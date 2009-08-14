Многие взрослые любят играть в карты – это факт. Приятно посидеть вечерок в компании друзей и сыграть в преферанс или всей семьей вволю посмеяться вместе с игрой «Верю – не верю». Или неторопливо разложить на досуге парочку пасьянсов. Но стоит ли учить карточным играм своих малышей, зачем это нужно и нужно ли вообще? Надо признать, что у некоторых из нас игральные карты ассоциируются с чем-то не совсем приличным. Противники карт утверждают, что карточные игры – это пустая трата времени, к тому же еще и опасная, и уж никак не детская…

Кое-что в защиту карт

Хотя подобные нападки имеют под собой некоторую основу, они далеки от истины. Дело в том, что карточных игр великое множество и все они очень разные. Есть игры азартные, где выигрыш практически не зависит от умения игрока, а подчиняется законам случайности, везения. Есть игры коммерческие (например, всем известный преферанс). В них случайность отступает на второй план, а выигрыш в большей степени зависит от умения играющего, его интеллекта и математического расчета. Но, кроме этого, есть целое семейство народных и семейных карточных игр, и даже игр детских, в которые играли и играют и стар, и млад вот уже несколько веков подряд. И вот эти самые игры, где нет денежных ставок, где не кипят бурные страсти, ничуть не вреднее и не хуже привычного домино, лото, «Монополии» или любой другой настольной игры, имеющейся в каждом доме, где живут маленькие шустрики.

А было ли у вас в детстве такое: дача, мама, папа, вы, сестры-братья, приятели, вечерний чай с вареньем на веранде или в беседке с виноградом и долгая-долгая, интересная-интересная игра «Кинг» или, скажем, «Бридж»? Тот, у кого было нечто подобное, поймет, о чем я. Любые совместные семейные игры, будь то лото или карты, очень сплачивают семью, наполняют совместный досуг новым смыслом. Ведь это не только веселое времяпрепровождение, но еще и теплый семейный круг, вдумчивые разговоры старших с младшими, мудрые уроки без нравоучений и нотаций. Играя с детворой в простые карточные игры, мы тем самым переводим карты из разряда запретного развлечения в игру обыденную, ничуть не таинственную, сродни все тому же лото или домино. А это, в свою очередь, станет своего рода прививкой от нездорового интереса к карточным играм в будущем.

Семейные игры, в том числе и карточные, учат малышей важной и совершенно необходимой в жизни вещи: проигрывать. Проигрывать спокойно и с достоинством. А ведь с такой проблемой рано или поздно сталкивается большинство родителей малышей-дошкольников. Их крохи категорически не хотят мириться с проигрышем, они всегда хотят быть победителями. Но об этом чуть позже.

Да, даже в самых простых, «детских» карточных играх присутствует азарт. А как иначе? Ведь выиграть-то хочется! Но здоровый, умеренный азарт – штука отнюдь не вредная. Без него интересной игры не выйдет, скучно будет. А еще простые карточные игры помогут малышам лучше освоить порядковый счет, потренируют внимание, наблюдательность и память.

Немного истории

Знать историю той игры, в которую играешь, интересно и полезно. Расскажите ребенку краткую историю карт. Ну и пусть это будет звучать как сказка. Для малыша пока любые исторические рассказы сродни сказкам. А эрудированность еще пока никому не помешала…

Никто не может сказать точно, когда и где появились первые карты. По одной из версий, карты были изобретены в Китае в 1120 г. Четыре масти символизировали времена года, а 52 карты – количество недель в году. Еще до появления бумажных карт китайцы и японцы играли табличками из слоновой кости или дерева, с изображенными на них фигурами. Карты делали из кожи и металла. А спутники Христофора Колумба, высадившиеся на островах возле американского континента, сделали карты из пальмовых листьев. В средневековой Японии были распространены удивительные игральные карты из раковин мидий. Они были украшены рисунками цветов, пейзажей, бытовых сценок. Одной из забав того времени была игра наподобие пасьянса. Раковины раскладывали на столе и искали среди них «двойников». В XIII веке карты приобрели известность в Индии и Египте. Кстати сказать, в Индии играют не прямоугольными картами, к которым мы привыкли, а круглыми.

Как карты попали в Европу – тоже тайна. Возможно, их завезли сюда цыгане в XV веке. А возможно, они проникли сюда еще раньше, благодаря крестовым походам. Первые карты стоили очень дорого. В те стародавние времена еще не было литографического печатания, и живописцы рисовали их от руки. Такое дорогое удовольствие могли позволить себе лишь очень состоятельные люди: королевский двор, богатые феодалы. Часто придворные художники изображали на картах своих правителей. Возможно, именно поэтому с современных карт на нас смотрят короли, дамы, валеты…

С чего начать?

Прежде чем приступить с малышом непосредственно к игре, рассмотрите вместе с ним колоду карт. Расскажите крохе, что карты в колоде распределяются по старшинству. Самая старшая и сильная – это «туз». Чуть слабее – «король». Обратите внимание ребенка, что карточный король, как и положено королю, изображен в короне. Затем идет «дама», а следом «валет». Расскажите крохе, что во Франции слово «валет» означало «оруженосец», а заодно и объясните, кто это такой. После карт с картинками идут карты со значками и цифрами. На «десятке» – десять символов и цифра «10», на «девятке» – девять и т.д. Сосчитайте с малышом количество символов на каждой карте, чтобы он сам в этом убедился. Таким образом, карты станут замечательным тренажером счета для маленького игрока.

Играя вместе с вами в простые игры, он не только запомнит цифры, но и научится определять количество «на глаз». Для тренировки предложите крохе выложить дорожку из карт от самой маленькой до самой большой, а затем наоборот. И обязательно проговаривайте вместе с ребенком: «Десять, девять, восемь, семь…» Чуть-чуть игры – и обратный счет будет так же легко освоен, как и прямой.

Когда с достоинством карт все будет более-менее понятно, предложите малышу выбрать из колоды, скажем, всех королей. Пусть подумает, чем они отличаются. Долго перечисляя цвет бороды и одежды, в конце концов, малыш обратит внимание на то, что на каждой карте изображен разный значок (а может быть, наблюдательный шустрик заметит это сразу). Верно, малыш! Этот значок называется масть. Всего в картах четыре масти, как и четыре времени года в природе. Давным-давно вот этот черный значок, который называется «пика» (он и похож на пику, копье), изображали зеленым цветом. Он был символом весны, силы, энергии. Красный ромбик называют «бубной». Когда-то он обозначал лето, огонь и все новое. Раньше его рисовали как желтое солнце, зажженный факел или бубенчик (отсюда и название «бубна»). «Трефа», а попросту «крест» раньше изображалась в виде голубого желудя (символа рыцарства) или скрещенных шпаг (отсюда и крест) и символизировала осень, доброту, порядочность, бескорыстие. И, наконец, красное сердечко – «червы» – символ красоты, радости, милосердия и зимней чистоты. Название «червы» происходит от слова «червонная», т.е. красная. Красный цвет этой масти сохранился неизменным и до наших дней.

Попросите малыша выбрать из колоды все «красные» или все «черные» карты и разложить по мастям на 4 кучки. Так не только лучше запомним карточные масти, но и потренируемся сортировать предметы по заданному признаку. А затем попросите кроху отыскать и дать вам червового короля или, например, трефовую шестерку. Можно поиграть в последовательности – выложить дорожку, чередуя красные и черные масти или, скажем, одну черную и две красные. Ну, кто сказал, что карты – это не развивающая игра?

Для самых маленьких

Начать знакомить малыша с картами можно с 3 лет и даже раньше. Попробуйте сыграть с крохой в самые простые игры. И не беда, если получится не сразу. В этом мире ничего не дается просто так, без тренировки. Даже карточные игры.

* Для самых маленьких подойдет игра, в которую почти наверняка играли их мамы и папы в детстве. Называется она «Пьяница». Придумаем для нее другое, более уместное название (например, «Карточный бой») и сыграем с сыном или дочуркой. Благодаря этой забаве, маленький игрок не только закрепит количественный счет, но и усвоит понятия «больше-меньше». Итак, колода карт раздается поровну, каждый игрок кладет свою стопку закрытых карт возле себя. Игроки переворачивают по одной верхней карте и сравнивают их. У кого карта старше, тот и забирает обе карты себе, помещая их снизу своей колоды. Тот, у кого не осталось карт, проиграл. Бывает так, что обе открытые карты одинакового достоинства (например, два короля или две семерки). Эта ситуация называется «спор». Оба игрока открывают еще по одной карте. От ее старшинства зависит исход спора. У кого она больше – тот и забирает все открытые карты.

* Другая похожая игра называется «Тянивоз». Перед двумя игроками лежит колода карт рубашками вверх. Игроки по очереди переворачивают карты до тех пор, пока красные и черные масти чередуются. Как только цвет масти выложенной карты совпадает с предыдущей, игрок забирает все открытые карты себе и складывает их под стопку своих карт. Когда общая колода заканчивается, игроки открывают карты из своих стопок. Игра продолжается до тех пор, пока у одного из игроков не закончатся карты. Он и выиграл. Игра научит малыша концентрировать внимание, потренирует усидчивость и выдержку.

* И малышам, и ребятишкам постарше наверняка придется по вкусу игра «Смешной король». Это очень простая, веселая и безобидная игра, которая хороша именно как семейная. Количество игроков может быть любым. Все карты раздаются поровну между игроками и кладутся возле каждого стопочкой, рубашкой вверх. Каждый играющий по кругу открывает по одной верхней карте до тех пор, пока не выпадет король. Как только это произошло, все игроки опускают руки на стол и замирают. Шевелиться и смеяться нельзя, допустимо лишь двигать глазами, внимательно высматривая, не нарушит ли главное правило кто-нибудь из собратьев по игре. Тот, кто пошевелился или засмеялся, забирает все карты и кладет их снизу своих. Игра продолжается до тех пор, пока вся колода не сосредоточится у одного, самого смешливого игрока. Он и признается побежденным. По правилам игры даже те игроки, у которых уже не осталось карт, доигрывают до конца. Ведь они могут засмеяться или пошевелиться, даже не имея на руках карт. Если это произойдет, то карты у них снова появятся… Игра тренирует выдержку, учит спокойствию и сосредоточенности.

* Для развития мелкой моторики и координации движений хороша игра «Мокрая курица». Она наверняка понравится маленьким игрокам. Здесь не имеют значения ни масти, ни достоинство карт. Рассыпьте колоду на столе рубашками вверх, чтобы образовалась небольшая кучка. Две любые карты поставьте сверху в виде «шалашика». Теперь по очереди начинаем вытаскивать по одной карте из-под карточного домика. Делать это нужно очень аккуратно, чтобы домик не развалился. Кто потянет карту неудачно и разрушит теремок – тот и проиграл. В игре может участвовать любое количество игроков.

Бонжур, мадам!

С ребятишками постарше можно играть в игры с более сложными правилами. Наверняка вы и сами вспомните множество таких детских карточных игр.

* Например, «Бонжур, мадам!». Это не только отличный тренажер внимания и быстроты реакции. Играть в нее еще и необыкновенно весело. Особенно, если удастся заманить в игру папу или бабушку с дедушкой. В эту игру здорово играть на даче или дома, в дождливый осенний вечер. Из колоды выкладывается по одной карте. Посмотрев на карту, игроки должны выполнить определенные задания: если это девятка – мяукнуть, если десятка – залаять, валету сказать: «Пардон, месье!», даме – «Бонжур, мадам!», королю нужно отдать честь, а туз накрыть рукой (или хлопнуть ладонью по столу). Тот, кто выполнил задание неправильно или позже всех, забирает карту себе. Проигрывает тот, у кого карт будет больше. На самом деле, в классическом варианте игры обходятся без мяуканья и лая. Но так веселее. А при желании, можно придумать задания и для других карт.

* Интересной будет и игра в «Девятку». В нее играют от 3 до 6 игроков. Карты раздаются игрокам поровну. Цель игры – первым избавиться от своих карт, мешая это сделать другим. Карты выкладываются в четыре горизонтальных ряда по мастям. Право первого хода принадлежит игроку, у которого есть трефовая девятка. Он выкладывает ее на стол. Следующий игрок может положить справа или слева от нее трефовые восьмерку или десятку, продолжая горизонтальный ряд. Или же он может начать еще один ряд, положив девятку любой другой масти. Игроки делают ходы по очереди, выкладывая за ход по одной карте. Если нужной карты нет, ход пропускается.

* А вот для игры «Копилка» кроме карт нужны еще и фишки. Их с успехом заменят пуговицы, камешки, желуди, мелкие игрушки из киндер-сюрпризов. Для этой игры нам понадобится полная колода карт (52 шт.) и неограниченное количество игроков. В начале игры каждый игрок получает по 12 фишек. По 3 фишки от каждого игрока складываются в коробочку (блюдце) в центре стола – копилку. Игроки получают по одной карте и открывают их. Если выпал король – игрок получает 3 фишки из «копилки», за даму – 2, за валета – 1. Если выпадает туз, игрок отдает одну свою фишку соседу слева, если четверка, шестерка или восьмерка – 2 фишки отдаются в «копилку», если же выпадает «нечетная» карта (пятерка, семерка или девятка) – в «копилку» отдается 1 фишка. После этого карты снова перемешиваются, раздаются игрокам по одной, и цикл игры повторяется. Тот игрок, у которого не осталось фишек, выбывает из игры. Но у него еще есть последний шанс: соседу может попасться туз, и тогда игроку перейдет 1 фишка. Последний игрок получает все фишки из копилки и считается выигравшим. Если вместо фишек использовать конфеты или орешки, то выигравший окажется в самом настоящем выигрыше. И, конечно, он поделится вкусным выигрышем с остальными…

Не зевай!

* Попробуйте всей семьей сыграть в «Зеваку». Это и весело, и полезно для юных игроков. Игра развивает внимание, наблюдательность и быстроту реакции. Чем больше игроков, тем веселее. Из колоды отбирается по четыре карты одного достоинства соответственно количеству игроков. Так, если игроков трое, в игре будет участвовать 12 карт (например, 4 короля, 4 дамы и 4 валета). Карты раздаются поровну. Каждый смотрит свои карты и решает для себя, какую четверку он будет собирать. Те карты, которые ему не нужны, игрок рубашкой вниз, по одной за ход отдает своему соседу, получая карту взамен. Тот, кто первым соберет четыре карты одного достоинства (допустим, четырех королей), должен тихо, незаметно, не привлекая к себе внимания опустить карты на стол. Остальные игроки, внимательно наблюдающие друг за другом в процессе игры, быстро повторяют его жест, бросая на стол и свои карты. Кто зазевался и сделал это последним и есть проигравший – «зевака».

* Две следующие игры сродни хорошо известной настольной игре «Парочки». Играя в них, малыш научится быстро находить парные картинки, потренирует внимание. Для игры «Черный Петр» нам необходимо отобрать из колоды 12 любых парных карт (кроме тузов) и одного туза. Туз – это и есть «черный Петр». Все карты раздаются игрокам. Парные карты тут же отбрасываются. Затем игроки по очереди тащат друг у друга по одной карте и сбрасывают парные до тех пор, пока все пары не будут сброшены. Тот игрок, у которого осталась последняя карта, туз, проиграл.

* Народная карточная игра «Фофаны» похожа на предыдущую. Только здесь никто заранее не знает, какая карта окажется лишней. Из колоды вытаскивается одна карта наугад, никому не показывается и прячется. После этого все карты раздаются между игроками поровну. Игроки отбрасывают все имеющиеся у них парные карты, а затем по часовой стрелке начинают вытаскивать по одной карте у соседа. Парные карты по-прежнему отбрасываются. Выбросившие все карты игроки выходят из игры. Выигрывает тот, кто остался с одной картой. Она называется «фофана», а ее пара вышла из игры еще в самом начале.

* Чуть сложнее правила у игры со смешным названием «Мяу-мяу». Здесь важно сначала запомнить, что каждая карта «стоит» определенное количество очков. Так туз – это 11 очков, король – 4, дама – 3, валет – 2 очка. Остальные карты соответствуют своему номиналу, т.е. десятка – это 10. Цель игры: поскорее избавиться от своих карт, получив при этом наименьшее количество штрафных очков. Игра развивает память, внимание малыша, учит его думать, анализировать и, конечно, считать. Итак, каждый игрок получает по 5 карт. Верхняя карта из оставшихся в колоде открывается. Игроки по очереди выкладывают по одной карте таким образом, чтобы она совпадала с предыдущей либо по масти, либо по достоинству (т.е. на трефовую семерку можно положить любую другую семерку или любую карту трефовой масти). Понятно, что в первую очередь нужно избавляться от «больших» карт – тузов, десяток и т.п. Если игроку повезло и у него есть валет, его можно положить сверху на любую карту и выбрать любую удобную масть. Если игроку нечем ходить, он берет карту сверху колоды. Если и это не помогло – пропускает ход. Как только у кого-то из игроков заканчиваются карты, остальные игроки подсчитывают штрафные очки за оставшиеся на руках карты. Игра ведется до 100 очков. Активно привлекайте малыша к подсчету очков, и очень скоро он будет с легкостью складывать числа в пределах сотни.

Учимся проигрывать

Мы уже упоминали о том, что для малыша очень важно научиться спокойно относиться к проигрышам. Этому учат любые игры, и детские карточные стоят далеко не на последнем месте. Чем младше ребенок, тем сложнее ему смириться с поражением. Он хочет быть первым, лучшим всегда и во всем. Но как бы этого ни хотелось, нас не всегда окружают успех и признание. Бывают и неудачи, и ошибки, и поражения. И это отнюдь не катастрофа. Это жизнь. Всегда быть в выигрыше невозможно. Постарайтесь донести все это до крохи еще в дошкольном возрасте. Этим вам удастся избежать многих проблем и комплексов в дальнейшей жизни ребенка.

Очень важно, чтобы умение спокойно проигрывать было приобретено ребенком именно в кругу семьи, во время совместных игр с близкими людьми. Что же для этого нужно? Прежде всего, много играть. Чем больше игр, чем чаще чередуются между собой выигрыши и проигрыши, тем скорее малыш привыкнет к такому положению вещей. Покажите своим собственным примером, что проигрывать – это совсем не страшно, не стыдно и не обидно. Отнеситесь к своему проигрышу весело: «Ух ты, опять я проиграла! Ничего страшного, выиграю в следующий раз! Ведь это всего лишь игра! Нужно будет хорошенько потренироваться, чтобы в следующий раз у тебя выиграть!» Но постоянно поддаваться ребенку, чтобы он не расстраивался при проигрыше, – тактика неверная. Во-первых, подсознательно малыш воспринимает взрослых сильнее и способнее себя (что, на самом деле, так и есть), и выигрыш такого сильного и мудрого взрослого воспринимается им как само собой разумеющееся. И даже если он «дуется» и обижается на вас, все равно в глубине души он понимает, что это закономерно.

Итак, выигрыш взрослого – закономерность, хотя и обидная. Выигрыш малыша – событие, позволяющее ребенку по праву собой гордиться. Когда такие события чередуются между собой – все в порядке. Если же взрослый начинает чересчур поддаваться ребенку в игре, малыш привыкает к своей незаслуженной «везучести», «умности» и «исключительности», и игра со сверстниками, которая будет идти честно и без всяких поддавков, ребенку не понравится, станет предметом сплошных неприятностей и расстройств. В результате он может вообще отказаться играть с приятелями. Отсюда делаем вывод: поддаваться малышу можно и нужно, но в меру и чтобы он ни в коем случае не заподозрил обман.

Чем старше становится ребенок, тем «честнее» должна быть игра. Донесите до него, что для того чтобы выигрывать (и не только в настольные игры), необходимо тренироваться, учиться, прикладывать определенные усилия. Ведь даже в самого обычного, всем известного карточного «дурака» играть нужно уметь, выигрыш здесь редко зависит от везения. Попробуйте однажды при собственном проигрыше вести себя точно так же, как проигравший ребенок: хныкать, кричать, обижаться, злиться. Иногда бывает очень полезно увидеть себя со стороны. Выглядит это настолько нелепо, что часто одного такого урока малышу бывает достаточно, чтобы понять: обижаться из-за проигрыша глупо.

Постепенно кроха справится со своим разочарованием, научится сдерживать отрицательные эмоции, постигнет непростые правила игры и станет достойным соперником для мамы и папы в любых, даже самых сложных играх.