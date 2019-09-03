Детская комната по системе Монтессори: как развить в ребёнке самостоятельность?

Расскажем как грамотно организовать пространство для ребенка, чтобы оно стало толчком для развития его самостоятельности.

Порой я очень завидую своему ребёнку, ведь в настоящее время существует масса предложений по обустройству доступной и развивающей среды даже в однокомнатной квартире. Создать такую среду помогает система Марии Монтессори.

Система Марии Монтессори основана на создании такой обстановки для малыша, где бы он «получил пищу для детского ума», мог самостоятельно и без посторонней помощи выполнить ежедневные действия по самообслуживанию: достать и надеть одежду, накрыть на стол и убрать за собой посуду, помыть руки и почистить зубы, выбрать понравившуюся книгу и пролистать её. Это не столько для удобства, сколько для того, чтобы грамотно организованное пространство явилось толчком для развития самостоятельности.

Чем же мы можем помочь в становлении самостоятельности дошкольника и дополнить интерьер квартиры до звания Монтессори-среды?

Детская комната

Детскую комнату или детскую зону совсем не сложно обустроить, даже если ваш малыш никогда не занимался по данной системе, ведь Монтессори-среда сейчас создается интуитивно, на каком-то ментальном уровне.

Первое, что бросается в глаза в таких комнатах – это гармоничный интерьер в спокойных тонах без ярких детских обоев. Стоит отдать предпочтение пастельным цветам, деревянной мебели и натуральным тканям, прививая ребёнку гармоничный вкус с самого рождения.

Разнообразить цветовую гамму вам могут помочь наклейки на стенах, приклеенные вместе с ребёнком, или рисунки интерьерной краской, семейные фотографии, а также поделки, сделанные малышом – рисунки, гирлянды, гербарии, самостоятельно разработанные обучающие плакаты.

Для того, чтобы ребёнок видел мир открыто и без ограничений бортиками, мог самостоятельно залезть на кровать и спокойно слезть с нее, система Монтессори предлагает использовать низкие кровати или обыкновенный матрас, положенный прямо на пол.

Ребёнку, проживающему в среднестатистической квартире, все время приходится тянуться наверх. Это доставляет массу хлопот даже при таком простом занятии, как уборка игрушек или выбор книг для чтения.

Именно поэтому все полочки в среде, созданной для развития самостоятельности, висят низко, на уровне глаз ребёнка.

Стеллажи с игрушками, обыкновенно, имеют две раскладки: игрушки витринного расположения и всевозможные коробочки, корзинки для организации порядка, классификации игрушек и создания стимула к уборке. Ведь гораздо удобнее в отдельных ящиках хранить LEGO, фигурки животных и мягкие игрушки, чем искать сиюминутно необходимую малюсенькую фигурку кошки в большом контейнере.

Особенно важным и примечательным являются необычные книжные полки и стеллажи – они не только предлагают расположение книг на уровне роста ребёнка (может самостоятельно взять и так же легко поставить ее на место), но и предполагают расположение книг обложкой к зрителю, что облегчает выбор произведения. На таких полочках очень удобно делать подборку книг в соответствии с темами, которые вы изучаете: времена года, животные, птицы, насекомые, транспорт, растения, космос и планеты и т.п.

Отдельный шкаф для одежды порой организовать сложно. Вас спасет небольшой комод или отдельная напольная вешалка с минимальным комплектом базовой сезонной одежды. Такой открытый гардероб поможет ребёнку самостоятельно сделать выбор и решить, что надеть на прогулку, к примеру.

Стол и стул необходимо подобрать ребёнку, как только он научится самостоятельно сидеть. Это основа вашего образовательного и творческого уголка, ведь все занятия продуктивнее проводить за «рабочим местом».

Если выбор осуществить сложно, то стоит отталкиваться от стандартной маркировки дошкольной мебели, утвержденной стандартами.

№ Рост ребёнка, см Высота стола, см Высота стула, см до 85 34 18 85-100 40 22 101-115 46 26 116-130 52 30

Аксессуары

Когда зона исследования и творчества обозначена столом и стулом, предоставьте ребёнку материалы для творчества в свободном доступе. Монтессори-среда приветствует самостоятельное желание ребёнка творить, поэтому подготовьте варианты расположения альбома, фломастеров и цветных карандашей, мелков и пластилина – всего того, что не вызывает у вас страх испортить интерьер детской зоны.

По опыту могу сказать, что если все материалы в свободном доступе, то ребёнок быстрее научится с ними работать и переживать за разрисованные стены вам не придётся.

Детская комната по системе Монтессори невозможна без зеркала, причем – с самого рождения. Малыша выкладывают на матрасик перед надёжно закреплённым зеркалом для развития координации движений, познания себя как частицы мира. В более старшем возрасте это прекрасная возможность оценивать свое внешнее состояние (причёска, состояние одежды) и, конечно, покривляться и потанцевать.

Цветы в созданной среде не просто украшения, но и возможность привить ребёнку любовь к красоте и заботу. Самостоятельно посаженные комнатные растения, красивые горшки, лейки и набор по уходу за растениями помогут малышу ухаживать и заботиться, формируя такие важные социальные навыки.

Какая самостоятельность без средств уборки? С ранних лет система Марии Монтессори направлена на обучение самостоятельной уборке за собой и содержит аксессуары, помогающие ребёнку убрать разлитую воду, вытереть испачканный красками стол или прибрать землю, просыпанную при посадке зелени для будущего супа.

Подготовьте небольшой совочек с щёткой, маленькую швабру и запас влажных и сухих салфеток – это сыграет вам на руку.

На этом дизайн квартиры по системе Монтессори не заканчивается, ведь ребёнок не ограничен стенами детской комнаты или выделенной детской зоны. Он полноправный житель всего пространства, поэтому сохраните парочку советов по обустройству остальных помещений.

Прихожая

Прихожую стоит организовать таким образом, чтобы ребёнок без труда смог достать свою верхнюю одежду и обувь, нашёл место, где можно присесть в минуты завязывания неподвластных шнурков.

Дополнительный низкий крючок для куртки, корзина для перчаток, шапки и шарфа помогут держать порядок и лягут в основу формирования навыков самообслуживания. Предложите малышу свой собственный набор для чистки и ухода за обувью – пусть ботинки и не будут начищены до идеального блеска, зато сколько нового узнает ваш ребёнок.

Ванная комната и туалет

Предлагать установить керамический детский унитаз и раковину было бы крайне утопично, а вот создать доступную среду даже в столь крохотном помещении – легко! Высокая скамейка или детский табурет-подставка помогут ребёнку дотянуться до крана, вымыть руки и умыться.

Расположение средств гигиены на уровне глаз ребёнка и небольшое зеркало научат тщательной чистке зубов, а пара пластиковых крючков и обыкновенные белые полотенца с петелькой помогут применять гигиенические навыки на практике.

Кухня

Средовой подход Монтессори предлагает активное привлечение ребёнка к приготовлению пищи, поэтому вам будет нужен высокий стул, благодаря которому ребёнок сможет дотягиваться до рабочих поверхностей.

Столовые приборы малыша предлагается располагать на нижнем уровне кухонных шкафчиков. Чтобы малыш самостоятельно мог накрыть на стол и изучал правила этикета – подготовьте салфетку с контурами для верной расстановки столовых приборов.

Найдите на кухонной площади небольшой уголок для возможности перекуса (фрукты, печенье) и расположения кувшина или лимонадника с водой.

На самом деле, создать развивающую среду дома гораздо легче, чем это может показаться на первый взгляд. Стоит только попробовать, и ваш интерьер не только преобразится и будет отвечать потребностям ребёнка, но и станет настоящим дизайнерским шедевром.