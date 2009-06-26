Как хорошо любить читать. Список книг для годоваса

«А нам на годик подарили первые наши книжки - «Мойдодыра» и Барто.

Так что теперь у Саши уже две своих книжки есть!»

(подсмотрено на «ю-маме»)

- Скажите, а у вас есть энциклопедического формата что-нибудь про бабочек и еще про Луну?

Чтобы картинок было больше, мне для ребенка.

- А сколько ребенку лет?

- Еще нисколько, ей 11 месяцев. Просто она очень любит бабочек и Луну.

(из моего общения с продавцом в книжном магазине)

Аринке 1 год и 7 месяцев. Она любит прыгать на батуте и умеет спрыгивать со ступенек двумя ногами одновременно. Может ходить спиной вперед и всегда стремится идти не по дороге, а по бордюру. Она вдруг научилась сама есть ложкой и пить из кружки, без усилий с моей стороны. Она знает кучу зверей, все буквы, умеет считать до десяти, под настроение осознанно считает предметы (до четырех), знает и называет все материки и крупные острова (хотя Северная Америка иногда становится «Севеной Афикой»). Во время прогулок узнает и называет крапиву, лопух, одуванчик, березу, сосну, черемуху и сирень, и может вдруг при виде месяца на небе разразиться монологом: «Месяц. Месяц ясный. Месяц светит. Луна становится месяцем. Аинка прыгает, достанет месяц высоко». Она не декламирует по просьбе стихи (только заканчивает одно-два-три слова в строчке), но если сидит и занимается увлеченно чем-то своим, то сама себе под нос рассказывает стихи даже не четвертостишиями, а дважды-четвертостишиями. Она может (о, счастье!) объяснить, что у нее болит (тьфу-тьфу-тьфу), что она хочет надеть («красные сандалики с цветочками»), что она хочет есть («супчик с мясом») и что она категорически не хочет делать («нет, Аинка не хочет помогать маме наводить порядок. Аинка хочет гулять»). Она помнит то, что было еще прошлой осенью, когда ей был год («Аинка с дедукой ездили в деевню, нажимали кнопочку на заборе, смотрели петушка»), различает и называет цвета («фиалетавай домик, розовая коляска» и т.д.), любит рисовать, катать из пластилина колбаски и шарики, узнает по мычанию под нос песни и начинает подпевать, обожает танцевать («Аинка танцует-пляшет, платочком машет, танцует гопака!»), перебирать мелкие бусины-пуговки-игрушки, рисовать снеговика и «маму», плавать в нарукавниках («Аинка плавает сама, мама не держит Аинку»), играть в лото и делать еще тысячу вещей.

Звучит, как обычный мамский хваст, да? Ну, наверное, хваст и есть. Предполагаю, что любой нормальный родитель любит своего ребенка и радуется его достижениям. Правда, при этом я искренне убеждена, что у каждого ребенка своя программа развития, и ни в коем случае не надо равняться на кого-то. Хорошо сказала психолог на первом же занятии в нашей бесплатной Школе развития: «Сравнивать ребенка можно только с ним самим, с тем, каким он был какое-то время назад». Так что чуть раньше или чуть позже, все обычные дети научатся и стихи читать, и буквы узнавать. А потом еще и в слова на радость родителям складывать.

Но для себя я всё же выбрала вариант некоей помощи ребенку в скорейшем освоении этого интересного мира. И не последнюю роль в этом играют книги. Итак, еще раз. Арине 1,7. Вспоминаю, как мы начинали приобщать ее к книгам и рассказываю, что у нас в почете сейчас. Надеюсь, мои наблюдения пригодятся и вам. Не уверена, что открою Америку или хотя бы Африку. Но все же сгруппирую всё, что касается нашего возраста и чтения в одной статье.

1. Важно, чтобы окружающие ребенка люди сами любили читать. Чтобы ребенок видел, что «мама читает книжку», а «бабуля читает газету». Чтобы он копировал действия взрослых и заинтересовывался – чем это они занимаются.

Арина впервые увидела, как мама читает… Когда ей (Арине) была неделя. Я с боязливым энтузиазмом налаживала грудное вскармливание, и при этом не только любовалась дочкой и ловила ее взгляд, но и читала-читала… Четыре тома Агнии Барто, четыре тома Самуила Маршака, три тома Сергея Михалкова, «Сказ о Федоте-стрельце», сказки Пушкина и прочая-прочая-прочая. Вслух и про себя. Вспоминала прочитанное в детстве, открывая заново то, что не понимала раньше.

Сын зовёт: „Агу, агу!" - Мол, побудь со мною.

А в ответ: — Я не могу, Я посуду мою.

Но опять: „Агу, агу!" - Слышно с новой силой.

И в ответ: — Бегу, бегу, Не сердись, мой милый!

Стихотворения, подобные этому, наполнились для меня новым, неведанным в детстве смыслом . Польза была двойной – дите постоянно слышало мамин голос (но без фанатизма, язык я не «стирала»), а я заново учила подзабытые строчки.

2. Не обязательно демонстрировать уже двухнедельному младенцу вырезки из журнала «Юный художник» за апрель 1985 года, но и затягивать необременительное знакомство с печатной продукцией не надо.

Картинки в книгах Арине регулярно и целенаправленно я стала показывать месяцев в пять. Внимание сосредотачивалось ненадолго, но, с учетом моей веры в то, что ребенок копит в себе полученную информацию, а потом ее обрабатывает и «выдает», так вот, с учетом этой веры, думаю, что эффект был. К моему изумлению, фантазия и вообще видение предметного мира у ребенка оказались гораздо более развитыми, чем у взрослых. О том, что некое растрепанное жирное существо на впервые увиденной картинке – это «ко-ко» (то есть, курочка, Арина поведала мне месяцев в 9). Моя мама курочку в существе признала только после прочтения прилагавшегося к иллюстрации стихотворения.

Активно и самостоятельно Арина начала «читать», то есть, рассматривать и листать книги, как раз примерно в 9 месяцев. Наибольшей популярностью пользовались панорамы, книги с окошками и книги с очень детализированными картинками, где было множество подробностей. Панорамы – издательства «Росмэн», «окошки» - издательств «Белфакс» и «Аркаим», книги с мелкими и интересными деталями-ситуациями – с иллюстрациями Т. Вульфа и М. Мональдини.

Известно, что дети в своих привычках являются своеобразными консерваторами. Они десяток, а то и больше раз могут снова и снова просить читать «Усатого полосатого», слушая его всё с тем же вниманием. С этим, наверное, ничего не поделать. Приходится читать и читать. В итоге получаем две очевидных пользы. Стихи-сказки-рассказы заучивают наизусть и мама, и ребенок. Гуляем – декламируем-вспоминаем. Помню, я удивлялась способности моей мамы «шпарить» цитатами к любому слову или ситуации. Теперь понимаю, что корни – в этом бесконечном чтении.

Уже в год чтение стало для нас своего рода спасением в сложных ситуациях. Ребенок из-за чего-то расстроился и плачет – быстренько предлагаю: «Курочку Рябу» почитаем?» «Да!» - сквозь слезы прорывается заинтересованный голос, и беда очень быстро забывается. Сумка собранных с собой книг в год и три месяца наконец-то победила нелюбовь Арины к автокреслу. 100 километров до Екатеринбурга очень душевно пролетали под чтение. Чтение помогло и во время приучения к настоящей еде, а не грудному молоку. Арина была не слишком заинтересована во всяких супах-творогах, но под «Мойдодыра» незаметно для себя съедала хотя бы бОльшую часть чашки. Говорят, чтение еще хорошо помогает высиживать очередь в поликлинике, но вот тут нам книги не пригодились. Дите предпочитает носиться по коридорам.

Держать книгу правильно, то есть, не рассматривая ее «вверх тормашками», Арина начала к году. Чуть позже стала по просьбе перелистывать одну страницу вперед или назад – именно по просьбе, когда я заканчивала читать напечатанное на этой странице. Если она торопилась листать дальше, не дожидаясь, пока я дочитаю, то я действовала по ситуации. Чаще мягко убирала руку и говорила: «Подожди, еще не дочитали эту страницу», или уж позволяла вволю листать, и отрывками читала с тех страниц, где ребенок задерживался.

Постепенно при чтении я начала делать паузу перед последним словом в строчках стихов-сказок-рассказов. Если Арина ничего не говорила, после короткой паузы я сама дочитывала эту строчку. Так и читали: предложение – пауза, предложение – пауза. Довольно быстро Арина стала заканчивать фразу сама. Идеальный вариант на этой начальной стадии – классические «Игрушки» Барто и «Курочка ряба» с «Репкой». А вот «Колобок» слегка затянут, малыша могут утомить повторяющиеся песенные строчки. Ребенок начал сам заканчивать предложения (сначала одно, потом два, потом три слова) – отлично. Обязательно стоит хвалить его и повторять сказанное им. Повторять правильно и четко, чтобы ребенок слышал и запоминал звучание слова.

3. Иллюстрации в детских книгах должны быть КАЧЕСТВЕННЫМИ

О картинках вообще разговор отдельный. Та самая чудовищная курица попалась на глаза Арине случайно, она была напечатана в книжке-бесплатном приложении к журналу для родителей. Я очень тщательно подхожу к подбору книг в целом и иллюстраций в частности. Некоторые книги с нелучшим содержанием и картинками попали в нашу библиотеку в виде подарков. Если Арине они вдруг нравились, я оставляла, но всячески старалась найти аналог с лучшими картинками. К сожалению, это не всегда получалось. Но у меня есть очень важный козырь: к счастью, родители сохранили абсолютно все книги, которые читали мы с сестрой. Опять же к счастью, читали их мы довольно аккуратно. И еще раз к счастью, книг у нас с сестрой было довольно много. В большинстве случаев, лучшие картинки – из тех, «советских» лет. Даже если в современной книге использованы иллюстрации старых художников, цвета выглядят хуже. Погоня за хорошими картинками приводит к тому, что самые любимые книжки у нас скопились в количестве 3-4-5 штук с разными иллюстрациями. Арине такое разнообразие нравится. Сидит-смотрит сначала один вариант «Мойдодыра», потом второй, потом третий… Детали на разных картинках разные, ситуации из текста приведены разные. Можно выбирать, и это хорошо.

Еще один важный момент, касающийся иллюстраций - совпадение текста и картинки. О том, что на это надо обращать внимание, я узнала только когда начала читать книги Аринке. Согласитесь, плохо, когда текст об одном, а картинка о другом. И приходится или переворачивать страницу ради картинки, или, что хуже, ее просто вообще нет. Написано, например: «Это – куры, это – утки». А нарисованы только куры.

Отдельно еще можно еще сказать об изображениях животных. Кошки-мышки-коровы-собаки и прочая живность – одни из первых предметов, с которыми знакомят детей. И неожиданно для себя я вдруг узнала, что найти качественные картинки с животными – это своего рода редкость. Зачастую в детских книжках животные или стилизованы под людей (ходят на двух ногах, одеты, ездят в машинах, сидят за столами - это неплохо, но лучше иметь это как дополнительный, а не основной вариант), или изображены просто жутко и нереалистично, или изображены неплохо, но частями. То есть, например, тигр красиво лежит в зарослях. Но – именно красиво. Не видно ни туловища, ни хвоста, ни полос, одна голова. По такой картинке ребенку сложно получить представление об облике животного в целом.

Отличный выход здесь – книги издательства «Школьная пресса» (серия «Тематический словарь в картинках»). Неплохой, хотя и не идеальный вариант – издательство «Махаон» (серия «Я люблю читать», 1 уровень). Очень нравился нам вариант «Энциклопедии для самых маленьких» от «Росмэна». Сколько я ни просмотрела детских энциклопедий, это самое лучшее из того, что рассчитано на малышей. И еще один хороший вариант – старые буквари, азбуки, «родные речи» и прочие пособия из советских времен. Иллюстрации в тех книгах были действительно качественными, реалистичными, рассчитанными именно на детское восприятие. С помощью этих же книг можно учить цвета, формы, счет, буквы, рассматривать на картинках интересные ситуации, рассказывать о них, задавать вопросы… К счастью, несколько таких книг осталось от нашего с сестрой детства. Пару книг я купила на букинистических сайтах. Можно найти такие книги и в библиотеках.

4. Учить ребенка бережно обращаться с книгой надо с самого начала.

«Книги рвать нельзя. Категорически нельзя. Никогда не рви книги. Книге ведь больно, когда ее рвешь. Вот как ее теперь читать, если она порвана?»

Эта занудная мантра звучит каждый раз, когда Арина случайно порвет книжку. К счастью, случается это редко. Специально-продуманных актов такого мелкого вандализма вроде не было. Я читала рекомендации о том, что «для развития мелкой моторики детям надо давать рвать газеты-журналы-туалетную бумагу». Не знаю, может, и можно, но я для себя выбрала вариант «рвать бумагу нельзя». В итоге уже в год я совершенно спокойно оставляла Арину наедине с обычными, тонкими, некартонными книжками. Дополнительная польза от общения ребенка с бумажными страницами – развитие пресловутой мелкой моторики – попробуй захватить неловкими пока пальцами тонкую страничку. Конечно, мне еще повезло, что дочь ни разу в жизни не пыталась грызть книжку. Хотя, может, здесь помогло то, что у нас сразу игрушки были строго поделены на те, которые можно грызть, и на те, которые грызть нельзя.

Перечитала этот абзац и слегка себе ужаснулась. Я – монстр-надсмотрщик, лишающий ребенка детства. На самом деле всё не так страшно. Да, я очень трепетно отношусь к книжкам, но при этом помогает философский настрой: «Порвалась книжка? Ладно, где тут скотч-ножницы-клей? Сейчас отремонтирую». Кстати, этот же настрой помог обогатить нашу домашнюю библиотеку несколькими совсем уж было потерянными книгами. Началось всё с моей темы: http://www.u-mama.ru/forum/messages.php?id=10039216&iq=6.

А закончилось отремонтированными книгами благодаря присланным ю-мамами Инь и Villisa фотографиям образцовых целых страниц.

5. Предметы при чтении, да и вообще по жизни надо называть их именами.

Речь даже не о «бОбах, вАвах и бибиках». Просто уж если стенка в ванной на картинке выложена плиткой – значит, я так и говорю «кафельная плитка», если нарисован дирижабль, называю его именно так, если нарисован Ленин, так и говорю – «Ленин» (и дите потом при случае тыкает в него пальцем, называет и повергает в изумление свидетелей). У меня был соблазн как-то заменять слова старинные, когда я рассказываю-читаю Арине «Лукоморье» или «Сказку о мертвой царевне» или «Царя Салтана», но я не стала. Даже если эти знания в повседневной жизни не пригодятся, таким образом развивается память и речевой запас. В итоге, например, в год и два Арина, глядя на игрушку из шоколадного яйца (боярин из «По щучьему велению) безошибочно опознала в ней «боЯ», то есть, боярина. Вспомнила картинку из книги С. Образцова «Всю жизнь я играю в куклы», где фигурирует в том числе бородатый, в высокой шапке и длинном кафтане боярин.

6. По мере возможности для приучения ребенка к книге стоит ввести РИТУАЛ чтения.

Вообще, я не сторонник излишней «режимности» жизни. И, например, четко закрепленного места для чтения-еды-занятий у нас нет. То есть, я могу почитать книжку и за столом, и на полу, и на диване. Когда и где захочу я (или Арина). Но две жизненных ситуации у нас все же обязательно «заточены» под чтение. Во-первых, это горшок (унитаз). Отношения с этими предметами у нас уже вполне сложившиеся и дружелюбные. ) Мне кажется, не в последнюю очередь из-за того, что Арине было просто интересно сидеть и читать. Когда мы еще только учились экстренно или планово-профилактически садиться на горшок, я каждый раз предлагала «почитать», садилась рядом и отвлекала-читала. В итоге скандалов и выгибаний с приучением к горшку у нас не было, всё протекало (каламбур?) мирно-спокойно и интересно для обеих сторон. Сейчас Арина, когда садится на горшок (унитаз), сразу требует: «Книжку!». Только в отличие от прежнего малолетнего безропотного возраста, соглашается не с каждой предложенной книжкой, так что перебирание и предложение с моей стороны может затянуться, и собственно «процесс» будет уже завершен. Но интересную книжку мы всё равно найдем. И еще мы обязательно читаем перед сном. Арина приучена, что сейчас будем «книжку читать», с готовностью залезает ко мне на колени, и читаем.

7. Книги должны быть доступны.

Да, соблазн убрать книги от ребенка, который еще только учится координировать свои движения и не понимает толком, что книги надо беречь, велик. Но я предпочла все-таки держать книги в доступном месте. Когда Арина еще только начинала ползать и вставать, книги были в двух обычных картонных коробках от обуви и стояли на полу. Да, мне приходилось снова и снова собирать книги и ставить их на место, но ребенок приобрел полезную привычку – сидеть и развлекаться самостоятельно с книгой. Ни одна игрушка (за исключением киндеров, пуговиц и бусин) не шла и не идет у нас так хорошо, как книги. Дал интересную и любимую – и всё. Ребенок счастлив и занят сам собой. Потом книги временно переехали на две нижних полки этажерки. Позже, когда Арина начала вставать и ходить, книги «переехали» на нижнюю полку шкафа. Книги по-прежнему не по разу в день приходилось собирать и ставить на место, но со временем дите научилось ставить их обратно. Кстати, получился интересный развивающий эффект – книги Арина помнит в том числе и по корешкам, т.е., дополнительно развивает память, когда сосредоточенно изучает книжную полку, приговаривая: «Где же Маршак»?

Таким образом, для Арины доступны все интересные для нее книги, хотя есть два исключения. Одно время она очень интересовалась книгами-панорамами, и я, несмотря на всё доверие к ребенку, всё же предпочитала держать их в поле видимости, но подальше. Так что когда дочь хотела почитать, например, «Колобка», она показывала на него пальцем и озвучивала свое желание. А уж читали мы вместе. Сейчас панорамы уже перекочевали на нижний ярус, и Арина достает их сама. И еще я до сих пор не даю ей для самостоятельного изучения альбомы с фотографиями и репродукциями работ русских и зарубежных художников. Вещи все же дорогие, так что смотрим мы их вместе.

8. Книги надо «читать» и самостоятельно, и со взрослыми.

Согласитесь, когда ребенок увлекается чем-то, хотя бы ненадолго, велик соблазн быстренько пойти и поделать что-то по дому, поработать или просто попить чай. Но самостоятельное общение с книгой лучше все же ненавязчиво дозировать. Ребенок должен уметь занимать себя без помощи взрослых. Но без этой помощи он сам многое не поймет и не узнает. Поэтому при знакомстве с новой книгой надо обязательно посидеть рядом, почитать, покомментировать картинки. Если книга уже знакома – ее всё равно стоит время от времени читать вместе. Снова и снова комментируя прочитанное на картинке, предлагая ребенку показать предметы или персонажей, посчитать их, рассказывая о том, кто какого цвета, своими словами пересказывая только что прочитанное. Но всё без фанатизма, в меру, чтобы ребенок просто не заскучал.

Долгое время у Арины любимым объектом были бабочки. Она просто светилась от радости, когда видела бабочку в книге, даже если текст и был совсем о другом. Дочь любила и сама находить бабочек и тыкать мне в них, и радостно изумлялась, когда я показывала ей какую-нибудь особенно хорошо замаскированную художником бабочку. Развивается внимательность, сосредоточенность… Самостоятельное чтение в одиночку такого эффекта бы не дало.

Возьмем, например, наш хит возраста года и примерно двух месяцев – «Когда сова ложится спать» - А. Усачев. Отличная книжка-гармошка с таким текстом:

Соблюдается Совой

Распоpядок часовой:

Ровно в ЧАС - по pаспоpядкy

Совы делают заpядкy.

Как часы покажyт ДВА -

В магазин спешит Сова.

В ТРИ - готовит сyп.

В ЧЕТЫРЕ -

Вытиpает пыль в кваpтиpе.

В ПЯТЬ - Сова идет читать.

В ШЕСТЬ - Сова садится есть.

СЕМЬ - показывают стpелки -

В гости к ней пpиходят Белки.

Hе поздней ВОСЬМИ часов -

Совещание y сов.

Hо как только ДЕВЯТЬ бьет,

В лес гyлять Сова идет.

В ДЕСЯТЬ - y нее вязание.

А в ОДИHHАДЦАТЬ - кyпание.

Как ДВЕHHАДЦАТЬ бьет часов -

Двеpи в доме на засов.

В полдень ей поpа в кpовать,

Чтоб еще полдня поспать.

Дальше все по pаспоpядкy:

В ЧАС - встает. И на заpядкy...

Эта книга – удачный пример хорошего сочетания текста и картинки. Берем, например, разворот с «двух до пяти». И читаем-обсуждаем примерно по такой схеме: «Циферблат покажет два – в магазин спешит сова. Видишь, сходила сова в магазин, принесла целую корзину покупок. Смотри, вот морковка, вот лук, вот капуста, вот яблоки в корзине. И еще она мышек купила, вон их за хвостики подвесила. В три – готовит суп. Видишь, в очаге огонь горит, в котле суп варится, пар идет. Вон, дрова рядом лежат с очагом. Из чего сова суп варит? Из того, что в магазине купила, да? Покажи, где морковка? Правильно, вот она. А капуста где? Молодец, вот она. Зеленая капуста, да? В четыре убирается в квартире. Видишь, вот метла, вот совок, сова берет метлу и в совок заметает листья. Ветер листья в ее дупло занес, и сова их подметает, мусор выбрасывает. Листья клена, рябины, дуба… В пять – садится почитать. Устала сова. И суп варила, и порядок наводила, села в кресло-качалку, видишь, качается кресло. И сидит-читает книжки».

Вот примерно так мы и читаем. Не каждый раз, конечно. Иногда так, иногда – просто стихотворение-сказку-рассказы подряд, без моих объяснений и вопросов. Вовлекая ребенка в обсуждение увиденного и прочитанного, или порсто позволяя ему сидеть и слушать.

9. Чтение (этакие теоретические образы) надо обязательно подкреплять их материальными аналогами.

Прочитали «Барабан» А. Барто – покажите ребенку настоящий барабан (ну, или там кастрюлю и карандаши-палочки). Прочитали «Мойдодыра» Чуковского – показали таз и мочалку, чтобы ребенок запоминал эти предметы, находил им места в своем формирующемся в разуме мире, чтобы знал, как ими пользоваться и получал двойной интерес от узнавания в книге знакомых и родных предметов. Вообще, идеальный для закрепления и прививания любви к чтению вариант – это то, что Аринка называла «такль». То есть, спектакль. Инсценировать детские стихи и рассказы очень просто ведь. В итоге в ванной хитом, не сходящим с подмостков, то есть, с бортика ванной, у нас был «Утенок и цыпленок» В. Сутеева. Реквизит: резиновый утенок, резиновый цыпленок, бабочка на магните (другой не нашла), мячик, изображавший яйцо, и резиновая сороконожка, изображавшая червяка. Всё. А ребенок счастлив и развивает воображение. ) Так же прекрасно и лаконично, уже «на суше» «ставится» тот же Сутеев, точнее, его «Мышонок и карандаш». Реквизит: карандаш, мягкий мышонок из Икеи, лист бумаги, на котором карандаш (мама) рисует кошку. Сутеев вообще кладезь для инсценировок, кстати. Взять, например, еще его «Петуха». Распечатываем из Интернета любой рисунок-раскраску петуха (я нашла именно «сутеевского»), кладем на стол карандаши, ставим игрушечную собаку – всё. «Такль» готов, ребенок увлечен и ненавязчиво учит цвета, пробует орудовать карандашами и вообще жизнь удалась. Для инсценировки «Капризной кошки» я использовала и карандаш с бумагой, и «Лего» - с помощью конструктора максимально досконально «строила» дом, сад, пруд, будку и т.д.

Вариация на тему подкрепления книжного образа – мультфильм. У всех родителей разное отношение к мультикам. Я выбрала вариант «абсолютно без телевизора, но тщательно отобранные мультики на ДВД – можно». Почитали Сутеева – посмотрели мультфильм про Снеговика-почтовика, почитали «Теремок» - посмотрели его, почитали «Кошкин дом» - ну и так далее.

10. У каждого возраста ребенка – свои книжные предпочтения. В чтении важно упредить интерес, вести ребенка за собой, а не бежать за ним.

Как я уже сказала, нам с сестрой очень повезло – родители собрали отличную библиотеку и приучили нас к чтению. Я начала собирать книги для своего ребенка (или для себя-ребенка, уж не знаю ) лет за 15 до рождения Арины. Просто покупала детские книги, которые нравились картинками или содержанием. Выгода здесь получается тройная. Во-первых, трата денег растягивается во времени и не так заметна для бюджета. Во-вторых, если видишь что-то хорошее, лучше это брать, чтобы потом не было мучительно трудно искать «то чудесное издание». Ну и в третьих, у каждой книги есть свой «возраст», то есть, то, что интересно ребенку, допустим, в год и три, уже не вызовет бурного восторга, например, в год и шесть. Так что наша задача – предлагать и предлагать. А дело ребенка – выбирать, что ему интересно. Примерно в год и три я вдруг спохватилась, что как-то забыла о Сутееве. Попробовала почитать его с Ариной. Особого восторга он не вызвал. На два месяца я оставила эти попытки, а потом в год и пять снова прочитала, начав с самого простого – котят и утенка с цыпленком, - и они стали пользоваться просто бешеным успехом. В год у нас отлично шли книги-панорамы. Сейчас они интересны, но наравне с другими книгами, без особого выделения. В тот же год одним из лидеров хит-парада была «Энциклопедия для самых маленьких». Сейчас она тоже любима, но не столь горячо. Список смены предпочтений можно продолжать и продолжать.

Если собрать свою библиотеку к рождению ребенка не получилось, неплохой выход – общественные библиотеки. Мы записаны уже в три. ) Целей здесь тоже, наверное, три. Во-первых, нелишнее место для того, чтобы ходить куда-то с ребенком и разнообразить жизнь впечатлениями. Во-вторых, это опять приучение ребенка к чтению: «Мы идем в библиотеку, возьмем интересную книжку». В-третьих, это отличная помощь в поиске книг с нужными картинками или нужным текстом, я, например, только в библиотеке нашла «Кошкин дом» с иллюстрациями Васнецова. Хотя от посещения библиотек есть еще один бонус. Сейчас библиотеки – это не просто полки и книги. Там всё время проходят какие-то мероприятия и конкурсы. Участие в них приятно разнообразит жизнь мамы, и приносит пользу ребенку.

Рекомендации на этом закончились, переходим к конкретике. Вообще, нынешние Аринины книги (более старший возраст пока не берем, они стоят наверху) занимают две с небольшим стандартных книжных полки. Если бы мои желания совпадали с возможностями моего кошелька, полок было бы пять, не меньше. Но, к счастью, денег на всё не хватило. К счастью – потому что теперь я понимаю, что увлекаться, например, книжками для самых маленьких – такими картонными, с одной-двумя-тремя картинками на каждой странице – не надо. Как не особо нужны и «фактурные» книжки, где можно «погладить» котенка-цыпленка-свинку и так далее. Эти книги малоинформативны, занимают много места, не всегда удобны для чтения (особенно те, которые скреплены шнурками), и вообще просто трата денег и недооценка умственных возможностей ребенка. Лучше заменить их отдельными карточками с более лучшей прорисовкой.

Условно книги, интересные Арине в описываемом возрасте (7 месяцев – 1,7) можно разделить на следующие группы:

Типично детские книжки – картонные с толстыми страницами. Покупаю не ради «картонности» (которая, конечно, является неплохой гарантией сохранности книжки), а ради содержания и иллюстраций. Нравится – беру.

Детские книжки с обычными страницами . Разные по формату. От маленьких старых, которые стоили 5 копеек до тех, чей размер в современной офисно-бумажной терминологии классифицируется, как «А4». Покупаю, глядя на содержание и иллюстрации.

Детские «экзотические» книжки :

- Тканевые. У нас их три, дареные. Сама покупать бы не стала, думаю. А вот сшить прособиралась, хотя хотела. Так или иначе, интерес к этим книгам у Арины есть, но не особенно большой. Рекомендовать такие к обязательной покупке я бы не стала.

- Тактильные. У нас такая одна, там на свинке типа кожу ее можно потрогать, у курочки – перышки и т.д. Ну, неплохая вещь. Но, как правило, качество изображения превосходит качество текста, который проще назвать просто убогим.

- Огромные. У нас их три. «Азбуку животных» Арина не очень ценит, надеюсь, в будущем книга эта будет пользоваться бОльшим спросом. Ее можно использовать не только для чтения, но и для игры – расставлять фигурки животных на соответствующие изображения. Еще есть две больших книги с иллюстрациями «Книга игр на 12 месяцев» и «Большая книга игрушек». Вот их Арина где-то с года обожает. Открывать маленькие окошки и смотреть, что под ними, потом снова закрывать, рассматривать основной рисунок, самой или по просьбе мамы находить какие-то предметы.

- Книги для купания. Может, учитывая любовь ребенка к чтению, такие книги бы и пригодились. Моя рука тянулась к кошельку с целью купить что-то такое, но разум сказал: «Лишнее это уже». Ничего, живем без этих книг

- Детские книги «с сюрпризом». Огромной популярностью месяцев с 9 у Арины пользовались книги «с окошками», уже упомянутые «От мышки до мишки», «Осторожно, малыш» и «Деревня».

Приложение 1

Список книг, интересных для Арины в промежутке от 7 месяцев до 1 года 7 месяцев (Книги перечисляются в порядке их нынешнего хаотичного расположения на полке. Здесь системы у нас почти нет. Хотя наверное, надо бы… Ну, чуть позже этим вместе займемся):

Книги с окошками, лото и прочими сюрпризами:

«От мышки до мишки» («Белфакс», 2005)

«Осторожнее, малыш» («Белфакс», 2005)

«Деревня» («Аркаим», 2005»)

Серия «Кто это там»: «В яйце», «На ферме», «В море», «В яйце», «В поле и в лесу», «Круглый год» («Лабиринт Пресс», 2005)

«Кто в лесу живет?» («Стрекоза-пресс», 2005)

«Счет» («Стрекоза-пресс», 2005 – картинками недовольна, но Арине эта книжка понравилась)

«Герои любимых сказок» («Дрофа-плюс», 2005)

«Сорока-белобока» («Детский мир», 2008 – картинками в книге я крайне недовольна, но Арине приглянулись эти бегающие глаза в прорезях, и я купила)

«Первые слова» («Стрекоза-пресс», 2006 – картинками недовольна, но Арине эта книжка-лото почему-то понравилась)

«В огороде» («Росмэн», 2007)

«Книга игр на 12 месяцев» («АСТ», 2003)

«Прогулка в лесу» («Аркаим», 2004)

«Сорока-Белобока» («Аркаим», 2004)

«Мамы и малыши» («Росмэн», 2008)

«Взрослые и дети» («Аркаим», 2005)

«Птицы» («Аркаим», 2005)

«Овощи» («Книжный парк», 2005)

«Цвета и формы» («Росмэн», 2005)

«Вот какой я молодец!» («Лабиринт Пресс», 2008)

«Кто спрятался на ферме» (Лабиринт Пресс», 2006)

«Кто спрятался в лесу» (Лабиринт Пресс», 2006)

«Три медведя» («Росмэн», 2005)

«Азбука животных» («Олма Медиа Групп», 2008)

«Большая книга игрушек» («АСТ», 2000)

«Лапки, носики, хвосты» («Дрофа-Медиа», 2006)

«Зарядка» - Г. Лагздынь («Дрофа, 2002)

«Городские птицы» («Крошки-гармошки»)

«Птицы» («Книжный парк», 2005)

«На природе» («Росмэн», 2006)

Книги-панорамы:

«Детки в клетке» - А. Барто («Малыш», 1981)

«Кот в сапогах» Ш. Перро («Малыш», 1984)

«Маша и медведь» («Малыш», 1977)

«Хозяюшка» («Малыш», 1980)

«Курочка Ряба» («Росмэн», 2008)

«Теремок» («Росмэн», 2008)

«Репка» («Росмэн», 2008)

«Идет бычок, качается» - А. Барто («Росмэн», 2008)

«Колобок» («Росмэн», 2008)

«Лиса и журавль» («АСТ», 2006)

«Хорошо спрятанная котлета» - Г. Остер («АСТ», 2005)

«Еду-еду на лошадке» («Малыш», 1979)

«Раным-рано поутру» («Малыш», 1976)

«Игрушки» - А. Барто («Малыш», 1976)

Обучающие книги:

«Русский язык в картинках» («Просвещение» - 1970)

«Букварь для вспомогательной школы» («Просвещение» - 1985)

«Русский язык в картинках» («Просвещение» - 1987)

«Русский язык в картинках» («Просвещение - 1982)

«Математика. Учебник для первого класса начальной школы» («Просвещение – 1988)

«Природоведение. Учебник для 2-3 классов начальной школы» («Просвещение – 1989)

«Математика в картинках. Для занятий с детьми 5-6 лет» («Просвещение» – 1985)

«Спутник букваря» («Просвещение» - 1979)

«Азбука» («Просвещение – 1984)

«Энциклопедия для самых маленьких» («Росмэн», 2004)

«Ладушки. Энциклопедия детского фольклора» («Белый город», 2008)

«Новый атлас. Времена года. Флора и фауна России» («Махаон»)

«Насекомые и пауки» («Махаон», 2009)

«Детеныши» («Махаон», 2009)

«Растения и грибы» («Махаон», 2009)

«Птицы» («Махаон», 2009)

«Перелетные и зимующие птицы России» («Школьная пресса», 2007)

«Мир животных» (Лабиринт-пресс», 2005)

«Кто чья мама» («Дрофа-плюс», 2005)

«Азбука в картинках» («Белый город», 2008)

«Природа» («Эксмо», 2008)

«Цвета и цветы» («Восток», 2003)

«Один-много» («Малыш», 2004)

«Кто как говорит?» («АСТ», 2008)

«Мы играем и считаем» («Проф-Пресс», 2007)

«Кто живет в России» («Фламинго», 2007)

«Кто живет в Америке» («Фламинго», 2007)

«Кто живет в Австралии» («Фламинго», 2007)

«Фрукты, овощи» («Дрофа-плюс», 2007)

«Волшебные буквы» («Малыш», 1979)

«Обувь в картинках» («Гном и Д», 2001)

«Дикие звери и птицы жарких и холодных стран» («Школьная пресса», 2007)

«Чудеса природы» («Read and play»)

Художественные детские книги:

«Про бегемота, который боялся прививок» - В Сутеев («АСТ», 2000)

«Муха-Цокотуха» - К. Чуковский («Малыш», 1981)

«Дружба зверей» («Детская литература», 1985)

«А – арбуз, Б – барабан» - В. Сутеев («АСТ», 2002)

«Загадки» («Полиграфист», 1969)

«Рукавичка» («Малыш», 1978)

«Три поросенка» - С. Михалков («Детская литература», 1978)

«Следы на снегу» - М. Зверев («Малыш», 1983)

«Нарисуй и раскрась» («Малыш», 1986)

«Жил-был пес» («АСТ», 2006)

«Тараканище» - К. Чуковский («Детская литература», 1977)

«Коза-дереза» («АСТ», 2004)

«Собака и волк» («Малыш», 1985)

«Дедушка Мазай и зайцы» - Н. Некрасов («Детская литература», 1985)

«Сказка о золотом петушке» - А. Пушкин («Малыш», 1979)

«Медвежонок-невежа» - А. Барто («Малыш», 1985)

«Торопливый ножик» - Е. Пермяк («Малыш», 1983)

«Как хорошо уметь читать!» («Малыш», 1986)

«Сказка про краски» («Малыш», 1979)

«Зимовье зверей» («Центрполиграф», 2006)

«Теремок сказок» («Омега», 2006)

«Цыпленок» - К. Чуковский («Стрекоза-Пресс», 2004 – картинками в этой книге я не довольна, но лучшего варианта не нашла, а книгу Арина очень любила)

«Цыпленок» - К. Чуковский («Детская литература», 1975)

«Пальчики» - С. Михалков (тоже «Стрекоза-Пресс», 2004. Вообще не рекомендую это издательство. За редким исключением, обычно это издательство использует халтурные искусственные компьютерные картинки. Но лучшего варианта этой книги не нашла)

«Посидим в тишине» - Е. Благинина («Стрекоза-Пресс», 2007)

«Девочка и медведь» («Яблоко», 2004)

«Репка» («Малыш», 1987)

«Жихарка» («Малыш», 1983)

«Всё сумею сделать» - С. Михалков («Малыш», 1988)

«Детям» - С. Маршак («Планета детства», 2006)

«Маша-растеряша» - Л. Воронкова («Дрофа-плюс», 2006)

«Федорино горе» - К. Чуковский («АСТ», 2005)

«Считалочка» - С. Михалков («АСТ», 2005)

«Детки в клетке» - С. Маршак («АСТ», 2004)

«Мешок яблок» - В. Сутеев («Детская литература», 1986)

«Кошкин дом» - С. Маршак («Детская литература», 1992)

«Было у бабушки сорок внучат» - А. Барто («Малыш», 1978)

«Плывет, плывет кораблик» - С. Маршак («Детская литература», 1978)

«В лукошке грибника» - Г. Лагздынь («Центрполиграф», 2006)

«Лучший подарок» - К. Чуковский («АСТ», 2007)

«Сорока-белобока» («Веселка, 1979)

«Всю жизнь я играю в куклы» - С. Образцов («Малыш», 1985)

«Сказки Корнея Чуковского в картинках В. Сутеева («Планета детства», 2006)

«Путаница» - К. Чуковский («Дрофа-плюс», 2004)

«Сказки и картинки» - В Сутеев («Южно-Уральское книжное издательство, 1981)

«Забавные истории» - В. Сутеев («Малыш», 1983)

«Азбука в стихах и картинках» - С. Маршак («Астрель», 2006)

«Про всё на свете» - С. Маршак, («Детская литература», 1979)

«Про всё на свете» - С. Маршак, («ОНИКС 21 век», 2003)

«Где обедал, воробей?» - С. Маршак («Малыш», 1987)

«Щенок» - С. Михалков («Детская литература», 1979)

«Котауси и мауси» - К. Чуковский («Детская литература», 1982)

«Над нашей квартирой» - Э. Успенский («Детская литература», 1985)

«Обитатели зоопарка» - Н. Сидорина («АСТ-ПРЕСС, 2007)

«Мойдодыр» - К. Чуковский («ОНИКС 21 век», 2003)

«Кто что ест» («Лабиринт Пресс», 2004)

«Петушок – Золотой гребешок» («Детская литература», 1984)

«Восемь лапок – два хвоста» - С. Маршак («Детская литература», 1977)

«Мой мишка» - З. Александрова («Детская литература», 1987)

«Бычок – черный бочок, белые копытца» («Детская литература», 1979)

«Три медведя» («Детская литература», 1979)

«Трезор» - С. Михалков (Планета детства», 2006)

«Телефон» - К. Чуковский («Детская литература», 1989)

«Сказка об умном мышонке» - С. Маршак («Малыш», 1988)

«Мойдодыр» - К. Чуковский («Детская литература», 1979)

«Ладушки» («Детская литература», 1979)

«Репка» («Планета детства», 2005)

«Сказка об умном мышонке» - С. Маршак («Планета детства», 2006)

«Сказка о глупом мышонке» - С. Маршак («Планета детства», 2006)

«Приключения Пифа» («Росмэн», 1998)

«Муха-цокотуха» - К. Чуковский («Детская литература», 1983)

«Приключения олененка» («Росмэн», 2007)

«Приключения лисенка» («Росмэн», 2007)

«Приключения мышонка» («Росмэн», 2007)

«Приключения енота» («Росмэн», 2007)

«Айболит» - К. Чуковский («Башкирское книжное издательство». 1977)

«Курочка ряба» («АСТ», 2008)

«Ладушки» («АСТ», 2008)

«Игрушки» - А. Барто («Малыш», 1983)

«Когда сова ложится спать» - А. Усачев («Дрофа», 2003)

«Храбрый утенок» - Б. Житков («Детская литература», 1985)

«Усатый полосатый» - С. Маршак («Детская литература», 1984)

«Читаем с мамой» («АСТ», 2006)

«Вкусная каша» - С. Блюм («Детская литература», 1979)

«Раз-два-три-четыре-пять» («АСТ», 2007)

«Две песенки» («Малыш», 1982)

«Мой мишка» - З. Александрова («Малыш, 1988)

«Почему один Егорка?» - Г. Лагздынь («Центрполиграф», 2007)

«Котята» - С. Михалков («Веселка», 1981)

«Чьи голоса?» - Е. Александрова («Веселка», 1985)

«Поиграем!» - И. Токмакова («АСТ», 2006)

«Первая охота» - В. Бианки («Детская литература», 1987)

«Медвежонок-невежа» - А. Барто («АСТ», 2006)

«Заяц Егорка» («Малыш», 1978)

«Песенки-потешки» (АСТ», 2001)

«Слониха читает» - К. Чуковский («Детская литература», 1981)

«Петушок – золотой гребешок» («Центрполиграф», 2006)

«Картинки с выставки» («Всесоюзное бюро пропаганды киноискусства», 1987)

«Кто колечко найдет?» - С. Маршак («Детская литература», 1976)

«Загадки» («Малыш». 1977)

«Небылицы» («Зимородк», 2005)

«Загадки» («Малыш», 1988)

«Мохнатая азбука» - Б. Заходер («Эгмонт». 2007)

«Знакомство» - А. Шлыгин («Детская литература», 1978)

«Курочка Ряба и десять утят» - С. Маршак («Малыш», 1984)

«Сказки для самых маленьких» («АСТ», 2008)

«Он один, а мы все вместе» - В.Сутеев («АСТ», 2002)

«Веселое лето» - В. Берестов («Детская литература, 1981)

«Аист и лягушки» - С. Михалков («Детская литература, 1989)

«Чем пахнут ремесла? Какого цвета ремесла?» - Д. Родари («Детская литература, 1977)

«Добрый медвежонок» - Г. Чичинадзе («Детская литература, 1976)

«Петушок – золотой гребешок» («Малыш», 1979)

«Живая шляпа» - Н. Носов («Детская литература, 1987)

«А что у вас?» - С. Михалков («Детская литература, 1978)

«Загадки-отгадки» («Малыш», 1977)

«Если был бы я девчонкой» - Э. Успенский («Малыш», 1978)

«Английские народные песенки» - С. Маршак («Художник РСФСР», 1974)

«Лесной плакунчик» - Т. Белозеров («Детская литература, 1985)

«Федорино горе» - К. Чуковский («Детская литература, 1989)

«Сказка о рыбаке и рыбке» - А. Пушкин («Детская литература, 1990)

«Всё на свете интересно» - С. Малышев («Татарское книжное издательство», 1986)

«Упрямый лягушонок» - С. Михалков («Детская литература, 1987)

«Про мимозу» - С. Михалков («Детская литература, 1979)

«Автобус номер двадцать шесть» - С. Маршак («Ленинградское отделение художественного фонда РСФСР», 1968)

«Кит и кот» - Б. Заходер («Детская литература, 1981)

«Вот какой рассеянный» - С. Маршак («Волго-Вятское книжное издательство», 1979)

«Дружба зверей» («Детская литература, 1978)

«Телефон» - К. Чуковский («Детская литература, 1982)

«Вот какой рассеянный» - С. Маршак («Детская литература, 1989)

«Краденое солнце» - К. Чуковский («Детская литература, 1979)

«Кот петух и лиса» («Художник РСФСР», 1985)

«Лукоморье» - А. Пушкин («Профиздат». 2005)

«Маша и медведь» («Детская литература, 1986)

«Заюшкина избушка» («АСТ», 2004)

«Научили Настю шить» - В. Лифшиц («Малыш», 1973)

«У Лукоморья…» - А. Пушкин («Кемеровское книжное издательство», 1979)

«Кто? Что?» («Малыш», 1981)

«Природа-чудесница» - И. Акимушкин («Малыш», 1983)

«Горшок каши» - братья Гримм («Художник РСФСР», 1988)

«Научусь-ка я читать» - Е. Благинина («Малыш», 1987)

«Гнездышко» - А. Тумбасов («Малыш», 1977)

«Курочка ряба» («Малыш», 1983)

«Сказка про храброго зайца – длинные уши – косые глаза – короткий хвост» - Д. Мамин-Сибиряк («Малыш», 1987)

«На веселом стадионе» («Детская литература, 1980)

«Воробьишко» - М. Горький («Малыш», 1985)

«Лиса и заяц» («Детская литература, 1977)

«Гуси-лебеди» («Малыш», 1983)

«Тридцать шесть и пять» - С. Михалков («Малыш», 1986)

«Петушок – золотой гребешок и чудо-меленка» («Малыш», 1977)

«Маленькие хитрости» («Малыш», 1984)

«Куда плывет черепаха» - А. Тамбиев («Малыш», 1980)

«Петушок и бобовое зернышко» («Малыш», 1988)

«Про зверят» - А. Асеев, Г. Глухов («Малыш», 1991)

«Азбука зверей и птиц» («Малыш», 1978)

«Гуси-лебеди» («Малыш», 1976)

«Сказка о рыбаке и рыбке» - А. Пушкин («Детская литература, 1977)

«Дом, который построил Джек» - С. Маршак («Малыш», 1989)

«Котенок по имени Гав» - Г. Остер («АСТ», 2008)

«Путаница» - К. Чуковский («Детская литература, 1979)

«От одного до десяти» - С. Маршак («Детская литература, 1987)

«Рассказ о неизвестном герое» - С. Маршак («Детская литература, 1984)

«Волк и козлята» («Детская литература, 1984)

«Чистописание» - С. Михалков («Малыш», 1986)

«Скок-поскок» («Малыш», 1973)

«Колыбельные песенки» («АСТ», 2001)

«Тараканище» - К. Чуковский («Детская литература, 1986)

«Мартина отдыхает» - Ж. Делаэй, М. Марльер («Мир ребенка», 1998)

«Мартина в лесу» - Ж. Делаэй, М. Марльер («Внешсигма», 1994)

«Мартина - «балетная мышка» - Ж. Делаэй, М. Марльер («Внешсигма», 1994)

«Мартина на празднике» - Ж. Делаэй, М. Марльер («Мир ребенка», 1998)

«Кротик и штанишки» - З. Миллер, Э. Петишка («Росмэн», 2009)

Самодельные книги:

(из карточек, открыток, картинок из журналов и распечаток из Интернета собрала ю-мама Habirka):

«Как живут белки»

«Как живут зайцы»

«Лесные звери»

«Одежда»

«Мебель»

«Овощи»

«Музыкальные инстурменты»

«Фрукты и ягоды»

«Звери из леса»

«Посуда»

«Посчитаем игрушки»

Книги, предназначенные для детей более старшего возраста, но интересные Арине:

«Египтология» («Махаон», 2006)

«Драконоведение» («Махаон», 2006)

«Как стать принцессой» («Махаон», 2008)

Приложение 2.

Перечень иллюстраторов, любимых мной и Ариной (в нашем нынешнем возрасте):

Э. Булатов и О. Васильев

Ю. Васнецов

В. Конашевич

В. Лебедев

А. Пахомов

В. Сутеев

В. Чижиков

М. Соловьев

С. Бордюг (и в соавторстве с Н. Трепенок)

М. Мональдини

Т. Вульф

И. Семенов

Г. Вальк

Е. Рачёв

А. Елисеев

Л. Владимирский

А. Чукавин, И. Чукавина

В. Дугин

С. Яровой

Т. Савченко

Приложение 3.

Перечень сайтов, интересных для родителей, желающих приобщить ребенка к качественному чтению или мечтающих вспомнить свое книжное детство.

Проверенные мною букинистические сайты, где можно купить желаемые книги (преимущественно «советские», но вполне доступны и современные, с уже завершившимся тиражом, например):

libex.ru, alib.ru

Сайты, на которых можно посмотреть иллюстрации детских книг, и старых, и современных:

http://www.nocloo.com/home/

http://www.illustrationcupboard.com/gallery_artists.aspx#top

http://community.livejournal.com/kidpix/?skip=100

http://community.livejournal.com/detskie_knigi/

http://www.pereskazhi.com/gallery/thumbnails.php?album=32&page=9

http://dumpz.ru/showthread.php?t=26398&page=18

http://www.childhoodbooks.ru/authors/authors_b.htm

http://www.pereskazhi.com/forum/viewtopic.php?p=1178#1178

http://amnesia.pavelbers.com/Knigi%20detstva1.htm

http://www.findlib.ru/

http://pereskazhi.com/gallery/index.php

книгидетства.рф

Приложение 4:

Перечислять родительскую мантру «Маршак-Барто-Сутеев-Чуковский-Михалков» легко, если хорошо знаком с этими авторами. Но, к моему изумлению, среди моих ровесников, вроде бы воспитанных на стандартном советском наборе авторов, есть и те, кто не читал, например, Сутеева. Ну, сложилось так. Не смогли родители достать книжку, или были не очень заинтересованы в приобщении ребенка к чтению. Вот на такой случай привожу конкретный список произведений этой «великолепной пятерки» авторов, особенно интересных конкретно для моей дочки в промежутке, повторюсь, с 7 месяцев до 1 года и 7 месяцев:

А. Барто:

Медвежонок-невежа

Как Вовка бабушек выручил

Дело было в январе

Игра в стадо

Мы не заметили жука

Башмаки

Погремушка

Я выросла

Флажок

Барабан

Козленок

Кораблик

Зайка

Мячик

Грузовик

Лошадка

Мишка

Бычок

Слон

Самолет

К. Чуковский:

Айболит

Котауси и мауси

Курица

Барабек

Цыпленок

Скрюченная песня

Храбрецы

Мойдодыр

Слониха читает

Ежики смеются

Поросенок

Свинки

Черепаха

Телефон

Муха-Цокотуха

«Федорино горе», «Крокодил», «Тараканище», «Краденое солнце», «Путаница» пока как-то не пошли. Может, еще чуть-чуть не доросли. А, может, ребенок чувствует мое внутренне недовольство от чтения Чуковского Я уважаю этого автора, но не за эти конкретные работы. Хотя при этом помню, что в детстве их любила Ну, все равно читаю.

В. Сутеев:

Цыпленок и утенок

Три котенка

Под грибом

Кто сказа «мяу»?

Разные колеса

Кораблик

Палочка-выручалочка

Яблоко

Мышонок и карандаш

Петух и краски

Капризная кошка

Елка

Мешок яблок

Серия «Забавные истории»: «Страшный зверь», «Весной…», «Бабочка», «Не ходи, козел, в огород», «Находка».

С. Маршак

Про всё на свете (Азбука)

Разноцветная книга

Круглый год

Кошкин дом

Сказка о глупом мышонке

Сказка об умном мышонке

Тихая сказка

Усатый-полосатый

Детки в клетке

Плывет, плывет кораблик

Где обедал, воробей?

Восемь лапок – два хвоста

Кто колечко найдет?

Курочка Ряба и десять утят

Английские народные песенки

Вот какой рассеянный

Багаж

Пожар

С. Михалков:

Щенок

Трезор

Котята (Считалочка)

Всё сумею сделать

Три поросенка

А что у вас?

Упрямый лягушонок

Приложение 5.

Помимо этой «великолепной пятерки», у Арины были книги других авторов, ставшие долгоиграющим хитом. Эти издания уже приведены в приложении 1, но мне показалось, что книги, пользующиеся особым вниманием у ребенка в течение уже года, тоже достойны отдельного упоминания.

«От мышки до мишки» («Белфакс», 2005)

«Осторожнее, малыш» («Белфакс», 2005)

«Деревня» («Аркаим», 2005»)

Серия «Кто это там»: «В яйце», «На ферме», «В море», «В яйце», «В поле и в лесу», «Круглый год» («Лабиринт Пресс», 2005)

«Книга игр на 12 месяцев» («АСТ», 2003)

«Прогулка в лесу» («Аркаим», 2004)

«Сорока-Белобока» («Аркаим», 2004)

«Кто спрятался на ферме» (Лабиринт Пресс», 2006)

«Кто спрятался в лесу» (Лабиринт Пресс», 2006)

«Три медведя» («Росмэн», 2005)

«Детки в клетке» - А. Барто («Малыш», 1981)

«Кот в сапогах» Ш. Перро («Малыш», 1984)

«Маша и медведь» («Малыш», 1977)

«Хозяюшка» («Малыш», 1980)

«Курочка Ряба» («Росмэн», 2008)

«Теремок» («Росмэн», 2008)

«Репка» («Росмэн», 2008)

«Колобок» («Росмэн», 2008)

«Лиса и журавль» («АСТ», 2006)

«Хорошо спрятанная котлета» - Г. Остер («АСТ», 2005)

«Еду-еду на лошадке» («Малыш», 1979)

«Раным-рано поутру» («Малыш», 1976)

«Игрушки» - А. Барто («Малыш», 1976)

«Букварь для вспомогательной школы» («Просвещение» - 1985)

«Энциклопедия для самых маленьких» («Росмэн», 2004)

«Азбука в картинках» («Белый город», 2008)

«Посидим в тишине» - Е. Благинина

«Вот какая мама!» - Е. Благинина

«Девочка и медведь» («Яблоко», 2004)

«Жихарка» («Малыш», 1983)

«Маша-растеряша» - Л. Воронкова («Дрофа-плюс», 2006)

«Всю жизнь я играю в куклы» - С. Образцов («Малыш», 1985)

«Над нашей квартирой» - Э. Успенский («Детская литература», 1985)

«Рыболов» - Э. Успенский («Детская литература», 1985)

«Петушок – Золотой гребешок» («Детская литература», 1984)

«Мой мишка» - З. Александрова («Детская литература», 1987)

«Бычок – черный бочок, белые копытца» («Детская литература», 1979)

«Три медведя» («Детская литература», 1979)

«Приключения Пифа» («Росмэн», 1998)

«Приключения мышонка» («Росмэн», 2007)

«Ладушки» («АСТ», 2008)

«Когда сова ложится спать» - А. Усачев («Дрофа», 2003)

«Храбрый утенок» - Б. Житков («Детская литература», 1985)

«Вкусная каша» - С. Блюм («Детская литература», 1979)

«Почему один Егорка?» - Г. Лагздынь («Центрполиграф», 2007)

«Чьи голоса?» - Е. Александрова («Веселка», 1985)

«Картинки с выставки» («Всесоюзное бюро пропаганды киноискусства», 1987)

«Добрый медвежонок» - Г. Чичинадзе («Детская литература, 1976)

«Дружба зверей» («Детская литература, 1978)

«Кот, петух и лиса» («Художник РСФСР», 1985)

«Маша и медведь» («Детская литература, 1986)

«Египтология» («Махаон», 2006)

«Драконоведение» («Махаон», 2006)

«Как стать принцессой» («Махаон», 2008)

Интересного вам чтения! Если возникнут вопросы по каким-то отдельным книгам, авторам и иллюстрациям – обращайтесь.

А если знаете еще хорошие ресурсы с иллюстрациями или сканами детских книг – поделитесь ссылками?