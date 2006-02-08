Карточки с красивыми фотографиями, тематические альбомы, презентации и т. д.

Карточки и двусторонние карточки (т.е. коробочки).

Страсть окружить себя и будущего малыша красивыми вещами и картинками в полной мере проявила себя во время моей второй беременности. Пожалуй, это было уж слишком, но я разревелась, когда прямо передо мной купили последний чудесный чепчик со слонятами. В самые последние дни перед рождением сына мне попалась статья о пользе раннего обучения детей по качественным фотографиям. В свое время (еще со старшим ребенком) я уже отказалась от идеи прививать ей энциклопедические знания путем постоянной демонстрации все новых и новых изображений, но в данном случае упор делался не на постоянном обновлении, а на качестве материала. Кроме того, стопки ярких журналов дома и на балконе, выбросить которые рука так и не поднялась, сделали свое дело. Так появились первые карточки с картинками.

Гришаня всегда спал на животике. Т.к. в первые недели и месяцы детки видят не очень далеко, мне казалось обидным, что мой малыш будет смотреть перед сном на пустые стенки коляски или кроватки, поэтому сбоку я ставила карточки с красивыми фотографиями. Сразу скажу, что очень быстро Гриша научился сгребать пеленочку таким образом, чтобы картинка падала и приближалась к нему, чтобы он мог до нее дотянуться и пополз он в первый раз именно к знакомой фотографии, хотя в поле зрения были самые разные игрушки. Более того, малыш так радовался появлению новой карточки, что этого нельзя было не заметить и постепенно каждый новый глянцевый журнал, появлявшийся в доме, подвергался бессердечному разрезанию.

Примерно с 6-ти месяцев показ «слайд-шоу» из картинок стало любимым развлечением моего сына. Уходя из дома, я советовала бабушкам: «Если совсем уж раскричится, доставайте картинки и показывайте, называя животных или предмемты в достаточно быстром темпе (по 2-3 сек. на картинку)» - действовало безотказно, прекращались любые истерики.

Когда картинок стало достаточно много, я наконец разложила их по группам, получилось: «транспорт» (красивые фото машин, лодок и корабликов в основном из рекламы в самых разных журналах), «животные и птицы» (фото из «Гео» и «Геоленка»), деток за разными занятиями («Мой малыш» и т.п.), «музыкальные инструменты» (т.к. мы никогда не увлекались всерьез музыкой, мне удалось найти только 2 хороших фото: скрипки и фортепьяно).

Во втором полугодии своей жизни маленький человечек стал активно исследовать пространство и одним из самых любимых увлечений стало раскидывание с последующим рассматриванием коробок для DVD – дисков, благо до этого сокровища легко можно было дотянуться, встав на ножки у стойки для TV. Ему было интересно все: и бородатые мужики с автоматами, и Анджелина Джоли в, не спорю, весьма эффектной позе, при этом он явно требовал моих пояснений. Чтобы не раздумывать над вариациями слов: «женщина», «мужчина», «тетя», «дядя», «дама», «боец» и проч., а также найти новый материал для развития, из всех коробочек без всякого сожаления были вынуты диски (они неплохо сохраняются и на обычном шпинделе и, кстати, занимают намного меньше места), а на месте вкладышей были вставлены совсем другие картинки. Так закончилась эра карточек и началась эра дисков, что благотворно сказалось на семейном бюджете, т.к. я наконец перестала при каждом походе в книжный скупать бумагу для акварелей (она гораздо больше подходит для карточек, нежели отечественный так называемый «белый» картон, потому что этот картон вовсе даже и не белый) и клейкую пленку, а дисков у нас дома и так завались (когда-то мы были киноманами).

Теперь вернемся к жизненным реалиям, т.е. к бесспорно любимой работе и поговорим о детках постарше.

Признаюсь, те самые карточки не раз выручали меня на работе в своих «зайцевских» группах (предварительно были напечатаны подписи к каждой картинке). Игры с различными изображениями при обучении малыша чтению уже давно известны и описаны (Зайцевым, Леной Даниловой и др.), поэтому приведу лишь несколько примеров с карточками, изображающими животных – их у меня большинство, наиболее понравившихся деткам:

«Зоопарк» (от 2-х лет или раньше, если зоопарк уже посещали): размещаем карточки с животными по клеткам (клетками может стать все что угодно: картонные коробки из-под обуви, место под стульями или на стульях, а можно разложить карточки просто на полу, построив ограждения из кубиков). При распределении картинок можно всех птиц поместить в одну большую клетку, отдельно разместить хищников и т.п. (по возрасту малыша и вашим личным планам в направлении его развития). Теперь надо «клетки» подписать, чтобы посетители не путались. Вместе с малышом устанавливайте (подклеиваете на скотч или просто кладете на кубики-ограждения) соответствующие слова: «Так, тут написано: ГЕ-ПА-Р-Д, где у нас живет гепард?» Кормим зверей. Это фактически вторая стадия предыдущей игры . Можно приготовить карточки с названием еды, которую ест это животное и прочитывая вслух, разносить зверям. А можно этого и не делать, а просто кормить его кубиками, говоря что это косточка или рыбка или морковка (что там оно это животное ест). У вас появился прекрасный повод поговорить, что ест медведь и откуда его в ваш зоопарк привезли. После этого не забудьте привести в этот зоопарк экскурсию для особо любимых игрушек и пусть о своих питомцах им раскажет самый главный директор зоопарка (ну вы поняли )

Кто как говорит. Игра хорошо подходит даже для самых маленьких деток (ориентировочно с 1 года, но можно и раньше, особенно если ребенок уже воспроизводит «разговоры» животных). На карточках надо написать, кто из ваших животных как говорит: кошка – МЯУ, собака – ГАВ и т.д. Показываем фото животного и спрашиваем: «а как он говорит?» - и находим соответствующую карточку, а можно и наоборот. А еще вариант, карточки со «словами» животных сложить пополам – пусть это будут книжки и каждое животное читает именно СВОЮ книжку. Возмите на себя роль специалиста: «Кошка, вот твоя книжка! Видишь здесь написано МЯ-У! (в этот момент это МЯ-У отлично видит не одна только кошка)» Ну а остальные книжки пусть распределяет малыш, а вы лишь подсказываете. Он сам вполне может учить животных читать по книжкам, если конечно ему первое время будут подсказывать, что в них написано .

Альбомы



Уже работая с группами по Зайцевской системе, я прочитала про альбомы для показа. Когда картинки вставляются в магнитные альбомы (на одной стороне разворота картинка, на другой - подпись к ней) по темам. Сразу скажу, что у нас они «не пошли». Во-первых, под картинки предполагается покупать магнитные альбомы для фото и менять в них «экспозицию»: отказываться от полюбившихся малышом тем всегда очень жалко, а покупать все новые и новые альбомы накладно. Кроме того, с детками постарше очень интересно во что-то играть, позуясь карточками (вместе подбирать подписи, вместе раскладывать по темам и т.п.), чем просто рассматривать альбомы.

Единственный «живой» тематический альбом, сделанный мной опять же для своего сына и очень ему интересный - «Гришины игрушки». Предварительно сфотографировав самые любимые игрушки малыша на однотонном фоне я вставила их в обычный мини-фото-альбом. Подписи делать не стала (во-первых, поленилась, во-вторых, просто не думала, что долго проживет, т.к. выдала его малышу). Смотрели с удовольствием. С 10 месяцев стали играть: «А где у Гриши такой же мячик?». Вместе находим изображенный предмет и сверяемся с картинкой, последнее время уже иногда находит сам.

Презентации

Не так давно наткнулась в интернете на сайты с детскими презентациями. Скачала парочку и показала своему сыну, когда он особенно настойчиво требовал взять его на руки во время моей работы на компьютере. Видимо, скачанные презентации были действительно удачными (брала только те, которые просты для восприятия малыша: про игрушки, животных, овощи и фрукты), потому что требования «еще и еще» уже заставили меня внести корективы на доступ ребенка к экрану (не более 8 минут в день по 2-3 минуты за один сеанс). Помимо скачанных презентаций я стала делать свои, по тем темам и с такими фотографиями, которые нравятся именно моему ребенку. Подписи к картинкам делала, ориентируясь на карточки по обучению чтению Зайцева, т.е. по складовой системе (каждый склад - это одно мускульное усилие, ударный – всегда самый яркий – лучше черным цветом).

P.S.

Несколько замечаний по выбору фотографий: для совсем маленьких детей нужно находить целые изображения животных, т.к. только имея определенный опыт, можно узнать кошку по ее мордочке или в совсем необычной позе. Также я изначально отказалась от картинок из различных методических пособий – этого ребенок еще успеет насмотреться, хотелось сразу же прививать вкус к качественным, красивым и профессиональным фотографиям (сделала исключения лишь для нескольких очень фотореалестичных рисунков из журнала «ГЕО»).