Развиваем воображение у детей

Воображение - особая форма человеческой психики, состоящая отдельно от остальных психических процессов и вместе с тем, занимающая промежуточное положение между восприятием, мышлением и памятью.

Воображение является основой наглядно-образного мышления, позволяющего человеку ориентироваться в ситуации и решать задачи без непосредственного вмешательства практических действий.

Благодаря воображению человек творит, разумно планирует свою деятельность и управляет ей. Почти вся человеческая материальная и духовная культура является продуктом воображения и творчества людей.

Воображение выводит человека за пределы его сиюминутного существования, напоминает ему о прошлом, открывает будущее.

Р.С. Немов «Психология» Книга 1, Москва, Владос 2001

Воображение - очень важная вещь для человека и ребенка особенно, и развивать его следует с детства. Пробуйте вместе с ребенком сочинять стихи, сказки, петь самосочиненные песенки. Придумывайте имена всем игрушкам и даже нарисованным ребенком девочкам, котикам, солдатикам.

Также можно сразу придумать сюжет, сказку по этому рисунку вместе. Или изрисовать весь альбом, придумывая историю. Получится целый самодельный комикс, мультфильм или книга. Их можно будет показать друзьям, знакомым или сохранить на память, для детей и внуков. Способов развивать воображение множество. Главное чтобы было желание, и работала фантазия!

Облака и Лужи

Конечно, все мы, гуляя на улице, будучи детьми или взрослыми, играли в игру «на что похоже облачко». Я не встречала еще человека, который, глядя на огромное облако, откровенно напоминающее большущий корабль, не показал его своему ребенку! Это здоровская игра, которая займет родителя и ребенка на улице, и, безусловно, поможет развивать воображение у вашего чада, да и у Вас тоже!

Причем в эту «заоблачную» игру можно играть и дома, глядя в окно или стоя на балконе.

Не оставляйте без внимания не только облака, но и лужи после дождя. Лужи часто обретают причудливые формы, на которые можно смотреть и видеть в них: мышек, зайчиков, крокодилов, яблоки и груши. Видеть все, на что способно ваше воображение!

Еще интересно фотографировать облака (или лужи), которые вам что-нибудь напоминают. А потом обрисовывать формы на компьютере, показывая детям, что получается из облаков наглядно (я умею рисовать только в программе Paint). Если ваш ребенок умеет пользоваться этой простой программой, то можно позволить и ему превратить сфотографированное облако в то, что он видит.

Последняя иллюстрация - рисунок 6-летней дочери. Сказочный огнедышащий дракон.

Воск и вода

Детям всегда хочется чего-то нового и интересного, а для этого у мамы должна быть богатая фантазия и развитое воображение! Поэтому повторюсь, развивайте воображение с детства, в жизни пригодится!

Недавно я вспомнила, что есть такой способ гадания - капать воск в воду и смотреть, что получится. Там каждый символ поможет Вам заглянуть в будущее .

В ситуации с развитием воображения у детей нам эти символы и их толкования не пригодятся. Для нас важно взять большую емкость с холодной водой, свечку и под строгим наблюдением, руководством мамы, и только ее рукой капаем расплавившийся воск в воду. Смотрим, придумываем, воображаем, на что получился похожим, застывший в воде воск. Можно перебалтывать воду, когда уже все фигурки придумались и кончились. После перебалтывания, возможно, получатся другие, новые фигурки.

Восковые фигурки можно также сфотографировать и обрисовать!

Вот что у нас получилось! Особенно удалась Белка из «Ледникового периода»

Мамина Белка с орехом, дочка же увидела в лапах у белки маленького Бельченыша.

Развивайте воображение, играйте и творите вместе со своими детьми!

Всем Вам любви, счастья и радости!

Дополнение

Если кому интересно, кто помимо развития детей, увлекается ворожбой, гаданиями, вот небольшой список символов для гадания на воске или кофейной гуще (подлинность утверждать не буду, что вспомнилось, что когда-то было сохранено).

У нас с детьми свой толкователь символов – «Улла – толкователь» придумывали вместе!

Чебурашка - одиночество, поиск себя, самоопределение или скоро вы встретите настоящего друга

Дракон - тайна, сокровища или подарок

Жираф, нюхающий бабочку - препятствия, долгое осуществление планов, несбыточные, ускользающие надежды

Русалка - любовь, красота, удача

Слон с разными ушами - смех, радость, веселье

Хрюшка - Надо, надо умываться по утрам и вечерам! И зубы чистить 2 раза в день!

Белка - Необходимо еще раз пересмотреть мультфильм «Ледниковый период» и тогда будет счастье!