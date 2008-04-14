Первые шаги в математику. Математика по Н. А. Зайцеву (часть 2)

Первая часть статьи здесь!

Методика Н.А. Зайцева «Стосчет» -

обучение математике самых маленьких

Шаг за шагом:

Работа со «Стосчетом» должна быть интересной малышу. Поэтому очень важно, чтобы используемые приемы работы были привлекательными, создавали у ребенка радостное настроение, учеба превращалась в игру! Только такая работа позволяет сделать математику любимой для детей.

В первой статье мною были предложены отдельные игровые упражнения, а сейчас придумаем сюжет, объединим несколько упражнений.

Сюжетное занятие для детей трех – четырех лет «Поездка в лес»

В чем вы поупражняете ребенка?

1. В счете по числовой ленте в пределах 100, назывании числительных по - порядку.

2. В счете предметов в пределах 20.

3. В моделировании однозначных чисел.

4. В отсчете предметов из большего множества.

5. Закрепите умение находить названное число, называть показанное число в пределах 20.

Для работы потребуются:

Пособие Н.А. Зайцева «Стосчет» или «Тысяча плюс»: числовая лента, размещенная на стене (на полу, на диване); числовые карточки до 20; Мешочек с угощением для зверей: 6-7 шишек (орешков), 2 рыбки (картинки или игрушки), 10 морковок (картинки или палочки); 5 белочек, 1 лисичка, 10 зайчиков (игрушечных или нарисованных). 15-20 бумажных снежинок; Карточка для моделирования количества предметов. Кружочки одинакового цвета или пуговки, пластмассовые цифры.

Ход занятия:

Какое сейчас время года? (Весна)

Как ты думаешь, если на земле еще лежит снег, в лесу сейчас холодно или тепло? (Холодно)

Да, в лесу еще холодно, не растет трава, на деревьях нет листочков. Лесным зверятам еще и нечего кушать. Все запасы уже съели, а новых не приготовили. И холодно в лесу, и голодно. Жалко зверюшек!

Как ты думаешь, каких зверей можно встретить зимой в лесу? (Белочек, зайчиков, лисичек, волков).

А давай порадуем зверят: отправимся к ним в лес и привезем угощение? (Показываю мешочек).

На чем можно поехать в лес? (Поощряю разнообразные варианты)

Давай отправимся в путь на поезде! Он нас уже ждет – Ту-ту! (обращаю внимание ребенка на числовую ленту)

А как много вагончиков в поезде! Давай их пересчитаем.

Вместе с ребенком считаем по числовой ленте, пальчиком или указкой, дотрагиваясь до каждого числа. Вот какой длинный поезд.

А без билета нас не пустят в поезд. Давай купим билетики. (Показываю несколько числовых карточек).

Купи любой билетик. А теперь найди такой же вагончик, какой у тебя билетик. Ребенок соотносит изображенное на карточке число с числом на числовой ленте.

Молодец! нашел свое место в поезде!

Это 15 вагончик. (Можно посчитать до показанного ребенком вагончика, назвать это число еще раз и повторить его.)

Теперь я куплю билетик, а ты помогай мне искать мой вагончик. Вот мой вагончик! У меня на билетике 8 и вот вагончик 8.

Сели в поезд? Поехали! Имитация поездки, звукоподражание.

«Паровоз, паровоз, новенький, блестящий, он вагоны повез, будто настоящий».

* Приехали на станцию «Беличья».

«Рыжий маленький зверек по деревьям скок - поскок»! Кто нас встречает? (белочки).

Нужно сосчитать, сколько их.

Давай покажем, сколько белочек с помощью фишек на карточке.

Как ты думаешь, что любят белочки? А сколько надо достать орешков из мешочка? (Белочек 5, поэтому надо достать 5 орешков.)

Ребенок достает орешки и угощает белочек.

* Садись в поезд, поехали дальше! Пусть ребенок держится за вас, как за вагончик: «Чух-чух-чух-чух!»

Кто-то высунул хитрую рыжую мордочку из-за елочки. Кто же это может быть? (Лисичка.)

Мы прибыли на станцию «Лисью». Сколько лисичек нас встречает? (одна)

Найди цифру 1, покажите числовую карточку, на которой обозначено число и цифра 1.

Что лисонька любит?

У нас в мешке есть рыбка. Угостим лисичку. Сколько надо достать рыбок? Почему? (Лисичка одна)

Лисичка говорит «спасибо», а нам пора ехать дальше! Садись в поезд, поехали! «Чух-чух-чух-чух!»

* «Прыгает ловко, любит морковку» О ком эта загадка?

Мы приехали на станцию «Заячью». Ой, а кругом снега намело! Надо идти по тропинке. Снежинки, нам дорогу покажут до заячьей опушки. (Можно посчитать снежинки, найти это число на числовой ленте).

Сколько снежинок? Давай найдем 17. Где 17? Это сколько? (17)

А вот и зайчата! Как их много! Посчитай зайчиков. (10)

Давай покажем, сколько зайчат с помощью фишек на карточке.

Угостим зайчиков морковкой? Сколько надо морковок? (10 или столько же, сколько и зайчат).

Ребенок достает морковку, пересчитывает, угощает зайчат.

Зайчики обрадовались подаркам и захотели с нами поиграть:

«Зайка беленький сидит и ушами шевелит!

Вот так, вот так он ушами шевелит! (показываем)

Зайке холодно сидеть, надо лапочки погреть:

Вот так, вот так надо лапочки погреть (хлопаем в ладоши)

Зайке холодно стоять, надо зайке поскакать:

Вот так, вот так надо зайке поскакать! (прыгаем)

Всех зверей угостили? Хорошо с зайками поиграли? А теперь пора домой возвращаться!

* Давай билеты купим в обратный путь. Предлагаю выбрать числовую карточку. Назвать число.

Это число 10. Найди такой вагончик в поезде. Вот вагончик 10.

И я тоже найду себе вагончик. (Проводится аналогичная работа)

Сели? Поехали! «Чух-чух-чух-чух!»

Понравилось тебе в лесу? Кого мы там встретили? Не хочешь ли нарисовать (слепить) лесных зверюшек?

Игры для детей 4 лет

«У кого больше?»

Для работы потребуются:

Пособие Н.А. Зайцева «Стосчет» или «Тысяча плюс»: числовая лента, размещенная на стене (на полу, на диване); числовые карточки до 50 (затем до 99), в чудесном мешочке или красивой коробочке.

Ход игры:

В игре может принимать участие несколько участников. Каждый берет по одной числовой карточке, затем называет число. (Если ребенок затрудняется, число называет взрослый, а ребенок повторяет) Игроки подходят к числовой ленте и отыскивают это число, приставляя свою карточку. Выигрывает тот, у кого число больше, кто оказался правее. Именно он забирает карточки у всех игроков себе. Игра повторяется. Через некоторое время (Взрослый почувствует снижение интереса ребенка) подсчитывается общее количество карточек у каждого игрока, определяется победитель всей игры. Определить у кого оказалось больше карточек можно и другим способом: сначала один участник выкладывает свои карточки в ряд, затем второй игрок располагает свои карточки во второй ряд, карточку под карточкой. Чей ряд длиннее, тот и победил!

Резюме автора:

Мы учим ребенка называть числа, находить их на числовой ленте. В результате ребенок поймет логику построения числового ряда: оказывается, числа расположены слева направо, от меньшего к большему. Чем больше число, тем оно правее. Кроме того, ребенок постепенно начнет хитрить: будет выбирать в коробочке или мешочке карточку побольше. И это понятно, чем больше число, тем больше карточка.

Упражнения для детей 4 лет, предложенные Н.А. Зайцевым:

· Пусть ребенок покажет, сколько ему лет, сколько лет маме, папе и др.

Можно под числовой лентой прикрепить фотографии членов вашей семьи, близких. Ребенок начнет понимать, что такое «старше» - «младше»

· Попросите показать номер дома, в котором живет ребенок, квартиры, номер телефона.

· Поиграйте в игру «Кто знает, где 67?» Ребенок, первый коснувшийся пальчиком нужного числа, получает фишку. Если ребенок показывает не то число, которое нужно, ему говорят: «у тебя 48, а нужно 67». У клетки 67, когда она обнаружена, нужно остановиться и проверить. Посчитать десятки в этом числе, потом единицы. Если ребенок не может найти заданное число, например, 34, покажите, как нужно действовать: «ноль – десять – двадцать – тридцать, ищи теперь 34 здесь». Постепенно действия ребят становятся более осмысленными, они перестают метаться из стороны в сторону, начинают двигаться вправо, если число большое, и наоборот. Дети начинают думать, приглядываться к ленте, запоминают числа.

· Можно попросить детей собрать ленту на полу, располагая числовые карточки под соответствующими числами ленты, висящей на стене.

· Поиграйте в игру «Число, иди сюда!» Карточки раздают нескольким игрокам. (Не обязательно до 100). Составляется числовой ряд:

— НОЛЬ, ИДИ СЮДА! — Тот, у кого такая карточка, говорит: «Я – ноль!»

— ОДИН, ИДИ СЮДА! — следующий кладет свою карточку справа от уже положенной. И так далее. Выигрывает тот, кто первый выложил все свои карточки. (Не забывайте до начала игры тщательно перемешать все карточки).

Продолжение следует...

Первые шаги в математику. Математика по Н.А. Зайцеву (часть 3)

Первые шаги в математику. Математика по Н.А. Зайцеву (часть 4)