Он, она и 1-й класс

Возьмите в руки любое пособие по подготовке к школе – все они будут адресованы некоему абстрактному среднестатистическому «ребенку». Героем подавляющего большинства статей для родителей будущих первоклассников будет все тот же усредненный «ребенок», «дошкольник», лишенный не только индивидуальных особенностей характера и восприятия, но даже пола.

Большинство родителей, да что греха таить, и педагогов тоже, даже не представляют себе, что есть какая-то принципиальная разница: мальчик ли, девочка ли. Главное – стараться, выполнять все положенные задания в детском саду и группе подготовки к школе – и успех гарантирован. Правда, и воспитатели, и учителя начальных классов, и опытные родители единодушно сходятся во мнении, что мальчики в большинстве своем осваивают программу подготовки к школе с большими трудностями, чем девочки, да и в младших классах значительно уступают им в учебе.

Два мира – два детства

Природа предусмотрела для человеческого рода две разные стратегии поведения – мужскую и женскую. Женщина вьет гнездо и охраняет потомство от потрясений. Мужчина охотится на мамонта, захватывает новые территории, осваивает новые технологии. Так что детство мальчиков и девочек протекает в одном и том же мире, но для них самих этот мир выглядит абсолютно по-разному, и постигают они его совершенно разными путями.

Мужская стратегия

Вот потому-то мальчиков следовало бы готовить к школе несколько иначе, чем девочек. Однако и дома, и в детском саду, и в начальной школе обучением и воспитанием детей занимаются, главным образом, женщины. Они же – авторы практически всех программ и пособий для подготовки к школе. И предлагают, как правило, сугубо женские стратегии. Их с успехом осваивают девочки, а вот мальчики – с трудом. Чтобы ваш сынишка преодолел все подводные камни подготовки к школе и стал успешным учеником, стоит использовать несколько иную, мужскую стратегию.

* Делайте ставку на развитие общего интеллекта. Гораздо полезнее, к примеру, отдать будущего первоклашку в шахматный кружок или в студию конструирования, чем мучительно обучать его устному счету;

* Не надо заранее рассказывать, что и как делать. Пусть сын самостоятельно ищет принцип решения задачи, пусть даже поначалу медленно и неуклюже;

* Предлагайте ему найти и исправить свои ошибки. Только если это не удается, укажите на них;

* Лучше больше показывать, чем рассказывать. Приобретите или смастерите яркие наглядные пособия. Словесные инструкции должны быть короткими и четкими;

* Не добивайтесь безупречной аккуратности. Достаточно, чтобы задание было выполнено правильно и разборчиво;

* Мальчикам проще осваивать графические навыки, если вы сначала отработаете их в «крупной форме»: толстыми маркерами или красками на большом листе ватмана, палочкой на песке, и лишь потом будете постепенно уменьшать масштаб;

* Как можно чаще вводите в занятия игру и творчество. К примеру, осваивать навыки штриховки интереснее, рисуя карту таинственной страны, а учиться читать – по письмам от воображаемого друга;

* Придумайте ролевые игры, в которых ваш сын сможет поставить себя на место отличника, хулигана, учителя и пр. Разыграйте сценки. Персонажей можно нарисовать и вырезать или вылепить из пластилина;

* Сделайте вместе с сыном «Доску успеха», куда он сможет заносить все свои достижения.

Обратите внимание: если мальчик, как обычно выражаются раздраженные учителя и родители, вдруг «перестал соображать», бесполезно заставлять его раз за разом переделывать неверно выполненное задание: мальчики быстро интеллектуально истощаются. Это признак переутомления. Так что лучше сменить вид деятельности и вернуться к трудному заданию через некоторое время.

Различия, о которых вы должны знать!

Девочки Мальчики Несколько раньше, чем у мальчиков, формируется речь, как устная, так и письменная. Учебная успешность напрямую зависит от уровня речевого развития. Речевое развитие идет несколько медленнее. При этом их успехи зависят не столько от речевого развития, сколько от общего уровня интеллекта. Успешно работают по образцу, стараясь довести работу до совершенства, но редко пытаются самостоятельно освоить новые навыки или применить новые стратегии. Интереснее самостоятельно искать нестандартные решения новых задач, чем копировать готовые модели. Обладают более совершенной, чем у мальчиков, зрительно-моторной координацией, что позволяет им без особого труда осваивать необходимые для учебы графические навыки. Медленнее, чем у девочек, развивается мелкая моторика, зато лучше развита координация крупных движений, дальнее зрение, пространственное мышление. Важно установить и сохранить эмоциональный контакт со значимыми взрослыми и сверстницами. Главная учебная мотивация – одобрение учителей и родителей. Важнее добиться максимально высокого места в иерархии сверстников, получить от значимых взрослых подтверждение своего статуса. Хотят пойти в школу и стать ученицами, главным образом потому, что это одобряется семьей, окружающими людьми. Привлекает новый социальный статус, возможность стать «большим». Даже дошкольницы легко разделяют игровую и учебную деятельность. Игровые и учебные мотивы составляют единое целое.

Источник: Журнал "Здоровье школьника"