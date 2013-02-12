Каляки-маляки или Как мы рисуем пальчиками, ладошками и ножками

Восемь месяцев назад у нас в семье родился сынок Матюша. Когда ему исполнилось 6 месяцев, его любимым занятием стало рисование пальчиками, ладошками и ножками.

Я всячески поощряю тягу своего малыша к «ручной живописи». Возможно, он не станет художником или дизайнером, но наверняка разовьет фантазию, научится абстрактно мыслить, освоит разницу цветов и форм, а также почувствует важность и удовольствие от собственной деятельности. А самое главное, творчество вместе со своим ребенком, - это интересно, полезно и очень сближает!

Для творческих экспериментов мы с сыном как правило используем большие плотные листы с шероховатой поверхностью – акварельную бумагу, картон, ватман, либо обратную сторону старых обоев. Как показывает практика, тонкая бумага не подходит для пальчикового рисования, она быстро промокает и рвется.

К выбору красок я подошла серьезно, так как первое, что делает каждый «художник в памперсах» – он определяет краски не только на цвет, но и на вкус. Поэтому на первых занятиях по рисованию мы вместо красок использовали яркие ягоды вишни, черной смородины, черники и голубики. Карапуз увлеченно раздавливыл на бумаге ягоды, а потом с пониманием дела хлопал и размазывал ладошками по цветным кляксам, меняя их форму, смешивая необычные краски между собой.

Сейчас для творчества мы используем специальные детские пальчиковые краски. Для юного художника они абсолютно безвредны, поскольку производятся, как правило, на водной или растительной основе и не содержат токсичных веществ. Кроме этого, этими красками можно рисовать не только на бумаге, но и на стекле, даже на теле. Они хорошо смываются с любых поверхностей и легко отстирываются.

Конечно, Матюша, как истинный художник, не упускает случая разочек лизнуть свой покрашенный палец, но я уверена, от этого ничего случиться не может. А если такое и происходит, то я даю на время занятия ребенку соску, конечно он ее мажет краской, зато пробовать краску на вкус ему уже затруднительно.

Альтернатива покупным пальчиковым краскам – самодельные, которые я делаю из обычной манной каши и пищевых красителей (подойдет свекольный или морковный сок, как вариант – пасхальные наборы). Перемешиваю миксером до однородной массы, затем полученную смесь разливаю тонким слоем в широкие мисочки (можно использовать одноразовые тарелки).

Для создания более насыщенного колорита «шедевра» к манным краскам мы с Матвеем добавляем варенье. Украшаем шедевр ягодами. Конечно, очень быстро продуктовая картина превращается в однородную и не слишком привлекательную внешне абстракцию. Но, я считаю, наслаждение процессом для маленького «мастера» гораздо важнее.

Так как рисование стало нашим постоянным любимым занятием, вместо наборов в художественных магазинах я покупаю отдельные баночки с нужными цветами - зачастую это дешевле и удобнее. Часть цветов, таких как черный и фиолетовый, в детский работах используется мало, в то время как красный, желтый и зеленый заканчиваются очень быстро.

Вернемся непосредственно к рисованию. Так как Матвей еще совсем маленький художник, то сюжеты картин я придумываю сама, затем раскрашиваю малышу руки и ноги, а вот отпечатки с пониманием дела он ставит сам.

Чтобы сохранить интерес ребенка и не превращать пальчиково-красочную игру в обыденность, рисованием мы занимаемся 2 раза в неделю по 10 минут. По тому, как я начинаю готовиться - достаю краски, бумагу, включаю сборник детских песен, сын уже понимает, что сейчас начнется праздник и мы будем рисовать. Сколько радости в этот момент читается в глазах ребенка - не передать словами.

За два месяца мы освоили несколько техник рисования.

Например, перед новогодними праздниками мы ножками рисовали зеленые ветви елочки, а потом пальчиками ставили красные отпечатки-шарики.

С помощью раскрытых ладошек мы изображали солнышко, цветок с лепестками-пальчиками.

В картине с золотыми рыбками мы посадили водоросли, обмакнув в краску четыре пальца, и проведя волнистые линии.

Соединив вместе большие пальцы мы делали отпечаток сразу двух ладошек, получилась бабочка.

Интересно малышу рисовать не только ладошками, но и боковой стороной кулачка. Несколько таких отпечатков - и готова гусеница.

Не так давно мы с сыном освоили новую методику рисования пальчиками под кодовым названием «чистые руки». Я положила краску на цветной картон, а затем поместила его в прозрачный файл, заклеив скотчем край, чтобы краска не вытекала. Когда ребенок стал рисовать по пленке, краска красиво растекалась и затейливо перемешивалась между собой, превращаясь в коралловое многоцветье. Юному «художнику» это очень понравилось, правда, начав рисовать, он вопросительно поднял на меня глаза, мол «странно, руки чистые, а следы остаются».

Наиболее интересные творения Матвея мы помещаем в рамочку и гордо показываем гостям.

Надеюсь, наш опыт будет полезен.

Творческих успехов!