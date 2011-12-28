Новогодние поделки. Поздравительная открытка своими руками

Может быть идея не новая, и у вас уже была. Но. Вот такую поделку можно смастерить с ребенком любого возраста.

Маленьким можно помочь, а дети постарше смогут сделать самостоятельно. Работу можно оформить в рамку, или использовать ка открытку для любимых бабушек и дедушек.

1. Берем картон насыщенного цвета. Детскую ручку красим белой гуашью. Раздвигаем пальчики и ставим оттиск на картон.

2. С помощью аппликации или пластилина добавляем детали.

3. Украшаем колпак гелем с блестками. Клеем ПВА приклеиваем опушку и помпон к колпачку.

Моей дочке 2 года. Сначала попробовали сделать оттиск ручки, чтоб ребенок понял, что от него требуется. Наш «черновик» оформили в виде рыбки. Пальчиками добавили водоросли и песочек. И я немного приукрасила рыбку.