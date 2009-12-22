Новогодняя гирлянда? Нам поможет киндер-сюрприз!

Ура!!! Скоро Новый год! Так и хочется что-то придумывать, творить для того, чтобы этот замечательный праздник удался на славу! В голову на этот раз пришла идея создания разноцветной новогодней гирлянды. А делать мы её будем из подручных материалов.

Всё, что нам потребуется – это пустые коробочки-пеналы из-под шоколадных яиц-сюрпризов (скорее всего, у вас их накопилось много, если ребёнок – сладкоежка) и тонких атласных ленточек разных цветов.

Как делать:

1. Купите заранее в магазине тканей и фурнитуры атласные ленточки разных цветов (можно взять по 50 см, по 1 метру или по 1,5 метра – всё зависит от того, какое количество коробочек у вас накопилось).

2. Натягиваем ленточку (пусть помогает ребёнок; для детей очень важно то, что они принимают участие в приготовлении к празднику, им это интересно и познавательно!)

3. Берём пустые коробочки-пеналы из-под шоколадных яиц и защёлкиваем их на равном расстоянии друг от друга.

4. Посмотрите, какая замечательная гирлянда получилась! Её можно повесить вдоль всей комнаты (зависит от размера гирлянды), на стену, на гардину или на ёлочку! Настроение поднимается на все 100%!

Если же у вас нет разноцветных коробочек-пеналов, на ленточки можно красиво привязать новогодние игрушки-шарики (здесь главное, чтобы ленточка была в тон игрушкам, которые мы будем привязывать к ней). Игрушки должны быть пластмассовые, лёгкие, тогда гирлянда не будет провисать и всё получится так, как вы задумали!

К одной длинной атласной ленте привязываем маленькие ленточки в тон, на конце которых красуются блестящие или матовые шарики, оформленные у основания игривым бантиком! Получится красиво – попробуйте!

Всех поздравляем с Новым годом и Рождеством!!!

Пусть праздник будет для вас ярким и незабываемым!!!