Как увлечь ребенка без дорогих игрушек? Простые и интересные идеи!

Если вашему чаду наскучили его игрушки, а на покупку новых вы пока не рассчитываете, предлагаем вам воспользоваться нашими идеями, которые не потребуют особых расходов и надолго увлекут малыша.

Бельевые прищепки

Как увлечь ребенка обычными бельевыми прищепками?

1. Можно играть с ними, как с конструктором. Если прищепок много, все они яркие, разноцветные, хорошо крепятся друг к другу, ребенку будет интересно мастерить из них человечков, гирлянды, домики и многое другое.

2. Натяните веревку между стульями и дайте ребенку тазик с кукольным бельем или с небольшими вещами. Предложите ему развесить их «как мама».

3. Прищепки могут «превратиться» в зверят, разговаривать и покусывать друг друга своими открывающимися «ротиками».

Вулкан

Детям это развлечение можно предлагать хоть каждый день, они его очень любят! Вам понадобятся пищевая сода и уксус. Покажите ребенку, как гасить соду, используя для этого глубокую миску. Можно подкрасить вулкан, добавив в соду сухие красители. Используйте соду понемногу, например, по чайной ложке, чтобы ее на дольше хватило.

Следы на пластилине

Сделайте из пластилина большую лепешку, достаньте разные предметы, например, машинку, печатку, вилку, игрушечных зверей и т.п. Чем больше разных рельефов у вас будет, тем лучше. Пусть ребенок пробует оставить следы на пластилине разными предметами. Когда вся лепешка будет в следах, дайте малышу скалку, чтобы он разровнял поверхность и продолжил игру.

Раскрывающиеся цветы

Возьмите ненужный журнал или просто цветную бумагу и вырежьте как можно больше ромашек. Сложите лепестки каждого цветка вовнутрь. Налейте в таз немного воды, и пусть ребенок по одному кладет ромашки на поверхность. Цветы начнут распускаться на ваших глазах!

Пенная борода

Возьмите небольшую пластиковую бутылку, капроновую ткань (в несколько слоев), мыльные пузыри и резинку. Обрежьте у бутылки донышко и закройте получившееся отверстие смоченной в мыльных пузырях капроновой тканью, закрепив ее резинкой. Пусть ребенок с силой подует в горлышко бутылки: с другого конца выдуется пенная борода из мыльных пузырей.

Цветной песок

Изготовление цветного песка может стать как просто интересной забавой для малыша, так и даст возможность для дальнейшей творческой деятельности. Вам понадобятся мелкая соль «Экстра» и цветные мелки.

Столовую ложку соли насыпают на лист бумаги, берут мелок и начинают как бы раскрашивать им ее, с нажимом проводя по ней и стачивая мел как о наждачку. Чтобы соль обрела насыщенный оттенок, важно не жалеть мела. Когда нужный цвет достигнут, ссыпьте с листа получившийся цветной песок в отдельную емкость.

Вы можете решить, как использовать получившуюся массу. Например, можно слоями ссыпать песок разных цветов в прозрачную емкость (вазу, банку или бутылку) получится яркий сувенир. Можно сделать аппликацию: нанести клей ПВА на картинку и посыпать ее разными цветами.

Соленое тесто

Этот вид «пластилина» сделать очень просто: смешайте 150 гр. муки, 150 гр. соли и 100 мл. холодной воды. Если тесто липнет к рукам, можно добавить немного растительного масла.

Когда ребенок слепит фигурки из получившейся массы, подсушите их в духовке на слабом огне. Затвердевшие игрушки можно раскрашивать обычными красками.

Чтобы тестом можно было пользоваться несколько дней, положите его в пакет и уберите в холодильник.

Вода и пакеты

Многие дети любят играть с водой. Дайте ребенку небольшой прозрачный полиэтилиновый пакет и шариковую ручку. Пусть он набирает воду в пакет, а потом протыкает его ручкой: из отверстий начнут бить фонтаны. Такое занятие увлекает малышей надолго. Когда вода из пакета выльется, дайте ребенку новый.

Игры со льдом

Возьмите несколько небольших игрушек, положите их в емкость, залейте водой и поставьте все в морозилку на несколько часов. Дети смогут долго экспериментировать, извлекая фигурки из куска льда. Это может быть и поливание теплой водой, и «раскопки».

На льду также можно рисовать красками. Заморозьте воду, достаньте ее и положите в глубокую миску, чтобы стекающая жидкость не выливалась через бортики. Возьмите кисти и краски и покажите малышу, как можно сделать разноцветный лед.

Игрушки из носков

Не выкидывайте носки без пары, из них можно сделать немало интересных вещей. Например, если надеть носок на кисть руки и приделать сверху глазки, у вас получится чудесный персонаж для кукольного театра, который может петь, говорить, смеяться и даже кусаться. Сделайте чудика на вторую руку, и вот, они уже разговаривают между собой!

Также добавив в носок наполнитель, можно быстро сделать из него веселое животное. Если ткань светлая, мордочку и прочее можно нарисовать фломастерами.

Сортер из пластиковых бутылок

Возьмите несколько пластиковых бутылок с разной шириной горлышка. Подберите предметы, которые будут помещаться в каждую емкость. Это могут быть пуговицы разной величины, орехи, макароны и т.п. Дайте ребенку рассортировать все предметы по нужным бутылкам. Также можно раскладывать разные детали не только по размеру, но и по цветам.

Игра в детской ванночке

Очень удобно садить ребенка в детскую ванночку для игры с крупами и водой. Из манной крупы можно сделать песочницу. Также будут интересны и полезны для развития мелкой моторики игры с пшенкой, с горохом и другими зернами. Ребенок может делать с ними все то, что с песком: копать, варить из них «суп», добавляя в воду, возить на грузовике, рыть экскаватором. После такой игры ваша квартира останется чистой, ведь крупа и вода останутся в ванночке.

Барабанная установка

Иногда нужно дать ребенку пошуметь. Из различной глубокой посуды (кастрюль, мисок, контейнеров) сделайте барабанную установку. Дайте малышу ложки или деревянные лопатки, можно принести палочки с улицы, и покажите, как извлекать звук из данных предметов.

Оригами

Фото с globallookpress.com

Фигурки из бумаги могут увлечь не только ребенка, но и взрослого человека. Начните с самого простого: сделайте самолетик, кораблик, пусть малыш поиграет с ними. Затем найдите в сети что-нибудь посложнее. Поверьте, дети будут вам очень благодарны за такие игрушки!

Игрушки-оригами! Делимся с вами идеями, какие поделки можно смастерить вместе с детьми из бумаги! Кораблик и Парашют, Самолетик и Парусник, Ракета и Танк. А также немало идей можно найти в интернете!

Теперь вы убедились, что провести время весело ребенок может не только с новыми дорогими игрушками. Куда больше простора для творчества как раз в самых простых вещах, которые всегда у нас под рукой. Стоит только немного дать развернуться своей фантазии, и поролоновые губки превратятся в мягкие кубики, резиновые щетки – в лохматых человечков, а дуршлаг, висящий на кухне, - в забавный рыцарский шлем.