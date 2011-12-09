Новогодние поделки. Делаем с малышом гирлянды из бумаги

Помните, как в детстве мы делали на елочку гирлянды из бумаги? А ваши дети умеют их делать? Давайте их научим, и сами вспомним, как это было.

Итак, для работы нам потребуется цветная бумага, лучше двухсторонняя (можно заменить на яркие журнальные странички , ножницы, клей или степлер.

Гирлянда №1. КОЛЕЧКИ

Для этой гирлянды нарезаем цветную бумагу полосками шириной 1 см и длиной 12-14 см (впрочем, размеры можете изменить на свое усмотрение).

Берем одну полоску и склеиваем из нее колечко (можно скрепить степлером).

В получившееся колечко продеваем новую полоску и снова скрепляем, и.т.д…. Пока не закончатся полоски.

Гирлянда №2. ЦЕПЬ

Для такой гирлянды нужны только бумага и ножницы.

Вырезаем детали (для удобства я сделала шаблон) и просовываем их друг в друга, в результате получаем плоскую цепь.

Гирлянда №3. ВЕЕРА

Для этой гирлянды я нарезала бумагу на квадраты (из листа цветной бумаги размером 18х27 см получается 6 квадратов). Если нет желания резать, то можно взять цветные листочки из блока для записей.

Итак, складываем листочек гармошкой.

Сгибаем гармошку пополам и скрепляем место соединения клеем или степлером. Теперь соединяем веера между собой.

Гирлянда №4. ЗАВИТКИ

Для того, чтобы сделать такую снежинку потребуются нарезать бумагу на квадраты или, опять же, воспользоваться бумагой для записей.

1. Берем лист бумаги и складываем его по диагонали. Делаем разметку.

2. Разрезаем лист по намеченным линиям и разворачиваем его.

3. Начиная с середины склеиваем противоположные уголки (я для удобства воспользовалась карандашом).

4. Переворачиваем и снова склеиваем центральные рамки.

5. Переворачиваем и склеиваем. И так до тех пор, пока все не склеим.

6. В результате всех переворачиваний и склеиваний получается такая деталь.

Соединяем детали между собой, и гирлянда готова.