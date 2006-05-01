«Что делают со старыми журналами» или «Тематические альбомы для малышей»

Фактически эта тема - продолжение статьи «Карточки с красивыми фотографиями, тематические альбомы, презентации и т.д.». Появился новый опыт, новые идеи, наработки, которыми уже можно делиться с другими мамочками.

Три месяца назад я сама писала, что тематические альбомы («когда картинки вставляются в магнитные альбомы по темам») у нас не пошли, т.к. «более интересно во что-то играть, пользуясь карточками, чем просто рассматривать альбомы». Как оказалось, я просто делала не те альбомы , понимая тему достаточно узко. Кроме этого, не видела смысла использования альбомов в обучении детей чтению – ребенок всегда смотрел на картинку, очень мало внимания обращая на текст к ней. Был необходим минимальный игровой момент, чтобы «привлечь» малыша к тексту.

К смене тем меня подтолнул мой же малыш. Наравне с книжками про колобка, репку и стихами Агнии Барто он с не меньшим, а даже куда большим удовольствием рассматривал энциклопедию «Детские болезни» с яркими цветными фотографиями болеющих детей в разных ситуациях. Так появился наш первый «блин комом» - альбом «Дети» (малыши в действии):

Я взяла обычный альбом для рисования, вклеила туда подходящие изображения деток, которые что-либо делают, а рядом вклеила четкие, крупные и лаконичные подписи, сделанные складовым способом по методике Зайцева (см. предыдущие статьи).

Моя работа не пропала даром, первые несколько недель Гриша готов был смотреть эту тему бесконечное количество раз. Но надписи так и оставались практически не востребованными.

В очередной раз перечитывая книги Лены Даниловой, наткнулась на интересный совет по переделке детских книжек для начинающих читать двухлеток (проблема таких малышей как раз в том, что им просто НЕЧЕГО читать: если книжка содержит хотя бы минимальный сюжет, в ней слишком много текста для таких малышей). Автор предлагала на уже имеющийся текст наклеивать более простой и емкий, можно даже в одно слово, наиболее отражающее то, что происходит на илюстрации: «Папа Карло сделал Буратино», «Буратино голоден», «Проткнул холст» и т.д. Размещать этот текст или поверх обычного или же так называемой шторкой над илюстрацией (убираем-поднимаем шторку, а под ней картинка). Это было именно то, что я искала! Тот самый минимальный игровой момент, задерживающий внимание маленького человечка на надписях!

Альбом срочно переделываем:

А с переделкой сразу оказалось, что моя «книжка» вдруг стала интересной, а главное, полезной в смысле обучению чтению и уже вполне «состоявшимся малышам» 2-х и 3-х лет.

Начало положено. Чтобы самостоятельно открыть шторку, детки готовы были водить пальчиком по строчкам, повторяя мои слова или называть показываемые в начале каждого слова буквы или показывать называемые (правила игры меняем в зависимости от возраста, особенностей и знаний малыша).

Почти сразу за первым альбомом появились новые:

«Где ребенок?» - фактическая тема «различные помещения и места общественного отдыха»: парк, сад, бассейн, магазин и т.д. – для деток от 10 мес. до 2,5 лет

- фактическая тема «различные помещения и места общественного отдыха»: парк, сад, бассейн, магазин и т.д. – для деток от 10 мес. до 2,5 лет «Ребенок едет» - фактически это работа с глаголом «ехать» в разных значениях (если папа посадит малыша на плечи, то тот опять же «едет», если малыш сидит на игрушечной лошадке, то мы опять же говорим «едет» и т.д.) – от 10 мес. до 4-х лет.

- фактически это работа с глаголом «ехать» в разных значениях (если папа посадит малыша на плечи, то тот опять же «едет», если малыш сидит на игрушечной лошадке, то мы опять же говорим «едет» и т.д.) – от 10 мес. до 4-х лет. «Сам и с мамой» - разделен на две части, в первой описываются действия, которые малыш уже может делать сам (я делала упор на те моменты, которые мне бы очень хотелось, чтобы мой сын делал сам – пить из чашки, кушать, убирать свои вещи и т.п.), надеясь в первую очередь на желание маленького малыша подражать другим детям (мои надежды кстати вполне оправдались). Вторая часть альбома о том, в чем необходима помощь мамы («вместе плавают в бассейне», «вместе моют окна» и т.д.). – тема будет интересна для любого возраста, вопрос лишь в том, какие картинки вы подберете, в моем варианте - это деток до 2,5-3 лет.

- разделен на две части, в первой описываются действия, которые малыш уже может делать сам (я делала упор на те моменты, которые мне бы очень хотелось, чтобы мой сын делал сам – пить из чашки, кушать, убирать свои вещи и т.п.), надеясь в первую очередь на желание маленького малыша подражать другим детям (мои надежды кстати вполне оправдались). Вторая часть альбома о том, в чем необходима помощь мамы («вместе плавают в бассейне», «вместе моют окна» и т.д.). – тема будет интересна для любого возраста, вопрос лишь в том, какие картинки вы подберете, в моем варианте - это деток до 2,5-3 лет. «Что делает мама?» («Готовит кушать», «Моет посуду», «Ходит в магазин», «Работает на компьютере», «Прибирается» и т.д.) – для деток до 3-х лет.

Т.е чтобы сделать альбом интересным, воспользуйтесь не статическими темами («Животные», «Транспорт», «Рыбы» и т.д.), а темами действий, которые будут с большим количеством интересных дополнительных деталей (после нескольких просмотров уже можно спросить, какого цвета платок у мамы, что она режет на кухне, что покупает в магазине, кто бежит рядом с малышом по парку, что нюхает девочка в саду и т.п.).

Старайтесь подбирать картинки, совсем немного опережая умения и знания ребенка. Подбирая изображения «больных» тем: «малыш сидит на горшке», «сам кушает», «упал, но смеется и сам встает» и т.д. вы фактически делаете необходимые корректировки в его поведении и деятельности, не делая замечаний и не поучая. Продолжая эту же идею – никогда не используйте красивые изображения тех моментов в жизни деток, которые не хотелось бы поощрять, как бы не была яркой и насыщенной интересными деталями фотография девочки, жующей пицу с колой, и малыша, сидящего перед широким экраном телевизора – я бы не стала клеить в альбом такие картинки.

Несомненный плюс альбомов – возможность работать с четко написанным, емким и иллюстрированным словом, для начинающих читать деток – это просто необходимо.

Но есть еще один плюс – это возможность работать с действительно красивой и интересной картинкой. Журналы тратят немало денег на хороших фотографов, еще больше денег тратят фирмы на рекламные буклеты и соответствующие яркие вставки в журналы – просто обидно все это добро потом выбрасывать, ну а ненавистный вами товар просто не войдет в вашу вырезку .

Изрезав все журналы «Мой малыш», «Геоленок», «Мой ребенок», «Материнство», «Родители» и т.п., найденные у меня дома и дома у моих друзей, я уже наметила для себя темы на перспективу:

«Эмоции»: «растроен», «рассержен», «доволен», «весел», «грустит» и т.п. – тема кажется мне просто необходимой для эмоционального развития сына.

«растроен», «рассержен», «доволен», «весел», «грустит» и т.п. – тема кажется мне просто необходимой для эмоционального развития сына. «Профессии» - тема классическая, но очень хочется расширить кругозор современного ребенка, включив туда такие профессии, как секретарь, менеджер, режиссер, актер, официант, бармен, дизайнер, програмист и т.д. (разбавив стандартный набор: врач, учитель, водитель, строитель, повар и т.п)

- тема классическая, но очень хочется расширить кругозор современного ребенка, включив туда такие профессии, как секретарь, менеджер, режиссер, актер, официант, бармен, дизайнер, програмист и т.д. (разбавив стандартный набор: врач, учитель, водитель, строитель, повар и т.п) «Помощники» - помогающие малыши в дейстии

- помогающие малыши в дейстии Есть еще более «взрослые» идеи, сделать такие альбомы по разным странам, по природным зонам и т.д., но это еще очень впереди .

Как вариант, идеи С. Лупан: делать фотографии собственного ребенка в различных ситуациях и «писать» книжки-альбомы по ним. Я попробовала, понравилось меньше. Во-первых, опять же дополнительные вложения средств (фотографии), а самое главное, дополнительные вложения времени, которого у меня никогда не хватает . Да и умение сфотографировать так, чтобы это были достаточно показательные фотографии, не так уж просто. Кроме этого, мне очень хотелось, чтобы такими альбомами мой ребенок научился видеть ситуацию со стороны, суметь ее проанализировать и сформулировать словом.