогодний домовенок

Для того, чтобы смастерить этого домовенка, нам потребуется:

• пряжа для вязания любого цвета (на ваш выбор);

• картон;

• спицы вязальные;

• ножницы;

• клей момент;

• фломастеры;

• шпажка;

• циркуль.

1. Для начала сделаем кольца из картона. Для этого с помощью циркуля чертим круги на картоне, а затем их вырезаем. У нас получилось два одинаковых кольца.

2. Далее делаем основание (туловище домовёнка). Для этого соединяем два кольца, и начинаем наматывать нитки по кругу. Ниток наматываем как можно больше, чтобы помпон получился пышным.

Для того, чтобы сделать бороду, необходимо намотать нитки на полкруга и в самом конце, когда основные нитки уже намотаны.

У нас получилось такое кольцо из ниток.

Далее мы аккуратно разрезаем нитки между кольцами, и завязываем их посерединке. После чего разрезаем картонные кольца и убираем их.

3. Рисуем на картоне ротик, зуб, глаза, ручки, ножки. Всё это раскрашиваем.

4. Начинаем вязать шапочку для домовёнка. Набираем на спицы петли (в зависимости от того, какую размером шапочку хотите связать) и начинаем вязать обычное полотно из лицевой глади.

Убавление петель делаем так: провязываем две петли вместе лицевой и получившуюся петлю перекидываем на основную спицу (где находятся все петли) и так до конца, пока не останется одна петля, которую мы завязываем. После чего, сшиваем боковой шов и у нас получается вот такая шапочка.

Можно сделать кисточку из ниток и привязать к шапке.

5. Далее оформляем самого домовёнка. Приклеиваем ножки, ручки, ротик, зуб и глазки, а шапочку привязываем.

6. У домовёнка должно быть место отдыха. Для этого мы свяжем ему коврик. Коврик вяжется на спицах, но можно связать и крючком. Узор коврика и размер определяете сами, как вам захочется.

7. Делаем из шпажки поздравительный транспарант для домовёнка. На шпажку наматываем нитки для украшения.

8. Приклеиваем транспарант к руке домовёнка. Ставим его на коврик. У нас получается вот такой новогодний домовёнок.

