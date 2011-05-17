Он, она и 1-й класс
Возьмите в руки любое пособие по подготовке к школе – все они будут адресованы некоему абстрактному среднестатистическому «ребенку». Героем подавляющего большинства статей для родителей будущих первоклассников будет все тот же усредненный «ребенок», «дошкольник», лишенный не только индивидуальных особенностей характера и восприятия, но даже пола.
Большинство родителей, да что греха таить, и педагогов тоже, даже не представляют себе, что есть какая-то принципиальная разница: мальчик ли, девочка ли. Главное – стараться, выполнять все положенные задания в детском саду и группе подготовки к школе – и успех гарантирован. Правда, и воспитатели, и учителя начальных классов, и опытные родители единодушно сходятся во мнении, что мальчики в большинстве своем осваивают программу подготовки к школе с большими трудностями, чем девочки, да и в младших классах значительно уступают им в учебе.
Два мира – два детства
Природа предусмотрела для человеческого рода две разные стратегии поведения – мужскую и женскую. Женщина вьет гнездо и охраняет потомство от потрясений. Мужчина охотится на мамонта, захватывает новые территории, осваивает новые технологии. Так что детство мальчиков и девочек протекает в одном и том же мире, но для них самих этот мир выглядит абсолютно по-разному, и постигают они его совершенно разными путями.
Мужская стратегия
Вот потому-то мальчиков следовало бы готовить к школе несколько иначе, чем девочек. Однако и дома, и в детском саду, и в начальной школе обучением и воспитанием детей занимаются, главным образом, женщины. Они же – авторы практически всех программ и пособий для подготовки к школе. И предлагают, как правило, сугубо женские стратегии. Их с успехом осваивают девочки, а вот мальчики – с трудом. Чтобы ваш сынишка преодолел все подводные камни подготовки к школе и стал успешным учеником, стоит использовать несколько иную, мужскую стратегию.
* Делайте ставку на развитие общего интеллекта. Гораздо полезнее, к примеру, отдать будущего первоклашку в шахматный кружок или в студию конструирования, чем мучительно обучать его устному счету;
* Не надо заранее рассказывать, что и как делать. Пусть сын самостоятельно ищет принцип решения задачи, пусть даже поначалу медленно и неуклюже;
* Предлагайте ему найти и исправить свои ошибки. Только если это не удается, укажите на них;
* Лучше больше показывать, чем рассказывать. Приобретите или смастерите яркие наглядные пособия. Словесные инструкции должны быть короткими и четкими;
* Не добивайтесь безупречной аккуратности. Достаточно, чтобы задание было выполнено правильно и разборчиво;
* Мальчикам проще осваивать графические навыки, если вы сначала отработаете их в «крупной форме»: толстыми маркерами или красками на большом листе ватмана, палочкой на песке, и лишь потом будете постепенно уменьшать масштаб;
* Как можно чаще вводите в занятия игру и творчество. К примеру, осваивать навыки штриховки интереснее, рисуя карту таинственной страны, а учиться читать – по письмам от воображаемого друга;
* Придумайте ролевые игры, в которых ваш сын сможет поставить себя на место отличника, хулигана, учителя и пр. Разыграйте сценки. Персонажей можно нарисовать и вырезать или вылепить из пластилина;
* Сделайте вместе с сыном «Доску успеха», куда он сможет заносить все свои достижения.
Обратите внимание: если мальчик, как обычно выражаются раздраженные учителя и родители, вдруг «перестал соображать», бесполезно заставлять его раз за разом переделывать неверно выполненное задание: мальчики быстро интеллектуально истощаются. Это признак переутомления. Так что лучше сменить вид деятельности и вернуться к трудному заданию через некоторое время.
Различия, о которых вы должны знать!
|
Девочки
|
Мальчики
|Несколько раньше, чем у мальчиков, формируется речь, как устная, так и письменная. Учебная успешность напрямую зависит от уровня речевого развития.
|Речевое развитие идет несколько медленнее. При этом их успехи зависят не столько от речевого развития, сколько от общего уровня интеллекта.
|Успешно работают по образцу, стараясь довести работу до совершенства, но редко пытаются самостоятельно освоить новые навыки или применить новые стратегии.
|Интереснее самостоятельно искать нестандартные решения новых задач, чем копировать готовые модели.
|Обладают более совершенной, чем у мальчиков, зрительно-моторной координацией, что позволяет им без особого труда осваивать необходимые для учебы графические навыки.
|Медленнее, чем у девочек, развивается мелкая моторика, зато лучше развита координация крупных движений, дальнее зрение, пространственное мышление.
|Важно установить и сохранить эмоциональный контакт со значимыми взрослыми и сверстницами. Главная учебная мотивация – одобрение учителей и родителей.
|Важнее добиться максимально высокого места в иерархии сверстников, получить от значимых взрослых подтверждение своего статуса.
|Хотят пойти в школу и стать ученицами, главным образом потому, что это одобряется семьей, окружающими людьми.
|Привлекает новый социальный статус, возможность стать «большим».
|Даже дошкольницы легко разделяют игровую и учебную деятельность.
|Игровые и учебные мотивы составляют единое целое.