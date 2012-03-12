Сказочный детектив: как я пыталась разоблачить «вредные» сказки

Мотивы расследования

Моему годовалому сыну подарили книжку-раскладушку «Теремок». Мы с удовольствием начали читать сказку о гостеприимной мухе-горюхе и ее новых друзьях. Финал оказался для меня неожиданным. Из своего детства я помню, как персонажи знакомились, и пришлые приглашались пожить в теремке. А когда появился медведь и заявил о желании поселиться здесь же, дружные соседи воскликнули: «Ты же нас всех раздавишь!». Косолапый все-таки забрался на крышу и разрушил теремок. В «новой» сказке обитатели терема, явно сглупив, пригласили пожить и медведя. Забираясь внутрь, он рушит теремок, а потом чудом спасшиеся герои в компании с обидчиком строят более просторные хоромы. Я призадумалась. Какой вариант сказки полезнее и поучительнее для ребенка? Впрочем, этот вопрос можно отнести к любой сказочной истории. Небольшой опрос в среде мам и пап высветил проблему немного с другой стороны. В основном, родителей беспокоит не то, насколько сказка полезна, а то, насколько она безвредна! Большинство из них сходится на мысли, что в сказках слишком часто упоминается, смерть, агрессия, мучения и другие пугающие стороны жизни. А может все эти «ужасы» не такие уж страшные и работают на идею?

Следствие началось: «Теремок» и все-все-все

Чтобы найти верный вариант «Теремка» , я решила обратиться к первоисточнику. Это русская народная сказка, а значит, ее сюжетную и воспитательную сущность веками оттачивала мудрость многих поколений. Очень скоро я раздобыла сборник сказок, записанных в XIX веке выдающимся собирателем фольклора А. Н. Афанасьевым. В книге нашлось три вариации, рассказанные исследователю в разных губерниях. Все они имели одинаково печальный финал – теремок был разрушен. Только в одном варианте медведь всех раздавил, в двух других обитатели теремка успели разбежаться.

Углубившись в тему, я откопала научную работу, анализирующую 18 (!) вариантов «Теремка». Персонажи разные - от блохи до горностая, - и прозвища разные у одного и того же героя (муха-полетуха, -горюха, -шумиха, -мати матуха и т.д.). Жилищем, помимо непонятно как оказавшейся в лесу избушки, в разных интерпретациях служат кувшин, рукавичка, краюшка хлеба и даже голова павшей лошади. Автор работы убедительно доказывает, что главным героем сказки является сам теремок. В зависимости от его «характера» поступают зверюшки. «Гостеприимный» теремок: его обитатели зовут новеньких внутрь. «Уступчивый» теремок: жильцы соглашаются на просьбу «можно к вам?». Сказка о «нейтральном» теремке просто перечисляет персонажей, пришедших на порог, без уточнения, снаружи они остались или вошли внутрь. К сожалению, вариант, где соседи сказали медведю «нет», автором рассмотрен не был…

Прочитав еще несколько научных трактовок популярной сказки, я подвела итоги предварительного расследования.

1. Основная функция сказки «Теремок» – приобщение к языковой культуре. Во-первых, на это работают многочисленные повторения. Во-вторых, прозвища героев – настоящий образец словотворчества, расширяющего границы родного языка.

2. Художественная ценность. Давая образные имена персонажам, сказка помогает представить их реальные прототипы. Например, зайка-попрыгайка или мышь из-за угла шмыг. Отмечу, что в подавляющем большинстве медведь имеет прозвище с негативной окраской: медведище всем потяпище, лесной гнет.

3. Бытовая ценность. Во-первых, перед нами пособие по завязыванию знакомства. Во-вторых, мы получаем представление о размере: появление персонажей в сказке происходит по росту: от самого маленького до огромного. В-третьих, сказка учит полярности понятий «внешний/внутренний» и тому, что нечто извне чаще неподконтрольно и стихийно, как, например, явления природы.

Следственный эксперимент

Сгоряча я решила удалить с книжной полки подаренную сказку «Теремок» (в книге даже не указано, кому принадлежит литературная обработка). Ведь она исказила ту суть, что передавалась сказителями из поколения в поколение! Медведь здесь имеет ласковое прозвище «косолапый» и не проявляет агрессию по отношению к домику и его обитателям. А именно безосновательную враждебность должен нести этот персонаж, он олицетворяет силу внешнего мира.

Подумав, я решила понаблюдать за реакцией сына на разные варианты сказки. «Теремки» из книги Афанасьева я решила не читать, слишком уж архаичной показалась лексика. Мне самой трудно ее усвоить, не то что ребенку предлагать. Нашелся подходящий вариант в обработке Л. Н. Толстого, в котором язык более современен.

Эксперимент длился около месяца. Я читала малышу «Теремок»-раскладушку и вариант Толстого, наблюдая, не пугает ли его страшное поведение медведя, переживает ли он за беззащитных героев. Оказалось, не особенно. Он с удовольствием имитирует разрушение теремка, говоря «бум» и «дыщ», а также показывает разбегающихся зверей, и, как умеет, рассказывает, что они испугались. А когда герои строят вместе с медведем-разрушителем новый просторный дом, он вовсе никак не реагирует, будто этот эпизод находится уже вне сказки, в которой самое интересное уже произошло. Поэтому крамольные мысли о том, что жестокий конец сказки повредит детской психике, я отставила.

Намного больше позитивных эмоций ребенок проявил, слушая Толстого. Ему очень нравятся прозвища персонажей: муха-горюха, комар-пискун, мышка-погрызуха, заюнок-кривоног, по горке скок, лиса – при беседе краса, волк-волчище – из-за куста хватыш, медведь-всем пригнетыш. Простенькие прозвища в новой версии малыша почему-то не вдохновили: мышка-норушка, зайчик-побегайчик, лисичка-сестричка, волчок-серый бочок, медведь косолапый. Только имя лягушки-квакушки осталось неизменным.

Итог моего исследования совпал с предпочтениями самого малыша. Так что теперь мы читаем «Теремок» Толстого.

Цепная реакция, новые открытия

Думаете, вот и сказке конец? Не тут то было! Параллельно я завела «дело» на «Колобка», «Курочку Рябу» и «Репку», самые популярные русские народные сказки.

«Колобок». В книжных магазинах этих «Колобков» видимо-невидимо! Есть в обработке Толстого, но большая часть из них сокращена до предела. Например, вырезано описание процесса сбора муки, замешивания теста и выпекания колобка. Эти же эпизоды удалены из его песенки. В оригинале каждая песенка начинается так:

Я по коробу скребен,

По сусеку метен,

На сметане мешен

Да в масле пряжен,

На окошке стужен…

В купированных вариантах колобок начинает песню сразу с побега:

Я от дедушки ушел,

Я от бабушки ушел…

И впрямь, зачем ребенку XXI века эти сусеки, короба и прочий лапотный антураж? Но я предпочитаю читать сыну полный вариант. Считаю, что это самый простой способ приобщить малыша к родной культуре, историческому опыту, быту, традициям, атрибутике. Недаром в большинстве книг и мультфильмов по русским народным сказкам персонажи изображены в косоворотках, сарафанах, лаптях. А живут герои, как правило, в избушках с печкой, полатями и сенями, пользуются традиционной утварью вроде ухватов, чугунков и деревянных ложек. А множество повторений, которые кажутся нам скучными и однообразными, как в случае с «Теремком», формирует языковую культуру личности, знакомит с художественным богатством родной речи.

Теперь о жестокости . Некоторые мамы предпочитают придумывать позитивное продолжение сказки. Например, колобок успевает сбежать от лисы, когда та закрывает глаза по его просьбе. Вот самое простое утешение для взрослых, считающих уничтожение колобка зверством, не достойным детских ушей: Колобок – это хлеб, он предназначен как раз для съедения. И еще, весьма важный довод: если колобок не пострадает, у сказки исчезает мораль.

Смысловое содержание ученые объясняют по-разному.

1. Колобок – это непоседливый ребенок. Он ушел из дома без разрешения и тут же встретился с опасностью в лице голодных незнакомцев. Смекалка помогла непоседе несколько раз к ряду избежать смерти, он возгордился и не распознал настоящей опасности, опьяненный собственным тщеславием. Хвастовство и самонадеянность – плохие спутники, а на любую хитрость всегда найдется другая, еще более изысканная, хитрость.

2. Колобок – поздний ребенок, ради появления которого бабка собрала всю оставшуюся жизненную энергию (метафора: по сусекам поскребла, по амбару помела). Не успев дозреть-остыть на окошке, избалованный колобок отправился во взрослую жизнь, вот и поплатился за свое непослушание и малоопытность.

3. Колобок – олицетворение луны. Есть версия сказки, в которой каждый встречный откусывает от колобка по кусочку, а лиса потом съедает полностью. Таким образом, сказка образно интерпретирует убывание месяца и его исчезновение с небосклона.

Получается, что логика сказки будет грубо нарушена, если колобок останется неуязвим. Причем это не зависит от той смысловой нагрузки, которую каждый родитель считает наиболее верной.

«Курочка Ряба». Почему-то самая популярная версия этой сказки – пересказ К. Д. Ушинского. Она же – самая нелогичная, парадоксальная и непонятная. Почему дед и баба безуспешно бьют золотое яичко, а потом плачут, когда оно все-таки разбивается, благодаря мышке? И что это за странное утешение курочки в финале: «Снесу вам яичко не золотое, а простое»? Ни в детстве, ни в юности я не могла понять морали этой сказки. Позже один уральский драматург примирил меня с этой историей, дав ей интересное объяснение.

1. Золотое яйцо – это подарок судьбы, который нужно уметь правильно применить. А если обращаться с подарком так же, как с обыденной вещью, судьба заберет его обратно. Дед с бабой не подумали, что необычная вещь и применение имеет необычное, поэтому начали действовать по старинке. За это судьба в лице мышки отняла свой подарок и дала старикам то, с чем они умеют обращаться. Мораль – цени, что получаешь, и старайся мыслить шире.

2. Второе объяснение я позже вычитала в книжках. В древней мифологии рябой курочке приписывалась роль посредника между загробным и реальным мирами. Золотое яйцо – это весть о том, что к старикам пришла смерть. Дед с бабой пытаются уничтожить ее, поэтому и бьют яйцо. Из жалости курочка обещает им простое яичко - символ жизни. В этой версии странно, что старики плачут после того, как мышка разбила яйцо, смерть ведь уничтожена, радоваться надо.

3. У Афанасьева как раз с моралью все ясно, только сказка о курочке звучит абсолютно иначе.

Жил-был старик со старушкою, у них была курочка-татарушка, снесла яичко в куте под окошком: пестро, востро, костяно, мудрено! Положила на полочку; мышка шла, хвостиком тряхнула, полочка упала, яичко разбилось. Старик плачет, старуха возрыдает, в печи пылает, верх на избе шатается, девочка-внучка с горя удавилась. Идет просвирня, спрашивает: что они так плачут?

Старики начали пересказывать:

- Как нам не плакать? Есть у нас курочка-татарушка, снесла яичко в куте под окошком: пестро, востро, костяно, мудрено! Положила на полочку; мышка шла, хвостиком тряхнула, полочка упала, яичко и разбилось. Я, старик, плачу, старуха возрыдает, в печи пылает, верх на избе шатается, девочка-внучка с горя удавилась.

Просвирня как услыхала - все просвиры изломала и побросала. Подходит дьячок и спрашивает у просвирни: зачем она просвиры побросала?

Она пересказала ему все горе; дьячок побежал на колокольню и перебил все колокола.

Идет поп, спрашивает у дьячка: зачем колокола перебил?

Дьячок пересказал все горе попу, а поп побежал, все книги изорвал.

Если рассуждать серьезно, сказка предупреждает о том, как простая небрежность может приобрести апокалиптический масштаб. Но вполне возможно, что перед нами этакий анекдот о том, что не стоит делать из мухи слона. В любом случае, сказка не для малышей, они не могут усвоить такие тонкости.

4. «Курочка ряба» по Толстому – тоже не слишком привычное чтиво. Ряба снесла простое яйцо, оно упало и разбилось. Старики плачут, все вокруг шатается, скрипит, разваливается. Курочка успокаивает всех, обещая снести не простое яичко, а золотое. Мораль очевидна – небрежность наказуема, а если что-то рушится, значит скоро возникнет нечто новое взамен старого. Этот смысл ребенку легче усвоить, а если он еше слишком мал, он воспримет хотя бы житейский опыт обращения с яйцом и вообще хрупкими предметами.

Так какая из этих версий правильная? Я для себя решила, что это пересказ Толстого. Жаль, что не сразу начала читать ребенку именно его. Тогда сынок избежал бы нескольких неприятных моментов и последующего переучивания.

Всякий раз, когда он видел яйцо – в холодильнике дома или в бабушкином курятнике – он норовил его разбить. Ведь дед с бабой делали именно так! Очень долго ему приходилось втолковывать, что с яйцами так поступают далеко не всегда. Надеюсь, Толстой поможет привить другое отношение к предмету, не противоречащее логике реальной жизни.

«Репка». Никаких жестокостей и неполезностей в этой истории нет, она просто попала мне под горячую руку. Мне показалось подозрительным, что мораль сказки очевидна и непреложна – совместный труд дает больше плодов, даже если чья-то помощь мизерно мала.

1. В поисках подвоха я открыла «Репку» Афанасьева. Сказка оказалась презабавной!

Посеял дедка репку; пошел репку рвать, захватился за репку: тянет-потянет, вытянуть не может! Созвал дедка бабку; бабка за дедку, дедка за репку, тянут-потянут, вытянуть не можут! Пришла внучка; внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку, тянут-потянут, вытянуть не можут! Пришла сучка; сучка за внучку, внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку, тянут-потянут, вытянуть не можут! Пришла нога. Нога за сучку, сучка за внучку, внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку, тянут-потянут, вытянуть не можут! Пришла друга нога; друга нога за ногу, нога за сучку, сучка за внучку, внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку, тянут-потянут, вытянуть не можут! (и так далее до пятой ноги). Пришла пята нога. Пять ног за четыре, четыре ноги за три, три ноги за две, две ноги за ногу, нога за сучку, сучка за внучку, внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку, тянут-потянут: вытянули репку!

Фольклористы об эти загадочные ноги спотыкаются по сей день. Имелась в виду часть тела – ногА, или белка, которую в древности называли вроде как нОгой? Есть также версия о том, что деревенский рассказчик наплел исследователю ерунду ради смеха. В любом случае, эта сказка тоже не для малышей.

2. Привычной нам моралью про пользу совместного труда «Репку» нагрузил Толстой. Он же ввел новых персонажей, и мы с удовольствием читаем эту сказку малышам. Не побоюсь сказать, что она идеальна во всех смыслах – от лексики до воспитательно-познавательной стороны.

3. Есть еще одна версия. Не хуже предыдущей. В ней цепочка персонажей заканчивается на кошке. Тянут-потянут репку, вытянуть не могут. Утомились все и пошли спать. А ночью прибежала мышка и всю репку погрызла. Мораль сей басни – дело нужно доводить до конца.

Конец - делу венец

Попытки понять, какая именно сказка полезнее для ребенка, превратились для меня в целый литературоведческий детектив. Продолжение о сказках для дошкольников последует чуть позже.

А пока резюмируем то, что касается малышовых сказок (от 0 до 3 лет).

1. Русские народные сказки необходимы для вовлечения ребенка в родную культурно-историческую среду. Непонятные нам, старинные слова – ее неотъемлемая часть. Не лишайте ребенка возможности слышать архаичную речь.

2. Если что-то кажется непедагогичным или непонятным в сказке, не поленитесь поискать другие варианты. И сделать выбор в пользу какого-то из них.

3. Внимательно относитесь к книжкам, которые покупаете. Знакомое название может обмануть, и внутри вы увидите не совсем адекватную, а то и неграмотную обработку.

4. Ребенок совершенно иначе воспринимает смерть или жестокие, как нам кажется, сцены в сказке. Наблюдайте за его реакцией на экстремальные с вашей точки зрения эпизоды. «Бум в лобок, да в кузовок» («Кот, петух и лиса»), «захотела лиса зажарить Жихарку и съесть» («Жихарка») и подобные моменты воспринимаются ребенком как часть сказочных приключений – опасных, но от этого еще более захватывающих.

5. Психологи настаивают на том, чтобы сказки не были рафинированными, лишенными любых негативных событий. Психоаналитик Станислав Раевский говорит: «Облегченная литература, очищенная от страдания и жестокости, лишь учит ребенка прятать свою тревогу».

6. Если ребенок слишком остро реагирует на происходящие в сказке неприятности, причина этого, как правило, заложена в нем самом, а не в сказке. Это может быть проявлением повышенной возбудимости, сверхчувствительности или какой-то подсознательной проблемы, которая возникла намного раньше и теперь «подтачивает» его психику.

