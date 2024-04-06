Весенние поделки с детьми
Поделки на тему весны иногда просят сделать в детский сад. А можно просто вместе с детьми сделать весенние поделки, чтобы провести время весело и с пользой. Предлагаем простые идеи.
Цветущее дерево
Понадобится:
- лист цветного картона
- плотная белая бумага
- цветная бумага зеленого и коричневого цветов
- пластилин белый илирозовый
- тонкая палочка
- туалетная бумага белая и розовая
- ножницы
- клей.
1. Из цветного картона голубого, зеленого или любого другого цвета, который вам нравится, делаем квадрат.
2. Из плотной белой бумаги вырезаем круг, из цветной бумаги делаем ствол дерева и полянку. Нарезаем туалетную бумагу на квадратики.
3. Склеиваем заготовку картины.
4. Из пластилина формируем крону, толщиной 4-5 мм. С помощью палочки вдавливаем каждый квадратик бумаги в основу.
6. Крону можно сделать и зеленую, а осенью - из желтой бумаги!
Весенняя птичка в скворечнике
Понадобится:
- лист цветного картона
- плотная белая бумага
- гуашь или другие укрывистые краски
- ватная палочка
- ножницы
- ленточка
- влажные салфетки, чтобы сразу вытирать руки
- клейкая цветная бумага (или просто бумага и клей) для глазок и клювика.
Застелите поверхность стола газетой или пленкой.
1. Лист картона положите вертикально и с изнанки разметьте его в виде домика (удобно откладывать ширину линейки с каждой стороны). Вырежьте середину.
2. Обмакните в зеленую краску большой палец малыша и пусть он сделает отпечатки - это будут листики цветов на скворечнике.
Отпечатком ватной палочки с белой краской можно сделать лепестки. Желтой или розовой серединку.
3. Пусть ребёнок выберет, какого цвета будет его птичка. Мой внутренний ребёнок захотел синюю, в итоге она немного напоминает медузу))) В следующий раз можно сделать синюю медузу в аквариуме по такому же принципу!
Выбранной краской хорошенько закрасьте ручку ребенка и сделайте отпечаток на листе.
4. Вырежьте раскаршенную область по форме ладошки. Снова покройте краской руку и сделайте отпечаток ладошки с другой стороны вырезанной формы.
5. Приклейте с двух сторон птичке клюв и глазки.
6. Нужно сделать дырочки в верхушке крыши скворечника и в верхнем выступе заготовки. Проденьте ленту и подвесьте птичку.
Летающая птичка-игрушка
Помните, что каждое творчество малыша - уже произведение искусства. А если поделка будет ещё и двигающейся, то есть не просто сделал и поставил, а можно с ней играть - ей не будет цены!
Давайте делать летающую птичку!
Понадобится:
- лист обычной цветной бумаги, двухсторонний
- ножницы
- клей
- кусочки цветной бумаги для клюва и глазок.
1. Лист бумаги складываем по диагонали, чтобы получился квадрат. Верхний треугольник обрезаем по линии сгиба.
2. Складываем этот треугольник пополам, крылья птицы готовы.
3. Из оставшейся бумаги вырезаем:
- прямоугольник шириной 20, высотой 5-6 см, складываем его вдоль пополам - туловище птицы
- два круга диаметром 5 см (голова)
- несколько небольших полосок для хвоста
- длинную полоску в 20 см для того, чтобы двигать крылышки.
4. Собираем птичку.
Нижнюю часть крыльев смазываем клеем с двух сторон и приклеиваем внутрь туловища.
Голову приклеиваем с одной части, перышки хвоста - с другой. Делаем глазки и клювик с двух сторон головы.
Длинную полоску складываем пополам и приклеиваем примерно в середине крыла.
5. Делаем на крыльях разрезы, чтобы получились перышки, можно слегка их подкрутить с помощью края ножниц или на карандаше.
Дождитесь, пока поделка полностью просохнет.
Теперь, если вы потянете вниз за бумагу, приклеенную к крыльям, они будут двигаться.
Желаем дружно и приятно провести время за творчеством с ребёнком!