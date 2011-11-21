Новогодние поделки. Дракон-игрушка своими руками

Не за горами 2012 год — год Дракона. Предлагаем смастерить оригинальный подарок к Новому году - Дракона, символ наступающего нового года. Поделка, сделанная своими руками, придется как раз кстати! Уверена, что поделка придется по душе и школьникам постарше и малышам.

Готовим разноцветные пластиковые стаканчики, цветную гофробумагу (нарезаем полосы), картонные трубочки, леску, голову дрокону(рисунок для скачивания ниже), клей.

Делаем заготовку по следующему принципу:

Здесь нам пригодятся заготовки из гофробумаги:

Далее закрепляем леску:

И получем такого красавца-дракона:

Источник: http://klub-drug.ru/