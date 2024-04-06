Весенние поделки с детьми

Поделки на тему весны иногда просят сделать в детский сад. А можно просто вместе с детьми сделать весенние поделки, чтобы провести время весело и с пользой. Предлагаем простые идеи.

Цветущее дерево

Понадобится:

лист цветного картона

плотная белая бумага

цветная бумага зеленого и коричневого цветов

пластилин белый илирозовый

тонкая палочка

туалетная бумага белая и розовая

ножницы

клей.

1. Из цветного картона голубого, зеленого или любого другого цвета, который вам нравится, делаем квадрат.

2. Из плотной белой бумаги вырезаем круг, из цветной бумаги делаем ствол дерева и полянку. Нарезаем туалетную бумагу на квадратики.

3. Склеиваем заготовку картины.

4. Из пластилина формируем крону, толщиной 4-5 мм. С помощью палочки вдавливаем каждый квадратик бумаги в основу.

6. Крону можно сделать и зеленую, а осенью - из желтой бумаги!

Весенняя птичка в скворечнике

Понадобится:

лист цветного картона

плотная белая бумага

гуашь или другие укрывистые краски

ватная палочка

ножницы

ленточка

влажные салфетки, чтобы сразу вытирать руки

клейкая цветная бумага (или просто бумага и клей) для глазок и клювика.

Застелите поверхность стола газетой или пленкой.

1. Лист картона положите вертикально и с изнанки разметьте его в виде домика (удобно откладывать ширину линейки с каждой стороны). Вырежьте середину.

2. Обмакните в зеленую краску большой палец малыша и пусть он сделает отпечатки - это будут листики цветов на скворечнике.

Отпечатком ватной палочки с белой краской можно сделать лепестки. Желтой или розовой серединку.

3. Пусть ребёнок выберет, какого цвета будет его птичка. Мой внутренний ребёнок захотел синюю, в итоге она немного напоминает медузу))) В следующий раз можно сделать синюю медузу в аквариуме по такому же принципу!

Выбранной краской хорошенько закрасьте ручку ребенка и сделайте отпечаток на листе.

4. Вырежьте раскаршенную область по форме ладошки. Снова покройте краской руку и сделайте отпечаток ладошки с другой стороны вырезанной формы.

5. Приклейте с двух сторон птичке клюв и глазки.

6. Нужно сделать дырочки в верхушке крыши скворечника и в верхнем выступе заготовки. Проденьте ленту и подвесьте птичку.

Летающая птичка-игрушка

Помните, что каждое творчество малыша - уже произведение искусства. А если поделка будет ещё и двигающейся, то есть не просто сделал и поставил, а можно с ней играть - ей не будет цены!

Давайте делать летающую птичку!

Понадобится:

лист обычной цветной бумаги, двухсторонний

ножницы

клей

кусочки цветной бумаги для клюва и глазок.

1. Лист бумаги складываем по диагонали, чтобы получился квадрат. Верхний треугольник обрезаем по линии сгиба.

2. Складываем этот треугольник пополам, крылья птицы готовы.

3. Из оставшейся бумаги вырезаем:

прямоугольник шириной 20, высотой 5-6 см, складываем его вдоль пополам - туловище птицы

два круга диаметром 5 см (голова)

несколько небольших полосок для хвоста

длинную полоску в 20 см для того, чтобы двигать крылышки.

4. Собираем птичку.

Нижнюю часть крыльев смазываем клеем с двух сторон и приклеиваем внутрь туловища.

Голову приклеиваем с одной части, перышки хвоста - с другой. Делаем глазки и клювик с двух сторон головы.

Длинную полоску складываем пополам и приклеиваем примерно в середине крыла.

5. Делаем на крыльях разрезы, чтобы получились перышки, можно слегка их подкрутить с помощью края ножниц или на карандаше.

Дождитесь, пока поделка полностью просохнет.

Теперь, если вы потянете вниз за бумагу, приклеенную к крыльям, они будут двигаться.

Желаем дружно и приятно провести время за творчеством с ребёнком!