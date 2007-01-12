Малыш и время: семь дней, двенадцать месяцев и сто лет…

Прошлое, настоящее, будущее

Начинать знакомить ребенка с понятиями времени можно, когда тому исполнится 2-2,5 года. Это, конечно, не означает, что малыш в таком возрасте должен уметь свободно определять, который час. Пока достаточно просто научить его ориентироваться в таких понятиях, как «сейчас», «потом» и «раньше». Для этого не нужно никаких особых приспособлений или научных методов. Просто не уставайте повторять вашей крохе: «Что мы сейчас делаем?

Мы с тобой собираемся на прогулку. А что будет потом? Потом мы вернемся домой, приготовим еду и пообедаем. А что мы делали раньше, до того как начали собираться на прогулку? Мы играли в кубики». Комментируйте все действия — свои, малыша, остальных членов семьи, обязательно подчеркивая, к какому времени они относятся.

Кроме устных примеров, можно использовать наглядные картинки, показывающие какой-нибудь процесс. Например, рост репки. Сперва дед ее посадил, потом она стала расти, потом выросла большая-пребольшая, а уже потом ее стали вытаскивать. Или посадили люди зерна, затем из них выросли колосья, потом их скосили, перемололи на муку, а из этой муки бабка сделала тесто, а из теста испекла колобок, а уж затем колобок от нее убежал. Замечательным пособием могут стать и фотографии самого малыша и его родителей. «Когда ты только родился, ты был вот таким. Видишь, какой крохотный? Потом ты немного подрос и стал вот таким — здесь тебе уже полгода, ты умеешь сидеть. Потом ты научился ползать.

Потом — стоять. Вот это — твой первый день рождения. А вот это — второй. Видишь, как ты вырос. А сейчас ты уже вот какой. А потом еще немного подрастешь и станешь таким. А потом пойдешь в школу и будешь вот так сидеть за партой. А еще позже станешь вон каким. А уже потом — совсем взрослым, как твой папа сейчас».

Важно, чтобы не только вы рассказывали маленькому человечку, но и он вам. Просите его пересказывать услышанные сказки, увиденные мультфильмы, описывать прожитый день, следя за тем, чтобы он не путал порядок действий: «Значит, сперва Чебурашка встретился с Геной? А что он делал до этого? Понятно. А когда появилась старуха Шапокляк?»





День, ночь — сутки прочь

После этого приходит черед изучить, что такое утро, день, вечер, ночь. Эти понятия легко закрепить в игре. «Давай поиграем, как будто сейчас утро. Что ты делаешь утром? Правильно, просыпаешься и идешь умываться. А что мы делаем днем? Гуляем. А еще? Играем. Обедаем. Вот так. Молодец! А что бывает вечером? Приходит папа, правильно. И что мы делаем все вместе?.. Конечно, ужинаем! А ночью? Ночью мы все спим, вот так: баю-бай». Точно так же можно играть и с любимыми игрушками крохи, укладывая спать плюшевого мишку, потому что как будто настала ночь, и водить кукол друг к другу в гости, так как сейчас понарошку день.

А еще можно нарисовать четыре картинки, на которых будет изображено разное время суток. Или сфотографировать один и тот же вид из окна — утром, днем, вечером и, если получится, ночью. Дайте эти картинки и фотографии ребенку и попросите рассказать, какое время где изображено и почему. Когда он справится с этим заданием, предложите ему разложить картинки по порядку: утро, день, вечер, ночь.

Когда этот этап будет пройден, настанет время переходить к освоению понятий «вчера», «сегодня», «завтра».

Точно так же, как и понятия «утро», «день», «вечер», «ночь», ваш малыш выучит и названия времен года. Помимо собственных рисунков, для наглядности ему можно предложить и фотографии из любого календаря с видами природы.

Если крохе еще трудно понимать и запоминать ваши объяснения — ничего страшного. Не торопите его, не раздражайтесь.

Человечку, знающему все времена суток, пора объяснить, что же такое сутки и почему в разговоре мы иногда называем их просто «день». Вслед за этим самое время запомнить, сколько дней в неделе, как они называются и в каком порядке идут друг за другом. А знатоку времен года уже можно предложить выучить названия месяцев — тут вам, конечно, снова пригодится календарь. И — сказка «Двенадцать месяцев», позволяющая сделать это обучение интересным и увлекательным.

Конечно, подобное возможно, только если ваш ребенок уже знает цифры и умеет считать. А значит, готов учиться определять время по часам. Для этого вам понадобятся специальные учебные часы. Главное, чтобы они были достаточно большими и привлекательными, а также — чтобы на них непременно присутствовали свободно двигающиеся стрелки, цифры и деления.

Далее объясняйте в следующем порядке: как двигаются стрелки, какая стрелка часовая, а какая — минутная, какая из них длиннее, а какая — короче, какая показывает часы, какая — минуты, как располагаются стрелки, указывая точное время (ровно час, два, три), как располагаются стрелки, указывая половину того или иного часа (полпервого, полвторого).

После расскажите: что в сутках двадцать четыре часа, что бывает так называемое дневное время и ночное (вечернее), что тринадцать часов и час дня — одно и то же, но в разговоре обычно говорят «час дня»;

Потренируйтесь с ребенком по-разному называть два, семь, десять вечера, семнадцать часов, двадцать три часа, ноль часов, восемнадцать часов тридцать минут и т. д.

Объясните, что: в каждом часе шестьдесят минут, что деления на циферблате обозначают минуты, что от одного деления до другого — пять минут (если на ваших часах нет еще меньших делений, по одному на каждую минуту);

Поставьте стрелки в различные положения, уча малыша определять, что такое «два часа пять минут», «семь часов пятнадцать минут», «один час десять минут».

Расскажите, что полчаса и тридцать ми-нут — это одно и то же, если минутная стрелка не дошла до цифры шесть, то есть до получасовой отметки, говорят: столько-то минут такого-то (пять минут шестого, двадцать пять минут третьего). Это то же самое, что и столько-то часов столько-то минут (пять часов пять минут, два часа двадцать пять минут), если минутная стрелка перешла цифру шесть (получасовую отметку), принято говорить: без стольких-то минут столько-то (без десяти минут семь — шесть часов пятьдесят минут, без пятнадцати час — двенадцать часов сорок пять минут), пятнадцать минут часто называют четвертью, потому что это ровно одна четвертая часть часа (60:15=4). Можно говорить три часа пятнадцать минут, или пятнадцать минут четвертого, или четверть четвертого. То же самое по поводу без пятнадцати и без четверти.





Делу — время, потехе — час

Для закрепления полученных знаний предложите ребенку различные задания: ставить на часах указанное вами время, определять, который час показывают поставленные вами стрелки, самому выставлять время по своему заданию и называть его вам. Отличным способом для усвоения новой информации будет составленное с вашей помощью расписание. Возьмите достаточно большой кусок картона и вместе с малышом напишите на нем в столбик примерное время, когда он встает, умывается, завтракает, идет гулять, смотрит телевизор — и так далее.

Если малыш еще не умеет читать, рядом с цифрами нарисуйте смешные картинки: человечек стоит на кровати — подъем, человечек идет через дорогу — прогулка, человечек и тарелка, человечек под душем, человечек лежит на кровати. Точно так же можно сделать картонный круг или цветик-семицветик с днями недели и движущуюся стрелочку, которая будет показывать, какой сегодня день. Разместите все эти приспособления в комнате ребенка на самом видном месте и старайтесь время от времени напоминать ему о них: «А какой сегодня день недели? А какой был вчера?

А что будет через два дня? А что у нас сейчас по расписанию? А потом?» Кроме того, не забудьте рядом с цветиком-семицветиком и расписанием повесить симпатичный перекидной календарь, дающий юному исследователю возможность повторять названия месяцев. И конечно же человечек, покоривший время, вполне заслужил право на собственные часы: или наручные, или настольные, или настенные. Пусть выбирает ребенок.