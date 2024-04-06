Форум
Весенние поделки с детьми

Поделки на тему весны иногда просят сделать в детский сад. А можно просто вместе с детьми сделать весенние поделки, чтобы провести время весело и с пользой. Предлагаем простые идеи.

Цветущее дерево

Понадобится:

  • лист цветного картона
  • плотная белая бумага
  • цветная бумага зеленого и коричневого цветов
  • пластилин белый илирозовый
  • тонкая палочка
  • туалетная бумага белая и розовая
  • ножницы
  • клей.

1. Из цветного картона голубого, зеленого или любого другого цвета, который вам нравится, делаем квадрат.

2. Из плотной белой бумаги вырезаем круг, из цветной бумаги делаем ствол дерева и полянку. Нарезаем туалетную бумагу на квадратики. 

3. Склеиваем заготовку картины.

4. Из пластилина формируем крону, толщиной 4-5 мм. С помощью палочки вдавливаем каждый квадратик бумаги в основу. 

6. Крону можно сделать и зеленую, а осенью - из желтой бумаги!

Весенняя птичка в скворечнике

Понадобится:

  • лист цветного картона
  • плотная белая бумага
  • гуашь или другие укрывистые краски
  • ватная палочка
  • ножницы
  • ленточка
  • влажные салфетки, чтобы сразу вытирать руки
  • клейкая цветная бумага (или просто бумага и клей) для глазок и клювика.

Застелите поверхность стола газетой или пленкой.

1. Лист картона положите вертикально и с изнанки разметьте его в виде домика (удобно откладывать ширину линейки с каждой стороны). Вырежьте середину.

2. Обмакните в зеленую краску большой палец малыша и пусть он сделает отпечатки - это будут листики цветов на скворечнике.

Отпечатком ватной палочки с белой краской можно сделать лепестки. Желтой или розовой серединку.

3. Пусть ребёнок выберет, какого цвета будет его птичка. Мой внутренний ребёнок захотел синюю, в итоге она немного напоминает медузу))) В следующий раз можно сделать синюю медузу в аквариуме по такому же принципу!

Выбранной краской хорошенько закрасьте ручку ребенка и сделайте отпечаток на листе. 

4. Вырежьте раскаршенную область по форме ладошки. Снова покройте краской руку и сделайте отпечаток ладошки с другой стороны вырезанной формы.

5. Приклейте с двух сторон птичке клюв и глазки.

6. Нужно сделать дырочки в верхушке крыши скворечника и в верхнем выступе заготовки. Проденьте ленту и подвесьте птичку.

Летающая птичка-игрушка

Помните, что каждое творчество малыша - уже произведение искусства. А если поделка будет ещё и двигающейся, то есть не просто сделал и поставил, а можно с ней играть - ей не будет цены!

Давайте делать летающую птичку!

Понадобится:

  • лист обычной цветной бумаги, двухсторонний
  • ножницы
  • клей
  • кусочки цветной бумаги для клюва и глазок.

1. Лист бумаги складываем по диагонали, чтобы получился квадрат. Верхний треугольник обрезаем по линии сгиба.

2. Складываем этот треугольник пополам, крылья птицы готовы.

3. Из оставшейся бумаги вырезаем:

  • прямоугольник шириной 20, высотой 5-6 см, складываем его вдоль пополам - туловище птицы
  • два круга диаметром 5 см (голова)
  • несколько небольших полосок для хвоста
  • длинную полоску в 20 см для того, чтобы двигать крылышки.

4. Собираем птичку.

Нижнюю часть крыльев смазываем клеем с двух сторон и приклеиваем внутрь туловища.

Голову приклеиваем с одной части, перышки хвоста - с другой. Делаем глазки и клювик с двух сторон головы.

Длинную полоску складываем пополам и приклеиваем примерно в середине крыла.

5. Делаем на крыльях разрезы, чтобы получились перышки, можно слегка их подкрутить с помощью края ножниц или на карандаше.

Дождитесь, пока поделка полностью просохнет.

Теперь, если вы потянете вниз за бумагу, приклеенную к крыльям, они будут двигаться.

Желаем дружно и приятно провести время за творчеством с ребёнком!

Развитие
