Игры с малышом: от рождения до 3 месяцев

Остались позади месяцы радостного и, вместе с тем, тревожного ожидания рождения малыша на свет. И вот наконец-то вы внесли свою драгоценную ношу в родной дом. Отныне в вашей жизни начинаются новые этапы: вам предстоит познакомить кроху с окружающим внешним миром, привить новые навыки и любовь к прекрасному.

Причем лучше приступать к своим приятным обязанностям, начиная с первых дней жизни малютки. И не стоит думать, что кроха слишком мал для занятий. Наоборот, следует помнить, что ранние впечатления играют огромную роль в формировании детского мозга. Поэтому для ребенка первых месяцев жизни не столь важно приобретение новых навыков. Гораздо важнее, чтобы он находился рядом со взрослыми, ощущая любовь родителей, а также — свою значимость для них.

Головной мозг и нервная система — «ключи» к познанию окружающего мира

Сейчас ни для кого не секрет, что малыш, находясь еще в утробе, реагирует на эмоциональное состояние матери и звуки, поступающие извне. Ведущая роль в этом механизме отводится головному мозгу и нервной системе, которые обеспечивают взаимодействие крохи с окружающими как внутриутробно, так и сразу после рождения. При этом головной мозг воспринимает сигналы, поступающие извне и анализирует — формируются четкие связи, оказывающие влияние на развитие малыша.

И если какая-то связь используется часто, она становится постоянной и устойчивой. Между тем, когда связь редко или совсем не применятся, шансы на сохранение у нее невелики.

К примеру, когда кроха с самого рождения слышит вокруг речь, с большей вероятностью он быстрее научится говорить. Тогда как если с ребенком ранних лет мало говорили, редко или не читали для него, скорее всего, ему трудно будет овладеть навыком речи.

Поэтому для того, чтобы головной мозг превратился в мыслительный и эмоциональный орган, необходимо давать ему «пищу» — яркие впечатления и положительные эмоции.

Имеется три основных момента в обучении человека:

Зависимость от генетически обусловленных способностей и воспитания (стимулирование обучения, поощрение и забота).

Особенности мозга детей первых лет жизни: из любого опыта и правильного обучения они извлекают большую пользу.

Процесс приобретения новых знаний продолжается всю человеческую жизнь.

Однако в стремлении дать ребенку самое лучше, как и в любом другом деле, важно не переусердствовать. И самый лучший способ — наблюдать за крохой, чтобы определить его предпочтения. Поэтому окружите свое чадо заботой, родительским вниманием и лаской.

При этом помните, что малыш ощущает потребность в исследовании, которое необходимо поощрять разговором, улыбкой, физическим контактом (например, поглаживанием или поцелуями), пением и так далее. Иначе кроха быстро потеряет интерес и желание познавать неизведанное.

Итак, давайте знакомить малютку с окружающим миром, полным новых ощущений и интересных занятий.

Игры для грудничков в возрасте от 0 до 3 месяцев

Помогают заложить «фундамент» для дальнейшего развития и получения новых навыков, чтобы малыш, повзрослев, жил в гармонии с самим собой и стал полноценным членом общества.

Развивайте слух

Кроха способен различать голоса родителей с рождения. Однако слуховой аппарат все же незрелый, поэтому стимулируйте его развитие, приучая к звуковым контрастам.

Варианты игр

Вначале возле ребенка позвените небольшим бубенчиком (несильно), затем — колокольчиком побольше.

Перенесите «уроки музыки» на кухню: продемонстрируйте какой звук при постукивании ложкой (несильно) издает хрустальный стакан, а какой — кастрюля. Только не переусердствуйте, иначе напугаете кроху. А вообще, кухня — любимое место большинства детей. Ведь там столько всего интересного!

Пойте песни как колыбельные, так и веселые. Удивительно, но уже в месячном или полуторамесячном возрасте большинство здоровых малышей по-разному реагируют на звуки музыки: при веселой начинают «танцевать» (махать ручками и ножками), при грустной затихают.

Игра с погремушкой

Возле ребенка тихонько потрясите погремушкой, затем — чуть сильнее. При этом можно напевать любую песню (например, «Топ, топ, топает малыш»).

Увидев, что ребенок обратил внимание на погремушку, повернув голову на звук, медленно перенесите ее немного в другу сторону. Затем повторите движение и песенку.

Когда кроха станет немного старше, вкладывайте ему в руку погремушку, приучая самостоятельно извлекать из нее звук.

Детям в раннем возрасте нравится петь, поэтому несколько повзрослев, малыш попытаться имитировать звуки, которые он слышал ранее.

Интересный факт

В былые времена плачущих младенцев вносили в курятник, а куры, заслышав орущего «пришельца», начинали кудахтать и хлопать крыльями. Как ни странно, но квохтанье утешало даже самый безутешный плач.

Конечно, кудахтать над своим чадом вы, скорее всего, не станете. Однако попробуйте применить альтернативу: вместе с ним послушайте негромкий и монотонный звук (например, шум работающей стиральной машинки).

Приучайте реагировать кроху на свое имя

Когда малыш находится в кроватке, подойдите с одной стороны и позовите его по имени. Продолжайте звать, пока малютка не начнет поворачивать голову либо глаза в вашу сторону для поиска источника звука. Повторяйте занятия, обойдя кроватку, с другой стороны.

Во время массажа или гигиенических процедур нежно разговаривайте с малышом, называя его по имени.

Помогайте малютке осознать собственное тело

Причем, эти игры также и укрепляют связь между вами и малышом.

Игра с «Ветерком»

Возьмите в свои руки ладошки малыша, и нежно подуйте на них, приговаривая нараспев: «это твои ладошки», а затем поцелуйте их. Точно также знакомьте ребенка с другими частями тела: ручками, ножками, шеей и так далее.

Игра «Баю-баюшки-баю»

Качая ребенка на руках, приговаривайте: «Баю-баюшки-баю, я тебя люблю». Произнося слово «тебя», целуйте часть тельца: носик, шею, щечки и так далее.

Приобщайте к прекрасному

Музыкальные вкусы у нас формируются по мере взросления, причем у всех они разные: одни, к примеру, предпочитает электронный стиль, другие — классический.

Однако в младенческом возрасте малышам лучше слушать негромкую и успокаивающую музыку, поскольку именно такие звуки кроха слышит, находясь в утробе у матери.

Прекрасно подойдут колыбельные песни или инструментальная музыка. Причем подбирайте музыкальные произведения, в которых мелодия повторяется — укрепление связи между головным мозгом крохи и окружающим миром.

Формируйте зрение, внимание и способность следить за предметами

В этом возрасте для младенца привлекательно человеческое лицо, поэтому над кроваткой можете повесить забавную рожицу или фотографии членов семьи.

Однако самое любимое — мамино лицо. Поэтому, когда держите кроху на руках либо гуляете с ним, проявите свои актерские способности и погримасничайте: стройте смешные рожицы, открывайте или закрывайте глаза, издавайте губами различные звуки и так далее.

И не забывайте, что малютка — маленький повторяшка. Поэтому спустя немного времени, он начнет вам подражать.

Игры с предметами

Для этих целей лучше выбрать яркие и однотонные игрушки, поскольку крохе легче сфокусировать на них взгляд. При этом постарайтесь, чтобы игрушки не загромождали пространство вокруг ребенка.

Несмотря на изобилие игрушек разных форм и расцветок, неваляшка продолжает пользоваться успехом. У нее имеются явные преимущества: выразительное лицо и яркий насыщенный цвет, издает негромкий и мелодичный звук. То есть развивает как слух, так и зрение.

Чтобы заинтересовать младенца нужно совсем немного: качнуть игрушку рядом с ним. Когда кроха немного повзрослеет, привяжите к неваляшке ленточку и постепенно учите малютку пользоваться игрушкой. И это не просто забава. Такая игра развивает у ребенка способность прослеживать причинно-следственные связи между действием и результатом.

Также прекрасно для малыша в этом возрасте подойдут мобили и небольшие музыкальные игрушки.

Развивайте осязание (способность ощущать прикосновения)

Поскольку это поможет крохе познать окружающий мир и себя:

Потрите о ладошки малютки различные виды тканей. К примеру, для таких целей прекрасно подойдет атлас, шерсть или махровая ткань. При этом четко называйте вещь или предмет, который даете ребенку потрогать (например, блуза или халат).

Давайте своему ребенку слышать различные запахи: апельсина, цветов и так далее. Однако соблюдайте осторожность, поскольку запахи могут вызвать аллергические реакции.

Укрепляйте ручки и ножки

Игра для ручек

В ладошку крохи вложите свой указательный палец. Как правило, малыш сразу хватается за него — естественная реакция всех новорожденных (врожденный рефлекс, который по мере взросления исчезает).

Каждый раз, когда малютка захватывает ваш палец, хвалите его. Например, произнося такие слова: «Какая ты у меня сильная/сильный (имя)».

Причем такая игра для ручек способствует двигательному развитию ребенка, улучшает внимание и формирует способность следить за предметами. Кроме того, она развивает мелкую моторику рук, которая важна для формирования речи.

Игра для ножек

«Велосипед»

Положите кроху на спинку, затем двигайте его ножки подобно движениям во время езды на велосипеде.

Играя, можете напевать песенку на тему езды. Например, «Мы едем, едем, едем в далекие края».

Либо рассказывать стишок:

«Крути, крути педальки быстрей, быстрей, быстрей.

Чудесная прогулка, нам вместе веселей».

Невербальное общение — передача информации без помощи речи

Каждый из нас во взрослой жизни хотя бы раз задает себе вопрос: как относится ко мне объект моего обожания, партнер по бизнесу или коллега по работе? В большинстве случаев, мы находим ответ на него внутри самих себя. Иногда он нас радует. Однако бывает и так, что он разочаровывает, поэтому не хотим верить в свои выводы, терзаясь сомнениями. Ну а когда все-таки все точки над «и» расставляются, сетуем, что не прислушались к своей интуиции раньше.

На самом деле мы делаем вывод неосознанно, анализируя поведение своего партнера: его жесты, мимику, позы и так далее. То есть мы понимаем его эмоциональное состояние на «языке тела» — невербальное общение.

Точно так же и малыш на уровне подсознания ощущает, как относятся к нему окружающие.

Поэтому передавайте крохе различными способами, что вы его любите. Тогда он почувствует себя в безопасности.

Невербальные игры

Во время проведения гигиенических процедур, переодевания либо выполнения двигательных упражнений тихо произносите (можно напевать) простые слова: прижимаю и целую, я тебя люблю. При этом нежно целуйте носик, пальчики, ладошки, подтверждая свои слова действием.

Мама — самый близкий человек для ребенка, поскольку его существование зависит от вас. Ведь именно вам он посылает сигнал SOS в виде плача или кряхтения, когда появляется «опасность»: голод, жажда, боль и так далее. Поэтому, увидев ваше лицо, кроха оживляется и радуется. Так не лишайте его такого удовольствия.

Один из вариантов игры

Близко наклонитесь к малышу, и пропойте ему песенку либо нежно произнесите:

«Привет, привет, я так тебя люблю

Привет, привет, потрогать тебя могу

Привет, привет, потрогать маленький носик

Привет, привет, поцеловать твой маленький носик».

Причем, стишок можно повторять, а произнося последнюю строчку, называть другие части лица: губы, веки, глаза.

На заметку маме: все должно быть в меру

Чтобы укрепить связи головного мозга малыша с окружающим миром, необходимо сюжет игр повторять по несколько раз. И лишь затем переходить к другой увлекательной для малыша игре.

Внимательно следите за малюткой во время занятий, если увидите, что он устал, хочет спать, пить или кушать, прервите игру. Лучше вернуться к ней позднее либо на следующий день.

«Повторение — мать учения». И эту истину, пожалуй, оспорить трудно. Поэтому играйте с малышом каждый день закрепляя знания, полученные ранее.

За любое достижение всегда хвалите малютку. Поскольку, привыкнув к одобрительному восклицанию и словам, кроха с нетерпением будет ждать повторения. Ну а в следующий раз игра будет куда увлекательнее.

Не старайтесь привить определений навык раньше, чем ребенок сможет его усвоить согласно возрасту.

Поэтому, чтобы проще ориентироваться, прочитайте статью на нашем портале как развивается ребенок до года. «Развитие ребенка. Динамика развития здорового ребенка до одного года».

Также ознакомьтесь с упражнениями для правильного формирования двигательных навыков у детей до года

Игры для развития слуха, зрения и осязания подготавливают ребенка к разговорной речи. Подробнее о развитии речи у ребенка до года читайте в нашей статье.

Автор: Корецкая Валентина Петровна, педиатр,

врач-ординатор детского отделения

фото: http://globallookpress.com/