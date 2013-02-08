Все о скорочтении или Сколько нужно времени, чтобы прочитать всю ю-маму?

Смогли ли вы в школе осилить «Войну и мир»? Откладываете ли подальше объемные отчеты на работе? Предпочитаете читать журналы, а не «толстые книжки»? И можете ли за один день прочитать весь архив ю-мамы? В мире информации нет ничего невозможного для человека, умеющего быстро читать!

Что такое скорочтение?

Скорочтение или быстрое чтение – это совокупность различных методов чтения, способствующих быстрому восприятию информации. Обычная скорость чтение взрослого человека составляет 100-180 слов в минуту, быстрое чтение подразумевает чтение в 3-4 раза быстрее, то есть 400-600 слов в минуту[i]. Однако, в некоторых смыслах понятие скорочтение трактуют не только как быстрое чтение. В ряде случаев под скорочтением понимается оптимальная работа с текстовыми материалами, которая порой исключает чтение 100% текста, а предлагает своеобразную переработку основного текста, заголовка, тезисов. Процесс скорочтения включает в себя овладение специальными методиками, которые позволяют повысить скорость чтения; эти методики включают в себя отказ от внутреннего проговаривания слов, умение охватывать взглядом бОльшее количество текста и другие, о них подробнее пойдет речь ниже.

Некоторые люди не знакомы с понятием скорочтение, однако сами обладают навыками скоростного чтения, овладев им интуитивно. Так и официально нет разделения понятий «нормальное» и «скоростное» чтение. Мы вполне можем использовать те или иные методики быстрого чтения для различных ситуаций. Так же как и можем выбирать (чаще подсознательно), какой материал, и в каком режиме читать. Так любовный роман на ночь мы можем почитать в режиме обычного чтения, а на работе папку отчетов с пометкой «для сведения» просмотреть в режиме быстрого чтения.

Как мы читаем глянцевые журналы? Женские журналы идеальны для тренировки в интуитивном выборе темпа чтения. Вспомните, как вы читаете: прошлогодний журнал в медицинском центре в ожидании очереди, новый номер любимого издания, случайно попавший вам в руки мужской журнал? В каждом случае скорость чтения будет разной.

Как узнать свою скорость чтения?

Любят люди выдумывать себе нормы и правила, измерят все количественно. Вот и для измерения скорости чтения есть несколько способов.

Простой способ. Для определения скорости чтения нужно засечь минуту и начать читать текст. Закончив чтение, нужно посчитать количество слов в прочитанном тексте. Помните, как в школе нам проверяли технику чтения песочными часами? А потом задавали вопросы по тексту, чтобы узнать, что мы поняли? Только в данном случае никто не проверит, насколько хорошо был понят текст.

Современный способ. Сейчас на просторах интернета можно найти специальные тесты для проверки скорочтения, которые измерят скорость чтения и проанализируют ваше понимание прочитанного, автоматические посчитают прочитанные слова и укажут процент усвоение текста.

Ю-мамский вариант. Если за дневной сон ребенка вы успеваете прочесть на сайте новости, свежие публикации, приготовить ужин по новому рецепту от миссис Памкин, пообщаться на форуме, прибраться в квартире и сесть за изучение книжных обзоров, чтобы выбрать новинку для вечернего чтения….. то.. можете не считать слова и не засекать время – у вас все хорошо со скоростью чтения, и, вообще, со скоростью все хорошо))))))

Скоростное чтение и понимание

Самый первый вопрос, который возникает при знакомстве с методиками скорочтения: а как же быть с пониманием текста? как влияет скорость чтения на качество усвоения информации?

Организаторы курсов скорочтения утверждают, что, обучившись скорочтению, возможно читать с большой скоростью и при этом не потерять смысл прочитанного. Однако, есть существенная разница: увеличиваете вы скорость чтения на 10% или на 400%. Действительно, если подойти к вопросу разумно, то можно увеличить скорость чтения на 10-30% без ущерба качеству!!!!

Кому полезно скорочтение?

Скорочтение – это не самоцель, это инструмент, который помогает осваивать материал. Ведь, по сути дела, с какой скоростью вы читаете, не представляет особого интереса. Исключение: проверка техники чтения в школе - вот здесь идет конкретное соревнование в скорости среди учеников и оценка этой скорости, нередко и с конкретной отметкой в журнале. Вообще, интерес представляет, насколько быстро и качественно вы выдаете конечные результаты при работе с текстовыми материалами, например, можете написать отзыв на книгу или реферат по проблеме, освященной в нескольких источниках.

Итак, кому же может быть полезно скорочтение.

Школьникам . Детям-школьникам особенно полезным скорочтение становится тогда, когда чтение материала является лишь малой частью задания. Так, если на уроке дети получают задание прочитать параграф и ответить по нему на поставленные вопросы, то тот, кто медленно читает, просто не «дойдет» до ответов на вопросы, потратив все время на чтение.

С возрастом человек начинает испытывать проблемы с памятью, мышлением. Обучение скорочтению – это один из вариантов тренировки головного мозга, помогающего сохранить трезвое мышление и отличную память на долгие годы. И всем-всем-всем! Информация в современный век нам доступна как никогда. Собираем в интернете отзывы: о больницах и роддома, садиках и школах, странах и отелях. Читаем спецлитературу по профессии, художественную для души. Учимся через интернет: слушаем преподаватели не лично, а изучаем текстовый вариант его лекций. Вариантов для экспериментов со скоростью чтения – масса.

Как мы читаем учебник по ядерной физике? Женская интуиция подскажет, как правильно прочитать данное «увлекательное произведение»: мы пролистнём несколько страниц, рассмотрим картинки, наш взгляд уловит пару строчек, через несколько секунд мы благополучно закроем книгу. «Там что-то сложное и очень умное» - да, мы будем правы, мы ознакомились с ядерной физикой ровно настолько, насколько нам это было нужно в данный момент. Конечно, если нам завтра сдавать по ней экзамен, то наш интерес к ней будет более продолжительным….

Как обучиться скорочтению?

Существую различные методики обучения быстрому чтению. Они освящены в книгах авторами методов или предложены на различных курсах скорочтения. Курсы скорочтения так же могут проходить в различных форматах: классические лекции или популярные сейчас тренинги. Но практически все методики сводятся к некоторым основным приемам скорочтения.

Подавление внутренней артикуляции (проговаривание слов «про себя»). Т.е. знакомые слова мы как бы не читаем, а воспринимаем их, вызываем образную ассоциацию. Устранение регрессий. При обычном чтение читатель порой возвращается к предыдущим словам, строкам и абзацам. Это значительно тормозит чтения. Умение выделить главное. С опытом и тренировкой развивается умение отсекать ненужную и неважную информацию, а воспринимать только полезное и важное. Расширение поля охвата зрения. Существуют специальные упражнения, которые помогают за одну остановку взгляда охватить большее количество слов, что сказывается положительным образом на скорости чтения. Поверхностное чтение. Это умение «включать» режим просматривания, когда взгляд быстро «пробегает» материал, пропускает участки текста, обладающие малой информативной нагрузкой. Фоточтение. Это чтение, которое уже можно отнести к граням фантастики, когда человек читает до 25 000 слов в минуту. Это уже и не чтение в нашем обычном понимании этого термина, а скорее ментальное считывание информации.

Как мы читаем квитанции? Квитанции на оплату счетов за коммунальные услуги, детский сад или обучение мы получаем из месяца в месяц в одном и том же формате. И мы уже настолько их «начитались», что воспринимаем их в режиме фоточтения - просто мгновенно улавливаем самое основное – наша ли это квитанция и сумма к оплате.

Обучиться навыкам скорочтения не сложно – требуется лишь заинтересованность и целеустремленность. Мы сознательно не приводим упражнения, предлагаемые в книгах по скорочтению: ведь ознакомившись с упражнениями чисто теоретически, быстрому чтению не обучиться. Лучше взять любую книгу, учебник по скорочтению и выполнить все упражнения из него столько раз, сколько рекомендует автор.

Книги по скорочтению

Так как процесс чтения непосредственно сопряжен с пониманием и запоминанием материала, то совместно с развитие навыков скорочтения рекомендуется так же выполнять упражнения и на тренировку памяти. Тогда обучение будет наиболее эффективно. Вот лишь небольшой список книг:

О. А. Андреев, Л. Н. Хромов "Учитесь быстро читать". В книги рассмотрены причины медленного темпа чтения, даны приемы эффективного чтения без ущерба понимания прочитанного.

"Изучаем скорочтение". Книга собрала самые современные методики обучения быстрому чтению; книга используется в учебных заведения США и всего мира.

Пауль Шелли "Фоточтение". Чтение со скоростью 25000 слов минуту – это и есть фоточтение. По-другому, это не физическое чтение, а ментальное (ментал – это своеобразный мир мыслей)

Сергей Михайлов "Скорочтение - шаманство над книгой". Это сборник упражнений, технологий и тренингов по развитию навыков скорочтения.

Мани и Эрик де Луи "Как научиться быстро читать". Книга знакомит с методикой быстрого чтения, когда читаешь быстрее, а понимаешь лучшее.

Тони Бьюзен "Учебник быстрого чтения". В книге предложена методика, которая улучшает взаимодействие глаз и головного мозга при чтении.

и др.

Как мы читаем книги по обучению быстрому чтению? Если мы серьезно занялись освоением скорочтения, то учебник этой тематики мы будем читать в самом медленном темпе, так как главная наша цель будет не скорость, а понимание прочитанного материала.

Скорочтение для детей

Для детей скорочтение начинается, прежде всего, с правильного обучения чтению. Рекомендуем прочесть статью Осьмаковой Марины, преподавателя психодиагностики и коррекционной педагогики. В своей статье она подробно рассматривает ошибки, связанные с обучением чтению детей, дает конкретные упражнения и рекомендации по развитию быстрого чтения у детей.

http://www.u-mama.ru/read/article.php?id=2454

Обучение школьников скорочтению лучше проводить на специальных курсах. Профессионалы своего дела смогут тщательно отследить причины медленного чтения у конкретного человека и дать наиболее эффективные рекомендации.

Быстрое чтение. «Показания и противопоказания»

Конечно, скорочтение – инструмент полезный и нужный, но не всегда. Быстрое чтение не рекомендуется в следующих случаях.

· Чтение вслух. С этим все понятно – ведь вслух читают с интонацией, эмоцией, паузами и порой лирическими отступлениями от текста. Обычно мы ведь читаем вслух детям, и здесь совершенно неуместна спешка. Так создатели аудиокниг тоже совершенно никуда не спешат.

· Художественная литература. То есть чтение для души, для удовольствия, для отвлечения от других дел. Здесь нам некуда торопиться, а хочется просто спокойно перед сном прочесть пару глав из увлекательного романа.

· Важные документы, законы, акты, договора, технические руководства. Здесь спешка не нужна, нужно вдуматься в каждое правило и цифру. Вы ведь не думаете, что можно прочитать руководство «Как построить дом» за полчаса и приступить к стройке, больше не заглядывая в книгу?

· Материалы для общественных публикаций. Перед выходом журнала, книги, газеты, статьи у редакторов стоит задача – проверить материал на предмет ошибок, опечаток, употребления не допустимых стилю оборотов и т.д. Конечно, с опытом скорость обработки текстов растет. Но вот есть такой феномен: простой обыватель может читать текст, даже если в нем переставить некоторые буквы местами, срабатывает как раз прием скорочтения (мы читаем целые слова, а не буквы по порядку), а вот редактору нужно отследить такие казусы.

· Духовная литература (например, Библия, Коран, Веды - каждому свое). Это тот момент, когда быстрое чтение просто противопоказано. Во-первых, такую литературу читают весьма дозированно и по зову душу, здесь просто не может возникнуть желания сделать это быстро. А, во-вторых, в каждой строчке помимо словесного смысла заключена и особая энергетика.

Быстрому чтению – «зеленый свет»

Скорочтение идет просто на «ура» в следующих случаях:

Чтение – лишь подготовительный этап, а далее идет работа на текстом, работа на выдачу результата.

Поиск информации. Если нас интересует какой-либо вопрос или мы собираем информацию для статьи, реферата, то первым этапом идет ознакомление с темой, с вопросом: а что вообще есть по этой теме. Этот режим идеален для быстрого чтения. И только тогда, когда мы натыкаемся на «о! это точно то, что надо» - темп наш замедляется и можно начинать читать вдумчиво и внимательно.

Папка в почте «Нежелательная почта», «Сомнительны письма» и т.д. Так же идеальный материал для быстрого чтения: мы одним мигом распознаем кандидатов «в корзину», бегло просматриваем некоторую рекламу и внимательно читаем случайно попавшие туда полезные письма.

Информация из разряда «Как сделать то-то и то-то и чтоб нам стало от этого хорошо!». Сейчас очень много выходит книг, статей с заголовками: как добиться успеха, как стать богатым, как стать счастливым, как все успевать, как исполнить все свои мечты и т.д. Конечно, есть здесь авторитетные и стоящие авторы. Но ведь так же пишут и все, кому не лень, в том числе и те, кто прошел тренинги - как заработать в интернете, продвигая свой продукт (понимаете, о чем речь?). Возможно, если вам впервые попала такая книга в руки, вы прочтете ее полностью. Но, читаю вторую или третью, вы поймете, что главные идеи занимают две строчки на главу, а далее идет лишь красочное развитие мысли. Поэтому здесь просто у человека автоматически включаются нужный режим чтения.

Отметим, что режим чтения может меняться в зависимости от поставленной цели чтения. Если вы хотите ребенка просто рассмешить, то можно прочесть ему «Репку» быстро-быстро-быстро – ничего страшного от этого не случится))))))

Как мы читаем ю-маму ? Ю-маму мы читаем взахлеб - когда видим две полоски и не знаем, в радость впадать или в панику; не спеша и с удовольствием - когда, ребенок спит и можно немного отдохнуть; просто мгновенно - когда ищем и находим свой ник в победителях в конкурсе; украдкой - из офиса, когда работа наскучила и хочется чего-нибудь интересного; и вновь взахлеб, когда опять видим незапланированные две полоски….

Сколько нужно времени, чтобы прочитать всю ю-маму?

Ю-мама - не книга: у нее есть начало, но нет конца…Пока читаешь одну страницу, уже три новых появится)))))))) Поэту ю-маму до конца не прочитать никогда)))))))

Но для новичков на сайте и в скорочтении приведем обнадёживающий пример. На начало текущего года в разделе «Статьи» насчитывается около 6800 публикации. Если принять, что в каждой статье содержится порядка 1000 слов, а средняя скорость чтения взрослого человека 140-160 слов в минуту, то на непрерывное чтение всех статей уйдет целый рабочий день (8 часов) – и это не учитывая затраты времени для перехода по меню, просмотра картинок, чтение комментариев и т.д. А сколько еще других разделов!!!!

А, может, вы уже владеете скорочтением?

На примере этой статьи можно провести маленький эксперимент. Прочитали ли вы всю статью, не пропуская ничего? Это режим обычного чтения – ведь часто мы читаем, чтобы развлечься, отвлечься, скоротать время; когда сам процесс чтения нам доставляет удовольствие; либо же тема нас, действительно, очень заинтересовала.

Режим скоростного чтения: вы прочитали только заголовки абзацев и то, что выделено цветом, курсивом, то, за что случайно зацепился глаз, или то, к чему привлечено особое внимание. Поздравляем – вы отлично владеете техникой скорочтения!

Скорость чтения обычного человека практически не меняется после того, как он обучился бегло читать в школе. Но информация в мире каждые 18 месяцев удваивается! Конечно, за всем угнаться смысла нет, поэтому мы просто желаем вам чувствовать себя в мире нужной и интересной вам информации, как рыба в воде!

[i] По данным национальной психологической энциклопедии