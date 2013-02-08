Все о скорочтении или Сколько нужно времени, чтобы прочитать всю ю-маму?
Смогли ли вы в школе осилить «Войну и мир»? Откладываете ли подальше объемные отчеты на работе? Предпочитаете читать журналы, а не «толстые книжки»? И можете ли за один день прочитать весь архив ю-мамы? В мире информации нет ничего невозможного для человека, умеющего быстро читать!
Что такое скорочтение?
Скорочтение или быстрое чтение – это совокупность различных методов чтения, способствующих быстрому восприятию информации. Обычная скорость чтение взрослого человека составляет 100-180 слов в минуту, быстрое чтение подразумевает чтение в 3-4 раза быстрее, то есть 400-600 слов в минуту[i]. Однако, в некоторых смыслах понятие скорочтение трактуют не только как быстрое чтение. В ряде случаев под скорочтением понимается оптимальная работа с текстовыми материалами, которая порой исключает чтение 100% текста, а предлагает своеобразную переработку основного текста, заголовка, тезисов. Процесс скорочтения включает в себя овладение специальными методиками, которые позволяют повысить скорость чтения; эти методики включают в себя отказ от внутреннего проговаривания слов, умение охватывать взглядом бОльшее количество текста и другие, о них подробнее пойдет речь ниже.
Некоторые люди не знакомы с понятием скорочтение, однако сами обладают навыками скоростного чтения, овладев им интуитивно. Так и официально нет разделения понятий «нормальное» и «скоростное» чтение. Мы вполне можем использовать те или иные методики быстрого чтения для различных ситуаций. Так же как и можем выбирать (чаще подсознательно), какой материал, и в каком режиме читать. Так любовный роман на ночь мы можем почитать в режиме обычного чтения, а на работе папку отчетов с пометкой «для сведения» просмотреть в режиме быстрого чтения.
Как мы читаем глянцевые журналы? Женские журналы идеальны для тренировки в интуитивном выборе темпа чтения. Вспомните, как вы читаете: прошлогодний журнал в медицинском центре в ожидании очереди, новый номер любимого издания, случайно попавший вам в руки мужской журнал? В каждом случае скорость чтения будет разной.
Как узнать свою скорость чтения?
Любят люди выдумывать себе нормы и правила, измерят все количественно. Вот и для измерения скорости чтения есть несколько способов.
Простой способ. Для определения скорости чтения нужно засечь минуту и начать читать текст. Закончив чтение, нужно посчитать количество слов в прочитанном тексте. Помните, как в школе нам проверяли технику чтения песочными часами? А потом задавали вопросы по тексту, чтобы узнать, что мы поняли? Только в данном случае никто не проверит, насколько хорошо был понят текст.
Современный способ. Сейчас на просторах интернета можно найти специальные тесты для проверки скорочтения, которые измерят скорость чтения и проанализируют ваше понимание прочитанного, автоматические посчитают прочитанные слова и укажут процент усвоение текста.
Ю-мамский вариант. Если за дневной сон ребенка вы успеваете прочесть на сайте новости, свежие публикации, приготовить ужин по новому рецепту от миссис Памкин, пообщаться на форуме, прибраться в квартире и сесть за изучение книжных обзоров, чтобы выбрать новинку для вечернего чтения….. то.. можете не считать слова и не засекать время – у вас все хорошо со скоростью чтения, и, вообще, со скоростью все хорошо))))))
Скоростное чтение и понимание
Самый первый вопрос, который возникает при знакомстве с методиками скорочтения: а как же быть с пониманием текста? как влияет скорость чтения на качество усвоения информации?
Организаторы курсов скорочтения утверждают, что, обучившись скорочтению, возможно читать с большой скоростью и при этом не потерять смысл прочитанного. Однако, есть существенная разница: увеличиваете вы скорость чтения на 10% или на 400%. Действительно, если подойти к вопросу разумно, то можно увеличить скорость чтения на 10-30% без ущерба качеству!!!!
Кому полезно скорочтение?
Скорочтение – это не самоцель, это инструмент, который помогает осваивать материал. Ведь, по сути дела, с какой скоростью вы читаете, не представляет особого интереса. Исключение: проверка техники чтения в школе - вот здесь идет конкретное соревнование в скорости среди учеников и оценка этой скорости, нередко и с конкретной отметкой в журнале. Вообще, интерес представляет, насколько быстро и качественно вы выдаете конечные результаты при работе с текстовыми материалами, например, можете написать отзыв на книгу или реферат по проблеме, освященной в нескольких источниках.
Итак, кому же может быть полезно скорочтение.
- Школьникам. Детям-школьникам особенно полезным скорочтение становится тогда, когда чтение материала является лишь малой частью задания. Так, если на уроке дети получают задание прочитать параграф и ответить по нему на поставленные вопросы, то тот, кто медленно читает, просто не «дойдет» до ответов на вопросы, потратив все время на чтение.
- Студентам. У студентов жизнь насыщенная не только в учебном плане)))))) А учебный план содержит ряд предметов, которые требуют именно чтения множества материалов. Даже студенты технических специальностей изучают историю, философию, культурологию, которые весьма многословны. Кроме того, сейчас наряду с очным и заочным популярна и дистанционная форма обучения, где на самостоятельное изучение дается большая часть материала в текстовой форме. Поэтому быстрое чтение и ориентация в тексте будут хорошими помощниками для постигающих «гранит науки».
- Преподавателям. Продолжаем ученый ряд))))) С чтением книг по своей специальности все понятно – преподавателям это тоже актуально. Но преподавателям в силу своей профессии постоянно приходится перерабатывать студенческие рефераты, курсовые, дипломы. И смысла перечитывать каждую работу, конечно, нет, гораздо эффективнее оценить ее в режиме скорочтения.
- Специалистам, загруженным текстовой информацией. Это актуально для всех специалистов, от которых ждут результат. Ведь неважно, сколько ты прочитал за день актов, аннотаций, руководящих указаний, технических описаний, договоров и т.д., важно, что ты нашел ответы на поставленные вопросы, выдал результат.
- Пенсионерам. С возрастом человек начинает испытывать проблемы с памятью, мышлением. Обучение скорочтению – это один из вариантов тренировки головного мозга, помогающего сохранить трезвое мышление и отличную память на долгие годы.
- И всем-всем-всем! Информация в современный век нам доступна как никогда. Собираем в интернете отзывы: о больницах и роддома, садиках и школах, странах и отелях. Читаем спецлитературу по профессии, художественную для души. Учимся через интернет: слушаем преподаватели не лично, а изучаем текстовый вариант его лекций. Вариантов для экспериментов со скоростью чтения – масса.
Как мы читаем учебник по ядерной физике? Женская интуиция подскажет, как правильно прочитать данное «увлекательное произведение»: мы пролистнём несколько страниц, рассмотрим картинки, наш взгляд уловит пару строчек, через несколько секунд мы благополучно закроем книгу. «Там что-то сложное и очень умное» - да, мы будем правы, мы ознакомились с ядерной физикой ровно настолько, насколько нам это было нужно в данный момент. Конечно, если нам завтра сдавать по ней экзамен, то наш интерес к ней будет более продолжительным….
Как обучиться скорочтению?
Существую различные методики обучения быстрому чтению. Они освящены в книгах авторами методов или предложены на различных курсах скорочтения. Курсы скорочтения так же могут проходить в различных форматах: классические лекции или популярные сейчас тренинги. Но практически все методики сводятся к некоторым основным приемам скорочтения.
- Подавление внутренней артикуляции (проговаривание слов «про себя»). Т.е. знакомые слова мы как бы не читаем, а воспринимаем их, вызываем образную ассоциацию.
- Устранение регрессий. При обычном чтение читатель порой возвращается к предыдущим словам, строкам и абзацам. Это значительно тормозит чтения.
- Умение выделить главное. С опытом и тренировкой развивается умение отсекать ненужную и неважную информацию, а воспринимать только полезное и важное.
- Расширение поля охвата зрения. Существуют специальные упражнения, которые помогают за одну остановку взгляда охватить большее количество слов, что сказывается положительным образом на скорости чтения.
- Поверхностное чтение. Это умение «включать» режим просматривания, когда взгляд быстро «пробегает» материал, пропускает участки текста, обладающие малой информативной нагрузкой.
- Фоточтение. Это чтение, которое уже можно отнести к граням фантастики, когда человек читает до 25 000 слов в минуту. Это уже и не чтение в нашем обычном понимании этого термина, а скорее ментальное считывание информации.
Как мы читаем квитанции? Квитанции на оплату счетов за коммунальные услуги, детский сад или обучение мы получаем из месяца в месяц в одном и том же формате. И мы уже настолько их «начитались», что воспринимаем их в режиме фоточтения - просто мгновенно улавливаем самое основное – наша ли это квитанция и сумма к оплате.
Обучиться навыкам скорочтения не сложно – требуется лишь заинтересованность и целеустремленность. Мы сознательно не приводим упражнения, предлагаемые в книгах по скорочтению: ведь ознакомившись с упражнениями чисто теоретически, быстрому чтению не обучиться. Лучше взять любую книгу, учебник по скорочтению и выполнить все упражнения из него столько раз, сколько рекомендует автор.
Книги по скорочтению
Так как процесс чтения непосредственно сопряжен с пониманием и запоминанием материала, то совместно с развитие навыков скорочтения рекомендуется так же выполнять упражнения и на тренировку памяти. Тогда обучение будет наиболее эффективно. Вот лишь небольшой список книг:
- О. А. Андреев, Л. Н. Хромов "Учитесь быстро читать". В книги рассмотрены причины медленного темпа чтения, даны приемы эффективного чтения без ущерба понимания прочитанного.
- "Изучаем скорочтение". Книга собрала самые современные методики обучения быстрому чтению; книга используется в учебных заведения США и всего мира.
- Пауль Шелли "Фоточтение". Чтение со скоростью 25000 слов минуту – это и есть фоточтение. По-другому, это не физическое чтение, а ментальное (ментал – это своеобразный мир мыслей)
- Сергей Михайлов "Скорочтение - шаманство над книгой". Это сборник упражнений, технологий и тренингов по развитию навыков скорочтения.
- Мани и Эрик де Луи "Как научиться быстро читать". Книга знакомит с методикой быстрого чтения, когда читаешь быстрее, а понимаешь лучшее.
- Тони Бьюзен "Учебник быстрого чтения". В книге предложена методика, которая улучшает взаимодействие глаз и головного мозга при чтении.
- и др.
Как мы читаем книги по обучению быстрому чтению? Если мы серьезно занялись освоением скорочтения, то учебник этой тематики мы будем читать в самом медленном темпе, так как главная наша цель будет не скорость, а понимание прочитанного материала.
Скорочтение для детей
Для детей скорочтение начинается, прежде всего, с правильного обучения чтению. Рекомендуем прочесть статью Осьмаковой Марины, преподавателя психодиагностики и коррекционной педагогики. В своей статье она подробно рассматривает ошибки, связанные с обучением чтению детей, дает конкретные упражнения и рекомендации по развитию быстрого чтения у детей.
http://www.u-mama.ru/read/article.php?id=2454
Обучение школьников скорочтению лучше проводить на специальных курсах. Профессионалы своего дела смогут тщательно отследить причины медленного чтения у конкретного человека и дать наиболее эффективные рекомендации.
Быстрое чтение. «Показания и противопоказания»
Конечно, скорочтение – инструмент полезный и нужный, но не всегда. Быстрое чтение не рекомендуется в следующих случаях.
· Чтение вслух. С этим все понятно – ведь вслух читают с интонацией, эмоцией, паузами и порой лирическими отступлениями от текста. Обычно мы ведь читаем вслух детям, и здесь совершенно неуместна спешка. Так создатели аудиокниг тоже совершенно никуда не спешат.
· Художественная литература. То есть чтение для души, для удовольствия, для отвлечения от других дел. Здесь нам некуда торопиться, а хочется просто спокойно перед сном прочесть пару глав из увлекательного романа.
· Важные документы, законы, акты, договора, технические руководства. Здесь спешка не нужна, нужно вдуматься в каждое правило и цифру. Вы ведь не думаете, что можно прочитать руководство «Как построить дом» за полчаса и приступить к стройке, больше не заглядывая в книгу?
· Материалы для общественных публикаций. Перед выходом журнала, книги, газеты, статьи у редакторов стоит задача – проверить материал на предмет ошибок, опечаток, употребления не допустимых стилю оборотов и т.д. Конечно, с опытом скорость обработки текстов растет. Но вот есть такой феномен: простой обыватель может читать текст, даже если в нем переставить некоторые буквы местами, срабатывает как раз прием скорочтения (мы читаем целые слова, а не буквы по порядку), а вот редактору нужно отследить такие казусы.
· Духовная литература (например, Библия, Коран, Веды - каждому свое). Это тот момент, когда быстрое чтение просто противопоказано. Во-первых, такую литературу читают весьма дозированно и по зову душу, здесь просто не может возникнуть желания сделать это быстро. А, во-вторых, в каждой строчке помимо словесного смысла заключена и особая энергетика.
Быстрому чтению – «зеленый свет»
Скорочтение идет просто на «ура» в следующих случаях:
- Чтение – лишь подготовительный этап, а далее идет работа на текстом, работа на выдачу результата.
- Поиск информации. Если нас интересует какой-либо вопрос или мы собираем информацию для статьи, реферата, то первым этапом идет ознакомление с темой, с вопросом: а что вообще есть по этой теме. Этот режим идеален для быстрого чтения. И только тогда, когда мы натыкаемся на «о! это точно то, что надо» - темп наш замедляется и можно начинать читать вдумчиво и внимательно.
- Папка в почте «Нежелательная почта», «Сомнительны письма» и т.д. Так же идеальный материал для быстрого чтения: мы одним мигом распознаем кандидатов «в корзину», бегло просматриваем некоторую рекламу и внимательно читаем случайно попавшие туда полезные письма.
- Информация из разряда «Как сделать то-то и то-то и чтоб нам стало от этого хорошо!». Сейчас очень много выходит книг, статей с заголовками: как добиться успеха, как стать богатым, как стать счастливым, как все успевать, как исполнить все свои мечты и т.д. Конечно, есть здесь авторитетные и стоящие авторы. Но ведь так же пишут и все, кому не лень, в том числе и те, кто прошел тренинги - как заработать в интернете, продвигая свой продукт (понимаете, о чем речь?). Возможно, если вам впервые попала такая книга в руки, вы прочтете ее полностью. Но, читаю вторую или третью, вы поймете, что главные идеи занимают две строчки на главу, а далее идет лишь красочное развитие мысли. Поэтому здесь просто у человека автоматически включаются нужный режим чтения.
Отметим, что режим чтения может меняться в зависимости от поставленной цели чтения. Если вы хотите ребенка просто рассмешить, то можно прочесть ему «Репку» быстро-быстро-быстро – ничего страшного от этого не случится))))))
Как мы читаем ю-маму? Ю-маму мы читаем взахлеб - когда видим две полоски и не знаем, в радость впадать или в панику; не спеша и с удовольствием - когда, ребенок спит и можно немного отдохнуть; просто мгновенно - когда ищем и находим свой ник в победителях в конкурсе; украдкой - из офиса, когда работа наскучила и хочется чего-нибудь интересного; и вновь взахлеб, когда опять видим незапланированные две полоски….
Сколько нужно времени, чтобы прочитать всю ю-маму?
Ю-мама - не книга: у нее есть начало, но нет конца…Пока читаешь одну страницу, уже три новых появится)))))))) Поэту ю-маму до конца не прочитать никогда)))))))
Но для новичков на сайте и в скорочтении приведем обнадёживающий пример. На начало текущего года в разделе «Статьи» насчитывается около 6800 публикации. Если принять, что в каждой статье содержится порядка 1000 слов, а средняя скорость чтения взрослого человека 140-160 слов в минуту, то на непрерывное чтение всех статей уйдет целый рабочий день (8 часов) – и это не учитывая затраты времени для перехода по меню, просмотра картинок, чтение комментариев и т.д. А сколько еще других разделов!!!!
А, может, вы уже владеете скорочтением?
На примере этой статьи можно провести маленький эксперимент. Прочитали ли вы всю статью, не пропуская ничего? Это режим обычного чтения – ведь часто мы читаем, чтобы развлечься, отвлечься, скоротать время; когда сам процесс чтения нам доставляет удовольствие; либо же тема нас, действительно, очень заинтересовала.
Режим скоростного чтения: вы прочитали только заголовки абзацев и то, что выделено цветом, курсивом, то, за что случайно зацепился глаз, или то, к чему привлечено особое внимание. Поздравляем – вы отлично владеете техникой скорочтения!
Скорость чтения обычного человека практически не меняется после того, как он обучился бегло читать в школе. Но информация в мире каждые 18 месяцев удваивается! Конечно, за всем угнаться смысла нет, поэтому мы просто желаем вам чувствовать себя в мире нужной и интересной вам информации, как рыба в воде!
