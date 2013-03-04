Декоративная посуда из яичного лотка

Существует много всяких идей работы с бумагой, связанных с папье-маше. Я хочу предложить совсем несложный вариант, в создании которого с удовольствием примут участие ваши дети (или внуки!). И затрат потребует совсем не много, ведь основной элемент – бумажный яичный лоток - есть в каждом доме, да и стоит он не так уж много.

Итак, нам понадобится:

- бумажный яичный лоток;

- сухоцветы (чай, тыквенные семечки и т.п.);

- клей ПВА;

- тара (стеклянная бутылка, пластиковый лоток и т.п.);

- горячий клей;

- акриловый матовый лак по дереву;

- сизаль (декоративные элементы, искусственные цветы, ракушки и т.п.).

Приступаем к работе:

- порвать яичный лоток на мелкие кусочки;

- залить кипятком и оставить на 2-3 часа;

- после того, как бумага станет мягкой, измельчить ее блендером;

- отжать слегка от воды, добавить сухоцветы (эквивалент – чай, семена кунжута, лепестки хризантем, семечки, в общем, все то, что может придать бумажному материалу интересную фактуру);

!!!Для запаха в смесь можно добавить кофе!!!

- добавить в полученную бумажную смесь 2 ст. ложки клея ПВА;

- перемешать смесь до консистенции «теста»;

- взять тару (стеклянная бутылка, пластиковый лоток, тарелка и т.п.) и выдавливая слегка лишнюю воду, равномерно «заклеить» ее поверхность небольшими порциями «теста» из бумаги;

!!! Если в планах по окончании всех работ снять бумажную основу с тары, то ее рекомендуется перед изначально смазать чем-нибудь жирным, например, глицерином!!!

!!!Чтобы обклеиваемая поверхность получилась более ровной, можно бережно пройтись по ней скалкой!!!

- поставить сушить на 1-2 дня;

!!!Сушить рекомендуется на подоконнике, так как на батарее поверхность может потрескаться!!!

- снять основу с тары и покрыть ее акриловым матовым лаком по дереву в 2-3 слоя;

!!!Каждому слою, перед нанесением следующего, дать высохнуть!!!

- декорировать сизалем (эквивалент - декоративные элементы, искусственные цветы, ракушки и т.п.) при помощи горячего клея;

- покрыть сверху лаком.

Все!

Уверена, такая декоративная посуда ручной работы может послужить украшению Вашей квартиры или оригинальным подарком, сделанным своими руками.